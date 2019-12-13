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 "Своих не бросаем": активисты объявили о сборе средств для внесения залога за киборга, боевого генерала Марченко

Общественная организация "Солідарна Справа громад" объявила о сборе средств для внесения залога в 20 млн гривен в качестве меры пресечения по делу генерала Дмитрия Марченко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", соответствующее обращение общественные активисты обнародовали на сайте организации.

"Человек, который уже полгода как считается Верховным главнокомандующим, приглашает в столицу информационно-агитационное подразделение российской армии - канал "Звезда" мгновенно появляется на Майдане в Киеве. СБУ молчит в платочек.

Корректировщики огня, которые указывали русским артиллеристам, как лучше обстреливать украинские города, выходят на свободу. Власть молчит в платочек. В то же время по боевым офицерам и генералам фабрикуют уголовные дела и бросают их за решетку. Довоевались. Враги и оккупанты - "в законе", а защитники - под давлением и репрессиями.

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Если кто выпал из реальности, напомним - Печерский суд имени Портнова бросил в СИЗО генерала Дмитрия Марченко. Альтернативой нарисовали залог в заоблачные 77 млн гривен. 77 миллионов! Для боевого офицера, который несколько лет жил в собственном кабинете, а вместо машины имеет собственный велосипед!

Апелляционный суд "пожалел" десантника и заменил 77 фантастических миллионов на ... 20. Не менее фантастических миллионов. Нет, мы можем предположить, что для людей в мантиях 20 млн - это карманные деньги, но для военного ... Есть ли такие деньги у украинского воина? Нет. Есть ли такие деньги у кого-то из нас? Тоже - нет", - говорится в сообщении.

Общественные активисты отметили, что если каждый сложится небольшой суммой, то можно будет выкупить Дмитрия Марченко из заложников "Портновско-Пещерного судилища".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский

"Да, сейчас темные времена. Да, мы уже совместно помогали армии и доказали, что нам это по силам. Неужели спасует перед вызовом "цена свободы"?" - сказано в сообщении активистов.

Также отмечается, что на парламентских выборах миллионы людей отдали свой голос не за капитуляцию, а за сражение к победе; не за Малороссию, а за Украину в НАТО и ЕС: Миллионы людей. Если каждый из них перечислит стоимость чашки кофе или пачки сигарет, или кружки пива ... мы сможем собрать средства на правовую помощь. Что такое не выпить лишнюю чашку кофе? Крупица ... Но гривня к гривне = миллионы неравнодушных, которые ткнут в морду системе: "Своих не бросаем".

Для желающих помочь: https://bit.ly/2tdPwWb 

Наименование получателя: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

UA543007110000026005052698006

код ЕГРПОУ / ИНН: 42992954

Наименование банка: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код Банка (МФО): 300711

В строке "Назначение платежа" важно отметить: пожертвование от (фамилия, имя, отчество) и номер телефона.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Также на Цензор.НЕТ: Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

Читайте также: Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Таким образом суд уменьшил размер залога с 76 млн грн до 20 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3165247
 
   
 Топ комментарии
 
Сука, я не проти внести і свій вклад в зібрання коштів, але ж це зашквар повний збирати кошти щоб випустити з СІЗО людину яка не має жодного відношення до інкримінованого їй злочину.
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Я бачу зраду України,
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї......че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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а что делать если кацапы у власти?
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Я бачу зраду України,
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод

Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,

На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...

Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї......че вар'єте!

Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.
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Шо такое "Солідарна Справа громад"? Где ОНО взялось?
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****, я не проти внести і свій вклад в зібрання коштів, але ж це зашквар повний збирати кошти щоб випустити з СІЗО людину яка не має жодного відношення до інкримінованого їй злочину.
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Разобраться трудно. Все СМИ - фиг его знает.
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А зачем указывать свои ФИО и телефон? Я хочу внести деньги,но хочу сделать это анонимно.
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В любом случае анонимно не получится, т.к. банк знает ФИО пересылающего средства. Хотя, согласен, странная просьба. Такое впечатление, что кремляди хотят сделать перепись "порохоботов".
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и снова волонтеры-активисты становится страшно
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Как не вор так волонтер...Реально страшно.Каких только мразей война вскормила,а сколько реальных патриотов сгубила с помощью таких ворюг в погонах как этот Марченко.
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А мне вот становится страшно от мысли о миллионах тупых рагульных слизняков, называющих себя "народом", способных разве что на интернетовский срач.
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Надо не деньги собирать, а силой отбивать. Иначе вам никаких денег не хватит - скоро посадят тысячи патриотов! А иначе никак - лугандонцы смогут мирно зайти в Украину только когда все патриоты убиты или арестованы.
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пашинского тоже пойдешь отбивать силой??
кролика стенового
авакова рюкзачного
мальдивскаго камандующего 500 тысячного??

список из сотен таких зашкваров

таню черновол отбивать - падружку пашинского??
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Надо - вперед, отбивай. Только ваше "отбивание" - все больше по клавиатуре.
Я могу кинуть бабок - кидаю. Перевел 500 грн. Если каждый сделает не то, что "надо", а то, что может, хотя бы малость, но не в интернетовском сраче, а в реальности, то дядька встретит праздники дома.
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Генерал, понятно, что невиновен. Его выпустят.
Залог вернут тому, кто внёс - ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД.
Теперь вопрос - что будет потом с немалыми деньгами?
Возвращать тысячам людей обратно никто не будет...
Об этом "волонтёры" молчат.
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Пора уже понять,что "тыловые крысы" хотят убрать из общественной жизни людей с активной гражданской позицией,которые не просиживали годы войны в кабаках и театрах,а защищали страну.Неужели еще не понятно,что идет зачистка?
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"Своих не бросаем": активисты объявили о сборе средств для внесения залога за киборга, боевого генерала Марченко





киборг он был там, где был,

а на должности в минобороны должен был проверить каждый сантиметр ентих жилетов, на своей шкуре генеральской.

не проверил??

а нах он там нужен,

или бабло получил за 5 минут жилета под дождем разрешенных.

мноооого такого было

от рюкзаков авакова до формы из горючки для солдат в десятках тысяч.
а гнилых консервов скоооолько...




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что не понятно там?

жилет после 5 минут под дождем пробивается с писталета макарова.

начальник жилето-завода трясет писулькой с 5 минутами разрешенными салдату бть под дождем.

какая ***** подписала енти 5 минут под дождем??

какая генеральская *****??
палтараки и его гниды тыловые??
на себе должнен был проверить ентот генерал енти 5 минут поддождем .

конченные.
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Это тот который бракованные броники солдатам закупал во время войны...?Ага.хороший человек.
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Чем больше людей скинуться, тем сложнее отследить движение средств по назначению. После этих " волонтеров-активистов" по делу Шеремета, доверие к этим акциям пропало. Ведь по сути они собирали средства с людей и организаций для бойцов и оставляли себе сколько считали нужным. А всякого рода акции в Киеве, будь то в поддержку или против чего(кого) были выгодны "активистам-проффесионалам" потому что них продвигались бренды политсил не бесплатно. Всегда задавался вопросом, от куда у этих активистов время всё время бегать по акциям, а оказывается - это работа.
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ненада тут шелуху гнать,

есть разные акции против разного.

против бамбаскага мира одно,
против генерала жилетного другое.
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Базара нет, акции разные, лица только за частую одни и те же.
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Хай Солідарна справа у Петі возьмёт. Так потом Петя и заберёт, а собранное у людей можно и не возвращать, да и как их вернуть, механизма нет.
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генералом он был всего чуток, а потом стал по тылу , а там соблазны....
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