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Все про:Волынь (665) депутат (2793) подростки (173) прокуратура (3779)

 Депутат горсовета Волыни подозревается в растлении 15-летней соседки, - прокуратура

Прокурор Волынской области сообщил депутату одного из городских советов области о подозрении в незаконном проникновении в жилище и развращении несовершеннолетней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

В начале августа 2019 избранник общины проник в жилой дом соседей и, воспользовавшись отсутствием в нем взрослых, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165272
 
 
 Топ комментарии
 
Удивляет мера пресечения для педофила-депутата в виде домашнего ареста. Это что за дикие законы.
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Это фото иллюстрирует педофилию, для данного случая оно не подходит.
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Ви помиляєтесь. Згідно досліджень українки (в середньому) починають статеве життя так само як і європейки - в 18 років.
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Красота по-волынски. И в пятнадцать лет девушки выглядят не так как на фото. Они уже скорее всего имели секс год-два.
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И оно вводит в заблуждение. Мне на эту тему вспоминается как пятнадцителетняя школьница в Москве отдалась тридцатисемилетнему таджику за бутылку водки, ибо она местная давалка. Но тот запаниковал и убил её.
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Это фото иллюстрирует педофилию, для данного случая оно не подходит.
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Мне надо правда, а не фантазии журналиста, ради увеличения посещения страницы с этой новостью.
******* уже давно, когда все вокруг лгут, даже если эта ложь во благо.
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Удивляет мера пресечения для педофила-депутата в виде домашнего ареста. Это что за дикие законы.
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В Україні впроваджено таке поняття як "вік згоди". Це 16 років. Згідно закону це падло має сидіти в тюрмі і тренувати оральні мязи, бо саме ними він буде працювати наступні роки.
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Що це за дурня про оральні м'язи? Ви геть дурний чи шо?
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Згідно дослідженням сексуального життя в колоніях кацапщини 87% статевих контактів відбуваються в оральній формі. Педофіли та гвалтівники негайно потрапляють в касту опущених. Автоматом. В українських колоніях умови трохи кращі, але традиції ті ж самі. В одній з українських вязниць мені показували такого. На промці протягом робочого дня він орально задовольнив 62 зека... я думаю це рекорд.
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Відповідно до міжнародної класифікації хвороб педофілія відноситься до групи розладів сексуальної переваги, які, як правило, виражаються в постійному або переважній сексуальному перевазі дітей препубертатного (10 - 14 років) або раннього пубертатного віку (5 - 10 років)
Вік згоди це інше поняття
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Так, але це згвалтування, бо вік згоди у нас 16.
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Там так і написано,що він її силою взяв, цілком можливо, а може і ні. Зараз знайти 15 літню незайману непросте завдання.
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Ви помиляєтесь. Згідно досліджень українки (в середньому) починають статеве життя так само як і європейки - в 18 років.
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хто там зараз таке дослідить? то схоже на результат часів СРСР чи дійсно Європи
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применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении депутата.СКОЛЬКО ПРОСИЛ БЫ ДЯДЬКО ПРОКУРОР????
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Эта фотка явно не той девушки,реальное фото в студию,а то нечего обсуждать)
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да, видеть бы массу, может, ей в 15 самый раз
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От какой партии гадёныш попал в депутаты интересует.
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Наверняка "Слуга народа", - скоро пойдет на повышение!
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Как там депутат от "венгерской партиии" в Закарпатье, выложивший в инете СВОЕ (с собой любимым) порно с несовершеннолетними школьницами ? Или "********" трогать низзя ?
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Развратные действия никак не могут быть изнасилованием)))
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Де таке написано?
Може він стояв дрочив перед нею.
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За изнасилование домашний арест? Почему бы тогда просто не огласить устное порицание?
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Тепер злодюга сидітиме вдома з дружиною, а сусідка швендятиме вихилясом під самим парканом.
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В такому віці і сама може кого хочеш розбестити. Цікаво, які докази?
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Журналисты, мать вашу!
Сперва разберитесь что означают слова, которые вы употребляете: "растление" и "изнасилование"!
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Короче говоря, изнасиловал? Как-то двусмысленно звучит.
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