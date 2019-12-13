 Депутат горсовета Волыни подозревается в растлении 15-летней соседки, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.
В начале августа 2019 избранник общины проник в жилой дом соседей и, воспользовавшись отсутствием в нем взрослых, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.
В уголовном производстве продолжается досудебное расследование.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
******* уже давно, когда все вокруг лгут, даже если эта ложь во благо.
Вік згоди це інше поняття
Може він стояв дрочив перед нею.
Сперва разберитесь что означают слова, которые вы употребляете: "растление" и "изнасилование"!