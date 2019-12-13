 Суд отправил под круглосуточный домашний арест Яну Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Печерский райсуд Киева назначил подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Данная мера пресечения будет действовать до 8 февраля 2020 года.
Яна Дугарь зарегистрирована в Новомосковске Днепропетровской области, где и будет находится под домашним арестом.
"Апелляцию обязательно будем подавать, вы наши аргументы слышали... когда получим полный текст постановления", - сказал адвокат Ореховский.
"Это (домашний арест. - Ред.) еще раз свидетельствует о том, что никто никаких следственных действий по отношению к Яне проводить не будет. Если бы им было это интересно, они бы оставили ее в Киеве. Они просто нашли человека, который, по их кастингу, подходит для нового сериала и держат ее для следующих серий", - считает адвокат Виталий Коломиец.
Видео заседания суда смотрите здесь.
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Ты их базар на записях послушай - быдло быдлом, берега попутавшие.
Україна переймає їх досвід?
А тут вже зебний шабаш. Аж розриває їх як вони накидають що ветерани АТО і волонтери то все потенційні вбивці і злочинці.