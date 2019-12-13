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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:Кузьменко Юлия (8) Добош (1)

 Мы заявили отвод судье Вовку, который избирает меру пресечения Кузьменко, потому что он зависим от ГПУ, - адвокат Добош

Адвокат фигуранта дела об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко мотивировал свой отвод судье Вовку зависимостью его от ГПУ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда. 

Адвокат Добош заявил, что судья Вовк является зависимым от Генеральной прокуратуры и он у них "на крючке".

Об этом он сказав во время заседания касательно рассмотрения отвода судьи Вовка по делу с избрания меры пресечения Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Добош також ссылается на принятое решение судьи Вовка от 4.12.2012 года, где он дал разрешение на обыск автомобиля Кузьменко.

Добош также зявил, что Вовк ненавидит Майдан "всеми фибрами души".

Также подозреваемая в этом деле Юлия Кузьменко попросила суд разрешить ей разговаривать на русском языке - судья позволила.

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165285
 
 
 Топ комментарии
 
негроні на бурбоні‏ @warning_trdlo

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Я кажется понял, что в этом всем так цепляет.
Вот эти все записи разговоров - они между какими-то совершенно знакомыми, архетипичными персонажами: военные, добровольцы, волонтеры.
Безотносительно фактической вины, такое ощущение, что это суд над целым классом людей.это пиздец, но на каком-то очень тонком и болезненном уровне
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Скрипковська у смартфоні‏ @Nikkysharp 3 часа назад

Остался еще в Киеве хоть один человек, который не убивал Шеремета?
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и тот самый вовк, на котором штампа "проститутка" - нет уже места где ставить
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лилия на плече - это не "нормик", так в средние века клеймили проституток !..... Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 4974
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До конца года два дегенерата Аваков и Геращенко, котор за 5 лет нихрена не раскрыли, добьют дело Гандзюк, раскроют Гонгадзе и Черновола
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хз. А як на мене докази з телефонних розмов були більш ніж сильні (окрім розмови про Звіробій, це було зайве)
І потім, розслідування триває вже роки три точно, ще при пороху. Чи ви думаєте, що розумніші за команду слідчих?
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негроні на бурбоні‏ @warning_trdlo

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Я кажется понял, что в этом всем так цепляет.
Вот эти все записи разговоров - они между какими-то совершенно знакомыми, архетипичными персонажами: военные, добровольцы, волонтеры.
Безотносительно фактической вины, такое ощущение, что это суд над целым классом людей.это ******, но на каком-то очень тонком и болезненном уровне
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Зауважте, що спеціально не було заглушено нецензурну лексику, як це робиться зазвичай, адже транслювалося все не після 22:00. Це було зроблено з метою створити навколо цих осіб від початку негативний ореол. Навіть, якщо це закінчиться нічим, цей блаЗЄнський балаґан вже зробив свою справу.
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блазень та його хозяева(беня, фуйло и нацюцюрники - аваков. богдан и т.д.) навіть не розуміють - шо тут не Рашка))
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А чому? Хіба 73% -- непереконливо?
Ви бачили тих полковників на брифінґу? Ви бачили їх пиху та самовпевненість? Вивчивши уроки Майдану та отримавши реванш, а також зберігши совково-орієнтовані кадри та гарно їх озброївши, вони не здригнуться. І я не певен чи є сенс щось робити (з нашого боку), щоб після всього 73% знову поставили на чолі України якогось наступного совка.
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те, що вати в України 73% - це так.. та ж сама рашка - з 87%.. Й ті ж самі потриби у зебілів та ватників - "жрать, срать, серіали".
Але ті "полковники" - лише перед камерами пихаті, бо розуміють: бидло, що зветься "зебіли" - ніколи не піде їх захищати, але перше прибіжить коли їх будуть вішати на стовбах..
Та й робимо ми не для цього бидла, а для себе.. а бидло воно було завжди...
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Суддя Вовк- самий чесний, незаплямований та самостійний суддя. Ним ще ніхто не спромігся керувати, настільки він принциповий та дотримується суддівської етики.
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Пусть зелики высвистают судью киреева. Он порешает быстро.
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Яна Дугар в день убийства Шеремета находилась в зоне проведения АТО. Это подтверждате военный билет и справка, шо в этот день находилась непосредственно в военном госпитале и не покидала его:

Мы заявили отвод судье Вовку, который избирает меру пресечения Кузьменко, потому что он зависим от ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 6730 Мы заявили отвод судье Вовку, который избирает меру пресечения Кузьменко, потому что он зависим от ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 8285
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Написано с 03.06 по 26.09 2016 года была в АТО, в то же время вы же в этом посте утверждаете, что
В день, когда Яна Дугар, по мнению следствия, снимала камеры наблюдения, она была в Италии и Румынии 11 июля 2016г. Её нахождение заграницей подтверждается печатью в паспорте и авиабилетами. По билетам и паспорту вернулась 13 июля, после того как якобы ходила возле дома Шеремета.
Так как правильно? Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 3174
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Пєдики очень тупые и обычно не склонны к анализу. Не пишите ему, он всё равно не понял что Вы написали. У него задание разместить эти два фотки. Всё. Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 3783
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Тебе говорят же, шо это вброс из штаба Вазеленского.
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Это показывает что она участвовала в те дни, но покидала\находилась нету ни слова. Это документы сравнимы справки с работы и трудовой книгой.
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а ты пожалуйся в МИД Италии и Венгрии Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 9456 - они как раз могут засвидетельствовать - где Дугарь была в те дни.. Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 2699
Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 5038
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Клан ВОВКОВ? Или тичка по Украински. Как только суд, так и судья Вовк.
А хоть один судья Заец есть/?
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Вы возможно и удивитесь...но речь об одном и том же скандально известном судье..
другое дело что он многолик...))) но кое-кому удобен и выгоден ))))
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K04EGAR IV

