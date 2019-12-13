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Все про:обыск (1395) Мухарский (3)

 "Все это совпадает со вчерашними обвинениями волонтерам", - шоумен Мухарский заявил о проведении обыска в его квартире

Музыкант и художник Антин Мухарский сообщает об обысках в его квартире в Киеве в ночь на пятницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!", - написал он.

При этом он не назвал никаких причин обыска. "Подробности со временем", - добавил Мухарский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шоумен Мухарский голый пришел в суд, который рассматривает его иск к бывшей жене о пересмотре суммы алиментов. ВИДЕО

Позже Мухарский добавил, что в квартире находилось четверо людей, у них изъяли телефоны и компьютеры.

"Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого случая… Все это очень совпадает с вчерашней пресс-конференцией министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки, которые якобы представили какие-то обвинения людям, которые занимаются волонтерским движением. Я тоже в некоторой мере имею отношение к этому движению", – подчернкул он. 

Источник: https://censor.net.ua/n3165274
 
   
 Топ комментарии
 
Пішло залякування патріотів. Явний почерк КГБ-ФСБ.
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Мухарський замовив Шеремета ?
Це якийсь фарс просто !
Зрадники, які засіли при владі, вже діють у відкриту.
Пресують патріотів.
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погром - любімий жанр касабов
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Пішло залякування патріотів. Явний почерк КГБ-ФСБ.
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не зря Зеленский так часто повторял что у него совсем не осталось времении.... не зря.... "Все це збігається зі вчорашніми звинуваченнями волонтерам", - шоумен Мухарський заявив про проведення обшуку в його квартирі - Цензор.НЕТ 7937
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Оце так "патріоти"!
Всрались а хрін стоїть! "Все это совпадает со вчерашними обвинениями волонтерам", - шоумен Мухарский заявил о проведении обыска в его квартире - Цензор.НЕТ 8738
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Дроботов, я думав у вас в підмосков'ї всі давно з голоду передохли, а ти живий, бачу.
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"Дроботов" це хто твій коханець??? Ти його не можешь забути чі твоя срака? Ти забагато витрачаєшь сил на думки, то не твоє. Звідкіля в порожній голові думки? То в тебе в голові вітер завива.
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Ахаха! Звісно кацап!
Патріоти собі в штани не серуть! Туди їм серуть кацапи! "Все це збігається зі вчорашніми звинуваченнями волонтерам", - шоумен Мухарський заявив про проведення обшуку в його квартирі - Цензор.НЕТ 1167
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ця нікчома ще й художник? дупой малює? бо нею співає точно. чув.
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зе погано закінчить...
десь на стовпі.
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Мухарський замовив Шеремета ?
Це якийсь фарс просто !
Зрадники, які засіли при владі, вже діють у відкриту.
Пресують патріотів.
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Он то кому нужен, разве волонтёрил или воевал?Ну песни пел, и что?
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Да мы тут все путлера так называем)))Да и последние его опусы мне вообще не зашли, творческий кризис у парняги кажется.
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Мухарський позиціонує себе, як націоналіст і відомий різкими висловлюваннями в бік Зе
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Националистом я его ещё могу вообразить (учитывая содержание его песен), но что-то не слыхал чтобы он особо в сторону Зе высказывался (правда давно не обращал на него внимания). Лучше подожду пока прояснится кто и что искал.
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Уже как домой приду, как по мне, так и правда смахивает на разборки с алиментами.
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якщо це стосовно аліментів, то вибивання дверей - це взагалі перебор..... можна накласти арешт на квартиру..... але я б цю кацапську сучку Єгорову депортував би нах... з України
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Я ж не спорю, просто политическая версия выглядит как-то...неуместно что ли.
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Первый альбом у него хорош, даже на мобильник себе несколько песен закинул. Потом пошла тема глумления над руснёй, это сносно, а последнее типа "люди, люди, х...й на блюде" выглядят совсем блёкло.
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Обшук проводять на його квартирі, яку він здавав орендарям.
Тобто обшук проводиться в орендарів квартири Мухарського.
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Чуть ниже тупые зелеботы пишут что обыск как то связан с гражданскими семейными делами Мухарского по алиментам и т.п.
Что бы было понятно теперь любая жена может заказать своему мужу обыск ( с Альфой дороже).
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Так это ещё более нелепо, разве что он сдавал квартиру каким-нибудь игиловцам))
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Пипец. Человек, котиорый выступает явно антироссийски, попал под статью. Что творится? Прокуроры, ау. На кого работаете?
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Київ вставай,поки антін причин не назвав.
Причина проста,наклепав дітей,аліментів назбиралось на кругленьку суму,а платити не хоцця.
Ну а порохоскот конешно вже приплів сюди політику і Зеленського,хоча ця канітєль уже в антіна триває три роки
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Я писал об этом в другой теме. Так он же вроде свалил за кордон (в Чехию что ли), ещё помню видос запилил, мол бывшая жена столько за алименты хочет, что я в Украине столько не зарабатываю, потому сваливаю (только не помню, сказал зачем именно сваливает или нет).
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Так він за кордоном,обшук в його квартирі,де проживають квартиранти
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Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал.
Ну, вот.
Пацан сказал, пацан сделал.
Портнов приехал - Бабченко уехал.
Чем вы теперь недовольны-то.
Поменяли хулигана.
А сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями - это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украина сейчас просто потоком напичкивается инсургентами, ни на секунду не сомневаюсь.
Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек.
Ну и общий уровень расследовательской журналистики не может не восхищать. А мне тут одна бабка на хвосте принесла, я вам сейчас таааакоооеее расскажу!!!
Белингкэт плачет от зависти.
В стране ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые - по оптимистичному сценарию - о чем бы написать.... А знаю, тут один лысый хер в Израиль уехал!
Шок, сенсация, комментарии.
Доброе утро.
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Щось я не бачу логіки у обшуку в квартирі, яка здається в оренду у справі про аліменти... Суд ухвалює постанову про примусове стягнення, виконавча служба стягує. До чого тут обшук?
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Теперь под дело Шеремета можно проводить обыски везде, где хочется. Тут не то, что 2 - тут энное количество зайцев убито одним ударом. И декскридетация волонтеров, и запугивание, и возможность прийти к любому.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 2 часа назад

