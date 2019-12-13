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Все про:Ощадбанк (193) хищение (461) САП (1215)

 Дело о хищении из Ощадбанка $20 млн передано в суд, - САП

Прокурорами САП 13 декабря 2019 принято решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в производстве по подозрению работников АО "Ощадбанк", бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы "Креатив" в завладении средствами банка в сумме 20 млн долларов США. При этом детективам НАБУ поручено сообщить сторону защиты о принятом решении и об открытии для ознакомления с материалами досудебного расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу САП.

В сообщении отмечается: "В указанном производстве к уголовной ответственности привлечено 13 человек, среди которых, в частности:- бывший народный депутат Украины 8 созыва, бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив";
- бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк");
- бывший начальник управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (уволился в 2015 году с госбанка)
- бывшая начальница отдела управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (сейчас - руководительница обозначенного управления госбанка)
- бывшие бенефициары группы компаний "Креатив"
- ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Действия бывшего народного депутата квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

По данным предварительного следствия период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" с целью получения и использования для личных нужд 20 млн долларов США, подделали документы с целью получения в госбанка кредита на соответствующую сумму якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Впоследствии этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью в Украине".

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам в деле завладения средствами "Ощадбанка",- Холодницкий

Источник: https://censor.net.ua/n3165302
 
 
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Це Березкін із Кропивницького. 5 років, слідства, суд, апеляція, кассація.... Помре на волі.
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Надо был на Кипр в офшор переводить, тогда бы всё было законно...
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Ray

@Ray_net_ua

·3 ч

Украинцы про "турбо режим" Зеленского и сохраненные им аферы олигархата "Ротердам+"

Дело о хищении из Ощадбанка $20 млн передано в суд, - САП - Цензор.НЕТ 6127
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На фото 2500.
При петике больше заносили?
У вашей мамы должна быть субсидия.
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Моя мати отримує 3000 грн пенсії. Пропонують такий розмір субсидії, що вона просто відмовилася.
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Моїй матері ще трохи і буде 90 років. Ваша мати у цьому віці піде на роботу?
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а откуда такие бабки у сбера на кредиты такие?...там же сбережения исключительно народные быть должны..или уже что то по иному сложилось?
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Они в этот колхозный банк всех бюджетников и пенсионеров загнали. Там всегда что-то есть.
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СБЕР - це в кацапії. В Україні ОЩАДбанк.
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Наконец то Славика Березкина за яйца прижали. И то, если бы не перешел дорогу Яресько, то до сих пор бы был на мази.
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А справу розкрадання 5.5 млрд Приватбанку однією бородатою бабцею, що любит кохве пить, не хочуть розпочати? Там диви і green family ltd Зеленського фігурує, що доводить суд Делаверу. Та ні, брєд якийсь, давай краще про баригу...
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