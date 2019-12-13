 СБУ блокировала контрабанду в Россию комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы пресекли попытку нелегального вывоза за пределы Украины товаров двойного назначения. Злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев" (Жуляны).

По информации спецслужбы, оборудование дельцы планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ. Груз через третьи страны должен был поступить "клиентам" из страны-агрессора.

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Во время проведения спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта "Киев", а также обысков в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которые доказывают планирование противоправных поставок.

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Непосредственному исполнителю сделки следователями СБУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.