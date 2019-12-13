 Пожар в одесском колледже: ГБР начало расследование в отношении пожарных, в облуправлении ГСЧС идет обыск, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По данным издания, речь идет о халатности, проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в доме Асвадурова.

Предварительная квалификация — часть 2 ст. 367 УК (служебная халатность). Расследованием занимается ГБР. О подозрении пока никому не сообщали.

Как информировал источник издания в прокуратуре, прямо сейчас в здании облуправления ГСЧС на Прохоровской проходит обыск. Следователи изымают материалы проверок с 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубликован список жертв пожара в одесском колледже

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.