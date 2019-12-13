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Все про:приватизация (921) Приватбанк (569) Маркарова (103)

 "ПриватБанк" планируем продать в течение трех лет, - Маркарова

Государство планирует за три года осуществить полный выход из капитала "ПриватБанка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы имеем четкую стратегию работы с четырьмя банками, которые сейчас находятся в государственной собственности. Все они предполагают вхождение инвесторов в капитал и возврат банков в коммерческий сектор. Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году в него зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для ПриватБанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", - заявила Маркарова.

Она отметила, что перед продажей "ПриватБанка" следует получить решение в некоторых актуальных судебных исках.

"Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк, будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка (а они хорошие, и это очень хороший кейс, который показывает, что при правильном менеджменте, независимом наблюдательном совете и совместной работе можно существенно улучшать позицию на рынке), но и дополнительные риски", - отметила Маркарова.

Напомним, ранее Маркарова заявила, что "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрирован законопроект о невозвращении "Приватбанка"

Источник: https://censor.net.ua/n3165251
 
 
 Топ комментарии
 
Зелебобики собираются возвращать приватбнк Коломойскому "ПриватБанк" планируем продать в течение трех лет, - Маркарова - Цензор.НЕТ 83
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ні, вони прийняли компромісне рішення - бєні не повертають Приват, а бєня не повертає Україні, вкрадені з Привату 160 млрд "ПриватБанк" планируем продать в течение трех лет, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9697
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Зелебобики собираются возвращать приватбнк Коломойскому
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ні, вони прийняли компромісне рішення - бєні не повертають Приват, а бєня не повертає Україні, вкрадені з Привату 160 млрд
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Так ради этого все и затевалось - слуга народа, выборы зеленского, голобородька, сваты, все эти зепутаты в Раде. Беня во все это деньги вкидывал не для того, чтобы просто посмеяться.
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Зеля,ушлепок,почему порохоботская схематозница командует экономикой,для чего на выборах мы вышвырнули потроха и остальных его подельников?
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особенно беснуется Саша Дубинский, оказывается - на главных должностях как были "хоботы", так и прибавляются в количестве
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а власне для чого?

спочатку ви відмовляєтесь користуватися мізками, а потім щиро дивуєтесь результатам, це ж чудово.
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Мнение грязного порохобота меня не интересует,пнх.
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ну, по-перше, це не думка, а констатація факту.
а по-друге, "порохоботом" мене ще ніхто не називав, у вас дивне уявлення про цей світ.
хоча, якщо не користуватись мізками - це пояснює.
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Мнение грязного порохобота меня не интересует,пнх.
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Но чтобы кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", - заявила Маркарова. Источник: https://censor.net.ua/n3165251\\\\\\\\\\

Виталий Кличко, а Вам жену нашел - вышвырни имеющуюся и возьми эту.
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зачем продавать то, что и так приносит прибыль?
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потому что бенечка не спит варочаиться то баканову звонить то зеклоуну, нема спокою с золотой курочкой нема "Приватбанк" плануємо продати протягом трьох років, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6760
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Забрали продали забрали продали ... такий він український "бізнес"!!!
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Туту заголовок не правельно написали більше всього має бути так:
"ПриватБанк" планируем отдать в течение трех лет, - Маркарова
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Ну, для женщін, штоп вот так сразу, ето мовєтон.
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Да кто его, этот Приват купит?
Случилось с ним один раз, кто даст гарантии, что не случится национализация ещё раз.
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Ти зєбіле хоч уявляєш які будуть наслідки від руйнації банківської системи ? Дебіли 73% !!!
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Ещепримет закон о Федерализации, ОРДЛО автономию и в крым воду даст и в отставку.
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ну если покупателем будет Bank of America, то я не против.
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Самый хороший банк разрушили Парашенки а теперь что?/
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Это версия Г+Г являющейся таким же активом все той же бабушки-рейдерши.
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Приват банк был самый надежный банк в Украине. ЗАЧЕМ ЕГО ЗАМОРДОВАЛИ ШОКОЛАДЫ?
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Вот так сходу вернуть Бене приватбанк палевно, упадет рейтинг зебила, поэтому Беня войдет в приват типа как новый инвестор "ПриватБанк" планируем продать в течение трех лет, - Маркарова - Цензор.НЕТ 9688
Эй стадо 52%, напоминаю вам, что вы сделали это вместе
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если ЗЕбильчикам по 1+1 и ТЕТ рассказывать что нельзя намазать ПриватБанк на хлеб ртом Н.Мосейчукчи то все норм с рейтингом будет!
смотри в РФ соловьевы+киселевы норм рейтинг держат, а там свои ПУбильчики!
у нас ЗЕбильчики а у них ПУбильчики!
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кажись у бени в бассейне крокодилы зачесались
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согласовали с зиц председателем или ему таки щенками?
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Нова влада, навчена досвідом Януковича, почала продаж України, осторожно і почучуть.
Агов, хмари-тягнибоки-бігуси, борці з «кривавим мародьором - олігархом Порошенком,

