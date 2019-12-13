EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Общество
  8056  210
Материалы по теме:
Все про:суд (22771) Богачук Олег (946) Вовк_Павел (74) мера пресечения (77) Кузьменко Юлия (8)

 Судья Вовк - непредвзятый, отвода не будет, - решение суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский суд отказался производить отвод судьи Павла Вовка, избирающего меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета медику и волонтеру Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает из суда корреспондент Цензор.НЕТ.

Решение приняла судья Светлана Шапотько. По ее мнению, заявления адвоката Кузьменко Добош о том, что Вовк зависим от ГПУ и ненавидит Майдан "всеми фибрами души" являются не фактами, а личным предположением.

Присутсвующие в суде выразили Шапотько свое возмущение - она выходила из зала суда всместе с полицией

Судья Вовк - непредвзятый, отвода не будет, - решение суда 01
Судья Вовк - непредвзятый, отвода не будет, - решение суда 02
Судья Вовк - непредвзятый, отвода не будет, - решение суда 03

Фото, видео - Олег Богачук

Ранее защитник подозреваемой в убийстве Шеремета медика и волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил отвод судье Павлу Вовку.

Печерский суд сегодня избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко.

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения. ДОКУМЕНТ

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Также на Цензор.НЕТ: Суд отправил под круглосуточный домашний арест Яну Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3165312
 
 
 Топ комментарии
 
Судья Вовк чист как прошлогодний снег.
 показать весь комментарий
 
Борислав Береза
Эти два фото сделаны с интервалом в 24 часа. Первое - 20.07.2016 с камер видеонаблюдения на месте взрыва. Второе - 21.07.2016 с концерта Антоненко в Докер АБС.
И теперь у меня два вопроса.
1. Как он за сутки так похудел?
2. Как ему удалось отрастить бороду по бокам лица за те же сутки?
Очень хочется получить ответ, ведь полиция утверждает что это один и тот же человек. Или это не точно?Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 8425
 показать весь комментарий
 
Моніка зеленська пообіцяла путіну пересадити всіх українських патріотів і тим самим доказати свою вірність пуйлу ! Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 5795
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
судья Вовк ваше а....уительный пацан, даже думать плохо о нем не смейте
 показать весь комментарий
 
Орала вся Украина, когда будет что-то весомое. Дали. Нет мля, не такое. Нам нужно другое. Петю нельзя - это политическое. Этих нельзя - они ветераны. Этих нельзя - они пенсионеры. Мля а кого можно.
 показать весь комментарий
 
Портнова. Сивохо. Продолжать по восходящей?
 показать весь комментарий
 
 
Продолжай. Я весь внимание. Их тоже убили?
 показать весь комментарий
 
Кстати, о птичках. Если кто помнит, совсем недавно на телевидении были репортажи из США о том что вышли на свободу три человека, отсидевшие по ложному обвинению более 30 лет. Казалось бы, заурядная новость, ну, бывает.
Но как раз летом я прочитал книгу американского автора о судебных ошибках. Оказывается, до того как начали использовать экспертизу ДНК, в штатах да и во всем мире было осуждена туева хуча народу по ложным обвинениям.
Но самое интересное то что после ввода экспертизы ДНК и подачи апелляции, судебная система продолжала сопротивлялся, люди ещё годами сидели прежде чем выйти на волю.
Вот такая фигня, обвинить и посадить человека легко, а сделать обратное архи сложно.
 показать весь комментарий
 
 
Судья Вовк конечно непредубежденны! Он просто ручной.
 показать весь комментарий
 
 
А хіба полювання на Вовків в Україні заборонене?
 показать весь комментарий
 
А человеческих судей там нет? А то одни какие-то звери дикие.
 показать весь комментарий
 
Да, судья вОВК непредубежден, он просто ЗАРЯЖЕН.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх