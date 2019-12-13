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Все про:Зеленский (4011) Епифаний (211) ПЦУ (503)

 Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний

Митрополит Епифаний поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, который стремится, чтобы в Украине воцарился "справедливый мир".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ТСН.ua.

"У нас было несколько встреч. Первая встреча была после избрания, но до инаугурации. Он посетил меня. У нас было такое первое, ознакомительное общение с ним", - рассказал митрополит.

По словам Епифания, у него сложилось положительное впечатление о Зеленском, у которого, по его мнению, присутствовало желание что-то сделать полезное для развития украинского государства в целом.

"А недавняя встреча – она была в рамках встречи президента с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. И мы выразили поддержку президенту в это нелегкое, я бы сказал, время испытаний. Потому что действительно на нем лежит большая ответственность. Все мы хотим, чтобы в Украине воцарился справедливый мир. И поэтому сейчас эта ответственность лежит на украинском государстве и лично на президенте", - добавил он. 

Епифаний считает, что Зеленский должен найти "определенную формулу или определенный рецепт" для того, чтобы "страшная необъявленная война России" на территории восточной Украины завершилась.

"Прежде всего, есть стремление, чтобы это было решено каким-то дипломатическим путем. И он пытается это найти. Мы говорили о том, что мы, как Церковь, молимся. Потому что наш священный долг первейший – молиться. Мы молимся, но и также делаем все для того, чтобы в Украине воцарился справедливый мир. Потому что мы не стремимся к какому-либо миру. Потому что мир в неволе – это также мир. Все Церкви были солидарны в том, что мы поддерживаем президента Украины, который стремится, чтобы в Украине воцарился мир. Мы молимся. И пожелали ему успеха в тех переговорах, которые сейчас происходят", - резюмировал митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За спиной Филарета играют пророссийские силы: люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня, - Епифаний

Напомним, 8 ноября, второй в диптихе православных церквей мира Александрийский патриархат вслед за Константинопольской и Элладской церковью признал Православную церковь Украины. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже поблагодарил за это и поздравил с историческим решением.

Продолжается и переход приходов Московского патриархата в ПЦУ. 

Источник: https://censor.net.ua/n3165231
 
 
 Топ комментарии
 
Щас порохоботы объявят Епифания врагом, зебилом и агентом кремля
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сейчас антихристы набегут из секты "святого пэтра" ...
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ты даже не порохобот,вы все здесь под видом,порохоботов,и против зеленского работаете на путина,разваливая Украину.
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тут чугункин бывшего шефа сдаёт как стеклотару, на религиозном фронте..

Клімкін: Ні Порошенко, ні його команда на початку не хотіли ні томосу, ні створення ПЦУ


https://gordonua.com/ukr/news/politics/-klimkin-ni-poroshenko-ni-jogo-komanda-na-pochatku-ne-hotili-ni-tomosu-ni-stvorennja-ptsu-1478498.html
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А ссылки на русвесну нема? Бо сайт продавца пирамидок недостаточно *******...
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гордон далеко не мой кумир, но и опровержений как то не было..а русвесна то больше по части фанатов попередныка..
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Зебил, тебе показалось, что я воспринимаю таких как ты животных серьезно? Серьезно?
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мнение невменяемых мне безразлично..
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И поэтому ты ответило на мой комментарий... Ясненько...
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в отличии от быдлоэлиты основам вежливого общения научен..
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Никакого вежливого общения с такими, как ты, у меня никогда тут не было. Обкуренный?
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Щас порохоботы объявят Епифания врагом, зебилом и агентом кремля
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А пэтро всех попов еретиками.
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100 процентов, ни слова про Пэтруху, а как он старался. Видать и им надоел, а он такой, любого достанет, возомнил себя выше всех Святых.
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Оно и понятно, порохоботы все сатанисты, тут у некоторых порхоботов даже ники сатанинские есть и они этого даже не скрывают.
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Епифанию не впервой предавать партнера. Предал Филарета, теперь Порошенко... Усі Церкви солідарні в підтримці Зеленського, який прагне до миру в Україні, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 6439
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поддержим монику))
Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний - Цензор.НЕТ 3556
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Ленка, посидев пару часов в соцсетях:
- Вова! Я, конечно, понимаю, что я вышла замуж за клоуна, но не до такой-же, степени!!!....
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Тебя ж уже банили за этот портрет с твоей мордой.понравилось?
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ты даже не порохобот,вы все здесь под видом,порохоботов,и против зеленского работаете на путина,разваливая Украину.
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сейчас антихристы набегут из секты "святого пэтра" ...
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и начнут кричать что термос не настоящий
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оце заасадо тормознутих. все як у біблії про петра Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4209
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Не верю. Секта святаго прегрешителя Пэдро Воителя Неукрадинского явно не солидарна с остальными церквями.
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Вот-вот, теперь Епифаний - фошист и еретик Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний - Цензор.НЕТ 490
Но ведь все шо ни делается = "воля Яхве"? Так зачем лицемерить и визжать как ветер подует? Тут он хорош, а тут он очень злой.
Как вот с Филаретом - был невыносимо бобр, но ВНЕЗАПНО стал зол как Вельзевул Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2948
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Ну те що церковники завжди йшли в ногу із владою - не секрет
Шарлатани бояться за власні шкури й дохід
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ЗЕботы в спаме Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний - Цензор.НЕТ 7541
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Вся зелёная ботоферма на ветке... Прямо выпас худобы .... Другие они уже стараются обходить стороной...
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Епифаний- для начала сам помирись с Филаретом и заодно с Гундяйкой.
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свинорилий тут повинен проявити стійкість --відібрати термос у фані, і стати на колін перед філаретом.
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а за здачу України *****, ви також за це солідарні?
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ну и чего он такого сказал,еще и перед зепарижем?ах да,зебанаты заголовки только читают)))
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Сами порохогниды только зарабатывали на войне, воевать они посылали простых Украинцев
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рецепт для мира, Епифаний, уже найден, причем не одним только Зеленским, - содомский грех с РФ
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А порохоботы воюют на диване.
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Вот поэтому и не хожу в церковь
Попы лизали парашенке сраку теперь зеленомордому, продажные шкуры
И да, попы,вы хоть понимаете что вы сатану хвалите, под соусом мыролюбия, вспомните мыролюбца падлошенко, зеленомордый сливает ***** Украину тем же темпом что и предыдущий **********
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Нету им веры. Вот когда попы отдадут все награбленное на детские больницы, а сами начнут служить в простой рубахе, на берегу реки, как это делал Спаситель, вот тогда можно будет за все это говорить.
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Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, СТРЕМЯЩЕГОСЯ к миру в Украине. Стремится не грех. В Украине не найдешь человека не стремящегося к миру.

