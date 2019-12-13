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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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 Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский суд отказался производить отвод судьи Павла Вовка, избирающего меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета медику и волонтеру Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает из суда корреспондент Цензор.НЕТ.

Решение приняла судья Светлана Шапотько. По ее мнению, заявления адвоката Кузьменко Добош о том, что Вовк зависим от ГПУ и ненавидит Майдан "всеми фибрами души" являются не фактами, а личным предположением.

Присутсвующие в суде выразили Шапотько свое возмущение - она выходила из зала суда всместе с полицией

Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда 01
Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда 02
Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда 03

Фото, видео - Олег Богачук

Ранее защитник подозреваемой в убийстве Шеремета медика и волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош заявил отвод судье Павлу Вовку.

Печерский суд сегодня избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве Шеремета Кузьменко и Антоненко.

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Читайте на Цензор.НЕТ: По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения. ДОКУМЕНТ

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Также на Цензор.НЕТ: Суд отправил под круглосуточный домашний арест Яну Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3165312
 
 
 Топ комментарии
 
Судья Вовк чист как прошлогодний снег.
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Доказано предыдущими пятью годами безупречной работы в суде! 😂
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Моніка зеленська пообіцяла путіну пересадити всіх українських патріотів і тим самим доказати свою вірність пуйлу ! Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 5795
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Киваловский выпердыш, такие засранцы любой власти нужны...
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А в Україні ,є ще якісь судді окрім судді вовка? Таке враження що він єдиний у всій судовій ланці.
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Когда надо липовое дельце провернуть против патриотов и ветеранов АТО то сепар Вовк самое оно...
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Вы имеете в виду таких же честных и неподкупных?
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Я маю на увазі,що він взагалі єдиний,а який у нас чесний в непідкупний суд,знає весь світ. Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 3593
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так это... вовка назначают ритуальной жертвой? Он хотел самоотвестись, но заградотрят был против.
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Меня терзают смутные сомнения .... Цирк начался после встречи в Нормандии ... Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 3355
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В этом случае прослеживается совпадение .
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Совпадение не имеет причинно-следственной связи, в отличие от того, что сейчас творит власть в унисон тому, что 5 лет пропагандировали кацапы.
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до сих пор сомнения )))) это УЖЕ просто неприлично ))))
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Нас ждёт огонь смертельный
И все ж бессилен он,
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон,
Десятый наш десантный батальон.(Окуджава)
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окуджава играл в политкорректность
там апичатка - штрафной батальон
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Цирк начался 01.01.2019 в 00:00 на канале "г+г"
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Все.

Епоха: «Пістолет схожий на пістолет», позаду.
Зараз всьо чотко і понятно для бидла: «Вона принесла бомбу. Підклала під машину. Підірвала.»
Все ясно.
Без суду.
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«Схемы»: Коломойский обеспечил Портнова жильем и машиной (с)
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Портнов відповів *благодарностью*, написав зелі листа з поясненнями по майдану.
По суті - *треба забути, бо там були тільки баньдюки*
Більше нічого не треба знати про нинішню владу.
КРАПКА
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это новый анекдот "суддя Вовк не ручной!"
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Вовка як не годуй, а він у ліс дивиться🤯
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Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. ( В 2016 году, Карл )
Так они, выходит, Пороху навредить хотели, возможно и с поста сковырнуть, не могли потерпеть до выборов три года ? И почему тогда успокоились, не достигнув своей цели, и больше Попыток дестабилизировать ситуацию попыток не делали ? Где логика, где разум ?
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Там сплошные нескладухи. Прокуроры заявляли, что подозреваемые хотели "привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".


Но! после убийства Шеремета никто не вышел и не заявил о своих убеждениях.
Липа!

Источник: https://censor.net.ua/n3165257
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Тут ліпиться незграбна двуходівка.

