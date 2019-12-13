 Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ТСН.ua.
"У нас было несколько встреч. Первая встреча была после избрания, но до инаугурации. Он посетил меня. У нас было такое первое, ознакомительное общение с ним", - рассказал митрополит.
По словам Епифания, у него сложилось положительное впечатление о Зеленском, у которого, по его мнению, присутствовало желание что-то сделать полезное для развития украинского государства в целом.
"А недавняя встреча – она была в рамках встречи президента с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. И мы выразили поддержку президенту в это нелегкое, я бы сказал, время испытаний. Потому что действительно на нем лежит большая ответственность. Все мы хотим, чтобы в Украине воцарился справедливый мир. И поэтому сейчас эта ответственность лежит на украинском государстве и лично на президенте", - добавил он.
Епифаний считает, что Зеленский должен найти "определенную формулу или определенный рецепт" для того, чтобы "страшная необъявленная война России" на территории восточной Украины завершилась.
"Прежде всего, есть стремление, чтобы это было решено каким-то дипломатическим путем. И он пытается это найти. Мы говорили о том, что мы, как Церковь, молимся. Потому что наш священный долг первейший – молиться. Мы молимся, но и также делаем все для того, чтобы в Украине воцарился справедливый мир. Потому что мы не стремимся к какому-либо миру. Потому что мир в неволе – это также мир. Все Церкви были солидарны в том, что мы поддерживаем президента Украины, который стремится, чтобы в Украине воцарился мир. Мы молимся. И пожелали ему успеха в тех переговорах, которые сейчас происходят", - резюмировал митрополит.
Напомним, 8 ноября, второй в диптихе православных церквей мира Александрийский патриархат вслед за Константинопольской и Элладской церковью признал Православную церковь Украины. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже поблагодарил за это и поздравил с историческим решением.
Продолжается и переход приходов Московского патриархата в ПЦУ.
Клімкін: Ні Порошенко, ні його команда на початку не хотіли ні томосу, ні створення ПЦУ
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-klimkin-ni-poroshenko-ni-jogo-komanda-na-pochatku-ne-hotili-ni-tomosu-ni-stvorennja-ptsu-1478498.html
- Вова! Я, конечно, понимаю, что я вышла замуж за клоуна, но не до такой-же, степени!!!....
Но ведь все шо ни делается = "воля Яхве"? Так зачем лицемерить и визжать как ветер подует? Тут он хорош, а тут он очень злой.
Как вот с Филаретом - был невыносимо бобр, но ВНЕЗАПНО стал зол как Вельзевул
Шарлатани бояться за власні шкури й дохід
Епифаний и за них отвечает?
Попы лизали парашенке сраку теперь зеленомордому, продажные шкуры
И да, попы,вы хоть понимаете что вы сатану хвалите, под соусом мыролюбия, вспомните мыролюбца падлошенко, зеленомордый сливает ***** Украину тем же темпом что и предыдущий **********
Другое дело, что Зюзя как-то стремно стремится. Но об этом Епифаний умолчал.
Успокойтесь, панове
https://www.youtube.com/watch?v=qsppQRwxiYU
а они за мир любой ценой - не гуд...
3 год ·
«Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования», - отметил Глава Офиса президента Андрей Богдан.
Передайте кто-нибудь в ОП, что в цивилизованных странах обращают внимание на точку зрения своего народа, а не на замечания иностранного агрессора и оккупанта. В цивилизованых странах. А договориться с Путиным им все равно не удастся. Он не выполнит обещание и обманет. Кстати, Путину и дома не нравятся митинги. Так что на чушь не стоит реагировать, а затем произносить свою чушь, пусть даже в эфире "Право на власть". Право не вечное. Власть тем более.