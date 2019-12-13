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 Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева избирает меры пресечения волонтеру, врачу Юлии Кузьменко и сержанту ССО, музыканту Андрею Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На заседании присутствует нардепы от ЕС Яна Зинкевич, Николай Величкович, экс-нардеп Оксана Корчинская. Адвокат Влад Добош. Судья Сергей Вовк. Прокуроры Александр Шевчук и Игорь Грыцак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета (обновлено)

Также Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения сержанту ССО, музыканту Андрею Антоненко, подозреваемому в деле об убийстве Шеремета.

В ходе заседаний адвокаты заявили отвод судье Сергею Вовку.

Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 01

Юлия Кузьменко.

Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 02
Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 03
Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 04

Адвокат Добош.


Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 05

Прокуроры Александр Шевчук и Игорь Грыцак.

Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 06
Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 07
Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 08

Судья Вовк

Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 09

Яна Зинкевич

Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 10

Оксана Корчинская, Николай Величкович.

Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 11
Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 12
Печерский суд избирает меры пресечения Кузьменко и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 13

Кузьменко выпустили из стеклянного бокса и разрешили сидеть возле адвоката.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165246
 
 
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Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5010
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Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 8472

Олексій Арестович
4 год ·

- Володимир Зеленський.
Вы отдаёте себе отчёт, что вне зависимости от реальности вины обвиняемых по делу Шеремета, вчерашний брифинг представителей МВД, имеет сильные признаки информационно-психологической операции, направленной ровно на то, в чем представители МВД обвинили подозреваемых - в дестабилизации общественно-политической ситуации в стране?..
На это, в частности, указывает отсутствие реальных доказательств, предъявленных обществу, и построение аргументации вокруг косвенных данных, через умозаключения, и с особенным акцентом на «аморальности» разговоров подозреваемых между собой.
Допустим, доказательств больше, Вы их знаете, а мы не знаем.
Это меняет реальную степень вины подозреваемых, но никак не меняет, того, чем занимаются представители МВД.
Более того, это деяние, имеющие признаки такого, что направлено на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, направлено, в первую очередь, против Вас.
Зачем Вы «освятили» это мероприятие своим присутствием?..
Ваши ответственные лица настолько плохо Вас информируют, что Вы не знали, что там готовится?
Или Вы знали, но не смогли верно оценить?..
Зачем Вы позволяете встраивать себя в чужие схемы, да ещё такого сомнительного характера?
Разве должнО президенту следовать в фарватере министра, да и кого бы-то ни было?..
Не слишком ли многим Вы позволяете пугать себя ветеранами?
Путину, Портнову, Богдану, Авакову?..
Кого мы выбирали?..
Высшее должностное лицо в державе, которое позволяет управлять собою через манипуляции страхом?..
И, наконец, Вы отдаёте себе отчёт, что последствия возможной дестабилизации, будут лежать на Вас?..
Что там с испытательным сроком Авакова?..
Не подошёл ли он к концу?..
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Смотрим. Это машина Шеремета, взорванная по утверждению следствия гексогеном с использованием поражающих элементов от противопехотной мины МОН-40. Выдержка из обвинения внизу. В МАШИНЕ НЕТ НИ ОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ОТ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ? Да она как сито должна стоять !

Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7003
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Убрали Шеремета а не какую ту сепарскую мразь.Уже вопросы.Дугарь вообще была за рубежом по документам.Тут полный бред.Докажите реально а не чушью.И пофиг кто он преступник должен быть в тюрьме хоть сам герой майдана.Никому не дано право где то геройствовать а где то убивать но за геройство списывать.А вообще вся эта история напоминает травлю ветеранов АТО и волонтёров.Понятно для общества это не просто так.Люди ждут правды и самое главное 100% доказательств.Игра с огнём.
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по документам она в 19ом году была за границей.
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Не могу картинку прикрепить, если админ читает, пусть поправит, ссылка выше
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Навіщо вона так багато говорить про ніщо?
Дуже дивно.
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Я вот подумал. А может и в убийстве Кати Гандзюк подставили патриотов? Ведь там тоже ветераны, националисты, один даже ногу на фронте потерял...
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Уже убивают за украинский язык в Украине и уже начинается настоящая охота как в 1918-1933. Но сами заслужили как и в 1933.
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В якій же ми дупі... у нас нічого не має. Ні правосуддя, ні прокуратури, ні адвокатури. Якийсь дебільний цирк, а не процес...
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Ни малейших сомнений в отъявленной лжи обвинителей. Цель всё та же: остановить стремительно падающий вниз рейтинг Зеленского плюс отвлечь от отвратительно-беспомощного поведения его же в Париже. Смотрите. Вдруг арестовали Гладковского (который до этого многократно ездил за рубеж). Одели браслет. Выпустили. В рот воды набрал "бигус инфо" - шайка мерзких дезинформаторов в тоге "журналистов". Где лицемерные стоны о коррупции в Оборонпроме? Где "зубожіння народу"?
Тут же по поводу ""убийц Шеремета" срочно сляпали грандиозную пресс-конференцию с поздравлениями, восторгами и президентом Зеленским во главе. Ему-то что здесь делать? И конечно, лицемерный предатель Аваков тут как тут, как это Билецкого не позвали? Вы хоть тресните, а раньше Украиной восторгались, в 2014, а сейчас вежливые пожимают плечами, а менее воспитанные смеются. Променять патриота страны на марионетку?
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"Риф", ты там держись. Прорвемся. Я - "Птерик". Нихера не подписывать.
Коротко - 63 Конституции.
Этот "бред" (юридический и оперативный, и судебный - пройдет дней через 5-6).
++
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Пусть только попробуют в сизо отправить. Отправятся, суки, все на мыло.
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