Пен-клубе, пен-клубе, а обшук в Мухарського - це обшук в письменника, це він співак і шоу-мен, нехай якось сам захищається?..
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четверо подпольщиков -заговорщиков, находящиеся в квартире, с радостью сдали Антона, пардон, Антина....
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Піар від Антіна))) Людина-шоу.
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Сумно. Але повірте буде нам на багато веселіше, якщо силовики візьмуться за 73% лохторат. Ото свинячий вереск стоятиме типу: " ЗА ЧТО ??? " "Все это совпадает со вчерашними обвинениями волонтерам", - шоумен Мухарский заявил о проведении обыска в его квартире - Цензор.НЕТ 4493
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Поки шо свинячий вереск чути від тебе і братів по свинарнику,а про інше звичайно можеш помріяти
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Что ему шьют? Постельный терроризм, как многодетному отцу?
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Демографически взрыв как акт терроризма. Плюс маркирование инструкцией по пользованию кутасом, параграфы, где указан побочный эффект.
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у аваківа снесло дах від безкарності,
він як пуйло вже сам повірив в ахінєю, що
вигадали його підлеглі і яку наказав вигадати
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Я правильно понимаю,что ему не дали политическое убежище, а теперь появилось доказательство. Мальчики по вызову надеюсь оправдали затраты заказчика.
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Алименты плати, патриот)))
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Бажаю Авакову вистрибнути у вікно зі словами -" Бєндєровцы идут!!!"
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Орест Лютий - На підтримку ФОП-майдану

