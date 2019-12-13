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Все про:ГПУ (9542) Кабмин (11430) пожар (3858) штраф (876)

 ГПУ просит Кабмин увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Кабмин относительно увеличения размера штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку о целесообразности пересмотра штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В письме генпрокурора отмечается, что имеющаяся ответственность - штраф для граждан в размере 8,50-119 грн и должностных лиц - 34-170 грн - не является надлежащим рычагом влияния.

В ГПУ сообщили, что в этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельности органов государственной власти и местного самоуправления с требованиями исправить нарушения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165228
 
 
 Топ комментарии
 
Увеличатся не штрафы,а взятки проверяльщикам,стадо баранов так и не поняло в какой стране они живут.
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ЗЕлёные мудаки бросились наполнять бюджет одним им доступным способом. Всё по примеру ватного рейха.
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ФОПам приготовиться... их доить начнут первыми...
зеленое стадо знает с кого легче всего снять шкуру...
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Увеличатся не штрафы,а взятки проверяльщикам,стадо баранов так и не поняло в какой стране они живут.
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А мона всем дружно помолиться и пусть Яхве занимается пожарной безопасностью)
кто не верит - ..... "гореть вечно"
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мона, но боюсь ваша молитва до президетского бога не дойдет, другой он у него...
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Президенты приходят и уходят, а пожарники доят нас регулярно
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да ну?
а я думал шо мона пробормотать; Микки Маус, дай мне ума - и Он даст?
та любая молитва не более чем нелепое шевеление губами да сотрясание воздуха
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не ну можно попробовать, конечно, если делать нечего...
а заодно банки с водой на телек поставить когда оттуда САМ квакает - покращает 100%.
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в тему денег:
Судя по сообщениям Зеленского о будущем повышении пенсий, ситуация у него совсем критична. Рейтинг продолжает глубокой погружение и всплывать упорно не желает. На всякий случай - никаких денег на повышение пенсий в подписанном недавно самим же Зеленским государственном бюджете не предусмотрено. Там предусмотрена дыра в 41.6 млрд. гривен.

МВФ устав слушать рассказы Зеленского о успехах переговоров разъяснило всем, что поговорить по телефону можно о чем угодно, но для получения кредита нужно еще что то. "Договоренность по программе МВФ для Украины является предварительной. Решение об окончательном утверждении еще не внесен на рассмотрение правления МВФ. Когда оно будет внесено зависеть от того, Украина выполнит предварительные условия", - представитель МВФ Райс.
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голодают пожарные слуги - санитарные тоже ...
и шо самое интересное, ничего не улучшится - давать будут больше и ето все.
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Да нет, ты не прав, голодают РГА,воруя деньги на эту самую безопасность.
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на самом деле я не вижу никакой разницы в чьи карманы бабло упадет.... - сделано будет ровно ничего по любому...
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боремся с коррупцией короче, от еще немного давалово-бралово увеличим и бздынь, побороли ее гадюку...
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Не было элементарной противопожарки, так давай увеличим штрафы на все. Вот здесь популизм настоящий.
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ФОПам приготовиться... их доить начнут первыми...
зеленое стадо знает с кого легче всего снять шкуру...
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ЗЕлёные мудаки бросились наполнять бюджет одним им доступным способом. Всё по примеру ватного рейха.
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Увеличивать нужно. Но нужно назначить ОТВЕТСТВЕННЫХ от РГА,чтобы они отвечали за выполнение работ и распределение на это средств,ШТРАФЫ пожарный инспектор должен выписывать в отношении ЭТИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ,а не на директоров школ и садиков. И в отношеии ГЛАВ РГА должны возбуждаться уголовные производства по ст." Служебная халатность",если что либо случается и ст.Мошенничество",если пожарный проверяет школуа РГА предоставила "марафет". Тогда зашевелятся и деньги будут на своих местах,как во цивилизованных странах,наприме США
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тут бы не штрафы увеличивать, а тупо бригаду електриков....- но ето сложно - доить проще...
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Ну ни мудак ? Это что автоматом поставит в старый фонд противопожарные системы ?
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Штрафи нічого не змінять. Кримінальна відповідальність (позбавлення волі) з повною (по всій родині) конфіскацією майна на виплату потерпілим та відшкодування збитків.
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А как будем штрафовать пожарных,когда они приезжают на вызов без воды,без спецсредств? Может надо сначала укомплектовать их по европейскому образцу,а потом и штрафы требовать?
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А может следует установить ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПОЖАРООПАСНЫХ зданий общественного пользования?
Вы меня извините, сгоревший ларёк с хозяином - это тоже беда, но это его беда!
А старые дома, где деревянные перекрытия высохли как порох?
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