 Швейцария продлила на год замораживание активов Януковича

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сообщение посольства Швейцарии в Украине..

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд Великобритании отложил решение по делу о $3 млрд взятки Путина Януковичу

Напоминаем, в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (около $69 млн).