Наступний ход: «Почєму Порошенко тормозіл расслєдованіє ?»
Бо ж з «офшорами і вкраденими мародьором мільядами» у нової влади, фіаско.
Бо вже й іноземні керівники занепокоєно, прямим текстом, сказали, що переслідування Порошенка політичне.
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Це також потрібно довести фактами.
Навіть страшно уявити який дебілізм з них може поперти.
Вони нічим не відрізняються від лубянських, які клепали фейки про Яценюка.
Myrotvorets News4 год ·
ПРОСТО НАГАДУЄМО, ЯК НА РОСІЇ КІЛЬКА РОКІВ ТОМУ З ЯЦЕНЮКА РОБИЛИ БОЙОВИКА ПО ФОТОГРАФІЇ.
Україна переймає їх досвід?
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Пам'ятаю як Славко тоді себе впізнав Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду - Цензор.НЕТ 3997
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Вірю иксперду! Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду - Цензор.НЕТ 9960 Яценюк (Душманюк)-бездушний русофоб,в Чечні розпинав строчників рф,закормлював їх морквою,виколював зольдатам русскім морквою очі,а також забивав її як кілок в серце.Немаї виправдань звірствам Яценюка в Чечні! Першого руського кадиров зарізав в 16 років,вгадайте хто того рузького тримав за голову? Коли в Яценюка закінчувалися набої він брав до рук серпа прокрадався уночі на позиції рузькиг і чинив нечувану поножовщину!
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Записи с подозреваемыми с камер наружного наблюдения слили в 2016 2017 годах. И логично предположить, что те кто совершил это преступление залег бы на дно, увидев себя на них.
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Хроника одного ПрепреЗЕбила....
13.12.2019 г.
Технический анализ телефонных соединений по делу Шеремета (свыше 80 млн. по данным следствия) проводился на мощностях компании "Киевстар" находящаяся в собственности российского олигарха Михаила Фридмана (Альфа Групп)

Чем дальше, тем интереснее. Оказывается, что в июле (23) следственная группа по требованию президента Украины Зеленского предоставила ему доступ к секретной части данных расследования в деле Шеремета. На каком основании ? УПК не предусматривает ознакомление с делом (а тем более секретной частью дел) третьих лиц.и не делает исключение ни для кого. Требование Зеленского - это явно превышение служебных полномочий и давление на следствие.
Под бешеным нажимом Зеленского Витренко не отступил ни шагу. В общем "договорились договариваться"

Газовые переговоры в Вене. Украинская делегация дважды прерывала заседание на выслушивание Зеленского по телефону. Переговоры идут по принципу "у кого лопнет терпение"
Иногда хочется смеяться Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 528

13.12.19 13:11 "Оккупанты усиливают передовые подразделения снайперскими парами, состоящими из кадровых военных РФ" - прес-служба МО Украины со ссылкой на ГУР.

14.10.2019 г. Повідомлення військової комісії tZe
На территорию временно оккупированную территорию Украины дополнительно к имеющимся тут переброшено 6 укомплектованных снайперских групп 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) общей численностью около 30-35 человек Группы той же не стандартной комплектации из 5 человек, два из которых - снайперы. Связь так же обеспечивается вне общей системы связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ.находящихся в Луганске.
Газовые переговоры в Вене. Делегации собрались но заседание не начинается. Россияне чего то ждут..
СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.

Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. .
По "Адмиралу Кузнецову"
Версия теракта подтверждается. В розыск объявлен руководитель ремонтного дивизиона, который ремонтировал корабль. "Кузя" горит до сих пор Судья Вовк - непредубежденный, отвода не будет, - решение суда - Цензор.НЕТ 528
Обыски у главных фигурантов дела Шеремета дали нулевые результаты. Потому решили перейти на тех, кто пока в деле не фигурирует - полиция обыскала дом Евгения и Натальи Аскалевых. Шоу продолжается.
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Гебня кремлёвская всегда работала топорно как дегенераты, но мля они просто ювелиры против вот этого Шапито 95...
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дебилам пох. оні заняти прєдновогоднєй суєтой...
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Кого ты спрашиваешь? Тех 73% хохлов малороссов латентных сепарков? так они именно за это и голосовали шоб "агрессивное меньшинство" убрать..бо с Расиюшкой мешают дружить... Я уверен что в душе вся эта 73% сепарня вполне довольна. Да и по форуму видно как вылезли все сепарки и начали лить грязь на Украину и проукраински настроенных людей. Латентно сепарское быдло просто ждало своего преЗЕдента прокацапского, а как дождалось так сразу забурлило..
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Они еще не знают, что когда сегодня садят таких каких как Кузьменко, то завтра по ментовскому произволу закроют лояльного зелибобу за что угодно. Так происходит в соседних странах.
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прихильники Порошенко(8 відсотків виборців) постійно роблять ту саму помилку..
катастрофічну для себе.

