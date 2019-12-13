EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  558  20
Все про:санкции (7547) Швейцария (313) Янукович (30563)

 Швейцария продлила на год замораживание активов Януковича

Швейцария на год продлила срок действия замораживания активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сообщение посольства Швейцарии в Украине..

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу

Напоминаем, в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (около $69 млн).

Швейцария продлила на год замораживание активов Януковича 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165269
 
   
 Топ комментарии
 
але рябокепку ця тема абсолютно не цікавить
 показать весь комментарий
 
Протягом 5 років специ з правоохоронних органів знищували докази, а призначені янукОвочем судді саботували прийняття рішень. А як прийшов ЗЕкловун, то вони активізувались щоб запроторити за ґрати майданівців, ветеранів і добровольців АТО, волонтерів і самого Порошенка, за те що він у 2014 не капітулював перед путіним.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это хорошо. Неплохо бы и его самого заморозить. Например на Байкале, подо льдом, до суда)
 показать весь комментарий
 
 
але рябокепку ця тема абсолютно не цікавить
 показать весь комментарий
 
 
Да тут и Рябошапка может слететь, никто ведь не думает, что они навечно при должностях?
 показать весь комментарий
 
я до того, що, замість страждати хєрньою, фабрикуючи якісь справи, краще б довів до логічного завершення справу яника.....
 показать весь комментарий
 
А СОЗДАТЕЛЯ ПАТИИ РГОНОВ ПОРОШЕНКА ПОЛОЖИТЬ В МАВЗОЛЕЙ.
 показать весь комментарий
 
 
ну насчет мавзолея это к вашему ху..ло. там все готово
 показать весь комментарий
 
 
Вечно это продолжаться не будет, рано или поздно арест со счетов снимут, если не найдут железобетонные доказательства их незаконного происхождения. Тем более 5 лет уже было потеряно соевыми импотентами, которые разродились лишь приговором за письмо *****.
 показать весь комментарий
 
 
Блін, подивимося що зроблять зебіли, а то тільки атовців по тюрьмах навчилися садить.
 показать весь комментарий
 
 
Протягом 5 років специ з правоохоронних органів знищували докази, а призначені янукОвочем судді саботували прийняття рішень. А як прийшов ЗЕкловун, то вони активізувались щоб запроторити за ґрати майданівців, ветеранів і добровольців АТО, волонтерів і самого Порошенка, за те що він у 2014 не капітулював перед путіним.
 показать весь комментарий
 
 
А ведь зря.
Так как мы "расследуем" миллиардные аферы, то Швейцария могла еще в 2015-м сказать: ладно хлопцы, до свидания.
Если Лазаренко даже - вполне нормально живет, а 400млн. бедные штаты отжали себе.

или всякие курченки и прочие бойки с фирташами - че? против них так "расследовали" что нас уже в Европе считают поехавшими - если кричим шо Рашка агрессор и торгуем с ней - че Европа должна терять бабло от санкций в поддержку тех, кто даже не знает что делать надо в первую очередь - стрелять ли, торговать ли.
и да - 40 лет Европы не видать, это факт(с правом продолжения )
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, Украина и так Европа. А вашим мокшанским болотным жабам - с китайцами брататься.
 показать весь комментарий
 
 
Пора уже наступныка замораживать,а они все с януковощем дрюкаются
 показать весь комментарий
 
 
Швейцарцам - огромное спасибо. Вместе додавим бешеного соседа со всеми сбежавшими туда манкуртами-хохлами!
 показать весь комментарий
 
Всі активи не заморожувати на рік,на два,а передавати в Україну де вони були вкрадені.
 показать весь комментарий
 
Продлили депозит на 12 месяцев под хорошие проценты.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх