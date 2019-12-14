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 Экономика, Общество
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Все про:дороги (1871) Голик Юрий (52)

 Около 3 млрд грн Дорожного фонда не использованы регионами, - советник премьера Голик

Из 13,7 млрд гривен, поступивших в областные бюджеты в рамках Закона о Дорожном Фонде на ремонт и содержание дорог, на конец ноября были использованы только 10,9 млрд гривен.

 Неиспользованных средств хватило бы на капитальный ремонт 170 км трассы класса Запорожье-Мариуполь, - пишет в Фейсбук советник премьер-министра Юрий Голик.

Около 3 млрд грн Дорожного фонда не использованы регионами, - советник премьера Голик 01

Деньги, выделяемые регионам, должны расходоваться на ремонт и содержание областных и сельских дорог, а также 20% средств могут быть использованы на ремонт дорог внутри самих населенных пунктов.

"Казалось бы - вот оно, счастье. Деньги упали с неба, просто используй их. Но нет. Наличие денег - это не всегда качественные дороги. Нужен еще менеджмент", - замечает Голик.

Около 3 млрд грн Дорожного фонда не использованы регионами, - советник премьера Голик 02

По данным Голика, регионы по-разному используют получаемые из госбюджета средства: "Лидеры в использовании Дорожного Фонда - Хмельницкая, Харьковская и Днепропетровская ОГА, использовавшие более 95% Дорожного Фонда каждая".

Худшие показатели у четырех областей: Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой. Обладминистрации этих регионов использовали в среднем только по 45% средств Дорожного Фонда.

Около трети всех неиспользованных средств (1 млрд гривен) приходится именно на упомянутые отстающие областные администрации.

Впрочем, по словам советника премьера, даже формальное использование денег далеко не всегда означает выполнение качественного ремонта дорог. Во многих регионах продолжают выполнять фрагментарные ремонты, затрачивая средства, но не получая при этом ожидаемого результата.

"Только две ОГА в стране делают преимущественно капитальный ремонт дорог в рамках Дорожного Фонда. Днепропетровская ОГА и Ивано-Франковская ОГА. 84,1% и 83,7%, соответственно, в Дорожном Фонде которых пошли на капитальный ремонт", - отмечает Голик.

Около 3 млрд грн Дорожного фонда не использованы регионами, - советник премьера Голик 03

В декабре на счета ОГА должны поступить дополнительно 897 млн грн из средств Дорожного Фонда. Однако использованы эти деньги будут не везде эффективно.

"Приведенные цифры и результаты - это, в большей степени, результат логики, заложенной в использование Дорожного Фонда каждой из областей главами ОГА, возглавлявшими их в первом полугодии этого года. Нынешним главам ОГА оставалось только использовать уже заложенную их предшественниками логику. Кто-то с этим справился, кто-то даже с этим справиться не смог", - пишет Голик.

В ближайшее время советник премьера обещает обнародовать подробную аналитику об использовании областными администрациями средств Дорожного Фонда. "И кратко опишем, что их ждет в году следующем, потому что вольница и ямочные ремонты закончились", - добавляет Голик.

"Дороги – это, в первую очередь, менеджмент, а потом уже деньги", - уверен Голик.

Именно менеджменту в госуправлении посвящена книга Юрия Голика "Бесконечность не для слабаков", которая была недавно презентована в Киеве. В книге описывается опыт бывшей команды Днепропетровской ОГА по внедрению в систему госуправления передовых методик менеджмента крупных коммерческих структур. Как показала практика, данная методика успешно себя зарекомендовала в Днепропетровской области. С 2015 по 2019 годы, когда Юрий Голик был советником главы Днепропетровской ОГА, в регионе было реализовано около 2000 инфраструктурных проектов, из которых 500 – капитально отремонтированные или вновь построенные дороги.

Источник: https://censor.net.ua/n3165301
 
   
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А куда их использовать, если уже все сделано? В Полтавской области, например, весь Машевский район с убитой дорогой, единственной, которая проходит по всей его протяженности. Обещали сделать в прошлом году, но деньги куда-то ушли. Обещают сделать в следующем, а водители, тем временем, уже разбили подушку и ездят по обочине, подвергая опасности свои жизни и жизни пассажиров. Одна маршрутка осталась, вторая не пережила такой "децентрализации"
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значит плохо предлагали... не настаивали...или просто не говорили что есть!!!
как это деньги есть но их не используют? да области давятся за них.. да только не знают кому еще поклониться или...занести
и почему только в декабре упрекают эти области? а не в сентябре? потому что в сентябре они могли б их еще потребовать выпросить и использовать???
а ведь распланировать легко сколько и кому...а вот просто отдать...не реально тяжело... кто смог - тот выбил-выпросил-выскулил...
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Откатов не занесли, вот и не получили деньги.
Обычная практика в гос.структурах.
А еще потом из "сэкономленных" средств премии себе выписывают
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А % на счетах кап-кап. Нафига заморачиваться дорогами? Корова ваша, а молоко наше.
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в каждом регионе нужно построить бетонные заводы и местные строительные дорожные компании и одновременно они должны строить во всех регионах бетонные дороги, как в США и тротуары такие же надо, как в США классные бетонные строить по которым мягенько ходить. Нужно строить все, как в США! Дома тоже надо строить, как в США бетонные со стальным каркасом и больше нужно строить бизнесовых небоскребов - это привлекает большие деньги! почему все пытаются делать по своему и говно в итоге всюду и уродливо! Возьмите мать вашу модели успешные и скопируйте в Украине! Бетонные дороги и тротуары в разы лучше по всем показателям! Стройте все дороги бетонные! Бетон долговечен и дороги не портятся за 1 год, а бетон лет 30 без единой ямки будет! У бетона зацеп лучше колес! Бетон ночью дает лучшее освещение дороги и отсвечивает лучше, бетон крепче и большие грузы бетону пофиг в отличии от асфальта, который от грузов уничтожается. Почему не делать лучше все??? вот нафига нам асфальтные дороги, которые климат не вывозят Украинский. Летом асфальт плавится, зимой влагу набирает, а весной смывается с дождями. Почему мать его не строить бетон, который не набирает влагу. Все дороги должны быть только бетонные!!!
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Хорошо еще, если не использованы, намного хуже, если их уже НЕ - ТУ.
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Чиновник вчергове вирішив похвалитись ремонтом дороги,яка і так була в непоганому стані,причому невідомо,скільки бабла туди було вкинуто,зате відомо,що ремонтувала купа фірмй стягнули техніку автодора з усього лівобережжя.
Не подобається,як ОДА освоюють кошти ?-До Зєлєнского.Нехай міняє голів ОДА,доки не навчаться освоювати .
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