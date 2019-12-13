 По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения. ДОКУМЕНТ

Копию подозрения на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Кузьменко Влад Добош, передает Цензор.НЕТ.
"Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича", - говорится в тексте подозрения.
Для реализации своего умысла, согласно документу, Антоненко привлек Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь "и неустановленных досудебных следствием лиц, имевших аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".
В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким разделением функций между ее участниками, при этом Антоненко "возложил на себя функции организатора и руководителя устойчивой группировки".
В подозрении Антоненко вместе с неизвестными лицами указывается как изготовитель взрывного устройства, а Дугарь якобы вела разведку места совершения преступления.
В ночь на 20 июля 2016 года, согласно документу, Антоненко и Кузьменко прибыли на ул.Ивана Франко в Киеве, нашли автомобиль, на котором перемещался Шеремет, после чего "Кузьменко подошла к данному автомобилю прикрепила взрывное устройство под его днище со стороны водителя". Затем Кузьменко и Антоненко якобы оставили место происшествия.
Утром того же дня Кузьменко якобы вернулась на место происшествия, переоделась в спортивный костюм на территории заброшенного дома, а затем поджидала, когда Шеремет выйдет из дома, сядет в автомобиль и начнет движение. "Реализуя свое преступное намерение, который полностью охватывался умыслом всех участников организованной группы, Кузьменко, дождавшись, пока вышеуказанный автомобиль отъедет на безопасное расстояние от нее, дистанционно привела в действие взрывное устройство и подрыв самого автомобиля", - говорится в подозрении.
Таким образом, согласно документу, Кузьменко подозревается в преступлении по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, "а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы".
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
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т.е. ето мотив? - слабенько, туповатенько, как всегда вообщем.
почему Шеремета, шо с етого хотели поиметь?
"шо с етого хотели поиметь?" уж очень не любили ультранацики Шеремета
тоже версия, но кацапская...
любой мало мальски адекватный адвокат такой мотив просто уничтожит.
Тут однозначно інтереси замовника вбивства та інтереси замовника інформаційних атак на слідство явно пересікаются,а можливо це один і той же персонаж
Пока мотива убийства нет.
Источник: https://censor.net.ua/n3165257
Почему же они затаились и не сделали свои взгляды объектом внимания общественности?
Аваковы и те, кто им верит, могут ответить на этот вопрос?
И виновны ли именно те, кого обвиняют? Почитайте это.
Serhiy Stepan
Що до Андрія Антоненка (Riffmaster):
Одним із "доказів" його причетності став прінт на кофті. більш детально про це можна подивитись на відео брифінгу. Ось тут є той самий фрагмент:
https://video-ua.112.ua/chomu-vysunuly-pidozru-antonenko-u-spravi-pro-vbyvstvo-sheremeta-311245.html?fbclid=*************************************************************
Я знайшов відео подій 21 листопада 2015року, з Чаплинки, де Ківа приїхав розігнати українців. Повне відео від АТР ось тут.
https://www.youtube.com/watch?v=B6Ys1MszdaY&fbclid=IwAR3s5NEDrZX2LFkst96iQT_k5lubLh2KGQt7JGFsYiMKm1UMJhRJoW1_h7g
На тому відео можна знайти хлопця в тій кофті. Таймінги видно на скріншотах.
Можна із впевненістю казати що то точно не Андрій Riffmaster.
Бо банально той хлопець не має бороди! В той час як Андрій, судячи з його дописів тих днів, носив помітну бороду, перебував у Києві, та відвідував театри.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1243002345725774&set=a.534063559952993&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1241689225857086&set=a.534063559952993&type=3
Я вже мовчу про різницю статури Андрія, та того хлопця з відео.
Саме з того я і почав пошук, бо помітив що в Андрія досить вузькі плечі, та доволі розвинені трапецевидні м'язи.
А на фото з опорою, яку показали на брифінгу, зовсім іншої статури людина.
Додаю фото зі сторінки Андрія, з мережі, та скріни з відео(посилання на нього в тексті)
Хіба можна, навіть по перших двох фото, сказати що то одна людина? Вже великі сумніви. А спираючись на все сказане вище (відео, театр та інше) хочу сказати кожному хто сумнівається в невинуватості Андрія: йдіть на х...! А мусорам за таку лажу слід отримати своє..
Может Аваков не белый? А серый или серобуромалиновый?
Ну или хотя бы китайца.
До речі, ще й з Лукашенком був на ножах.
Это какой-то позор?....
2. Хтось поінформований може навести докази що Шеремет не був засланим російським "кротом"?
3. Скільки військовців, нацгвардійців та МНС-ників загинули з липня 2016 року? Чи по всіх тих випадках були проведені ретельні розслідування?
Вчора зателефонувала одна екзальтована жіночка - "ти дивишся (якийсь гівноканал)? Там така інформація - нарешті вбивць знайшли!" Я їй відповів: Дурепо! Це початок репресій. Раджу твоїй дочці виїхати за кордон, бо тут у неї нема майбітнього.
Один имеет шесть судимостей, но зато герой АТО.
Взрывник в свое время подрывал опоры ЛЭП в Крым.
Наверняка кацапы с пути истинного сбили героев.
Так вот кого зебобики покрывают.
Це капець. Як в 14 рік, на початок війни повернувся. Хлопчика в трусиках з очима Іісуса там не було ще?
І що ж характерно. Зебні все як один верещать що саджати треба всіх їх на грати і бажано на подовше. А раз "порохоботи" їх захищають то це тільки підтвердження її вини. Просто капець. 5 рік війни. 73% населення бажає розправи над добровольцями які їх же від русскага міра і захищали.