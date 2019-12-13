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Все про:обыск (1395) Одесса (5839) пожар (3858) уголовное дело (2317) ГСЧС (2384)

 Пожар в одесском колледже: ГБР начало расследование в отношении пожарных, в облуправлении ГСЧС идет обыск, - СМИ

По трагедии на Троицкой, 25, унесшей 16 человеческих жизней, открыли еще одно уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По данным издания, речь идет о халатности, проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в доме Асвадурова.

Предварительная квалификация — часть 2 ст. 367 УК (служебная халатность). Расследованием занимается ГБР. О подозрении пока никому не сообщали.

Как информировал источник издания в прокуратуре, прямо сейчас в здании облуправления ГСЧС на Прохоровской проходит обыск. Следователи изымают материалы проверок с 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован список жертв пожара в одесском колледже

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3165235
 
 
 Топ комментарии
 
В ГСЧС тоже есть волонтеры и ветераны АТО?
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ну хорошо хоть не в отношении пожарного расчета, который тушил пожар...
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Вечно они начинают лечить гемморой, только когда уже поздно. Есть куча других таких зданий, по всей стране! Пускай везде и сразу кипишь наводят, нежели локально пыль поднимают.
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В ГСЧС тоже есть волонтеры и ветераны АТО?
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За массовую гибель людей нужно посадить в тюрьму и директора колледжа, у которого был противопожарный бардак и Гройсмана за то что наложил мораторий на противопожарные проверки и нынешнего премьера за то, что не снял до сих пор этот мораторий и "слуг народа" за то что штраф за несоблюдение пожарной безопасности 160 грн. и пожарных за то, что у них нихрена нет для спасания людей, даже лестниц и батутов и люди вынуждены были прыгать просто на землю, убивая себя.Бардак полный и преступный беспредел.
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Ніяк стрілочника не можуть знайти: директорку коледжу посадили, зараз взялися за пожежників... Хто далі, двірник?
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ну хорошо хоть не в отношении пожарного расчета, который тушил пожар...
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Вечно они начинают лечить гемморой, только когда уже поздно. Есть куча других таких зданий, по всей стране! Пускай везде и сразу кипишь наводят, нежели локально пыль поднимают.
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А это теперь называется лечить? Это побрызгают святой водичкой под молитву.
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Ну тут пока не лечение, это скорее локальное временное вмешательство.
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А мэр,Облгосадминистрация,деньги выделенные на пожарную безопасность колледжа куда ушли,не хотите проверить
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