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 Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения волонтеру, врачу Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На заседании присутствует нардепы от ЕС Яна Зинкевич, Николай Величкович, экс-нардеп Оксана Корчинская. Адвокат Влад Добош. Судья Сергей Вовк. Прокуроры Александр Шевчук и Игорь Грыцак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета (обновлено)

Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 01

Юлия Кузьменко.

Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 02
Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 03
Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 04

Адвокат Добош.


Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 05

Прокуроры Александр Шевчук и Игорь Грыцак.

Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 06
Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 07
Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 08

Судья Вовк

Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 09

Яна Зинкевич

Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 10

Оксана Корчинская, Николай Величкович.

Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 11
Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 12
Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 13

Кузьменко выпустили из стеклянного бокса и разрешили сидеть возле адвоката.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165246
 
 
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зекретин тупо отмазывает кацапов и дискредитирует воинов
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5010
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Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 8472

Олексій Арестович
4 год ·

- Володимир Зеленський.
Вы отдаёте себе отчёт, что вне зависимости от реальности вины обвиняемых по делу Шеремета, вчерашний брифинг представителей МВД, имеет сильные признаки информационно-психологической операции, направленной ровно на то, в чем представители МВД обвинили подозреваемых - в дестабилизации общественно-политической ситуации в стране?..
На это, в частности, указывает отсутствие реальных доказательств, предъявленных обществу, и построение аргументации вокруг косвенных данных, через умозаключения, и с особенным акцентом на «аморальности» разговоров подозреваемых между собой.
Допустим, доказательств больше, Вы их знаете, а мы не знаем.
Это меняет реальную степень вины подозреваемых, но никак не меняет, того, чем занимаются представители МВД.
Более того, это деяние, имеющие признаки такого, что направлено на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, направлено, в первую очередь, против Вас.
Зачем Вы «освятили» это мероприятие своим присутствием?..
Ваши ответственные лица настолько плохо Вас информируют, что Вы не знали, что там готовится?
Или Вы знали, но не смогли верно оценить?..
Зачем Вы позволяете встраивать себя в чужие схемы, да ещё такого сомнительного характера?
Разве должнО президенту следовать в фарватере министра, да и кого бы-то ни было?..
Не слишком ли многим Вы позволяете пугать себя ветеранами?
Путину, Портнову, Богдану, Авакову?..
Кого мы выбирали?..
Высшее должностное лицо в державе, которое позволяет управлять собою через манипуляции страхом?..
И, наконец, Вы отдаёте себе отчёт, что последствия возможной дестабилизации, будут лежать на Вас?..
Что там с испытательным сроком Авакова?..
Не подошёл ли он к концу?..
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Смотрим. Это машина Шеремета, взорванная по утверждению следствия гексогеном с использованием поражающих элементов от противопехотной мины МОН-40. Выдержка из обвинения внизу. В МАШИНЕ НЕТ НИ ОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ОТ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ? Да она как сито должна стоять !

Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7003
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Плохо когда дилетанты рассуждают о взрывных устройствах.Света,кухня вам должна быть ближе.
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КУПЛЮ ФУТБОЛКУ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПРИНТОМ ДЛЯ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ВИДЕОКАМЕР
дорого куплю
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Похоже, что специалист по СВУ найден! Прокололся, вася!
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Ну, раз ти профі, то поясни дилетантам, чому так.
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В двух словах,в данном случае важна была взрывная волна, поражающими элементами начиняют, когда нужно нанести максимальный урон противнику.
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Пещерный суд у нас самый "продуктивный"...
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И судья вовк самый незаменимый , взял отвод у Кузьменко , побежал судить Антоненко
Да Здравствует самый гуманный суд в мире !!!
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В третьем ряду за китайцем с винчестером стоит 😁
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А там, у суді, іще хоч один суддя, крім вовка, Є ?
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Дело гнилое. Другие не взялись. И почему ты думаешь, дело слушается именно в печерском суде? Потому что именно там работает... а вернее служит судья Вовк.
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Не замечаете сходство? В глаза бросаются ОСОБО ВЫДЕЛЯЮЩИЕСЯ черты Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 57
Печерский суд избирает меру пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 4018
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На фото с камеры борода канадка это чётко видно. А у Антоненко вроде как никогда такой бороды не было.
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А на правого кроме фотки еще привязки к делу есть? если есть надо брать.
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И у судьи есть мотив его посадить. Чтобы отвести от себя подозрения! Отвод судье! Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5809
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Чё-то подозрительно всё это .
Мутно как-то .
Поверить в то , что Аваков что-то там расследовал , я себя заставить не могу ...
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Авакову выгодно показать свою значимость и силу, Монике натирают одно место рейтинги волонтеров, ветеранов и армии, (следующая будет церковь) Один играет мышцами, другой показывает, шо он тоже при делах...
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не факт, что на фотке типо с камер вообще женщина...
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Был у меня знакомый, с натуральным первым размером.... но с четвертым мужиков я еще не встречал Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 9842
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мерзкая ненавидящая всех и вся тетка убийца.
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все мозги заплели,
если она убийца, как вчера всем воткнули - какой домашний арест?
если нет - какой домашний арест?
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То,что она помагала Украине в трудное время,никак не оправдывает того,что она стала убийцей. Виновата, должна сидеть.
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А что , у нас сидят все , кто это заслужил ?
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Мы-то с тобой никого и не задерживали . Нас с тобой сенат не уполномачивал .
А вот верить в независимые расследования в нашей насквозь продажной стране я не могу .
Мы никогда не жили по Закону .
Это даже смешно как-то - жить по Закону ...
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Тогда для вас выходов два,или стараться по ним жить,или вэлкам ту раша!
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Ты это Авакову скажи , и прочим типа топ-чиновникам , от которых всё это и зависит .
А то во власти говно какое-то , пена .
А ведь они решают , как нам жить ...
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Так как тогда можно что то изменить ничего не делая? Не вынося из квартиры мусор,а только болтая,квартира чище не станет.
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Покажите мне где тут принт на спине? Я в упор не вижу.
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 4016
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Записи разные но и люди разные. Первый кадр сделан в 1:40 кажется где-то есть видео с временем.
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Там было несколько иначе. Они шли на дело в одной одежде имея при себе другую. Там, зайдя в заброшенный дом, они переодевались. После закладки они снова в заброшенном доме переодевались в прежнюю одежду и отходили. Поэтому и был приглашён спец по походке.
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Явно ведь на этом кадре совсем другие люди. Они в чёрном даже, а не в сером. Телосложение разное. По хронологии времени разница на кадрах 10 минут.
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серое..., вы думаете камера может показывать в цвете?, а может это светло-зеленое или голубое...
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Запутанная история ,на мой взгляд закончится ПШИКОМ !!!
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будет такая же гуманная мера , не комфорт, но все же, а дальше следствие и суд.
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Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 8472

