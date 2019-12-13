 "Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Завершили встречу с А. Миллером, руководителем Газпрома. Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается...", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня представители "Нафтогаза" и "Газпрома" 13 декабря начали переговоры о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины в Вене.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.

Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.

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