вважають всіх,хто не підтримує Порошенко малоросами,ватою і навіть сепарами..
але тут звичайна арифметика ,
100 відняти 8 це 92, а не 73...

маргінес не може Абсолютну більшість(95 відсотків у статистиці взагалі цифра Здійсненої реальності) вважати неправою.
Порохоботи.. вам ваРто заткнутись. Вас же просто РОЗМАЖУТЬ ПО АСФАЛЬТУ !
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...помниццо Алоизыча тоже подавляющим большинством избирали и в воздух чепчики бросали с криками ..хочу ребененка от фюрера!!!...чем кончилось, напомнить гребанному "большинству"?..
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Зєматєматік, ти явно не товаришуєш з в АРИФМЕТИКОЮ.
Як і всі такі як ви.
Ти наводиш відсотки виборів в Раду : 8% і 43 %.
Так от, 100 % - 43 %= АЖ НІЯК НЕ 8%, а 53 %.
53 % ПРОТИ вас зєбілів.
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Коли перед виборами цей зарозумілий "актив пасіонарної частини населення" скажено кидався на усіх, хто не співав осану Порошенкові, їх по доброму попереджали, щоб не плювали в колодязь і не дратували своєю зверхністтю громаду. Але до бовдурів навіть зараз ніяк не дійде, що без підтримки населення вони нуль без палички.
Тож, не заважайте "дякулам", хай і далі репетують та кидаються лайном - кожен поре дурниці в межах своєї дурості, а вона в порохоботів безмежна.
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В тебе 1 перший клас,а інши 7 коридорами? У 20 років школу 8 річку закінчив?
Обов'язкове середне - тож тобі теж видали у спецшколі?
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Для них головне: «Посадіть Порошенка, потому, что он заставил нас проголосовать за Зєлєнского !»

Виступав по радіо НВ дєятєл - ватник-патріот: «Я два раза іспортіл бюллєтєнь, потому чьто, как понімаєтє, вибірать одін сорт із другого...Порошенко - барига...»
Матінко Ненько, ну чому ти замість розумних українців, народжуєш таких от «патріотів»?
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Остальные выспались ? Спали , пока слабоумные привозили парализованных бабушек голосовать .
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суд Печерський суддя Вовк............. як за бандюковича
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Дежавю. Таке враження, що повернулися у кінець 2013
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Говорят волк плохо поддается дрессировке и очень тяжело приучить,в отличии от украинского судьи Вовка.
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Ой лишенько, тепер всім злочинцям сидіти прийдеться, дома за заставу. Чи хто в це не вірить?
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Мотив убийства Шеремета "По приколу" выглядел бы более правдоподобно, чем озвученный на брифинге министром МВД.
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Цензор, какой нахрен Павел Вовк?
Вовк Павел Вячеславович - глава Окружного Админсуда Киева, а Вовк Сергей Владимирович - судья Печерского суда.
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Какая разница какой волк, если все порохоботы уже в штаны наложили!
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Похоже, что зе-бобики хорошо вызубрили кацапские лозунги про нацистов. Скоро всех самых активных участников Майдана будут судить за экстремизм и нацистскую идеологию.
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судєйскіх с прокурорскімі кладут под бульдозєр
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Світоч демократії,та дуже порядна людина! (Ще й не матюкається,правда ж зебікі)?
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Ще «Печерськи Суд». Навіть у Конго знають.
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ЗЕмародёры кремлёвские подстилки...хуцпа урода..
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Верю. Я как слышу слово "правосудие", так судью Вовку представляю. Эталон честности.
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Как это непредубежденный? Он сам похож на подозреваемого! И заинтересован в том, чтобы увести следствие от себя!


