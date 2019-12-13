EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  825  41
Все про:ток-шоу (72) Шустер (521)

 О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Кто они, убийцы Павла Шеремета? Когда будет поставлена точка в громком деле? Кто под подозрением? Первое танго в Париже. Как прошла встреча Зеленского с Путиным? Что изменил Саммит для Украины?

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Арсен Аваков, Министр внутренних дел Украины

Давид Сакварелидзе, Заместитель Генпрокурора (2015 - 2016)

Антон Геращенко, Заместитель Министра внутренних дел Украины

Севгиль Мусаева, Главный редактор "Украинской Правды"

Юрий Бойко, Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Ирина Геращенко, Сопредседатель фракции "Европейской Солидарности"

Юрий Бутусов, Главный редактор интернет-издания "Цензор.нет"

Дмитрий Гордон, Основатель интернет-издание "Гордон"

Александр Мартыненко, Генеральный директор "Интерфакс-Украина"

Алексей Резников, Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе

Они говорят, а решает народ.

Источник: https://censor.net.ua/n3165291
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да фуйло на монику наорал - и моника обещалась больше 86% не показывать О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера - Цензор.НЕТ 3353
 показать весь комментарий
 
 
манометры счастья от радости ЗЕлохов лопнут Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера - Цензор.НЕТ 4656
 показать весь комментарий
 
 
и куча нанятых "актеров" - за "нарИд", голосующих по команде.. кто сегодня - "учительница начальных", предприниматель или "дочь офицера"? О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера - Цензор.НЕТ 4830

О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера - Цензор.НЕТ 891
 показать весь комментарий
 
 
Она тоже доказывает,что "всё не так однозначно"?
 показать весь комментарий
 
 
и, скорее всего, она тоже из кривбасса.. родственница той самой - многоликой овцы Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера - Цензор.НЕТ 85
 показать весь комментарий
 
папа, а кто главней охвицер или командир ?
 показать весь комментарий
 
у савика расценки на свободу слова одни из самых всоких в мире.чего не сделаешь ради свободы
 показать весь комментарий
 
 
Цирк..
Ващето суд решает или трибунал!
 показать весь комментарий
 
 
Кто они убицы Шеремета???Че у нас кучерявый еврей уже функции суда принял, решать кто убица,кто нет???
 показать весь комментарий
 
 
авакову и Ко срочно нужно лепить отмазки - дело сыпется с первой минуты на простейших проколах и грубейших подтасовках...
да и реальный убийца уже найдет - инфа 100%, эксперты (100500 штук!) иностранные - подтвердили - он!

О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера - Цензор.НЕТ 9969
 показать весь комментарий
 
 
Але ж є ще телефонні дзвінки, які повязують усіх можливих учасників злочину. А також алібі, яке думаю складно буде придумати підозрюваним.. Хто ж відключає телефони?

Ну і авжеж.. Фігура, щоки, вуха різної форми... не треба бути криміналістом, щоб зрозуміти що це не Гончарук. Але ж ні, треба постійно ліпити зрадокартинки
 показать весь комментарий
 
це той мудак, який комуналку не оплачував?
 показать весь комментарий
 
 
"Раскрытое дело Шеремета" сыплется уже на досудебном этапе.
 показать весь комментарий
 
 
О, Шустер уже установил личности убийц Шеремета и может это подтвердить в суде - какой талантливый парень!
 показать весь комментарий
 
 
кроме Ирины Геращенко, все остальные приглашенные с русько-еврейского мира... О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера - Цензор.НЕТ 5260
 показать весь комментарий
 
 
Tot Totovich - по сравнению с нынешними зе-моторолами..., на их фоне она выглядит как Бандера...
 показать весь комментарий
 
 
ну еще Бутусов (сразу не заметил) с умеренных патриотов....
А так сплошное дно включая проходимца Шустика...
 показать весь комментарий
 
 
Чи почуємо щось нове про справу Шеремета, бо поки все має вигляд переслідування.
 показать весь комментарий
 
 
Для порятунку рейтингу, владі потрібні досягнення. Якісь подвиги. Все життя брехав. Чому б не збрехати ще раз?
 показать весь комментарий
 
 
во для чего зекретин звИзду к нам вчера запустил...

О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера - Цензор.НЕТ 1990
 показать весь комментарий
 
 
Подтасовка от прислуги карманных журнашлюг ,слуг ***** педофиловича
 показать весь комментарий
 
 
Бойкот Савіку після його 96% підтримки блазня
 показать весь комментарий
 
 
А потім Бутусов з Касьяновом дивуються, чому 73% голосують за блаЗЄнського.
 показать весь комментарий
 
"Те що справу довірили найбільш безпринципному судді Вовку говорить про те, що все шито білими нитками і потрібен "карманний" суддя. Те що навіть Вовк відмовився оворить про те, що там навіть не білими нитками, там взагалі безперспективняк. Вовк подивився справу та послав їх нах."
 показать весь комментарий
 
 
а пока весь эфир заполнен "белым шумом" о раскрытии убийства Шеремета,
Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу

Про розкриття справи Шеремета і першу зустріч Зеленського з Путіним - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера - Цензор.НЕТ 6628
 показать весь комментарий
 
 
Еще одна инфопомойка такое гавно шоу что 1+1 что шустрій все для стравливания людей отвлечь как из наших карманов исчезают деньги а кучка баріг пополняет свои кармані для єтих уродов что война что продажа страні не имеет значения и прекратиет призівать их к совести
 показать весь комментарий
 
Скільки ще у патріотів вистачить терпіння виносити знущання над Україною!
 показать весь комментарий
 
Можно пополоскать волонтеров под видом "независимых СМИ". И плевать, что вы тем самым жизни сейчас ломаете невинным людям.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх