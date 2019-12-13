 Зеленский в Париже снял с РФ ответственность за войну на Донбассе, - Елисеев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил дипломат, советник пятого Президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев.
"Зеленский воспользовался российскими штампами и ограничил ответственность Кремля за ситуацию на Донбассе только "влиянием России на сепаратистов". Не сомневаюсь, что россияне будут использовать такие оговорки не только для размывания санкционной политики и позиций Украины в судах, но и для дальнейшего навязывания тезиса о "внутриукраинском" конфликте или "гражданской войне" в Украине", - подчеркнул дипломат.
Елисеев отметил, что недостатком переговоров является уход от обсуждения вопроса деоккупации Крыма.
"Неубедительно прозвучали оправдания о том, что на содержательное обсуждение вопроса Крыма не хватило времени, тогда как для газовой темы и времени, и интереса было достаточно. Вот и получается, что одобренная именно в этот день резолюция Генассамблеи ООН о милитаризации Россией Крыма и частей Черного и Азовского морей была больше совпадением, чем ожидаемым шагом. Чем еще объяснить упущенную возможность привлечь больше внимания теме Крыма на парижском уровне?" - отметил он.
Также Елисеев отметил, что во время саммита Зеленский упустил ряд важных вопросов, которые стратегически необходимы для деоккупации территорий и компенсации Украине вреда от Российской агрессии.
"К сожалению, была упущена и возможность напомнить о недопустимости политики РФ по паспортизации граждан на оккупированных территориях, равно как и поставить вопрос о восстановлении свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей. Осталась не озвученной в Париже позиция Украины по вопросу амнистии для боевиков и не подтверждена решимость украинских властей продолжать использовать инструменты международных судебных инстанций и арбитражей для привлечения России к международно-правовой ответственности", - подчеркнул Елисеев.
Президент України Володимир Зеленський вперше дав повноцінне інтерв'ю російському телеканалу у день проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі 9 грудня.
Анонс бесіди з журналістом ВГТРК було показано у четвер, 12 грудня, в ефірі телеканалу «Россия-24».
«Головне, що ми всі почали спілкуватися», - сказав український президент Зеленський в бесіді з російським журналістом.
Повну версія інтерв'ю буде показано у неділю в ефірі програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі «Россия 1».
Шавка заискивающая перед кацапами.
Шавка заискивающая перед кацапами.
Или все ок?
Вот пошло-поехало, было и уехало!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Кручу шарик - плачу гонорарик!
У волшебника Колоймана - все по честному, без обмана!
Смотрим 1+1 внимательно выигрываем обязательно!
Любимая игра Виктора Цоя, со времен застоя!
Еврейская рулетка, она же татарское лотто, можно выиграть Укрнафту, можно и пальто!
А ещё в придачу, преЗЕдента и дачу!
Пришел миллионер, а ушёл - миллиардер!
Принимаем банки, Дубилеты и дамские пистолеты!
За хорошее зрение - сто гривен премия!
Ходим, ходим, мимо не проходим!
Смотрим внимательно, - выиграем обязательно!
А кто просто так стоит и глаза пучит, тот ничего не получит!
За хорошее зрение - денежная премия, за плохое зрение - к Ляшку направление!
Последний раз покажу и домой ухожу!
Я приехал из Швейцарии на зеленом велике, велик сломался, а я тут остался!
Вот вам пятьдесят на посадку Свинарчуков и других поросят!
Кто с дядей Беней не играет, - тот сладкого не покупает!
Если сильно повезёт, можно выиграть вертолет, завод в Кентукки и бесплатный перелет!
Кооператив "Слуга Народа", - проведем в Раду любого урода!
Насиловал, воровал, - Бене отслюнявил и куш сорвал!
Кручу верчу - обмануть хочу!
Мама любит скорость, слуги любят шик, Кива передернул, - настоящий мужик!
Если нет в бюджете денег, привяжите к жопе веник, - метите-метите, но к МВФ не ходите!
Кручу верчу - запутать хочу!
Пошло-поехало, было и уехало!
Морской трибунал на три корыта променял, a газовый арбитраж меняю на свой Гурзуфский гараж!
А кому не нравится наше представление, тому даю уведомление, что 73% дебилов проголосовало за то, чтобы так было!
"поліції моралі" кришували борделі в Києві...
І чомусь не гикається ні геращенку ні авакову! Тиша...
а вы все о пАбеде моники толкуете..))))
Ещё и пресс-служба песиков. Петя поручил озвучивать зраду своей собачке, а сам хочет остаться белым и незапятнанным?
как отказать?
Тому забирай своє свиняче рило до своєї кацапії.
Анонс бесіди з журналістом ВГТРК було показано у четвер, 12 грудня, в ефірі телеканалу «Россия-24».
«Головне, що ми всі почали спілкуватися», - сказав український президент Зеленський в бесіді з російським журналістом.
Повну версія інтерв'ю буде показано у неділю в ефірі програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі Росия
А вот это РЕАЛЬНО интересно (если правда)
И чего там намонтируют ?