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 "Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в ходе которой договорились продолжать отрабатывать варианты продолжения транзита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Завершили встречу с А. Миллером, руководителем Газпрома. Договорились продолжать обрабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается...", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня представители "Нафтогаза" и "Газпрома" 13 декабря начали переговоры о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины в Вене.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.

Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа, - Витренко

Нафтогаз и Газпром продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165290
 
 
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Зебилы собираются торговать с агрессором "Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко - Цензор.НЕТ 3241
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Как тебе на роисском телявидении собирают, ванька?
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Через два роки прокачка значно зменшиться і тому усі домовленості з Газпромом накриються мідним тазом.
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Как у удмуртов широко раскрываются глаза..."Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко - Цензор.НЕТ 8380
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... когда они видят ещё более косорылого, чем они сами."Нафтогаз" и "Газпром" продолжат переговоры по транзиту, о согласованном варианте говорить рано, - Витренко - Цензор.НЕТ 6198
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Как рождённый в СССР я вам прочитаю между строк:
" Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию" - это значит скорее да, чем нет.
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А о чем говорить - 13 декабря, последний день заявок по транзиту и ни одного заказа от европейских операторов.
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І що, навіть ПМР не подало заявку, будете балонами возити в Тирасполь?
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"Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины"

Любопытно. А где можно его почитать?
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труба це вчерашний день, надобно срочно заключать договор на транзит воздушных масс из расеи в европу и обратно,тогда точно каждый украинец ни в чем не будет знать себе отказа
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.....мне насрать , есть балон газа , дрова и 1.5т. угля , печка на дворе и в доме !!! сейчас работает котел на газе из Европы ))))с расходом 4.4 куба в сутки , дом утеплен до нельзя !!!
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....за 5 лет НАДО было всем так приготовится , времени было до хрена !!!
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