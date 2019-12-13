 Депутат горсовета Волыни подозревается в растлении 15-летней соседки, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

В начале августа 2019 избранник общины проник в жилой дом соседей и, воспользовавшись отсутствием в нем взрослых, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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