 Глава Совета НБУ Данилишин подозревает правление Нацбанка в саботаже: "Признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

Он считает снижение учетной ставки на 2 п. п до 13,5% - правильным, но запоздалым шагом на пути смягчения монетарной политики.

"Запоздалым является решение о поднятии лимита интервенций на валютном рынке до 50 млн долларов в день. Это надо было делать еще в начале ноября. В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 5.1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки на уровне 15.5% можно было бы считать саботажем на пути смягчения монетарной политики", - подчеркнул он.

По его словам, нынешняя политика НБУ является ситуативной, не подкрепленной реальными научными обоснованиями, направленная на увеличение зависимости от внешнего финансирования и делает Украину уязвимой к экстраординарным событиям вроде кризисов 1998 и 2008 годов.

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Данилишин подчеркивает, что медленное снижение учетной ставки на фоне низкой инфляции делает невозможным кредитование крупных предприятий в национальной валюте.

"Грубые ошибки правления НБУ в конце прошлого и начале этого года по установлению учетной ставки на основе ложных предположений и прогнозов имеют далеко идущие последствия и возможно, имеют признаки направленного торможения политики ускоренного развития страны. Можно сказать, что восстановление кредитования в 2019 году провалено. Даже если правление Нацбанка снизило бы учетную ставку на 3% на заседании 12 декабря, это кардинально не переломит ситуацию - начинать снижение ставки нужно было еще весной. В настоящее время реальная ставка для Украины должна составлять до 10% годовых (уровень нейтральной ставки для Украины - 3%), учитывая также нынешний уровень инфляции по индексу потребительских цен", - заявил он.

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