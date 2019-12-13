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 При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали при получении взяток за решение земельных вопросов председателей объединенных территориальных общин в Кировоградской и Житомирской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция 01

На Кировоградщине за предоставление в аренду двух земельных участков председатель ОТГ, в состав которой входит 11 населенных пунктов, требовал 100 тыс. гривен. Во время проведения оперативных мероприятий полицейские задокументировали факт получения первой части средств. 12 декабря оперативники задержали чиновника во время получения второй части взятки - 60 тыс. гривен.

При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция 02

Читайте: На Хмельнитчине председатель объединенной теробщины попалась на взятке 600 долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

В пятницу, 13 декабря, за решение аналогичного вопроса в Житомирской области также задержали председателя ОТГ. В этом случае за выделение земельного участка под АЗС чиновник требовал и получил 2 500 долларов.

При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция 03
При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция 04

Читайте: На взятке 100 тыс. гривен задержали председателя ОТО Херсонщины

Сейчас оба чиновника задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3165298
 
 
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Партія "Cлуга народу" витратить на новорічний корпоратив до 1 мільйона гривень.
Про це повідомив перший заступник фракції, глава партії Олександр Корнієнко, передає Pavlovskynews.
проходити вечірка буде в одному з найдорожчих київських нічних клубах - CHI. Відзначається, що крім депутатів на вечірку прибуде Офіс президента і Кабмін. Тому в те, що корпоратив вкластися в мільйон віриться насилу.
"Приблизно кілька сотень тисяч гривень. До мільйона гривень точно", - сказав Корнієнко на запитання про вартість заходу.
Корпоратив проводитиметься за спонсорські гроші.
"Згідно із законом про політичні партії є механізм, за допомогою якого фізичні особи та юридичні особи можуть надати партії підтримку. За ці гроші партія проводила виборчу кампанію, за ці гроші проводить поточну діяльність", - сказав Корнієнко.
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По сравнению с 1 млрд, который предусматриваолся в бюджете 2019 года, в фонд Порошенко, это копейки .
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А у порівнянні з бюджетом КНР це ще меньше🐸
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Слуги народу отримують із держбюджету 514 млн гривень для попередження впливу на політику партії зі сторони алігархів. Куди ж гроші дівати?
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Нормально челядь наша гуляет.. И да - в лимон они вряд ли влезут.
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За спонсорські гроші! Це тема корупції, тому де тут НАБУ та Антикорупційний суд?
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Им тот же спонсор в соседнем зале заказал..
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на то они и председатели, шоб торговать народным добром в убыток бене и прочим многочисленным честным и добрым мужам
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У "уставших от войны" ничего не поменялось...
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...в каждом селе такое творится, бери любого дубака-буратину председателя "партейного" в буденновке по ветру одетой и не ошибешься...еще и участков под застройку по 5-10 штук на одно рыло активиста вшивого или родственника "обездоленного" на продажу стесвенно. на "молочишко детишкам" , ну и с откатом, как водится, лесничих падлюк, леса без дубов и буков уже оставивших, да и все что ровным росло, уже продано.....в каждом селе так, не один десяток бюджетов страны там на карманы шушере этой ушел и продолжает наполнять карманы скотыняк этих ...а тут по миру с шапкой на полусогнутых "власть" ходит- бродит-колобродит... Під час одержання хабарів за вирішення земельних питань затримано двох голів ОТГ на Кіровоградщині та Житомирщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5524....позорище....
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