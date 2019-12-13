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 Зеленский в Париже снял с РФ ответственность за войну на Донбассе, - Елисеев

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам Нормандского саммита поддержал тезис Кремля о том, что военные действия против Украины ведут исключительно граждане нашей страны, а Россия вроде бы просто "влияет на сепаратистов".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил дипломат, советник пятого Президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев.

"Зеленский воспользовался российскими штампами и ограничил ответственность Кремля за ситуацию на Донбассе только "влиянием России на сепаратистов". Не сомневаюсь, что россияне будут использовать такие оговорки не только для размывания санкционной политики и позиций Украины в судах, но и для дальнейшего навязывания тезиса о "внутриукраинском" конфликте или "гражданской войне" в Украине", - подчеркнул дипломат.

Елисеев отметил, что недостатком переговоров является уход от обсуждения вопроса деоккупации Крыма.

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"Неубедительно прозвучали оправдания о том, что на содержательное обсуждение вопроса Крыма не хватило времени, тогда как для газовой темы и времени, и интереса было достаточно. Вот и получается, что одобренная именно в этот день резолюция Генассамблеи ООН о милитаризации Россией Крыма и частей Черного и Азовского морей была больше совпадением, чем ожидаемым шагом. Чем еще объяснить упущенную возможность привлечь больше внимания теме Крыма на парижском уровне?" - отметил он.

Также Елисеев отметил, что во время саммита Зеленский упустил ряд важных вопросов, которые стратегически необходимы для деоккупации территорий и компенсации Украине вреда от Российской агрессии.

"К сожалению, была упущена и возможность напомнить о недопустимости политики РФ по паспортизации граждан на оккупированных территориях, равно как и поставить вопрос о восстановлении свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей. Осталась не озвученной в Париже позиция Украины по вопросу амнистии для боевиков и не подтверждена решимость украинских властей продолжать использовать инструменты международных судебных инстанций и арбитражей для привлечения России к международно-правовой ответственности", - подчеркнул Елисеев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский мог трижды тайно встречаться с Коломойским за последние два месяца, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3165277
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленая навозная муха Зе-Зе очередной раз нагадила Украине .
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турборєжим пєрєходіт в погром...
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это ты,типа,ответить нечем так ты решило сыронуть
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сам шкрэк защикаладный. Зеленський у Парижі зняв із РФ відповідальність за війну на Донбасі, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3400
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потенциальный новый клиент гбр.пока свыня не сядет все эти елисеевы будут срать вдоль и поперек
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сочуствую тебе папаня
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Дегенератам сочувствие? Их родным, то да.
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грех над идиотами смеяться.
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о,свын в молодости,а то марына?
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Пёс Елисеев.
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Пацак, новая методичка? В Украине "путина" называют ******
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Лучший коммент! Я уж думала, что этого никто не поймет.
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Справжнє дно: Зеленский дав інтерв'ю «Росії 1», його покажуть у програмі «Москва. Кремль. Путін»

Президент України Володимир Зеленський вперше дав повноцінне інтерв'ю російському телеканалу у день проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі 9 грудня.
Анонс бесіди з журналістом ВГТРК було показано у четвер, 12 грудня, в ефірі телеканалу «Россия-24».
«Головне, що ми всі почали спілкуватися», - сказав український президент Зеленський в бесіді з російським журналістом.
Повну версія інтерв'ю буде показано у неділю в ефірі програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі «Россия 1».Зеленский в Париже снял с РФ ответственность за войну на Донбассе, - Елисеев - Цензор.НЕТ 88
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Зеленский - сепаратист и мразь.
Шавка заискивающая перед кацапами.
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пэдрот - - сепаратист и мразь.
Шавка заискивающая перед кацапами.
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Довольно странно обвинять Порошенко в том что делает Зеленский.
Или все ок?
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Беня Наперсточник и его зеленая команда

