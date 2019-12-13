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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
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Все про:убийство (5433) Шеремет (322) Антоненко Андрей (7) Кузьменко Юлия (8) Дугарь Яна (1)

 По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения. ДОКУМЕНТ

Организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году был музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, а непосредственным исполнителем - волонтер и врач Юлия Кузьменко, говорится в тексте подозрения, врученном Кузьменко.

Копию подозрения на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Кузьменко Влад Добош, передает Цензор.НЕТ.

"Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича", - говорится в тексте подозрения.

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Для реализации своего умысла, согласно документу, Антоненко привлек Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь "и неустановленных досудебных следствием лиц, имевших аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".

В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким разделением функций между ее участниками, при этом Антоненко "возложил на себя функции организатора и руководителя устойчивой группировки".

В подозрении Антоненко вместе с неизвестными лицами указывается как изготовитель взрывного устройства, а Дугарь якобы вела разведку места совершения преступления.

В ночь на 20 июля 2016 года, согласно документу, Антоненко и Кузьменко прибыли на ул.Ивана Франко в Киеве, нашли автомобиль, на котором перемещался Шеремет, после чего "Кузьменко подошла к данному автомобилю прикрепила взрывное устройство под его днище со стороны водителя". Затем Кузьменко и Антоненко якобы оставили место происшествия.

Утром того же дня Кузьменко якобы вернулась на место происшествия, переоделась в спортивный костюм на территории заброшенного дома, а затем поджидала, когда Шеремет выйдет из дома, сядет в автомобиль и начнет движение. "Реализуя свое преступное намерение, который полностью охватывался умыслом всех участников организованной группы, Кузьменко, дождавшись, пока вышеуказанный автомобиль отъедет на безопасное расстояние от нее, дистанционно привела в действие взрывное устройство и подрыв самого автомобиля", - говорится в подозрении.

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Таким образом, согласно документу, Кузьменко подозревается в преступлении по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, "а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы".

По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения 01
По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения 02
По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения 03
По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения 04
По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения 05

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165257
 
 
 Топ комментарии
 
Ганс Хрістіан Андерсен просто плаче...... шедеврально написано По версии следствия организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения - Цензор.НЕТ 5460
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И нахрена им всрался этот Шеремет?
Что, разных медведчуков в стране мало?
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Что же он тогда не взял на себя ответственность, если хотел привлечь внимание общества к своим идеям? Общество всё это время было вообще не в курсе, кто и зачем убил Шеремета. А Антоненко сидел 3 года и ждал, когда же к нему придут менты и сами прославят его за это убийство. )
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Ну чего такого. Целая нация в свое время болела этими идеями.
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Тему ариев не любят евреи , негры, азиаты, индейцы. Вы к какому типу себя относите? К неграм? К евреям? К азиатам? К индейцам?
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"Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича", - говорится в тексте подозрения.
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т.е. ето мотив? - слабенько, туповатенько, как всегда вообщем.
почему Шеремета, шо с етого хотели поиметь?
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Слабенько? такими идиотами полна история!
"шо с етого хотели поиметь?" уж очень не любили ультранацики Шеремета
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чисто поужинали и решили именно Шеремета от лютой на него злобы?
тоже версия, но кацапская...
любой мало мальски адекватный адвокат такой мотив просто уничтожит.
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Даже почитав посты на Цензоре можно понять, что такое нацыки!
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А ты , орда немаканная, дуй на кацапские сайты- там азиатов с фамилиями Иванов Петров Сидоров до фига.
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А зачем бывший атошник расстрелял рейндж какого-то бывшего депутата от БПП из донецких когда погиб ребенок?
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Зачем? За гроши точно. Видно был заказчик.
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как они сами сказали - сакральная жертва.
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увлекшись, культивируя, стремясь и пребывая - чем не мотив?
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Какие у идиотов были мотивы? Такие же мотивы, что и убийство Бузины!
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у Бузины есть грехи перед Украиной и он глумился непосредственно над памятью Т.Г. Шевченко
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Да! Оху...нный грех! За такое надо убивать!!!
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Бузині жити зовсім не треба було , там все гаразд.
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А откуда у хирурга-волонтера Охмадета, за годы войны появились частный дом и люксовое авто? У госслужащих резко подняли зп?
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Надо было их завербовать. И всяких ****** типа медведчука с кернысами и допами... дистанционно ... так сказать...
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так все жтаки, який превентивний захід мусора вимагають для Ю.Кузьменко???
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такое впечатление, что это бред фсб, и это подозрение писали под диктовку из рашки, особенно насчет величия арийской расы и прочей хреномути...
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Якби порохоботи по команді так несамовито не кидалися на захист підозрюваних,то вже може і почали б виникати якісь сумніви щодо слідства по цій справі,а так ні.
Тут однозначно інтереси замовника вбивства та інтереси замовника інформаційних атак на слідство явно пересікаются,а можливо це один і той же персонаж
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Тут должно быть или неприязнь к жертве - либо иной, но мотив.
Пока мотива убийства нет.
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нужно было внимательно слушать переговоры этих извращенцев, что бы понять.
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А чому саме Шеремета, а не когось іншого ? Ось так взяли і з бухти-барахти вирішили вбити саме Шеремета... Не вистачає справжнього мотива для цього вбивства.
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"...стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности"


