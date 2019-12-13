EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Происшествия
  6055  69
Все про:контрразведка (185) СБУ (14133) ФСБ (1421)

 Военная контрразведка блокировала попытку ФСБ РФ внедрить своего агента в ВСУ на Харьковщине, - СБУ

Крымский псевдопатриот прибыл на Харьковщину, где должен был собирать сведения военного характера по обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В начале 2019 бывший военнослужащий Вооруженных Сил, который после событий 2014-го остался на полуострове, вернулся на материковую Украину для восстановления на военной службе.

Старший офицер подразделения Воздушных сил после оккупации полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора. Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентстве, подконтрольное ФСБ РФ.

Выполнить преступное задание он не успел, потому что сразу же был обнаружен военной контрразведкой. По результатам проверки было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Благодаря работе СБУ уволены 39 высокопоставленных чиновников, - Баканов. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3165224
 
   
 Топ комментарии
 
Та у наших ВСУ стільки вже "внедрьонних" що все погоди не робить...чого вартує той полковник що реінтегруватися з терористами зібрався.
 показать весь комментарий
 
Судячи з усього, ФСБ не може впровадити своїх аґентів на рівні рота-батольйон. Бо на равні різних управлінь Міноборони, Генштабу, РНБО тих аґентів вже в рази більше, ніж патріотів.
 показать весь комментарий
 
Его надо было выпереть, война почти 6 лет идёт
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та у наших ВСУ стільки вже "внедрьонних" що все погоди не робить...чого вартує той полковник що реінтегруватися з терористами зібрався.
 показать весь комментарий
 
 
уже подполковник, за каждое выступление понижение в звании.
 показать весь комментарий
 
 
Его не выПрут, а выТрут - и будет как новый...
 показать весь комментарий
 
 
Его по крайней мере понизили
При Пете он был полковником и ничего

Хотя конечно его за такие высказывания гнать надо
 показать весь комментарий
 
 
совсем легко отделался. ранее, в военное время, за такое сразу к стенке ставили.
 показать весь комментарий
 
 
У нас гуманізьм і ніякої війни нема. Якісь фулюгани конфліктують на Бамбасі. Ну то таке.
 показать весь комментарий
 
 
Да чего там полковник-у нас главнокомандующий неплохо внедрился
 показать весь комментарий
 
 
Крымский псевдопатриот прибыл на Харьковщину, перевербовать и отправить обратно.
 показать весь комментарий
 
 
Фельдмаршал танкист ВМСУ управляет и никого это не смущает, а тут такая новость...
 показать весь комментарий
 
 
этот говносовок у меня даже прапором не был бы.
фельдмаршал(в норм. стране) и это говно - как Юпитер и Фобос, в сравнении
 показать весь комментарий
 
Судячи з усього, ФСБ не може впровадити своїх аґентів на рівні рота-батольйон. Бо на равні різних управлінь Міноборони, Генштабу, РНБО тих аґентів вже в рази більше, ніж патріотів.
 показать весь комментарий
 
 
да на рівні рота-батальйон, таких быстро распознают, а наверху все как родные и никто не сдаст.
 показать весь комментарий
 
 
Да там и внедрять не надо. Один на одном агент. Начиная с гепы и всех тех,кто голосует против всего украинского.- И все про это знают. Делают вид шо все нормально.
 показать весь комментарий
 
 
Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тыс руб.
По актуальному биржевому курсу это около €700.
А дальше размер ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ!
🇩🇰 Дания - €1800
🇳🇴 Норвегия - €1502
🇳🇱Нидерланды - €1300
🇧🇪 Бельгия - €995
🇩🇪 Германия - €919
🇫🇷 Франция - €843
🇦🇹 Австрия - €825
 показать весь комментарий
 
 
Дурня повна. Ніхто 1300 євро на дурняк не отримує.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки що подивився. Щоб була допомога по безробіттю. потрібно щоб до того десь працювали і виплачується вона тільки 3 місяці або більше в залежності від компанії..
 показать весь комментарий
 
 
Как выплачивается это уже другое дело
 показать весь комментарий
 
А что после 3-х месяцев ? Они с голоду померяют это безработные ? Или как ? Если нет работы , то и денег нет , как они живут без денег?
 показать весь комментарий
 
 
а, то я если бы имел ваш паспорт, то каждый месяц выкладывают 1800евро?
и так мона жить хоть 50 лет?(бросается покупать паспорт Копен-Гаагена))
 показать весь комментарий
 
Да ! В Дании безработному столько платят . Это правда
 показать весь комментарий
 
 
и можно хоть 50 лет только "получать"?
или ты сам не знаешь - платят полгода(например, да и то в зависимости сколько имел з.п. пока не вышвырнули), а потом -
 показать весь комментарий
 
 
У меня есть знакомая полячка , приехала в Данию в 1982 году . Я с ней познакомился в 2002 она тогда уже была на безработном и по сегодняшней день ни дня не работала
 показать весь комментарий
 
 
Правда , время поменялось и сейчас очень тяжело быть на безработному , государство очень их прессует. Законы очень ужесточили
 показать весь комментарий
 
 
а вы хорош - с "тунеядцами" дружить это почетно....

