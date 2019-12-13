 Швейцария продлила на год замораживание активов Януковича

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сообщение посольства Швейцарии в Украине..
"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.
Напоминаем, в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (около $69 млн).
Так как мы "расследуем" миллиардные аферы, то Швейцария могла еще в 2015-м сказать: ладно хлопцы, до свидания.
Если Лазаренко даже - вполне нормально живет, а 400млн. бедные штаты отжали себе.
или всякие курченки и прочие бойки с фирташами - че? против них так "расследовали" что нас уже в Европе считают поехавшими - если кричим шо Рашка агрессор и торгуем с ней - че Европа должна терять бабло от санкций в поддержку тех, кто даже не знает что делать надо в первую очередь - стрелять ли, торговать ли.
и да - 40 лет Европы не видать, это факт(с правом продолжения )