Источник: https://censor.net.ua/n3165257

Почему же они затаились и не сделали свои взгляды объектом внимания общественности?
Аваковы и те, кто им верит, могут ответить на этот вопрос?
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Скорее всего, заказное убийство за деньги, но следствию невыгодно это озвучивать т.к. будет еще бОльший общественный резонанс и к тому же возникнет вопрос заказчика, которого они установить не смогли. Поэтому и притянули "ультранационалистические взгляды".
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Убийство заказное. Но почему за деньги? Может такое же как и убийство Бузины для демонстрации миру "неуправляемой, с разгулом криминала" Украины?
И виновны ли именно те, кого обвиняют? Почитайте это.

Serhiy Stepan

Що до Андрія Антоненка (Riffmaster):
Одним із "доказів" його причетності став прінт на кофті. більш детально про це можна подивитись на відео брифінгу. Ось тут є той самий фрагмент:
https://video-ua.112.ua/chomu-vysunuly-pidozru-antonenko-u-spravi-pro-vbyvstvo-sheremeta-311245.html?fbclid=*************************************************************

Я знайшов відео подій 21 листопада 2015року, з Чаплинки, де Ківа приїхав розігнати українців. Повне відео від АТР ось тут.

https://www.youtube.com/watch?v=B6Ys1MszdaY&fbclid=IwAR3s5NEDrZX2LFkst96iQT_k5lubLh2KGQt7JGFsYiMKm1UMJhRJoW1_h7g

