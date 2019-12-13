 Судья Вовк - непредвзятый, отвода не будет, - решение суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает из суда корреспондент Цензор.НЕТ.

Решение приняла судья Светлана Шапотько. По ее мнению, заявления адвоката Кузьменко Добош о том, что Вовк зависим от ГПУ и ненавидит Майдан "всеми фибрами души" являются не фактами, а личным предположением.

Присутсвующие в суде выразили Шапотько свое возмущение - она выходила из зала суда всместе с полицией







Фото, видео - Олег Богачук

Ранее защитник подозреваемой в убийстве Шеремета медика и волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил отвод судье Павлу Вовку.

Печерский суд сегодня избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко.

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения. ДОКУМЕНТ

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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