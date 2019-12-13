 При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Кировоградщине за предоставление в аренду двух земельных участков председатель ОТГ, в состав которой входит 11 населенных пунктов, требовал 100 тыс. гривен. Во время проведения оперативных мероприятий полицейские задокументировали факт получения первой части средств. 12 декабря оперативники задержали чиновника во время получения второй части взятки - 60 тыс. гривен.

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В пятницу, 13 декабря, за решение аналогичного вопроса в Житомирской области также задержали председателя ОТГ. В этом случае за выделение земельного участка под АЗС чиновник требовал и получил 2 500 долларов.





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Сейчас оба чиновника задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.