На тому відео можна знайти хлопця в тій кофті. Таймінги видно на скріншотах.
Можна із впевненістю казати що то точно не Андрій Riffmaster.
Бо банально той хлопець не має бороди! В той час як Андрій, судячи з його дописів тих днів, носив помітну бороду, перебував у Києві, та відвідував театри.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1243002345725774&set=a.534063559952993&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1241689225857086&set=a.534063559952993&type=3
Я вже мовчу про різницю статури Андрія, та того хлопця з відео.
Саме з того я і почав пошук, бо помітив що в Андрія досить вузькі плечі, та доволі розвинені трапецевидні м'язи.
А на фото з опорою, яку показали на брифінгу, зовсім іншої статури людина.
Додаю фото зі сторінки Андрія, з мережі, та скріни з відео(посилання на нього в тексті)
Хіба можна, навіть по перших двох фото, сказати що то одна людина? Вже великі сумніви. А спираючись на все сказане вище (відео, театр та інше) хочу сказати кожному хто сумнівається в невинуватості Андрія: йдіть на х...! А мусорам за таку лажу слід отримати своє..
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Это все второстепенные детали. Надо ждать результатов расследования.
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А почему украинцы не могут увлекаться теорией, ЧТО они белая раса? Ведь не черные, не желтые, не красные, не узкоглазые. ТОЛЬКО белокожие.
Может Аваков не белый? А серый или серобуромалиновый?
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Навіть якщо він смуглий до чорноти, Аваков відноситься до європейської раси, позаяк її інша назва - кавказька.
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Тогда логично было бы убить негра.
Ну или хотя бы китайца.
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С умыслом какая-то неувязочка.Шеремет что был евреем,циганом или ещё кем-то не подпадавшим под "арийские" стандарты?
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єдина зацепочка - був підданим *****. Ну, як Бабченко... і втік від нього.
До речі, ще й з Лукашенком був на ножах.
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Хіба українським радикалам немає більше кого вбивати крім Шеремета ?
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ну дьік сейчас шьют версию, что Порошенко хотел дестабилизировать ситуацию, чотбьі свергнуть... Порошенко и захватить власть... у самого себя. Поэтому он нанял бандеровцев-врачей-вредителей и порохоботов, чтобьі те убили бандеровца и порохобота, дабьі дестабилизацией своей же власти, свергнуть самого себя с власти, и захватить у себя власть самим собой... Ну по другому не вьіходит. Ну а доказательство - вот: видите на фото, разньіх мужчин в пяти совершенно разньіх футболках?! Ну 100% Юлия Кузьменко, по бороде и короткой стрижке видно, после работьі в дестком госпитале она сменила пол и заминировала машину, потом вернула пол, отрастила волосьі и пошла лечить детей утром... ну, а как иначе?..
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Ну, што ж, я вижу только один выход из этой ситуйовины: эксгумировать Артура Конан Дойла, если он ещё не умотал из своей могилы и не затихарился где-то в австралийском буше от стыда за ту хрень, которую он, негодяй, выдавал за приключения какого-то Шерлока, понимаете-ли, Холмса... По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения - Цензор.НЕТ 6803
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а реально...может это саак шеремета того...как раз книга должна была выйти про саакиных фсбешных родичей и Порох на миху тогда уже положил...
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Судья Вовк взял самоотвод и не хочет участвовать в фиктивном деле Авакова. Дело посыпалось даже не начавшись!...
Это какой-то позор?....
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"Вовк ... не хочет участвовать в фиктивном деле Авакова" - на жаль, в цій частині не відповідає дійсності...
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"Культивируя величие арийской расы"- убил высокого голубоглазого блондина, внешне чистого арийца. На кого этот бред рассчитан?Источник:https://censor.net.ua/n3165257
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даже "поджог рейхстага" у гитлеров выглядел правдоподобней
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Завжди вважав , що є "межа іпанутості". Вибачте -помилявся..Немає...
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Не вірю!!!Людина,якависловлює "ультра націоналістичні погляди повинна їх дотримуватися,тобто на концертах повинні були бути хоча якісь лозунги, або принаймі якесь намагання пропагувати свої погляди...Нічого не знаходжу...Вся ця справа тхне ,аж смердить брехнею...Я б зрозумів,якби для дестабілізації суспільства була б спроба вбивства якогось українського діяча,на кшталт Яценюка,Тимошенко,чи Гройсман,а так...це ні про що...До речі в зоні АТО величезна кількість російськомовних громадян навіть у добробатах...
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Слідчі вважають білорусів іншою расою?
