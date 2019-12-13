 Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На заседании присутствует нардепы от ЕС Яна Зинкевич, Николай Величкович, экс-нардеп Оксана Корчинская. Адвокат Влад Добош. Судья Сергей Вовк. Прокуроры Александр Шевчук и Игорь Грыцак.
Юлия Кузьменко.
Адвокат Добош.
Прокуроры Александр Шевчук и Игорь Грыцак.
Судья Вовк
Яна Зинкевич
Оксана Корчинская, Николай Величкович.
Кузьменко выпустили из стеклянного бокса и разрешили сидеть возле адвоката.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
дорого куплю
Да Здравствует самый гуманный суд в мире !!!
Мутно как-то .
Поверить в то , что Аваков что-то там расследовал , я себя заставить не могу ...
МОНИКА ЗЕБИНСКИ ?
если она убийца, как вчера всем воткнули - какой домашний арест?
если нет - какой домашний арест?
А вот верить в независимые расследования в нашей насквозь продажной стране я не могу .
Мы никогда не жили по Закону .
Это даже смешно как-то - жить по Закону ...
А то во власти говно какое-то , пена .
А ведь они решают , как нам жить ...
Шут идьёт!
Олексій Арестович
4 год ·
- Володимир Зеленський.
Вы отдаёте себе отчёт, что вне зависимости от реальности вины обвиняемых по делу Шеремета, вчерашний брифинг представителей МВД, имеет сильные признаки информационно-психологической операции, направленной ровно на то, в чем представители МВД обвинили подозреваемых - в дестабилизации общественно-политической ситуации в стране?..
На это, в частности, указывает отсутствие реальных доказательств, предъявленных обществу, и построение аргументации вокруг косвенных данных, через умозаключения, и с особенным акцентом на «аморальности» разговоров подозреваемых между собой.
Допустим, доказательств больше, Вы их знаете, а мы не знаем.
Это меняет реальную степень вины подозреваемых, но никак не меняет, того, чем занимаются представители МВД.
Более того, это деяние, имеющие признаки такого, что направлено на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, направлено, в первую очередь, против Вас.
Зачем Вы «освятили» это мероприятие своим присутствием?..
Ваши ответственные лица настолько плохо Вас информируют, что Вы не знали, что там готовится?
Или Вы знали, но не смогли верно оценить?..
Зачем Вы позволяете встраивать себя в чужие схемы, да ещё такого сомнительного характера?
Разве должнО президенту следовать в фарватере министра, да и кого бы-то ни было?..
Не слишком ли многим Вы позволяете пугать себя ветеранами?
Путину, Портнову, Богдану, Авакову?..
Кого мы выбирали?..
Высшее должностное лицо в державе, которое позволяет управлять собою через манипуляции страхом?..
И, наконец, Вы отдаёте себе отчёт, что последствия возможной дестабилизации, будут лежать на Вас?..
Что там с испытательным сроком Авакова?..
Не подошёл ли он к концу?..
ХВАТИТ ЦАЦКАТЬСЯ. ЭРА ПАРАШЕНКОВ ПРОШЛА.
Ведь он тоже доброволец, воевал в АТО?
Где сейчас то мега-патриот? в РФ?
Цього вовка примусили взяти самовідвід.
А теперь еще и рошена посадит)))))))))))))))))))