https://www.youtube.com/watch?v=5qY_Am-Um4I

може через це ?
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а нехрен говорить плохие слова в сторону пу и зе. а есле по сути, то вот этот вот спектакль типа квартал 96 по расследованию и поимке исполнителей подрыва, засрал все эфиры. в новостях практически не о чем больше не говорят и яуверен на все 100% что через некоторое время мы узнаем то в это же время под этот шум было принято кучу законов, которые ну ни как не соответствуют мнению людей. и еще. знают суки все обо всех, каждый шаг и разговор а вот кто давал бабло и кто делал заказ почемуто не знают, не странно ли? так однобоко подходить к слежке или с заказчика сорвали денег и он уже а бугром? а теперь отыграются на доровольцах
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Скрипковська у смартфоні‏ @Nikkysharp 19 минут назад

Хочу обратить внимание, что Арсен Борисович Аваков это не чорт, а русня.
Потому что только русня выбивает двери в 5 часов утра, кладёт людей в пол, и 5 часов проводит обыск в квартире, где подозреваемый не живет.
Только русня будет изымать имущество квартиросъемщиков. #аваковрусня
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а грошей аліменти сплачувати той правдоборець немає. ОТ такі то в нас патріоти.
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Не переживай, Антинчик. Это за избегание оплаты алиментов. Как там в Польше дела, патриёт?
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жери яґЄль, кацапо-блаЗЄнська вівце.
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Сам его жеры. Тебе не привыкать, лапоть. "Все це збігається зі вчорашніми звинуваченнями волонтерам", - шоумен Мухарський заявив про проведення обшуку в його квартирі - Цензор.НЕТ 8284
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А за переход на красный свет у нас тоже двери выбивают?
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Вошьдь зебілів по тупості своїй пройде шлях Йаника у турборежимі..
хто там поряд із ним, близькі-рідні, підкажіть маміну-йуристу, рятуйте дитину сонця, пожалійте малого - адже за злочини портного Бєні-Хйла відповідати буде мале-дурне непорозуміння.. сумно це все
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Не хрен было голым бегать, и труселя и размахивать, запада.
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Голим тепер можна тільки ЗЕгенерату! Монополія. От спробуй зіграти на публіці пісюном по піаніно і тебе відразу посадять як мінімум в дурку, а як максимум пришиють "політику" - глум над самим "Прєзідентом" який уособлює Державу - він же робить це найкраще!
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Прецедент же есть, а вдруг наоборот назначат министром.
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Ну что тут еще сказать? В лучших традициях, обыски без законных оснований и документов! Спасибо жителям Кривбасса, за президента...
Надо было выбирать президентом украинца Кошулинского!
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Як вилазити на бабу, яка на момент коітусу була не проти (чи це було - о жах! - зґвалтування?) - то тоді мав засоби на небідне існування, але не мав коштів на презерватив. А на момент суду з приводу аліментів (чи бабла на спа-салони для самки, що не втримала стегна разом) - то виявився голим і бідним, як церковна миша.
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антин как по мне так создает правильные передачи, а как человек то полный ган-он так как наклепал детей и хрен платил им алементы (своим детям).
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Нині під шумок "злочинних незаконних дій силовиків" кожне одоробло а-ля Мухарський, верещатиме про "утиски патріотів". Тому в даному випадку ще слід розібратись про наявність/відсутність зв'язку із діями зєлєбобиних "нових ліц" та осіб із неоднозначним минулим на кшталт Антошки
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Антин Мухарский поблагодарил жителей Кривбасса. К нему домой тут же прислали маски-шоу. По беспределу, без законных оснований. Хозяева не позволят обижать Бубочку, он ещё не всё сделал для них. Молодец, Бубочка, продолжай сливать Украину, 30 сребреников на дороге не валяются.

https://www.facebook.com/AntinMykharskyi/videos/1186812561707609/
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