я ролик видел - наше быдло в Англии, ну хату дают, типо общага, чет там пару сотен вроде по бедности и т.д.
Типок с Харькова, высрал шо приехал по фальшивому паспорты, БМВ под домом, вечером с такими же маргиналами - пиво, семки.
но понимаешь что это все заберут если просекут шо подрабатываешь? ну, типо пошел на стройку денек за кэш помахать молотком
 показать весь комментарий
 
Что заберут ? Я не понимаю что могут забрать ? Проблема ваша в совдеповском менталитете . Вот остался человек без работы , да и ху с ним , верно ? А тут таким людям помарают , по человечески
 показать весь комментарий
 
Вам не понять , что здесь все делается для людей ?
 показать весь комментарий
 
"остался без работы" и жулик - 2 разных понятия, сэр.
 показать весь комментарий
 
Да , но зачем быть жуликоват если можно заработать и хорошо жить ?
 показать весь комментарий
 
Икзэкли!!!!(совершенно верно)
Но "можно заработать"(честно) - это не о таком быдле, как в ролике было. хотя.... я в принципе тоже бы "мутил", шоб не работать и тоже жить хорошо Військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ впровадити свого агента в ЗСУ на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1218
хотя я вроде бы и не быдло Військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ впровадити свого агента в ЗСУ на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6208
 показать весь комментарий
 
Дания даёт людям возможность честно заработать и достойно жить . Зачем мутит и сидеть ?
 показать весь комментарий
 
а вы хорош - с "тунеядцами" дружить это почетно....Они для тебя уже не люди ? Не совдеповец ?
 показать весь комментарий
 
ну да - я должен пахать и платить этим хитрожёппым?
конечно для меня они не люди, так как плюют мне в рожу, фактически. ну сам пишешь шо 30 лет самка висит на твоем кармане(налоги) и дружишь с ней?
я то как раз не совок, но ты наверное такой же как и знакомая?
че нормальные должны содержать паразитов то? ну, если те так хорошо -
я и так не поеду никогда в Данию, так шо получается я ее больше люблю чем ты, возмутившись ущербом стране от трутней.
 показать весь комментарий
 
Почему ты такой тупой ? Может потому что ты совдеповец ? Ты думаешь если она будет работать , то я меньше буду платит налоги ? Вот Дания дала денег Украине , и что я должен платит в Украине таким как ты хитрожопим ?
 показать весь комментарий
 
Почему мне с ней не дружить ? Вот будет она работать , а Дания на эти деньги что платит ее примет ещё араба .
 показать весь комментарий
 
давай отдыхай, уже видно кем ты являешься.
еще и верун ко все му же Військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ впровадити свого агента в ЗСУ на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2286
 показать весь комментарий
 
Хахаха. Ты у нас экстрасенс , тебе уже все видно
 показать весь комментарий
 
А як можна жити і не робити чогось корисного для інших? Тільки раб мріє про "вічний перекур".
 показать весь комментарий
 
 
Каждому своё . Например в Дании женщина мусульмански мало работают , больше на безработному и рожают детей . Они как рабы или нет ?
 показать весь комментарий
 
В Исламе у женщины нет души. Это вещь. Прибор который производит детей. Этот прибор так и функционирует. Пнуть женщину и камень на дороге для мусульманина одно и то же. Поэтому Ваш вопрос о "развитии и правах мусульманок" не имеет смысла.
 показать весь комментарий
 
 
они не рабы, они были бы расстреляны, будь там что-то такое как Сралин, или его друг Адольф Алоизович.
и я бы деятелей поддержал.
у арабов патентов чет может сто всего то. причем изобретали - те кто на Западе учился.
б*же, тянут биомусор разный - Дания же не имела вроде таких колоний как Макронщина или англия то
 показать весь комментарий
 
Не имела , а что сними делать если он уже в стране ?
 показать весь комментарий
 
та никак, понятно шо даже на ляхов кричат шо те мало биомусора принимают(а шо если бы вышвыривали?)
 показать весь комментарий
 
если это быдло страну презирает, как вот ватники у нас, то шо, жёппу им целовать?
понятно шо либороиды не рискнут настраивать против себя своих же избирателей, а белых - запугают шо типо те не толерантные.
 показать весь комментарий
 
В Дании есть лагерь, где есть люди которых не может Дания выслать с страны , что сними то делать ? Они уже тамгодами сидят
 показать весь комментарий
 
 
У нас головнокомандувач шось невнятне, а ви про шпигунів.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
на каких бобиков такое сообщения рассчитаны? хотя соевые, любой псевдопэрэмоге радуются как недоразвитые дети.
кацапское гражданство, служба в кацапской армии, какой идиот с таким букетом попрется в явный провал?
 показать весь комментарий
 
Всех шпионов награждать наградами Украины посмертно.ис почестями на рашку Музыку оплачу. На диске жмур записан СПЕЦИАЛЬНО!
 показать весь комментарий
 
 
Молодці, контора, респект! там ще штабних порорушити треба, ще глибоко кроти сидять... Доречі, хомчак-Іловайський у масква-баді навчався у військовій академії, а там...???
 показать весь комментарий
 
 
Не смішіть.Раніш арештуйте та посадіть полковника генштабул ВСУ, агента ГРУ,який відкрито заявив, що армії України паРаші братні..
 показать весь комментарий
 
 
І що? "Прєсєклі" - видали сухпайок і відправили додому.
 показать весь комментарий
 
 
ИБД. "Иммитация Бурной Деятельности".
У вас "Академия Генштаба" выпускает явных коллаборантов, которые сквозь зубы цедят "Путин должен разобраться с ЭТОЙ Украиной". Понимаете ? Для них, моя страна - "эта Украина" - есть нечто иное как ошибка, которую их любимый Путин должен "исправить".
 показать весь комментарий
 
Не там агентов ФСБ ищете - зайдите в ОПу, там их через одного. И сразу раскрытия до небес взлетят
 показать весь комментарий
 
Атошники розповідали, як в 16му вийшли з АТО. В кафешкі зустріли офіцера з своєї частини,який в АТО не був. Почав питати у хлопців як там? Хлопці почали розповідати.. . а той -Ні!! Як там можно гарну машину віджати!

Хлопці були в ступорі!...
А скільки таких!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх