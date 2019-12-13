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 Суд отправил под круглосуточный домашний арест Яну Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета (обновлено)

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Печерский райсуд Киева назначил подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Данная мера пресечения будет действовать до 8 февраля 2020 года.

Яна Дугарь зарегистрирована в Новомосковске Днепропетровской области, где и будет находится под домашним арестом.

"Апелляцию обязательно будем подавать, вы наши аргументы слышали... когда получим полный текст постановления", - сказал адвокат Ореховский.

"Это (домашний арест. - Ред.) еще раз свидетельствует о том, что никто никаких следственных действий по отношению к Яне проводить не будет. Если бы им было это интересно, они бы оставили ее в Киеве. Они просто нашли человека, который, по их кастингу, подходит для нового сериала и держат ее для следующих серий", - считает адвокат Виталий Коломиец.

Видео заседания суда смотрите здесь.

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165236
 
 
 Топ комментарии
 
мечты кацапья такие же примитивные как и они сами..
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Дело Шеремета. В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич.
У Зеленского в ускоренном темпе готовят обмен "всех на всех". Точнее "всех кого согласна отдать Россия на всех кого она требует отдать" Список Россия уже прислала.
Судя по сообщениям Зеленского о будущем повышении пенсий, ситуация у него совсем критична. Рейтинг продолжает глубокой погружение и всплывать упорно не желает. На всякий случай - никаких денег на повышение пенсий в подписанном недавно самим же Зеленским государственном бюджете не предусмотрено. Там предусмотрена дыра в 41.6 млрд. гривен.
МВФ устав слушать рассказы Зеленского о успехах переговоров разъяснило всем, что поговорить по телефону можно о чем угодно, но для получения кредита нужно еще что то. "Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной. Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение правления МВФ. Когда оно будет внесено зависеть от того, Украина выполнит предварительные условия", - представитель МВФ Райс.

Нормандские договоренности о прекращении огня не выполняются. За вчера - 12 обстрелов украинских позиций. ранен 1 в\с ВСУ.
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Как ты измерял их адекватность? Линейкой?
Ты их базар на записях послушай - быдло быдлом, берега попутавшие.
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т е банда убийц будет ночевать отдыхать дома. что за ужас
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Не спешите. Для нее этот отдых может закончится прикрим "самогубством". Друзья подельников и заказчики не спят!
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зачем ты так категорично? пока нет приговора Суда именем Украины они не преступники. всегда стань на противоположную сторону и взвесь хладнокровно с достаточным цинизмом не выделяя свою личность пороком и достоинством, - нельзя идти безвольно на поводу у безграничного эгоизма. и ты получишь баланс, тот центр, стержень который не даст сломать тебя и для всех ты станешь хорошим примером, - что достойно уважения.
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Раз отправил под арест, значит были на то основания.Далее будем посмотреть.Это только начало.
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Холуи Порошенка лают,а караван Зеленского идет!
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Та шо вы шум подняли? Никто ж не знает что именно вменяют Дугарьше. Быть при частной к мочилову можно и не находясь на месте преступления. МО она взрывчатку подогнала...
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ПРОСТО НАГАДУЄМО, ЯК НА РОСІЇ КІЛЬКА РОКІВ ТОМУ З ЯЦЕНЮКА РОБИЛИ БОЙОВИКА ПО ФОТОГРАФІЇ.
Україна переймає їх досвід?


Суд відправив підозрювану у справі про вбивство Шеремета Дугарь під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 3504
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ну то что хероголовый яйценюх крутой боевик так это 150%
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Считаю, что прокуроры и суд поступили бесчеловечно. Отослать эту курицу домой спать означает обречь ее на смерть от рук заказчика убийства Шеремета. Этим заказчиком, без сомнения , является Петр Порошенко что подтверждается звериным воем соевых средств массовой дезинформации (ССМД).
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Выпустили живца, чтобы крупных рыбок наловить! Суд відправив підозрювану у справі про вбивство Шеремета Дугарь під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 7879
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Як новина була що Єфремова випустили то там зебнів вдень з вогнем шукати треба було.
А тут вже зебний шабаш. Аж розриває їх як вони накидають що ветерани АТО і волонтери то все потенційні вбивці і злочинці.
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Жена Зеленского написала новый сценарий "Кто убил Шеремета"...
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А где тот юный герой, который смело метнул гранату под Верховной Радой и убил несколько поганых ментов в оцеплении?
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Наверное волонтёр.... /Армии помогает себя не забывает. Живёт гармонично, бухает прилично.
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Вот и я говорю, во всём виноват батальон "Торнадо", больше некому.
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