@K04EGR

·3 ч
Ещё один подрывник Шеремета по-ходу. После Парижа мы проснулись в ДНР, но этого никто не заметил. Скоро Беня с Рюкзаком введут комендантский час и начнут зрадойобов-патриотов-активистов-АТэОшников кидать на подвал. Следите за влогами Бородатой женщины, чья мама любит скорость.Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 3801
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Ну, граждане волонтеры, добровольцы, АТОшники, кто еще не убивал Шеремета?
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K04EGAR IV

@K04EGR

·4 ч
Такого наброса на Майдан, АТОшников, патриотов, активистов не было с момента выливания порошенком литра серной кислоты в лицо Ґандзюк. Кто там надрачивает на Авакова? Жрите это
. Ложку по-больше берите, не стесняйтесь.
https://twitter.com/i/status/1205445681051250688
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аааа, це, значить, Гандзюк Пороху заважала... а чи не сам Порох кислоту лив на неї?
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Судья Вовк взял самоотвод на процессе о мере пресечения Антоненко (с)

Видимо, доказательства настолько фуфло, что даже ручной судья берёт самоотвод.
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вы уж определитесь кому принадлежать суды)))) то были пороха, сейчас зели))
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Скрипковська у смартфоні‏ @Nikkysharp 3 часа назад

Остался еще в Киеве хоть один человек, который не убивал Шеремета?
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Так. І це -- Поярков. В специфічному кепі та з борідкою. Але дискваліфікований для цього блаЗЄнського шоу. Він сумує з цього приводу. Мабуть тепер на "Прямому" відведе душу Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 6291
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Если Шеремета сейчас прикрепить к валу турбины электростанции, то он сможет снабжать все ферросплавные заводы Коломойского.
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дивно що ця худоба волк ще досі жива... а воно ще людей судить...
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Вовк ще не сидить?
Зиц председатель, но наоборот. Сидит в своем кресле при всех властях.
Удобная для всех тварь.
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*****, вроде и преЗЕдент и министр МВД новый прям весь честный, хоть к ране прикладывай, а методы работы заезженные до дырок... Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 2332 Палитесь господа...
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Скрипковська у смартфоні‏ @Nikkysharp 25 минут назад

Хочу обратить внимание, что Арсен Борисович Аваков это не чорт, а русня.
Потому что только русня выбивает двери в 5 часов утра, кладёт людей в пол, и 5 часов проводит обыск в квартире, где подозреваемый не живет.
Только русня будет изымать имущество квартиросъемщиков. #аваковрусня
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Правова оцінка брифінгу поліції, з приводу справи вбивства Павла Шеремета

Адвокат Костянтин Рибачковський з компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери" дав свою професійну оцінку почутому на брифінгу від 12.12.2019 року. Оцінка - невтішна для нашої правоохоронної системи.

Особи, що виступили на брифінгу (крім високих поліцейських чинів також виступали міністр А. Аваков та президент В. Зеленський - ред) так чи інакше порушили декілька конституційних прав та гарантій:

- Принцип презумпції невинуватості (ст. 62 Конституції, п. 10 ст. 7, ст. 17 КПК України)

- Принцип недоторканості честі та гідності громадянина і людини (ст.ст. 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституції України).

- Не можна називати прізвища підозрюваних, поки немає звинувачувального вироку суду. Не можна публічно звинувачувати нікого без перевірених у суді доказів та змагального процесу. Були порушені права, закріплені у ч. 4 ст. 296, ст. 297, ч.ч. 4 и 3 ст. 301 Цивільного кодексу України. Були порушені і гарантії, закріплені у Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 10, ст. 17 Конвенциї), яка є частиною законодавства України та обов'язкова до виконання поліцейськими (нещодавнє рішення Верховного Суду.)

Виступ Генпрокурора Р. Рябошапки з привітаннями всіх пристуніх з "успіхом" та відмітив "розкриття" злочину було некоректним з правової точки зору, вважає адвокат.

Слідством не було надано жодного прямого доказу провини. Були показані лише оціночні судження слідчих, і не було продемонстровано жодного конкретного доведеного факту.

