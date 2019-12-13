 Полковника Ноздрачева отстранили от службы на время служебного расследования из-за слов об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами"

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Военной службы правопорядка, информирует Цензор.НЕТ.
"На время проведения служебного расследования начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".
Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".
Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.
Полковник Ноздрачев пояснил, что его позиция не отражает позицию ВСУ, а сам он "готов понести наказание".
это из породы "Всегда готов выполнить любой приказ любого правительства"
http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/13/118629/gstajna-rossi--sokraschenie-chislennosti-russkikh-rezko-uskorilos.shtml
Нвм запроданц в армії непотрібні. Нехай чухає на росію і там інтегрується.
Смысл её- "уж лучше скооперироваться с русьней, чем с этими ура-патриотами, которые реально мешают ВСУ". Это не призыв, а лишь гипербола для красного словца.
Чем тогда отличается высказывание Зе, что митинги у резиденции Президента играли на руку Пути, когда проходила парижская встреча?
Зе тоже надо отстранить?
Одна Юля- умница. Подмахнула бумагу с "красными линиями", идите, Пэдро, бузите, а сама не пришла...
А у Пэдро выхода нет. Или он подставит Зе под кулю снайпера, или Зе поведет Пэдро к прокурору.
Любоффь- злая, бескомпромиссная штука, особенно, когда дело касается власти.
А полковник- что с него взять, рубит, как стреляет.
А вобще я имел в виду на улице сегодня не очень тепло сутра!!!