Вот пошло-поехало, было и уехало!
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Кручу верчу - запутать хочу!
Пошло-поехало, было и уехало!
Морской трибунал на три корыта променял, a газовый арбитраж меняю на свой Гурзуфский гараж!
А кому не нравится наше представление, тому даю уведомление, что 73% дебилов проголосовало за то, чтобы так было!
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Поздно елисеев. Теперь палатки не поставить перед ОП. Но только если зайцами, собачками, хрюшками и на коньках.
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только свынями
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так в данном контексте это одно и тоже
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админ меня особенно обожает - все писали, а меня убрал.
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Скоро, скоро уже будешь нюхать под хвостом у козломордого "старшего брата". Возрадуйся зебильониш.
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Каркать не надоело? Где реализация предыдущих ваговань?
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Ну чому ж?- Я сходжу на концерт. Тухлих яєць тільки треба побільше.
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розскавунчалися ПЕСики..мабуть Пєтя кісточок підкинув
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РЕФОРМОВАНІ керівники
"поліції моралі" кришували борделі в Києві...
І чомусь не гикається ні геращенку ні авакову! Тиша...
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Когда чел такие предьявы кидает, нужно хотя бы оригинал текста приводить, где Зеленский это сказал. чтоб не быть похожим на Сливной бачёк ( Скабееву ) А так смахивает на то, что Балоде зраду пришить не могут, так начинают как Сливные бачки текст по своему интерпретировать.
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вот это и есть один из ГЛАВНЫХ результатов саммита..
а вы все о пАбеде моники толкуете..))))
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ну дурь же повна .... в мене вже питання : вони після звільнення подуріли чи такі і були ? ... Клімкін такий самий ....
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дипломат, советник пятого Президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев.Источник: https://censor.net.ua/n3165277

Ещё и пресс-служба песиков. Петя поручил озвучивать зраду своей собачке, а сам хочет остаться белым и незапятнанным?
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Его Ленинградские сваты в заложниках )
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Особенно он неугоден Порошенко и его проигравшей компании
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Да и олигархам он неугоден, все хотят так и пилить бюджеты и иметь откаты. Человек не червонец, всем нравится не может.
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блаЗЄнський уже подав на нього в суд за наклеп. Чекаємо, що цього "пліткаря" єВо_на_100%_прокурор швидко запроторить до буцегарні. Я сам бачив заяву блаЗЄнського в суді.
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П. Рошенко сделал это еще в июне 2014-го...
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Зеля, засунь уже сыволочную гниду за грати, пусть там мемуары пишет лет 25! А то такое впечатление, что воно поi'хало башочкой.
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наразі "ЗЄля" засунув свого члена до рота "bbc 14679c3f" під італійським прапорцем. І ця "bbc 14679c3f" може лише по клавіатурі клацати від задоволення Зеленський у Парижі зняв із РФ відповідальність за війну на Донбасі, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8876
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Такой отобранный мокшанский сленг. Вам в ольгинко этику не преподают, естест-но.
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нам "в_ольґіно" викладають українську, а тобі, кацапсино, ні
Тому забирай своє свиняче рило до своєї кацапії.
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Оставляю вашу цапию вам, с удовольствием. Нам и в Италии прекрасно живётся. И да, на улицах вашего бухого брата не видно, и в Европе нет манеры материться.
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Люді Запада і Центра.... А что ви хачітє, от чєловєка Юго-Востока?... ЧЄЛОВЄК-ЮГАВАСТОКА, как Януковіч......... він так сам сказав на саміті...
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ксенофоб? В Европе на таких заявляют Denuncia Mobbing.
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Слухати брехню шоколадної банди не менш гидко, ніж зеленої.
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"Президент України Володимир Зеленський вперше дав повноцінне інтерв'ю російському телеканалу у день проведення саміту Нормандської четвірки у Парижі 9 грудня.
Анонс бесіди з журналістом ВГТРК було показано у четвер, 12 грудня, в ефірі телеканалу «Россия-24».
«Головне, що ми всі почали спілкуватися», - сказав український президент Зеленський в бесіді з російським журналістом.
Повну версія інтерв'ю буде показано у неділю в ефірі програми «Москва. Кремль. Путин» на телеканалі Росия

А вот это РЕАЛЬНО интересно (если правда)
И чего там намонтируют ?
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Запросто намонтируют, возьмут по одной букве из любого слова и произнесут: С-е-н-ь-о-р Г-о-л-о-д-о-м-о-р или М-о-л-о-д-е-ж-ь з-а Я-н-у-к-о-в-и-ч-а и будет морда дрыгаться как на посланиях Слуги народу.
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Посадіть зелене чмо в клітку і не пускайте до людей! Воно не тільки несе повну хєрню, а ще й страждає на словесне нетримання. Це ж "Словарний Анурез", а не Президент! Зеленський у Парижі зняв із РФ відповідальність за війну на Донбасі, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 2330
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Елисеев лучше-бы рассказал, как ему сотрудничалось с ЗАЖОПовцем Райниным и сколько инфы с АП они слили ***** через Бойка- Медведчука ... интересно было-бы послушать, ведь Бойко прямо сказал, что МЫ его сдерживали, стало быть сотрудничество было очень тесным

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Он так тщательно и долго готовился в Париже, что упустил все основные вопросы.
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