ДЕ ВИ ?!
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Уявляю як будуть бігти з Приватбанку вкладники після його продажу🤔
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давно помітив дивну закономірність, як тільки багато уваги приділяється якомусь банку--йому піпець через місяць. щас люди вигребуть з нього останнє. і ще одне, всі державні установи повинні обслуговуватись, виключно у державних банках.
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А ты дурик попробуй перед зеркалом это читать, фуфло свое, может сам себе покажешься "хэнием", как пианистка перед выходом на сцену
"Приватбанк" плануємо продати протягом трьох років, - Маркарова - Цензор.НЕТ 792
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пшел вон вафлист, я в отличии от тебя быдлорыла рагульского не бегаю жаловаться
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Маркарова заявила, что "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки.

А кто купит. Ахметов или Коломойский, а может Порошенко?
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Шестерки Коломойского решили по красоте всё провернуть - не вернуть ему банк, а продать по дешевке.
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Беня получил столько власти, что ему корону нужно дать.
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хотят опять 'продать' беНе и слалить с бабками
нужно гнать на ростов!этих зелЕных мразей!
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А может Пэтруха с Леркой купят, вариантов много. Они, тем более, не у дел.
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Огласите условия продажи пожалуйста!
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Покупатель должен иметь пейсы и несколько иностранных гражданств в том числе Израиля.
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Продать? Апяць? Выкачали из государства 200лярдов гривень денег и опять продать тем же олигофренам за бесценок? Та же самая история и с другими банками. Неплохая схему. А вы давайте рабы дальше гните спину и стройте будки Ахметовым и Коломойским...
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В Канаді більшість банків належать державі , а в решти банків є державна частка що дозволяє тримати їх в рамках державної політики. Не так як в нас , бєня вивів 150 млрд. і ледь не розвалив банківську систему . Але 73% дупоголових таке не доходить .
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Думаю если бы власть не поменялась - Приватбанк по бросовой цене уже бы продали на днях одному очень известному слепому трасту.
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страна в заложниках олигархической системы. Олигархи будут обогащаться, страна будет нищать!
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Зеля,ушлепок,почему порохоботская схематозница командует экономикой,для чего на выборах мы вышвырнули потроха и остальных его подельников?
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а "причина" для продажи это работа банка с прибылью ?
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7 млрд грн в 2018. 24 млрд грн.+ в 2019...

кто таких дойных коров продает? тьфу, дебилы!!!
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"осуществить полный выход государства из капитала"

Маркарова, такими темпам буде повний вихід капіталу з держави.
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Не удивлюсь если этот банк опять купит какой нибудь еврей.
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Не какой нибудь... имя этого еврея всем известно... и зовут его Беня..
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В країні де Закон функціонує за принципом дишла пускати банки у "вільне плавння" є злочином проти Держави .
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При Зе-Коломой. нельзя продавать, пусть будет так как есть.
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