EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Общество
  1184  36
Все про:ВСУ (420) Ноздрачев (4) Хомчак (90) Военная служба правопорядка (5)

 Полковника Ноздрачева отстранили от службы на время служебного расследования из-за слов об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами"

Начальником Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебное расследование касательно высказываний политического характера полковника Алексея Ноздрачева.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Военной службы правопорядка, информирует Цензор.НЕТ.

"На время проведения служебного расследования начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".

Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.

Полковник Ноздрачев пояснил, что его позиция не отражает позицию ВСУ, а сам он "готов понести наказание".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак назначил служебное расследование после слов полковника ВСУ Ноздрачева о том, что "интегрироваться" легче с военными РФ, чем с "праворадикалами"

Источник: https://censor.net.ua/n3165260
 
 
 Топ комментарии
 
штабний щур-сєпарок цей палковнік
 показать весь комментарий
 
Я представляю как, в 1943, какой нибудь полковник заявил,что советские и нацистские военные быстро помирятся,но этому мешают коммунисты.
 показать весь комментарий
 
Ну, никто не заставлял глупости ляпать на ровном месте.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, никто не заставлял глупости ляпать на ровном месте.
 показать весь комментарий
 
 
Через три місяці, коли спаде волна, отрима\є півищення особисто від Зєлі. Ценна фрукта. Свій в доску. Арьол.
 показать весь комментарий
 
 
Дурныця, я не из этих. Кстати, там на инфоррезисте пишут, что рабсеяне построили какую-то летающую вендерфалю в космос, Орёл называется, весит на 2,3 тонны больше чем заказывали. Походу Орёл в Раисе птица гордая-и пнёшь, а не полетит
 показать весь комментарий
 
он интервью звезде давал так что все по честнаку сказал что в генштабе в голове то у палкана на язіке Полковника Ноздрачева отстранили от службы на время служебного расследования из-за слов об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами" - Цензор.НЕТ 1335
 показать весь комментарий
 
 
Ну, извиняйте, в стране есть уже человек-траесформер, он и президент, он и юморист. Место занято))
 показать весь комментарий
 
это не глупости , оно так думае. просто гниду прорвало. оно булькануло, что оно уже в арде.
 показать весь комментарий
 
100%....зєльониє чєловєчкі сваіх нє бросают
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕленые человечки - братья зеленых человечков
 показать весь комментарий
 
 
помполііт, а не полковник. скільки ж їх, хлібних, теплих, безвідповідальних посад.
 показать весь комментарий
 
 
штабний щур-сєпарок цей палковнік
 показать весь комментарий
 
 
Затримати і в тюрьму до Торнадо в камеру на перевихування. Через тиждень це буде вже зовсім інша людина, якщо можна так сказать.
 показать весь комментарий
 
 
Я представляю как, в 1943, какой нибудь полковник заявил,что советские и нацистские военные быстро помирятся,но этому мешают коммунисты.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, там даже расследования бы не было - этой фразы было бы более чем достаточно для вышки
 показать весь комментарий
 
 
"якщо примуть політичне рішення",как сказало это чмо - то он и в Сирии за Асада повоюет..
это из породы "Всегда готов выполнить любой приказ любого правительства"
 показать весь комментарий
 
 
Хорошие новости: ГСТАЙНА РОССИ. Сокращение численности русских резко ускорилось :

http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/13/118629/gstajna-rossi--sokraschenie-chislennosti-russkikh-rezko-uskorilos.shtml
 показать весь комментарий
 
Звичайно... Скыльки вже кацапів утилізовано в Сирії та на доЛбасє... Полковника Ноздрачева отстранили от службы на время служебного расследования из-за слов об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами" - Цензор.НЕТ 1435
 показать весь комментарий
 
Тільки звільнення.
Нвм запроданц в армії непотрібні. Нехай чухає на росію і там інтегрується.
 показать весь комментарий
 
 
Рожаловать до рядового и на фронт его в ноль
 показать весь комментарий
 
 
я би привселюдно зніяла з нього погони.
 показать весь комментарий
 
 
Сохрани Господь, таких на передову! Своїх же перестріляє.
 показать весь комментарий
 
 
этот идиот озвучил то что говорит его окружение.
 показать весь комментарий
 
 
А должны были уволить и отдать под суд, или войны у нас нет?
 показать весь комментарий
 
 
Вырвать ноздри и уволить без пенсии манкурта.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, фразу полковника передернули.
Смысл её- "уж лучше скооперироваться с русьней, чем с этими ура-патриотами, которые реально мешают ВСУ". Это не призыв, а лишь гипербола для красного словца.
Чем тогда отличается высказывание Зе, что митинги у резиденции Президента играли на руку Пути, когда проходила парижская встреча?
Зе тоже надо отстранить?
Одна Юля- умница. Подмахнула бумагу с "красными линиями", идите, Пэдро, бузите, а сама не пришла...
А у Пэдро выхода нет. Или он подставит Зе под кулю снайпера, или Зе поведет Пэдро к прокурору.
Любоффь- злая, бескомпромиссная штука, особенно, когда дело касается власти.
А полковник- что с него взять, рубит, как стреляет.
 показать весь комментарий
 
сколько этот сраный полковник провел на войне и в каком окопе..., чего это он вдруг так зауважал росвоенных и их наемников, неужто они сразили его своим "благородством" во время Иловайска или может он почувствовал к ним непреодолимую любовь, находясь в котле под Дебальцево?
 показать весь комментарий
 
 
Да и какие у них традиции? Навалить на губу и выть ахфицеры_расеяне? У пленных глаза выкалывать как у Ромы беспалого? Пообещать не стрелять у Иловайска а потом расстреливать? Гниды кацапы а этот полковник ещё хуже. Вчера как прочитал глазам не поверил что у нас в армии такие ********* служат.
 показать весь комментарий
 
 
Не обольщайтесь, после того, как ажиотаж уляжется, всё это будет тихонько похоронено, а это ещё и на повышение пойдёт.
 показать весь комментарий
 
 
мразь в Киеве ждала "интеграторов", получается, добровольцы помешали его планам и остановили их, а он, ****, уже штаны снял и зубы почистил, и, ****, не стреляется, рапорт не пишет.. "наказание он готов понести"...
 показать весь комментарий
 
 
Полковник ты **.......... т**я су............ я т**я.............
А вобще я имел в виду на улице сегодня не очень тепло сутра!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх