 Зеленский в Париже снял с РФ ответственность за войну на Донбассе, - Елисеев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил дипломат, советник пятого Президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев.

"Зеленский воспользовался российскими штампами и ограничил ответственность Кремля за ситуацию на Донбассе только "влиянием России на сепаратистов". Не сомневаюсь, что россияне будут использовать такие оговорки не только для размывания санкционной политики и позиций Украины в судах, но и для дальнейшего навязывания тезиса о "внутриукраинском" конфликте или "гражданской войне" в Украине", - подчеркнул дипломат.

Елисеев отметил, что недостатком переговоров является уход от обсуждения вопроса деоккупации Крыма.

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"Неубедительно прозвучали оправдания о том, что на содержательное обсуждение вопроса Крыма не хватило времени, тогда как для газовой темы и времени, и интереса было достаточно. Вот и получается, что одобренная именно в этот день резолюция Генассамблеи ООН о милитаризации Россией Крыма и частей Черного и Азовского морей была больше совпадением, чем ожидаемым шагом. Чем еще объяснить упущенную возможность привлечь больше внимания теме Крыма на парижском уровне?" - отметил он.

Также Елисеев отметил, что во время саммита Зеленский упустил ряд важных вопросов, которые стратегически необходимы для деоккупации территорий и компенсации Украине вреда от Российской агрессии.

"К сожалению, была упущена и возможность напомнить о недопустимости политики РФ по паспортизации граждан на оккупированных территориях, равно как и поставить вопрос о восстановлении свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей. Осталась не озвученной в Париже позиция Украины по вопросу амнистии для боевиков и не подтверждена решимость украинских властей продолжать использовать инструменты международных судебных инстанций и арбитражей для привлечения России к международно-правовой ответственности", - подчеркнул Елисеев.

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