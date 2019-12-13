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Все про:проверка (623) Мироновский хлебопродукт (8)

 МХП успешно прошел проверки птицекомплексов, - Черкасская ОГА

В областной государственной администрации Черкасской области проведено совещание по вопросам экологической деятельности местных птицекомплексов агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП).

Совещание состоялось в ОГА под председательством главы области Романа Боднара совместно со специалистами областных служб, инспекций, центров, представителей власти и общественности, сообщила пресс-служба администрации, передает УНИАН.

Специалисты этих структур сообщили о результатах выполнения требований сентябрьского протокола и, в частности, мониторинговых исследований птицекомплексов МХП: ЗАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". Речь шла о выводах отбора проб на объектах Каневского района и Черкасского, в частности реки Росава, выше и ниже мест сброса сточных вод, а также атмосферного воздуха, питьевой воды, поверхностных и грунтовых вод, об эффективности работы технологического оборудования на птичниках, перспективных проверках предприятий и их планах по минимизации потенциальных выбросов.

"Заметим, Государственная экологическая инспекция Центрального округа, Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области и Региональный офис водных ресурсов в Черкасской области Государственного агентства водных ресурсов Украины совместно с общественностью трижды в октябре этого года выезжали на объекты ЗАО" Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". Там взяли необходимые пробы. Так, по информации служб, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировали в атмосферном воздухе, аналогично не выявили отклонений от гигиенических нормативов и в воде, а также превышений на сбросе сточных вод в реку Росава ", - отметили в Черкасской ОГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3165293
 
 
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Борыгиного кореша проверили и не нашли нарушений? Та шо ж эта тварица? Да как жиж таг?

Мож за этих проверяющих чертей бакланову звякнуть?
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"МХП" не задумывался шоп сменить аббревиатуру то?
а то читается неоднозначно МХП успешно прошел проверки птицекомплексов, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 7640
две буквы поменять местами и вспоминается Путин)
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из всего этого ясно одно - птицам черноземы не нужны
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Мля , ни о чем, мля..
Відволікання уваги- "яйцєномність повісілася на рило
лохів а НЕлохів🐷 -товщина 🍫🍫!
🤑
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