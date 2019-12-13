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 Почтовый канал доставки наркотиков из Южной Америки ликвидирован на Киевщине, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила почтовый канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Южной Америки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию.

В столице правоохранители задержали нескольких граждан Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач и дальнейшую пересылку наркотиков за границу. Среди задержанных - организатор контрабанды на территории нашей страны. Во время ряда обысков у злоумышленников была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами причастности к функционированию наркотрафика. Кроме того у фигурантов дела изъято 6 килограммов особо опасного психотропного вещества - гармалин.

Сейчас решается вопрос об осуществлении задержанным сообщений о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для разоблачения и задержания остальных соучастников преступления на территории Украины".

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Почтовый канал доставки наркотиков из Южной Америки ликвидирован на Киевщине, - СБУ 01
Почтовый канал доставки наркотиков из Южной Америки ликвидирован на Киевщине, - СБУ 02
Почтовый канал доставки наркотиков из Южной Америки ликвидирован на Киевщине, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3165255
 
 
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нова пошта на замке, скоро бабушкам и дедушкам по почте вместо пенсии от така бяка приходить: хошь жить -реализуй. а не хошь - как хошь
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просто жах - важко вам живеться на росісі
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боже, шож будут делать добкины и другие депутаты?
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канал поштовий, про пошту жодного слова. , на кого розраховано? на 24%? так ,навіть серед них, думаю зовсім ідіотів менше.
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"В столице правоохранители задержали нескольких граждан Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач" - в смысле посылками дурь слали из Ю.Америки?
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