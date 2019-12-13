 Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Военнослужащий выполнял задачи в составе отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины. 16 октября 2019 года Степан героически погиб защищая нашу Родину от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте: Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 72-й ОМБр Александру Калиновскому открыли в Николаеве. ФОТО

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны российско-украинской войны Старобельского района, волонтеры, представители органов власти города Старобельск и Шульгинськои объединенной территориальной общины, военного комиссариата, учителя и ученики учебного заведения, друзья, военные побратимы из батальона морской пехоты с которыми проходил военную службу Степан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киевском военном лицее им. Богуна открыли мемориальную доску погибшему в АТО выпускнику Виталию Гончаруку. ФОТОрепортаж

Минутой молчания присутствующие почтили память воина-защитника и всех павших в зоне проведения АТО и ООС.