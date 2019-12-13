 Мы заявили отвод судье Вовку, который избирает меру пресечения Кузьменко, потому что он зависим от ГПУ, - адвокат Добош

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Адвокат Добош заявил, что судья Вовк является зависимым от Генеральной прокуратуры и он у них "на крючке".

Об этом он сказав во время заседания касательно рассмотрения отвода судьи Вовка по делу с избрания меры пресечения Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Добош також ссылается на принятое решение судьи Вовка от 4.12.2012 года, где он дал разрешение на обыск автомобиля Кузьменко.

Добош также зявил, что Вовк ненавидит Майдан "всеми фибрами души".

Также подозреваемая в этом деле Юлия Кузьменко попросила суд разрешить ей разговаривать на русском языке - судья позволила.

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".