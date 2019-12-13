 При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
На Кировоградщине за предоставление в аренду двух земельных участков председатель ОТГ, в состав которой входит 11 населенных пунктов, требовал 100 тыс. гривен. Во время проведения оперативных мероприятий полицейские задокументировали факт получения первой части средств. 12 декабря оперативники задержали чиновника во время получения второй части взятки - 60 тыс. гривен.
В пятницу, 13 декабря, за решение аналогичного вопроса в Житомирской области также задержали председателя ОТГ. В этом случае за выделение земельного участка под АЗС чиновник требовал и получил 2 500 долларов.
Сейчас оба чиновника задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Про це повідомив перший заступник фракції, глава партії Олександр Корнієнко, передає Pavlovskynews.
проходити вечірка буде в одному з найдорожчих київських нічних клубах - CHI. Відзначається, що крім депутатів на вечірку прибуде Офіс президента і Кабмін. Тому в те, що корпоратив вкластися в мільйон віриться насилу.
"Приблизно кілька сотень тисяч гривень. До мільйона гривень точно", - сказав Корнієнко на запитання про вартість заходу.
Корпоратив проводитиметься за спонсорські гроші.
"Згідно із законом про політичні партії є механізм, за допомогою якого фізичні особи та юридичні особи можуть надати партії підтримку. За ці гроші партія проводила виборчу кампанію, за ці гроші проводить поточну діяльність", - сказав Корнієнко.