Олексій Арестович
4 год ·

- Володимир Зеленський.
Вы отдаёте себе отчёт, что вне зависимости от реальности вины обвиняемых по делу Шеремета, вчерашний брифинг представителей МВД, имеет сильные признаки информационно-психологической операции, направленной ровно на то, в чем представители МВД обвинили подозреваемых - в дестабилизации общественно-политической ситуации в стране?..
На это, в частности, указывает отсутствие реальных доказательств, предъявленных обществу, и построение аргументации вокруг косвенных данных, через умозаключения, и с особенным акцентом на «аморальности» разговоров подозреваемых между собой.
Допустим, доказательств больше, Вы их знаете, а мы не знаем.
Это меняет реальную степень вины подозреваемых, но никак не меняет, того, чем занимаются представители МВД.
Более того, это деяние, имеющие признаки такого, что направлено на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, направлено, в первую очередь, против Вас.
Зачем Вы «освятили» это мероприятие своим присутствием?..
Ваши ответственные лица настолько плохо Вас информируют, что Вы не знали, что там готовится?
Или Вы знали, но не смогли верно оценить?..
Зачем Вы позволяете встраивать себя в чужие схемы, да ещё такого сомнительного характера?
Разве должнО президенту следовать в фарватере министра, да и кого бы-то ни было?..
Не слишком ли многим Вы позволяете пугать себя ветеранами?
Путину, Портнову, Богдану, Авакову?..
Кого мы выбирали?..
Высшее должностное лицо в державе, которое позволяет управлять собою через манипуляции страхом?..
И, наконец, Вы отдаёте себе отчёт, что последствия возможной дестабилизации, будут лежать на Вас?..
Что там с испытательным сроком Авакова?..
Не подошёл ли он к концу?..
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Все він розуміє... На те він і поставлений туди кукловодами. А щодо авакова, то я думаю що якщо так діло піде далі, то наступним сенсаційним брифінгом може бути брифінг, тільки там аваков вже не буде звинувачувачем, а буде підозрюваним та організатором ніціонал- радикальної фашистської організації ..... Він мабуть це ще не розуміє. Або ні. Якщо він працював як агент ворожих спецслужб і виконував їх завдання, то буде щедро нагороджений. Побачимо скоро.
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зекретин тупо отмазывает кацапов и дискредитирует воинов
Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 5010
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Так то ж шпілі-вілі мабуть і був. Він точно схожий. Шпілі-вілі в Англії, шпілі-вілі в Києві... Хоча нє, мабіть таки не шпілі-вілі, а суддя Вовк. Сто пудов Вовк і робив закладку міни
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Люди добрі, поясніть будь ласка, як можна було дестабілізувати ситуацію ? Тоді вона була суперстабільною ?
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судья вовк вполне мог это сделать, зная что на него никто и не подумает. Так что фигура и борода это не доказательство.
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Прошу успокоится порохоботов. Если это будет липа , Зе их всех погонит сраной метлой.
ХВАТИТ ЦАЦКАТЬСЯ. ЭРА ПАРАШЕНКОВ ПРОШЛА.
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Железное доказательство вопросный товарищ.
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Так я не понял, а Почему свиноферма за Пугачева, осужденного за убийство двух полицейских в Днепре, вой не поднимала?
Ведь он тоже доброволец, воевал в АТО?
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Тот чувак был сам по себе. А эта группа выполняла задания Мародера. Они свои а доску! Это видно по защитникам и защитницам.
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Ну или за супер-идола Савченко и мега-патриота Рубана?
Где сейчас то мега-патриот? в РФ?
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Какой еще мега-патриот? Рубан враг, спалился задолго до ареста.
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Зачем тебе понимать? Ты должен только верить своему сказочному!
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вже ніхто.
Цього вовка примусили взяти самовідвід.
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У мордатого прокурора походу Джегер Лекультр реверсо на фото на руке.
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три роки збирали докази і зібрали все і тільки чомусь ЗАМОВНИК не засвітився. ???????Як це розуміти??? чи в нього мабуть закриті канали звязку
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а посадить еев рюкзак и держать там пид домашним арестом
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Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
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Основна ціль даної акції, як я вже сказав дескредитувати, подавити, залякати дезорієнтувати, сіяти недовіру. Мовою оригіналу звучить так - дискредитировать, запугать, дезореинтировать, посеить недоверие в общистве и в самой праворадикальной среде украинских националистов.
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А хто з тих п'ятьох "право-радикальна середа"? Якщо взяти результати виборів у ВР, то право-радикальна частина складає 0,15 котрогось із 5 підозрюваних. Це просто лякачка для москалів, а той хто їй вірить - і є москаль.
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Авакян, похоже, перестарался. Излишнее усердие, как и глупость, дорого обходятся! Пора говорить: "До свидания, наш ласковый Миша!". Отставить - "...наш ласковый сидор (заплечный мешок, он же рюкзак)!".
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"хирургу" не повезло с адвокатом - от усердия он мелит чушь которую в будущем можно использовать против него и его подзащитной!
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Ни ФБР, ни ЦРУ ни европейские спецслужбы, котор здесь 3.5 года расследовали Шеремета - не смогли, а два пид@раса Аваков и Геращенко, которые ни@уя за 5 лет не раскрыли, всё за неделю расследовали.
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Этот Вовк непотопляемый.Я уже думал,что он уже не судья, за свои многочисленные правонарушения, да куда том. Это вам не Южная Корея, а Украина!
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Это также могла быть говорящая ж..а коломойского или абромачявичус

Печерський суд обирає запобіжний захід Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Шеремета - Цензор.НЕТ 9510
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квартиры в киеве машины за яки гроши придбала
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Становится понятно,почему соевое племя так топит за войну. Квартирки, дома, элитные машины, без войны эти "волонтеры" никогда в жизни даже близко такого не увидели
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Что было у этого детсконго хирурга до 14 года? Хрущевка да зарплата 4000 гривен? А сейчас, жизнь вынесла на верх. Корчинская там горло рвет, по той же причине
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А по домвшнему аресту конечно странно. Один недавно дал поджопник пьяному акитивисту в баре , так его упекли
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Это тот Вовк который за 5!!! лет был "реформирован" порошенкой?????)))))
А теперь еще и рошена посадит)))))))))))))))))))
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