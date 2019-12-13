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 СБУ блокировала контрабанду в Россию комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74. ФОТО

Служба безопасности Украины не допустила контрабанду в Россию комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ блокировала контрабанду в Россию комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74 01

Сотрудники спецслужбы пресекли попытку нелегального вывоза за пределы Украины товаров двойного назначения. Злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев" (Жуляны).

По информации спецслужбы, оборудование дельцы планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ. Груз через третьи страны должен был поступить "клиентам" из страны-агрессора.

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СБУ блокировала контрабанду в Россию комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-74 02

Во время проведения спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта "Киев", а также обысков в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которые доказывают планирование противоправных поставок.

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Непосредственному исполнителю сделки следователями СБУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3165276
 
   
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Конторобанду газа можно, а продать, заработать денег нельзя. Разорили заводы, дали зарабатывать другим. Идиоты.
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Такое чувство, что Украину 6 лет превращают пастбище.
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Не работает закон от они и прут.А если бы эту чепуху посадили на 20 лет одного второго десять двадцать и по тв вот тогда толк.А так то домашний арест то отпустили.Напугали щуку речкой.
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"(нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролюИсточник: https://censor.net.ua/n3165276" и фсе???!!
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Только Свинарчуки в Украину ввозили дефицитные запчасти.
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Конторобанду газа можно, а продать, заработать денег нельзя. Разорили заводы, дали зарабатывать другим. Идиоты.
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Такое чувство, что Украину 6 лет превращают пастбище.
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Не работает закон от они и прут.А если бы эту чепуху посадили на 20 лет одного второго десять двадцать и по тв вот тогда толк.А так то домашний арест то отпустили.Напугали щуку речкой.
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статья до 3 лет лишения. Короче максимум что получат 1 год условно В Рашке лет на 20-25 упрятали бы.
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А ведь прикол в том что кто нам лекарь?Мы сами себе строим так жизнь что ещё хуже её усложняем.А потом орём зрада.
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А шо развє на сайтє «сдєланоунас.сру», такоє нє дєлают?
3D-дєталі не подходят ?
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Не нужно здесь рекламировать этот сайт. За это бан можно словить.
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Олігархична система керування в Країні за 28 років наприймала таких "законів ", що красти в великих розмірах це "законно" ! Так американці і сказали про Лазаренко ,що по українських"законах він нічого не крав .Фізіономію нардепу набив - тебе засудять ! А так на декілька мільйонів вкрав у Держави - так то нестиковка або помилка КРИВОсуддя ! А населення "мудро " на протязі 28 років змінює Прізвища Кланів олігархів і чекає ВІД ТОГО зміни системи , танцюючи гопака на граблях!
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