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ЗеЛя и его банда кончат хуже яныка
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Ну шо ж такоє,у песдякулів фальш-старт,уже годину як розносять фейк,шо вовк зробив самовідвід.У свинарнику якийсь неймовірний переполох,з чого б це.
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предлагаю на аутсорс пригласить ФБР, что бы поставить точку в судебной системе.
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Наш автозак, вперед лети!
В тюрьме нам остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас лягушка.🐸
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При этом он назвал прокуроров балбесами. Интересная картина.
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Украину специально подводят еще к одному Майдану - намеренно, побыстрее и неотвратимо. Кому это выгодно? Тут большая игра, а мы - разменная монета. Рашке нужно отхватить, что они планировали отхватить еще 5 лет назад, коломойше, видимо, заплатили миллиарды в эрэфии. В любом случае, нагнетать будут, будут убийства мирных демонстрантов: поджигать будут с разных сторон...
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Вовк вже повинен відсидіти, але не сів! Чому?! Напевно зручний легітимним, від шапкокрада і бариги до зеленого телепня!
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Олександр Бригинець

@bryhynets

·51 мин

Антоненко в ніч вбивства Шеремета був у гостях і є купа свідків! Ну, блін, невдача! І МВС, і Зеленський ніколи нікого безпідставно не звинувачували, а тут знов! Не сидіть вдома! Більше спілкуйтеся і ходіть в гості! Бо кожен день без свідків підстава зеленим на вас щось повісити!
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Попався,падло !!! (Тепер замовника треба знайти-Портянка,чи Авяков ?)
Шановні експерти,ваша думка ?
Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду - Цензор.НЕТ 9176
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Наша лабораторія провела додаткові аналітичні процедури :
Суддя Вовк - неупереджений, відводу не буде, - рішення суду - Цензор.НЕТ 174
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Ни одного убедительного доказательства и смешной мотив - дестабилизация.Тогда почему, не добившись дестабилизации, они не пошли дальше? Такими вот выходками власть сама дестабилизирует общество.
В 2017 г на Антона Геращенко готовилось покушение, и он тогда заявил,что подготовка покушения на него и убийство журналиста Павла Шеремета, осуществлялась в специальном центре на территории Российской Федерации.
Теперь оказывается на нашей территории.
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Мля. Пересмотрите брифинг. По доказательствам. Кроме всего прочего есть экспертиза ДНК. По мотиву. Просто деньги. И все. Очень весомый мотив.
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судья Вовк ваше а....уительный пацан, даже думать плохо о нем не смейте
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Орала вся Украина, когда будет что-то весомое. Дали. Нет мля, не такое. Нам нужно другое. Петю нельзя - это политическое. Этих нельзя - они ветераны. Этих нельзя - они пенсионеры. Мля а кого можно.
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Портнова. Сивохо. Продолжать по восходящей?
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Продолжай. Я весь внимание. Их тоже убили?
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Кстати, о птичках. Если кто помнит, совсем недавно на телевидении были репортажи из США о том что вышли на свободу три человека, отсидевшие по ложному обвинению более 30 лет. Казалось бы, заурядная новость, ну, бывает.
Но как раз летом я прочитал книгу американского автора о судебных ошибках. Оказывается, до того как начали использовать экспертизу ДНК, в штатах да и во всем мире было осуждена туева хуча народу по ложным обвинениям.
Но самое интересное то что после ввода экспертизы ДНК и подачи апелляции, судебная система продолжала сопротивлялся, люди ещё годами сидели прежде чем выйти на волю.
Вот такая фигня, обвинить и посадить человека легко, а сделать обратное архи сложно.
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Судья Вовк конечно непредубежденны! Он просто ручной.
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