 Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает из суда корреспондент Цензор.НЕТ.
Решение приняла судья Светлана Шапотько. По ее мнению, заявления адвоката Кузьменко Добош о том, что Вовк зависим от ГПУ и ненавидит Майдан "всеми фибрами души" являются не фактами, а личным предположением.
Присутсвующие в суде выразили Шапотько свое возмущение - она выходила из зала суда всместе с полицией
Фото, видео - Олег Богачук
Ранее защитник подозреваемой в убийстве Шеремета медика и волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил отвод судье Павлу Вовку.
Печерский суд сегодня избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко.
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Читайте на Цензор.НЕТ: По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения. ДОКУМЕНТ
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Также на Цензор.НЕТ: Суд отправил под круглосуточный домашний арест Яну Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета (обновлено)
Нажаль(
И все ж бессилен он,
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон,
Десятый наш десантный батальон.(Окуджава)
там апичатка - штрафной батальон
Епоха: «Пістолет схожий на пістолет», позаду.
Зараз всьо чотко і понятно для бидла: «Вона принесла бомбу. Підклала під машину. Підірвала.»
Все ясно.
Без суду.
По суті - *треба забути, бо там були тільки баньдюки*
Більше нічого не треба знати про нинішню владу.
КРАПКА
Так они, выходит, Пороху навредить хотели, возможно и с поста сковырнуть, не могли потерпеть до выборов три года ? И почему тогда успокоились, не достигнув своей цели, и больше Попыток дестабилизировать ситуацию попыток не делали ? Где логика, где разум ?
Но! после убийства Шеремета никто не вышел и не заявил о своих убеждениях.
Липа!
Источник: https://censor.net.ua/n3165257
Наступний ход: «Почєму Порошенко тормозіл расслєдованіє ?»
Бо ж з «офшорами і вкраденими мародьором мільядами» у нової влади, фіаско.
Бо вже й іноземні керівники занепокоєно, прямим текстом, сказали, що переслідування Порошенка політичне.
Навіть страшно уявити який дебілізм з них може поперти.
Вони нічим не відрізняються від лубянських, які клепали фейки про Яценюка.
Myrotvorets News4 год ·
ПРОСТО НАГАДУЄМО, ЯК НА РОСІЇ КІЛЬКА РОКІВ ТОМУ З ЯЦЕНЮКА РОБИЛИ БОЙОВИКА ПО ФОТОГРАФІЇ.
Україна переймає їх досвід?
13.12.2019 г.
Технический анализ телефонных соединений по делу Шеремета (свыше 80 млн. по данным следствия) проводился на мощностях компании "Киевстар" находящаяся в собственности российского олигарха Михаила Фридмана (Альфа Групп)
Чем дальше, тем интереснее. Оказывается, что в июле (23) следственная группа по требованию президента Украины Зеленского предоставила ему доступ к секретной части данных расследования в деле Шеремета. На каком основании ? УПК не предусматривает ознакомление с делом (а тем более секретной частью дел) третьих лиц.и не делает исключение ни для кого. Требование Зеленского - это явно превышение служебных полномочий и давление на следствие.
Под бешеным нажимом Зеленского Витренко не отступил ни шагу. В общем "договорились договариваться"
Газовые переговоры в Вене. Украинская делегация дважды прерывала заседание на выслушивание Зеленского по телефону. Переговоры идут по принципу "у кого лопнет терпение"
Иногда хочется смеяться
13.12.19 13:11 "Оккупанты усиливают передовые подразделения снайперскими парами, состоящими из кадровых военных РФ" - прес-служба МО Украины со ссылкой на ГУР.
14.10.2019 г. Повідомлення військової комісії tZe
На территорию временно оккупированную территорию Украины дополнительно к имеющимся тут переброшено 6 укомплектованных снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) общей численностью около 30-35 человек Группы той же не стандартной комплектации из 5 человек, два из которых - снайперы. Связь так же обеспечивается вне общей системы связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ.находящихся в Луганске.
Газовые переговоры в Вене. Делегации собрались но заседание не начинается. Россияне чего то ждут..
СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.
Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. .
По "Адмиралу Кузнецову"
Версия теракта подтверждается. В розыск объявлен руководитель ремонтного дивизиона, который ремонтировал корабль. "Кузя" горит до сих пор
Обыски у главных фигурантов дела Шеремета дали нулевые результаты. Потому решили перейти на тех, кто пока в деле не фигурирует - полиция обыскала дом Евгения и Натальи Аскалевых. Шоу продолжается.
Прикольнулись?
катастрофічну для себе.
вважають всіх,хто не підтримує Порошенко малоросами,ватою і навіть сепарами..
але тут звичайна арифметика ,
100 відняти 8 це 92, а не 73...
маргінес не може Абсолютну більшість(95 відсотків у статистиці взагалі цифра Здійсненої реальності) вважати неправою.
Порохоботи.. вам ваРто заткнутись. Вас же просто РОЗМАЖУТЬ ПО АСФАЛЬТУ !
Як і всі такі як ви.
Ти наводиш відсотки виборів в Раду : 8% і 43 %.
Так от, 100 % - 43 %= АЖ НІЯК НЕ 8%, а 53 %.
53 % ПРОТИ вас зєбілів.
Тож, не заважайте "дякулам", хай і далі репетують та кидаються лайном - кожен поре дурниці в межах своєї дурості, а вона в порохоботів безмежна.
Обов'язкове середне - тож тобі теж видали у спецшколі?
Виступав по радіо НВ дєятєл - ватник-патріот: «Я два раза іспортіл бюллєтєнь, потому чьто, как понімаєтє, вибірать одін сорт із другого...Порошенко - барига...»
Матінко Ненько, ну чому ти замість розумних українців, народжуєш таких от «патріотів»?
Вовк Павел Вячеславович - глава Окружного Админсуда Киева, а Вовк Сергей Владимирович - судья Печерского суда.
В тюрьме нам остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас лягушка.🐸
Дело Шеремета: взял самоотвод судья, избиравший меру пресечения Кузьменко и Антоненко
Олександр Бригинець
@bryhynets
·51 мин
Антоненко в ніч вбивства Шеремета був у гостях і є купа свідків! Ну, блін, невдача! І МВС, і Зеленський ніколи нікого безпідставно не звинувачували, а тут знов! Не сидіть вдома! Більше спілкуйтеся і ходіть в гості! Бо кожен день без свідків підстава зеленим на вас щось повісити!
Шановні експерти,ваша думка ?
В 2017 г на Антона Геращенко готовилось покушение, и он тогда заявил,что подготовка покушения на него и убийство журналиста Павла Шеремета, осуществлялась в специальном центре на территории Российской Федерации.
Теперь оказывается на нашей территории.
Но как раз летом я прочитал книгу американского автора о судебных ошибках. Оказывается, до того как начали использовать экспертизу ДНК, в штатах да и во всем мире было осуждена туева хуча народу по ложным обвинениям.
Но самое интересное то что после ввода экспертизы ДНК и подачи апелляции, судебная система продолжала сопротивлялся, люди ещё годами сидели прежде чем выйти на волю.
Вот такая фигня, обвинить и посадить человека легко, а сделать обратное архи сложно.