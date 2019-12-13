 Антимонопольный комитет обязал Мининфраструктуры отменить льготы для аэропорта "Борисполь"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

"Приказ Мининфраструктуры устанавливает единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро - для международного аэропорта "Борисполь" и в размере 411 евро - для всех остальных аэропортов страны", - говорится в сообщении.

В комитете считают, что последствиями установления таких ставок могут быть:

- увеличение стоимости перелетов на внутренних и международных рейсах для тех аэропортов страны для которых установлена ​​ставка в два раза больше, чем для аэропорта Борисполь;

- авиакомпании не будут заинтересованы в осуществлении авиаперевозок в другие международные аэропорты Украины, кроме МА "Борисполь". В частности, это касается аэропорта "Киев" (Жуляны), который находится в пределах одного с аэропортом "Борисполь" Киевского авиационного узла;

- уменьшение количества авиарейсов в другие аэропорты Украины, кроме аэропорта "Борисполь", у которого напротив произойдет увеличение авиарейсов.

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"Учитывая изложенное, действия Мининфраструктуры, заключающиеся в издании приказа, которым установлена для одного аэропорта вдвое меньшая ставка, чем для всех остальных аэропортов страны, содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий органа власти, заключающиеся в предоставлении отдельным субъектам ведения хозяйства льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, что может привести к ограничению конкуренции.

Итак, тщательно проанализировав ситуацию, сложившуюся на рынке авиационных перевозок, Комитет обязал Мининфраструктуры внести изменения в приказ от 04.06.2019 № 415, устранив дискриминационные условия по предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам", - сказано в сообщении.