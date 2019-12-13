 "Все это совпадает со вчерашними обвинениями волонтерам", - шоумен Мухарский заявил о проведении обыска в его квартире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!", - написал он.
При этом он не назвал никаких причин обыска. "Подробности со временем", - добавил Мухарский.
Позже Мухарский добавил, что в квартире находилось четверо людей, у них изъяли телефоны и компьютеры.
"Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого случая… Все это очень совпадает с вчерашней пресс-конференцией министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки, которые якобы представили какие-то обвинения людям, которые занимаются волонтерским движением. Я тоже в некоторой мере имею отношение к этому движению", – подчернкул он.
Всрались а хрін стоїть!
Патріоти собі в штани не серуть! Туди їм серуть кацапи!
десь на стовпі.
Це якийсь фарс просто !
Зрадники, які засіли при владі, вже діють у відкриту.
Пресують патріотів.
Тобто обшук проводиться в орендарів квартири Мухарського.
Что бы было понятно теперь любая жена может заказать своему мужу обыск ( с Альфой дороже).
Причина проста,наклепав дітей,аліментів назбиралось на кругленьку суму,а платити не хоцця.
Ну а порохоскот конешно вже приплів сюди політику і Зеленського,хоча ця канітєль уже в антіна триває три роки
Ну, вот.
Пацан сказал, пацан сделал.
Портнов приехал - Бабченко уехал.
Чем вы теперь недовольны-то.
Поменяли хулигана.
А сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями - это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украина сейчас просто потоком напичкивается инсургентами, ни на секунду не сомневаюсь.
Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек.
Ну и общий уровень расследовательской журналистики не может не восхищать. А мне тут одна бабка на хвосте принесла, я вам сейчас таааакоооеее расскажу!!!
Белингкэт плачет от зависти.
В стране ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые - по оптимистичному сценарию - о чем бы написать.... А знаю, тут один лысый хер в Израиль уехал!
Шок, сенсация, комментарии.
Доброе утро.
Пен-клубе, пен-клубе, а обшук в Мухарського - це обшук в письменника, це він співак і шоу-мен, нехай якось сам захищається?..
він як пуйло вже сам повірив в ахінєю, що
вигадали його підлеглі і яку наказав вигадати
https://www.youtube.com/watch?v=5qY_Am-Um4I
може через це ?
Хочу обратить внимание, что Арсен Борисович Аваков это не чорт, а русня.
Потому что только русня выбивает двери в 5 часов утра, кладёт людей в пол, и 5 часов проводит обыск в квартире, где подозреваемый не живет.
Только русня будет изымать имущество квартиросъемщиков. #аваковрусня
https://www.youtube.com/watch?v=aSvUdCAHia4
хто там поряд із ним, близькі-рідні, підкажіть маміну-йуристу, рятуйте дитину сонця, пожалійте малого - адже за злочини портного Бєні-Хйла відповідати буде мале-дурне непорозуміння.. сумно це все
Надо было выбирать президентом украинца Кошулинского!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шоумен Мухарский голый пришел в суд, который рассматривает его иск к бывшей жене о пересмотре суммы алиментов. ВИДЕОИсточник: https://censor.net.ua/n3165274
https://www.facebook.com/AntinMykharskyi/videos/1186812561707609/