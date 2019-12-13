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Все про:Данилишин (275) НБУ (4530) учетная ставка (20) Совет НБУ (5)

 Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление Нацбанка в саботаже: "Признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны"

Грубые ошибки правления НБУ в конце прошлого и в начале этого года по установлению учетной ставки на основе ложных предположений и прогнозов имеют далеко идущие последствия и возможно, имеют признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

Он считает снижение учетной ставки на 2 п. п до 13,5% - правильным, но запоздалым шагом на пути смягчения монетарной политики.

"Запоздалым является решение о поднятии лимита интервенций на валютном рынке до 50 млн долларов в день. Это надо было делать еще в начале ноября. В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 5.1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки на уровне 15.5% можно было бы считать саботажем на пути смягчения монетарной политики", - подчеркнул он.

По его словам, нынешняя политика НБУ является ситуативной, не подкрепленной реальными научными обоснованиями, направленная на увеличение зависимости от внешнего финансирования и делает Украину уязвимой к экстраординарным событиям вроде кризисов 1998 и 2008 годов.

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Данилишин подчеркивает, что медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает невозможным кредитование крупных предприятий в национальной валюте.

"Грубые ошибки правления НБУ в конце прошлого и начале этого года по установлению учетной ставки на основе ложных предположений и прогнозов имеют далеко идущие последствия и возможно, имеют признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны. Можно сказать, что восстановление кредитования в 2019 году провалено. Даже если правление Нацбанка снизило бы учетную ставку на 3% на заседании 12 декабря, это кардинально не переломит ситуацию - начинать снижение ставки нужно было еще весной. В настоящее время реальная ставка для Украины должна составлять до 10% годовых (уровень нейтральной ставки для Украины - 3%), учитывая также нынешний уровень инфляции по индексу потребительских цен", - заявил он.

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Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление Нацбанка в саботаже: Признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165248
 
