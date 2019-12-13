 По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения. ДОКУМЕНТ

Копию подозрения на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Кузьменко Влад Добош, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича", - говорится в тексте подозрения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Для реализации своего умысла, согласно документу, Антоненко привлек Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь "и неустановленных досудебных следствием лиц, имевших аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".

В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким разделением функций между ее участниками, при этом Антоненко "возложил на себя функции организатора и руководителя устойчивой группировки".

В подозрении Антоненко вместе с неизвестными лицами указывается как изготовитель взрывного устройства, а Дугарь якобы вела разведку места совершения преступления.

В ночь на 20 июля 2016 года, согласно документу, Антоненко и Кузьменко прибыли на ул.Ивана Франко в Киеве, нашли автомобиль, на котором перемещался Шеремет, после чего "Кузьменко подошла к данному автомобилю прикрепила взрывное устройство под его днище со стороны водителя". Затем Кузьменко и Антоненко якобы оставили место происшествия.

Утром того же дня Кузьменко якобы вернулась на место происшествия, переоделась в спортивный костюм на территории заброшенного дома, а затем поджидала, когда Шеремет выйдет из дома, сядет в автомобиль и начнет движение. "Реализуя свое преступное намерение, который полностью охватывался умыслом всех участников организованной группы, Кузьменко, дождавшись, пока вышеуказанный автомобиль отъедет на безопасное расстояние от нее, дистанционно привела в действие взрывное устройство и подрыв самого автомобиля", - говорится в подозрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Характеризуется положительно", - Командование ССО о подозреваемом в деле об убийстве Шеремета сержанте Антоненко

Таким образом, согласно документу, Кузьменко подозревается в преступлении по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, "а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы".











12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".