Загалом, адвокат оцінює вчорашній брифінг як непрофесійний, швидко зроблений PR на з елементами шоу
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Судья вовк честный!!!!!!!!!!
Реформа ж судов прошла успешно!!!!
Виновных на нары!!!
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адвокат всегда говорит что все вокруг виновны кроме его клиента)))) это его работа, он за это деньги получает. а вот обвинение в зависимости (коррупции) нужно обосновать
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дерзские заявления. я надеюсь у адвоката есть доказательства зависимости от гпу? иначе кто то будет защищать уже его)))
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Ах эти справки, хоть бы не палились!

Добош також ссылается на принятое решение судьи Вовка от 4.12.2012 года, где он дал разрешение на обыск автомобиля Кузьменко. Добош также зявил, что Вовк ненавидит Майдан "всеми фибрами души" Источник: https://censor.net.ua/n3165285
Скоро начнут совать справки времен Кравчука! Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 4852
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Я уверен что этот процесс - подарок ***** после нормандии.
Это жест, который дает понять кремлю, что тут свои, что они так же ненавидят патриотов Украины.
***** знает кто убил Шеремета, так как он сам и заказал это убийство.
Волонтеры не стали бы подрывать дружественно настроенного к Украине журналиста, да еще в на Крещатике.
Подрыв на Крещатике - это была показательная казнь, такой же, как и убийство Немцова у кремля.
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У меня появилось несколько вопросов.
1.Что общего у Варенкова,Бабенко и Шеремета?
Все они бежали из РФ и были врагами пу.Их убили (покушались) "праворадикалы".(подозреваемые по шеремату).
Для чего националистам убивать этих людей ,разве они были врагами Украины?
Никаких мотивов для убийства кроме денег не может быть.
И ещё одно:в деле Шеремета не было продвижения много лет,а тут появились подозреваемые (как черти из табокерки).Как это произошло?Может кто-то их слил(если они виновны)?
Думаю ,что за всеми этими делами стоит ФСБ.Контора руками купленных националистов(если оно виновны) убила всех этих людей.А сейчас ФСБ передало информацию нашим следакам о исполнителях убийства.Итог:ФСБ убила своих врагов и провела информационную операцию целью которой было именно то,в чем обвинили исполнителей убийства.
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закриють, дива не буде. Печерський суд не для того, щоб захищати невинуватих, а щоб садити не винних.
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Зря ЗЕля таким образом выбросил это дело в массы (а может и не зря). В "доказательствах" говорят о сакральной жертве, сейчас жертвы не будет- они просто себя дискредитируют еще больше и бежать уже будет сложнее, чем В.Ф., да и вряд-ли успеют- народ на пределе, а ЗЕ избирателям стыдно не будет- не тот "наріт".....
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Какой народ на пределе???? Кто в Украине на пределе????
Всем пофиг
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ничего нового - "адвокат"(я бы такого себе не нанял) банально тянет время, при этом много много говорит чуши!
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Кузьменко: Я не знаю, как закончат мою жизнь, но вчера закончили мою карьеру

InfoResist

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и детский врач Юлия Кузьменко заявила, что вчерашним задержанием закончили ее карьеру. Об этом она сказала во время судебного заседания в пятницу.
«У меня 17 лет непрерывного стажа кардиохирургии. Попрошу отметить, в заяве, которую мне вручили, там написано, что я лицо без постоянного места работа. Если 17 лет в кардиохирургии это не постоянное место работы, тогда я не знаю, кто в нашей стране работает. Вчерашний день, наверно, начался обычно. Я была на работе, у меня было три ребенка в операционной. Самое неприятное - это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент готовился брифинг. Я уже стала убийцей. Когда меня остановили в машине, я ехала забрать своего ребенка со школы, я не могла прочитать, что это такое. Жутко, что это такое. Шеремет. Я в первый раз про Шеремета услышала, когда это было, в день, по-моему его убийства, сидела на работе и прочитала, что убили Шеремета. Я тогда полезла читать, кто это, вроде как украинский журналист. Как-то это так происходило. Вы знаете, я не знаю, как закончат мою жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи прооперированных пациентов, за 17 лет. Что должны думать родители детей, которых я прооперировала? Их хирург был убийца? Кому они давали своих детей?», - сказала Кузьменко.новость дополняется
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..."попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию"...

Мусять бути мета,можливість і мотив Нафіга ветеранам і волонтерам дестабілізація? Можна поставити питання по іншому,можливо комусь потрібна дискридитація ветеранів і волонтерів? Ще варіант,вони як і табун мінтів "заробляли" ці статуси для прикриття,тоді пишіть "працювали під прикриттям статусів". А взагалі,реальний волонтер,або ветеран підірвав би судд Вовка в першу чергу,для стабілізації. Так що ПіАр акцію Рюкзакова потрібно роздрукувать на рулоні туалетного паперу.
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во для чего зекретин звИзду к нам вчера запустил...
Ми заявили відвід судді Вовку, який обирає запобіжний захід Кузьменко, тому що він залежний від ГПУ, - адвокат Добош - Цензор.НЕТ 4504
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Где ДОКАЗАТЕЛЬСТВА нацистских убеждений подозреваемых?
Еще вчера на пресс-конференции было несколько версий о мотивах преступления.
Сегодня - они нацисты.
73 % верят в этот бред?
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