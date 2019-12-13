 ГПУ просит Кабмин увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку о целесообразности пересмотра штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
В письме генпрокурора отмечается, что имеющаяся ответственность - штраф для граждан в размере 8,50-119 грн и должностных лиц - 34-170 грн - не является надлежащим рычагом влияния.
В ГПУ сообщили, что в этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельности органов государственной власти и местного самоуправления с требованиями исправить нарушения.
кто не верит - ..... "гореть вечно"
а я думал шо мона пробормотать; Микки Маус, дай мне ума - и Он даст?
та любая молитва не более чем нелепое шевеление губами да сотрясание воздуха
а заодно банки с водой на телек поставить когда оттуда САМ квакает - покращает 100%.
Судя по сообщениям Зеленского о будущем повышении пенсий, ситуация у него совсем критична. Рейтинг продолжает глубокой погружение и всплывать упорно не желает. На всякий случай - никаких денег на повышение пенсий в подписанном недавно самим же Зеленским государственном бюджете не предусмотрено. Там предусмотрена дыра в 41.6 млрд. гривен.
МВФ устав слушать рассказы Зеленского о успехах переговоров разъяснило всем, что поговорить по телефону можно о чем угодно, но для получения кредита нужно еще что то. "Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной. Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение правления МВФ. Когда оно будет внесено зависеть от того, Украина выполнит предварительные условия", - представитель МВФ Райс.
и шо самое интересное, ничего не улучшится - давать будут больше и ето все.
зеленое стадо знает с кого легче всего снять шкуру...
Вы меня извините, сгоревший ларёк с хозяином - это тоже беда, но это его беда!
А старые дома, где деревянные перекрытия высохли как порох?