Другое дело, что Зюзя как-то стремно стремится. Но об этом Епифаний умолчал.
Успокойтесь, панове
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а беда началась с Филарета - епидемия походу у попов...
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У Філарета краще виходило ще тоді, коли він був проукраїнським. На Михайлівському соборі було написано "Правда з нами. З нами Бог. З нами і перемога". Перемога, не просто мир
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А раписываться за все Церкви не занадто ли? Типа - Мы, Николай II. Это раз. Во-вторых, судя по реальному (!!!) отношению велорикши и Ко к ветеранам АТО, можно сделать вывод, что впереди всех их ждет тюрьма. Рано или поздно. Процесс пошел, ведь попугай, говорящий на идиш (просю пардону - на азировском!) до конца 2019 года оправдает высокое оказанное доверие!
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Ось чому троляки обкидають лайном Президента україни - бо ще проститутка екатерина в 1700х казала що щоб обрусити українців потрібно знищити інститут гетьмансьтва. Знайшов цей канал нещодаввно - дядька якийсь розумний, історію добре аналізує.

https://www.youtube.com/watch?v=qsppQRwxiYU
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молитву не ту святые отцы выбрали - надо бы за победу и избавление от супостата,
а они за мир любой ценой - не гуд...
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И тут верховного томоносца кинули.
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Все мы хотим, чтобы в Украине воцарился справедливый мир.(по рашистскому штанмаеру ,,,не???) И поэтому сейчас эта ответственность лежит на украинском государстве и лично на президенте", - лукавое изречение,которе выдает лукавого ,ибо личность квартальщика ,который на подтанцевко у мировых сливалУкраины,далеко не есть личностью украинского государства,о которм говорит ряса ...
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А как же нарик животворящий-томос привозящий?
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Ну вот и церковь солидарна.Одни Пецины отщепенцы не солидарны.
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Borislav Bereza
3 год ·

«Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования», - отметил Глава Офиса президента Андрей Богдан.
Передайте кто-нибудь в ОП, что в цивилизованных странах обращают внимание на точку зрения своего народа, а не на замечания иностранного агрессора и оккупанта. В цивилизованых странах. А договориться с Путиным им все равно не удастся. Он не выполнит обещание и обманет. Кстати, Путину и дома не нравятся митинги. Так что на чушь не стоит реагировать, а затем произносить свою чушь, пусть даже в эфире "Право на власть". Право не вечное. Власть тем более.
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"Всі ми прагнемо, щоб в Україні запанував справедливий мир." Зверніть увагу - Епіфаній єдиний церковний діяч котрий сказав не просто про мир як це робить Онуфрій феесбешний, а про "справедливий мир". Велика різниця...
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Епифан вначале подумай как строить храмы собственными руками, а не отнимать ,потом будешь в политику вникать.
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Капітуляцію назвати миром , це щось з чимось.
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Бог є Україна! Все решта - проплачена *улом *уйня. А зебенін божок - то є тупо шекелі! Ну , ще й Єпіхваній продався... Скількі їх вже було. А скількі ще буде! А нам своє робить!)
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А варто , щось робити ? . Коли й так очевидно, що якби кандидатом в президенти України балотувався хан Орди-Московії , то "мудрий нарід" , обрав би його .
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Варто! ) Ми все одно переможемо. Я знаю.
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Ну если хотите мира тогда надо осуществлять план Б...Финансовая стена и никаких туда-сюда..как в Абхазии..А за 60 млрд..которые Украины выплачивает ежегодно.. приобрести жилье для переселенцев.....
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у свинорилих гарячка, всі коректні коменти, заспамлені..... а це перемога!!!! Усі Церкви солідарні в підтримці Зеленського, який прагне до миру в Україні, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5195
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