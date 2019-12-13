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 Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине. ФОТО

Сегодня, 13 декабря, в Байдивской общеобразовательной школе I - II степеней Старобельского района Луганской области состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о воспитаннике, погибшем на Донбассе морском пехотинце старшем матросе Степане Криле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине 01

Военнослужащий выполнял задачи в составе отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского Военно-Морских Сил ВС Украины. 16 октября 2019 года Степан героически погиб защищая нашу Родину от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине 02

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Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине 03

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны российско-украинской войны Старобельского района, волонтеры, представители органов власти города Старобельск и Шульгинськои объединенной территориальной общины, военного комиссариата, учителя и ученики учебного заведения, друзья, военные побратимы из батальона морской пехоты с которыми проходил военную службу Степан.

Мемориальную доску морскому пехотинцу Степану Крилю открыли на Луганщине 04

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Минутой молчания присутствующие почтили память воина-защитника и всех павших в зоне проведения АТО и ООС.

Источник: https://censor.net.ua/n3165311
 
   
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Вічна пам'ять полеглим Героям.
Наша мета не дати владі спаплюжити їхню справу - те, за що вони вмирали.
Країну знову потрібно виборювати.
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