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Прикалывает ущербная логика порохоботов. Типа непонятно зачем нужно было убивать Шеримета, а зачем заказывать атошнику Бабченко, им ясно.
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По традиции вечный спам, ЗЕбанутый По версии следствия, организатором убийства Шеремета был Антоненко, а исполнителем - Кузьменко, - текст подозрения - Цензор.НЕТ 1545
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для меня спам от придурка как ты, важнее ста лайков!
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зебіл, іншими словами, ти кажеш, що замовником вбивства Шеремета (як і Бабченка) є кацапстан?
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дурик, и Шеремета и Бабченко заказало одно плешывое *****. Зачем зебилы его отмазывают вотєто вопрос.
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сам ты дурик, никто твое ***** не отмазывает
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Може втемну були завербовані ворожою спецслужбою і використані нею ? Не можу зрозуміти навіщо українським патріотам було вбивати проукраїнського Шеремета.
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1. Хтось адекватний може пояснити в чому така надзвичайна цінність Шеремета?
2. Хтось поінформований може навести докази що Шеремет не був засланим російським "кротом"?
3. Скільки військовців, нацгвардійців та МНС-ників загинули з липня 2016 року? Чи по всіх тих випадках були проведені ретельні розслідування?
Вчора зателефонувала одна екзальтована жіночка - "ти дивишся (якийсь гівноканал)? Там така інформація - нарешті вбивць знайшли!" Я їй відповів: Дурепо! Це початок репресій. Раджу твоїй дочці виїхати за кордон, бо тут у неї нема майбітнього.
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Шеремет перед убийством вел расследование по "черным трансплантолагам", которых крышевало СБУ. К стати, что там с СБУшником который вел слежку за Шереметом в день убийства?
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це був колишній СБУшник, звільнений в порядку люстрації; і там знаходився випадково, по своїй новій роботі. Було розслідування, неспростовно підтвердило його непричетність.
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Баканов може перевірити коли насправді той звільнився.
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Надеюсь, что обвиняемые найдут достойного адвоката, который размажет Авакова и его глупые доказательства и заставит коррумпированного армяшку сожрать эти обвинительные бумажки.
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Как прикольно: из толпы подозреваемых пара волонтеров. За войну прикупили несколько квартир и машин.
Один имеет шесть судимостей, но зато герой АТО.
Взрывник в свое время подрывал опоры ЛЭП в Крым.
Наверняка кацапы с пути истинного сбили героев.
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за опоры ЛЭП в Крым он ордена достоин,кацап)
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Стопудово, вскоре будут коррективы от полицаев! Как то: "Вместо фамилии Шеремет, читать фамилию Бузина". Во в этом случае, хоть как-то, пусть и в бреду, можно предположить причастность заслуженных ветеранов АТО к покушению. Всё иное - бред! Похоже, что следаки и опера опять герыча или кокса перебрали! Или новинкой побаловались. Иного объяснения не вижу!
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Слеплено даже не на коленке, а пальцами ног и приклеено не жвачкой, а клеенкой. Чтобы поверить этому нужно иметь айкью дебила.
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Там внизу один высрался с подобным интеллектом. Некто Us Citizen. Лахтинская шавка.
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Право-радикали підірвали Шеремета? Не Медведчука, не Бойка, не Допу з Гепою та Штепою, а Шеремета? Справді? Боже, за що?!! Брехня - то правда, рабство - то свобода, чорне - то біле...
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Становится понятно,почему соевое племя так топит за войну. Квартирки, дома, элитные машины, без войны эти "волонтеры" никогда в жизни даже близко такого не увидели. Что было у этого детсконго хирурга до 14 года? Хрущевка да зарплата 4000 гривен? А сейчас, жизнь вынесла на верх. Корчинская там горло рвет, по той же причине
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Власть в Украине захватила банда отморозков,исповедующая ультраватаноистические взгляды и культивирующая превосходство расы лаптеногих балалаечников и кокошниконосцев.
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"культивируя величие арийской рассы".
Це капець. Як в 14 рік, на початок війни повернувся. Хлопчика в трусиках з очима Іісуса там не було ще?
І що ж характерно. Зебні все як один верещать що саджати треба всіх їх на грати і бажано на подовше. А раз "порохоботи" їх захищають то це тільки підтвердження її вини. Просто капець. 5 рік війни. 73% населення бажає розправи над добровольцями які їх же від русскага міра і захищали.
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