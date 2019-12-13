 "ПриватБанк" планируем продать в течение трех лет, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" рассказала министр финансов Оксана Маркарова.
"Мы имеем четкую стратегию работы с четырьмя банками, которые сейчас находятся в государственной собственности. Все они предполагают вхождение инвесторов в капитал и возврат банков в коммерческий сектор. Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году в него зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для ПриватБанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", - заявила Маркарова.
Она отметила, что перед продажей "ПриватБанка" следует получить решение в некоторых актуальных судебных исках.
"Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк, будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка (а они хорошие, и это очень хороший кейс, который показывает, что при правильном менеджменте, независимом наблюдательном совете и совместной работе можно существенно улучшать позицию на рынке), но и дополнительные риски", - отметила Маркарова.
Напомним, ранее Маркарова заявила, что "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки.
спочатку ви відмовляєтесь користуватися мізками, а потім щиро дивуєтесь результатам, це ж чудово.
а по-друге, "порохоботом" мене ще ніхто не називав, у вас дивне уявлення про цей світ.
хоча, якщо не користуватись мізками - це пояснює.
Виталий Кличко, а Вам жену нашел - вышвырни имеющуюся и возьми эту.
"ПриватБанк" планируем отдать в течение трех лет, - Маркарова
Случилось с ним один раз, кто даст гарантии, что не случится национализация ещё раз.
Эй стадо 52%, напоминаю вам, что вы сделали это вместе
смотри в РФ соловьевы+киселевы норм рейтинг держат, а там свои ПУбильчики!
у нас ЗЕбильчики а у них ПУбильчики!
Агов, хмари-тягнибоки-бігуси, борці з «кривавим мародьором - олігархом Порошенком,
ДЕ ВИ ?!
А кто купит. Ахметов или Коломойский, а может Порошенко?
нужно гнать на ростов!этих зелЕных мразей!
кто таких дойных коров продает? тьфу, дебилы!!!
Маркарова, такими темпам буде повний вихід капіталу з держави.