 
 Топ комментарии
 
А сьогоднішня політика ОВЗГ взагалі є катастрофічною, бо віддавати 18% та тіло кредитів необхідно.
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ты тоже считаешь, что лучше было писать "Зеленский дебил"?
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ну конечно. можно оба эти слова с заглавной, президент все-таки.
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Лучше было в школе лучше учиться и книжки читать, может тогда бы не пришлось порохоботом работать и на площадях яйца за 200 грн морозить. Хотя во втором есть явный плюс для будущего нации!
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с такими жизненными убеждениями тебе только в 6ю палату
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Він не НБУ (Смолія з Рожковою) наїзжає, по-факту.. А на зебубочку з самокатчиком. Ну, і на Макарову, заодно...
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Им просто не нравится теперешний курс гривны вот и давят.
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Никому, более чем мне- этот курс не может нравится. Причина: я уже теряю 20% своей зарплаты, бо зарабатываю- в долларах, исключительно. Одновременно: я молчу. Хрен со мной. Мне вот только фотка этого черта не понравилась. Какая-то бесноватая. Нет? А я- именно так вижу.
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Данилишин, никто не знает, как бы было, если бы действия НБУ были бы другими. Не нужно дешевого популизма. То, что НБУ удается аккумулировать существенные валютные средства, при имеющейся ситуации, для рассчета по старым займам, и одновременно удержать инфляцию, говорит о том, что Смолий, Рожкова и их команда, сейчас все делает правильно. Это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. У тебя уже была возможность покерувати, сильно хорошо после этого не стало. Поэтому смотри и учись. Выражаю поддержку Смолию. Очень грамотная политика. На самом деле, лучшего специалиста по гос. финансам сегодня в Украине нет.
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И да, никакой дефляции нет и в помине. Цены продолжают медленный рост. Данилишин, не знал? В магазинах бываешь? Это результат понимания населением того, что курс скоро будет откатываться обратно.
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Со стороны НБУ, я бы обвинил Данилишина в попытке выступить в качестве провокатора и попытке "раскачать" ситуацию вокруг НБУ, как продолжение чьей-то целенаправленной политики несогласных с ней. Все мы знаем главного интересанта.
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Сразу видно эксперта от Бога. Жаль, что таких не приглашают.
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Тебе ослу на радость все кто чешет про гениальность пархатого отребья, но которому мешают.
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ааа. папєрєдніки винуваті...
Нічого, ти теж колись станеш папєрєдніком і ми це знову почуємо, але вже на твою адресу.
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№признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны" Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление Нацбанка в саботаже: "Признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны" - Цензор.НЕТ 8323
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Друже, смени смайлик. Эти бесы призваны нас развлекать, своими идиотскими заявами. Не более того.
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Во! Имеешь право, на поколоть меня. Полное право!
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За це йому шнобєлєвська премія в галузі економіки.
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Когда гривну усадили до 40 за долляр , он этого не считал .
А теперь пусиление гривны и уменьшение кредитных ставок ЭТО КАРАУЛ?
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Нет никакого усиления гривны.
Спекулятивний капитал опускает только номинальный курс но цены и инфляция растут. Кроме того проседает промпризводство а зебильные займы под 17% придется отдавать уже с єтих, просевших доходов.
Ситуация идентична росиянскому дефолту 98-го
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А если гривну опустить до 40 за долляр и ставки оставить под 25% /? Глава Ради НБУ Данилишин підозрює правління Нацбанку в саботажі: "Ознаки спрямованого гальмування політики прискореного розвитку країни" - Цензор.НЕТ 7251
Наверно что-то тебе не ВНЮХ ?
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Если усиление гривны и уменьшение кредтов зло, тогда звите назад "лучшую банкиршу Мира Гонтареву " дебилы которым до оппы наша жизнь, но при Парашенку луше было. Только оденьте вышиванки своей страны. А то у вас половина в кацапских псевдо ходит ИДИОТЫ.
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Что ты куздишь? То может сделаем гривну по 100 за долляр и заживем идиот?
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А ТЫ С ДИВАНА СЛЕЗЬ И УЗНАЙ, ЧТО УЖЕ НЕ ПОД 17, А ПОД 13.
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Не понял?
Унтер-офицерская вдова сама себя высекла?
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І що ця вдова робить на посаді голови ради НБУ???
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Лера, ломай вторую ногу, жги вторую хату и авто
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Еще один "желтый жилет" Бенин, только уже инсайдер?
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А сьогоднішня політика ОВЗГ взагалі є катастрофічною, бо віддавати 18% та тіло кредитів необхідно.
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Ок, ыкономизд вылез)))
Шо там на заборах пишут?)))
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Розвитку проїдання грошей та вимог зарплати у 80 тис. грн.
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"Каких вам, бл#дь, еще реформ не хватает? "Сизоносый Гетьман П. Порошенко.
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Мне хватало реформ при Порошенко... А ты , зебилушко, чем было обделенное?
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Времена такие. Вокруг одни невменяемые зебилы. Защитная реакция.
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Если бы товарищ Днилишин возглавлял Национальный банк, доллар был бы даже не по 40, а по 50. А ЮВТ и все, кого она водила во власть - в шоколаде.
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да не будет он по 40, знакомая работает в банке, говорит вестерн юнион трещит по швам, доллары некуда девать, всё скидываем на биржу, с нового года станет ещё веселей если Германия откроет рабочие визы.
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Это не "грубые ошибки", а сознательная деятельность в интересах своих западных кукловодов.
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всё его обвинение заключается в том, что весной этого года НБУ учёл неверные прогнозы )))

а он лично какие прогнозы ТОГДА давал ?
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Да. Коломойскому жизненно необходимо прятаться за Путина. Фирташу тоже. Причины одинаковые: чтобы не быть выданным США. Потому оба играют на стороне Путина.
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это правда)) у первого и второго спасение только в растовских ******)))
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Нагадує "отрицательний рост економики".
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В чем проблема?Плохое это руководство - верните Гонтареву.
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Проблема в тому що цей Даналишин голова Ради Нацбанку з 2016 року, тої самої Ради що неправильно працювала під його керівництвом.
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Экономика от экономистов зависит так же, как погода от синоптиков.
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Данилишен коррупционер и гнида ! В свое время нарисовал у себя в кабинете на бумажке 50 тыс долларов,чтоб не лишали фирму внешнеэкономической деятельности по представлению чекистов,хотя те за отзыв вымогали всего десятку! Пришлось отдать чекистам !
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скорее торможение не ускоренного, а укуренного развития страны
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Если такие как этот Данилишн есть работник Национального Банка, его надо уволить быстро. Он ставит под сомнения все. (Юлька его тоже погнала как и Пензеника.
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Ау, рибята!
Ау, зибелята!
Что же вы? Смелее включайтесь в обсуждение размера учётной ставки НБУ!
С нереппением ждём вашых смелых суждений
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давай про попа, там интереснее про тормос, про зраду.
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