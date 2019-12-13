 Военная контрразведка блокировала попытку ФСБ РФ внедрить своего агента в ВСУ на Харьковщине, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В начале 2019 бывший военнослужащий Вооруженных Сил, который после событий 2014-го остался на полуострове, вернулся на материковую Украину для восстановления на военной службе.
Старший офицер подразделения Воздушных сил после оккупации полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора. Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентстве, подконтрольное ФСБ РФ.
Выполнить преступное задание он не успел, потому что сразу же был обнаружен военной контрразведкой. По результатам проверки было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе.
При Пете он был полковником и ничего
Хотя конечно его за такие высказывания гнать надо
фельдмаршал(в норм. стране) и это говно - как Юпитер и Фобос, в сравнении
По актуальному биржевому курсу это около €700.
А дальше размер ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ!
🇩🇰 Дания - €1800
🇳🇴 Норвегия - €1502
🇳🇱Нидерланды - €1300
🇧🇪 Бельгия - €995
🇩🇪 Германия - €919
🇫🇷 Франция - €843
🇦🇹 Австрия - €825
и так мона жить хоть 50 лет?(бросается покупать паспорт Копен-Гаагена))
или ты сам не знаешь - платят полгода(например, да и то в зависимости сколько имел з.п. пока не вышвырнули), а потом -
я ролик видел - наше быдло в Англии, ну хату дают, типо общага, чет там пару сотен вроде по бедности и т.д.
Типок с Харькова, высрал шо приехал по фальшивому паспорты, БМВ под домом, вечером с такими же маргиналами - пиво, семки.
но понимаешь что это все заберут если просекут шо подрабатываешь? ну, типо пошел на стройку денек за кэш помахать молотком
Но "можно заработать"(честно) - это не о таком быдле, как в ролике было. хотя.... я в принципе тоже бы "мутил", шоб не работать и тоже жить хорошо
хотя я вроде бы и не быдло
конечно для меня они не люди, так как плюют мне в рожу, фактически. ну сам пишешь шо 30 лет самка висит на твоем кармане(налоги) и дружишь с ней?
я то как раз не совок, но ты наверное такой же как и знакомая?
че нормальные должны содержать паразитов то? ну, если те так хорошо -
я и так не поеду никогда в Данию, так шо получается я ее больше люблю чем ты, возмутившись ущербом стране от трутней.
еще и верун ко все му же
и я бы деятелей поддержал.
у арабов патентов чет может сто всего то. причем изобретали - те кто на Западе учился.
б*же, тянут биомусор разный - Дания же не имела вроде таких колоний как Макронщина или англия то
понятно шо либороиды не рискнут настраивать против себя своих же избирателей, а белых - запугают шо типо те не толерантные.
ловнокомандувач шось невнятне, а ви про шпигунів.
кацапское гражданство, служба в кацапской армии, какой идиот с таким букетом попрется в явный провал?
У вас "Академия Генштаба" выпускает явных коллаборантов, которые сквозь зубы цедят "Путин должен разобраться с ЭТОЙ Украиной". Понимаете ? Для них, моя страна - "эта Украина" - есть нечто иное как ошибка, которую их любимый Путин должен "исправить".
Хлопці були в ступорі!...
А скільки таких!