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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Экономика
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 Переговоры по газу между Украиной и Россией начались в Вене

Представители "Нафтогаза" и "Газпрома" 13 декабря начали переговоры о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины в Вене.

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

В переговорах участвуют руководители "Газпрома" с российской стороны и "Нафтогаза" и Оператора ГТС с украинской.

В то же время участие главы украинской делегации на транзитных переговорах - министра энергетики Алексея Оржеля - не подтверждается. Как сообщили hromadske в пресс-службе Минэнерго Украины, Оржель пока участвует в украино-белорусском форуме.

Отмечается, что во время технических консультаций украинские компании и "Газпром" должны согласовать технические моменты, необходимые для заключения договора на транзит газа. В то же время политическое решение по транзиту, которое, в частности, должно включать вопросы продолжительности нового контракта, объемов поставок газа и тарифа за транзит, должны принять на уровне министров энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос транзита газа через Украину был разблокирован. $3 млрд, которые выиграли у РФ в арбитраже, мы готовы взять газом, - Зеленский

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.

Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.

Источник: https://censor.net.ua/n3165221
 
 
 Топ комментарии
 
а вот и главная причина этого шапито с задержаниями и судилищем.
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"должно включать вопросы продолжительности нового контракта, объемов поставок газа"
ну вот и садит Янелох страну на газовую иглу.
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Теперь всем понятно зачем в СМИ запустили сфабрикованное дело Шеремета? Под шумок заключат прямой договор с Газпромом, а скидку в 25% распихают по карманам Богданы и Коломойские.
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Газовые переговоры в Вене. Делегации собрались но заседание не начинается. Россияне чего то ждут..









tZE inform

@tZEinform

У этого цирка есть тактическая задача - прикрыть завтрашние газовые переговоры. Вова... не прокатит.
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лично призовёшь к ответу или нацжён наймёшь ?
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у Вас там гарем Вы в курсах и вам виднее кого и за сколько нанять
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то получается что лично призовёшь, или ты балабол ?
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У тебя климакс что ли что ты в тему уперся своим корнем
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почему ? это ты тут мух грозный …. Вова, не пройдёт …..
Вот я у тебя и поинтересовался , как будешь реализовывать своё #вованепройдёт ?
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ты и я и другие когда как длб поведемся на гражданский конфликт который очень усиленно разжигается и усердно раскачивает этот криминально геноцидний кагонат во главе этих так званных олигархов пейсатой наружности им страна не интересна им нужны финансы и остатки рабов кто здесь останется а такие как ты ведутся на эту пропаганду и задают глупые вопросы как пацан а я сейчас ударю а чего и зачем не имеешь понятия
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Слышал есть такое понятие как точка, запятая, заглавная ? Не ? Тогда тебе в школу учить грамматику и правописание.
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о шоколадный учитель отозвался я так понял без знаков препинания ты не улавливаешь смысл написанного а циферки наверно хорошо считать умеешь особенно на купюрах когда человек не в состоянии ответить разумно или аргументированно то он начинает нести ахинею или всякий бред Вы сами это подтвердили нечего ответить докопались до грамматики методички порохоботов неистребимы и неисправимы їш цукерочки рошен може попустить
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Ты когда говоришь кому то что он ответит или типа #вованепройдёт, знай что тот кому ты это сказал и не важно кто это будет, может тебя за эти слова и тягонуть . И вот тогда у тебя в жизни начнётся самое "интересное" … А так, то ты обычный шилокрут , который после первой передачи сразу включает заднюю .
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О так ті стукачек однако все понятно ствоими ответами менталитет твой понятен пока стукач
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ты баклан не мытый, который включает "тупого храброго" только за монитором, а по жизни ты терпило тухлое , таким был, таким жил, таким и подохнешь.
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ну наконец то методичка пошла все по ней теперь оскорбление так что Ві там только что вісказались єто Ваш портрет уважаю какой Ві герой комменами шоколадними засрали тут все свинья не может біть орлом ну я полетел Переговори щодо газу між Україною і Росією почалися у Відні - Цензор.НЕТ 6632
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не начинают, ждут субботу 14го, ибо сегодня пятница 13е
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Не спешишили, не спешили и тут началось... РФ выполнит договор?
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а вот и главная причина этого шапито с задержаниями и судилищем.
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"должно включать вопросы продолжительности нового контракта, объемов поставок газа"
ну вот и садит Янелох страну на газовую иглу.
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а ты обрежь свою газовую трубу и делов то ….
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Статью не осилил? Разговор про транзит, соответственно объёмах поставок газа в Европу. Не благодари🤣
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встреча в нормандском формате тоже не предполагала разговора о газе
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вот и увидишь, кто обосрался после завершения этих переговоров.
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С нетерпением буду ждать твой комментарий по итогам)
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садит Янелох страну на газовую иглу.

просто наркоман хочет поделиться своим "счастьем"
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а забрать на хабе газа на 3 мильярда баксов слабо у нелоха42? нах нам от кацапов прямые поставки?? о каком объеме идет речь ? для нелоха42 и иже с ними поясняю, нашей трубе осталось жить пол года потом она пойдёт на металл, если клоун и сейчас ******* вспышку, то будет он зелохом42 в квадрате.
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Уже все решено давно... не хотят олигархи терять деньги - на Украину им плевать. Зеля просто презик который потом выбросят.
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Уйдёт в утиль, как и все презики до этого))))
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Теперь всем понятно зачем в СМИ запустили сфабрикованное дело Шеремета? Под шумок заключат прямой договор с Газпромом, а скидку в 25% распихают по карманам Богданы и Коломойские.
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Тактика Свинорылого!!! Отвлечь и грабувать))))))))))))
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Зачетно,так Игорь Валерьевича ещё никто не называл.
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ві што! ето же культурно-політічєская експансія..!

ФедченкоВ'ячик‏ @fed4ev 11 дек.

Подивимося, що ви скажете, коли Вкраїнський Фіглярат поглине рашку від океану до океану і до ще одного океану, Кривий Ріг буде найяснішою столицею держави, Зе - Самодержцем, а в усіх інших питаннях зійдуться десь посередині
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Только спрыгнули с рашистской газовой иглы и зебильная мразь опять нас на нее сажает, при этом очень выручая ***** и в политическом и в экономическом отношениях! Переговоры по газу между Украиной и Россией начались в Вене - Цензор.НЕТ 9266
Опять начнутся от ***** постоянные шантажи в морозы и обвинения в "воровстве хохлов"!
Отвлекающие маневры зебильной власти, по подсказкам ФСБшнойи швали, как нельзя к стати пришлись!
Совпадение? Не думаю! Переговоры по газу между Украиной и Россией начались в Вене - Цензор.НЕТ 8278
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Отдайте трубу порохоидиотам на металлобрухт, ПЕСык готов к запуску СП -2, лишь бы по головке погладили.
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Ну, куди ж без фірташа такі питання вирішувати?!
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13 число, п"ятниця. Шош так нівізьот запаребріку? А газ кудись дівати потрібно, хоч назад його запихуй.
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дело в том, что *********, хочет напрямую продавать Украине газ и она этого добьется.
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Вы же понимаете, что ***** интересен не транзит? Самое интересное еще будет и это тревожно.
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Насувається зима і споживання газу збільшується, а без нашого транзиту ***** не може забезпечити Європу газом, навіть коли буде ПП-2.
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Я основываюсь на высказываниях ***** и некоторых членах нынешнего правительства, что Украине экономически очень выгодно покупать газ непосредственно у России.
Не даром же были эти вбросы и "переговоры".
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Вони свистять - вітер носить. Майдан їм вправить мозги.
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переговори про транзит, а х-ло з імпорту газу в Україну і досі справно мав свій навар кожен рік - що напряму, що "накриву".
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путин манипулирует, - ему говорят о транзите в Европу, а он закидывает о какой-то скидке. Но все козыри у Украины на руках. Наши позиции сильны как никогда. Необходимо выкручивать руки Газпрому на 10 лет и максимальный обьем. Никаких "скидок" быть не может в принципе. В Украине действует третий энергопакет.
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Если бы действовал третий энергопакет, то договор бы был не нужен, газпром просто бы фрахтовал определенные мощности ГТС на определенный период.
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Замовлення вільних потужностей зазвичай дорожче і короткострокове - без гарантій доступності необхідних потужностей та стабільності цін за їх використання, в будь-якому разі потрібні договори між національними операторами, щоб впровадити взаємодію по європейським правилам.
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"Вы же понимаете, что ***** интересен не транзит? "

Ні, не зрозуміло з чого такі висновки.
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З того, что ***** гораздо выгоднее шантажировать Украину как раньше, чем торговать с ней.
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было попытка впарить за пол цены электроэнергию но герус не оправдал кацапских надежд, сейчас пытаются впарить газ результат - снятие санкций за торговлю с кацапами, на суде побарабану газ это или вода, сам факт и санкции сняты.
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Запихуить пока газ никуда не надо. Пихуют в укротранзит. Уже на 5-10% выше обычного, что рекорд.
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транзит, это нормально, главное своих интересов не сдать.
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Навіть з введенням в дію ПП-2 вони не зможуть забезпечити потрібний об"єм поставок в Європу. Купуємо попкорн і спостерігаємо далі.
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Деньги не малые:
2,5-3 лярда - оплата транзита в год.
3 лярда х 5 лет = 15 лярдов.
Скидка 25% - ещё + 800 лиминов в год. За 5 лет - 4 лярда.
Итого- 19 лярдов.

Есть над чем покумекать и по рядиться.
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свалил все в одну кучу!

1.Скидку россияне могут засунуть себе в жопу, - в Украине действует 3-й европейский энергопакет, поэтому все эти схемотозы идут лесом.
2. Речь идет о ТРАНЗИТЕ газа в Европу, а не покупка газа Украиной у РФ.
3. Позиции Украины сейчас сильны как-никогда, - небходимо выкручивать россию на 10 лет и максимальный объем. СП-2 имеет шансы не заработать никогда!
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Скидки засунуть в жопу?
Не понял, почему тогда Ветренко стебется, что скидка маловата будет?
Хочет, чтобы была больше! Ну, если в жопу (его), тогда это что-то проясняет.
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почитай что такое третий европейский пакет! Игра в скидкы кончилась, - пришли новые времена, - транспарентная, конкурентная цена на открытом рынке. Так понятно?
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І що таке "третий европейский пакет"? Може Третя газова директива малась на увазі? Вона що, забороняє продавцю знижувати ціни?
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1-2.
Так знижку Нафтохазу й не пропонували, знижка буде українським оптовим споживачам якщо з імпортного газу прибрати транзитну накрутку українських сидільців на трубі і навар нинішніх посередників.
Держави газ не купують та не продають, це роблять трейдери, якщо в Україні європравила, то перешкоджати продавати на укр.ринку нема підстав. Предмет для договорняків виникає через те, що на рашці монополію має Газпром, якому в Україні ризиковано робити бізнес через арбітражні проблеми і штраф АМКУ.
3. Смішно, Газпром успішно будує обхідні газогони і позиції українського трназиту послаблюються з кожним роком, саме тому українській стороні так потрібно заключати договорі понайдовше, а Газпрому понайкоротше щось підписувати. Але інший договірний параметр - це гарантовані об'єми та ціни. А як "європейський енергопакет" ставиться до резервування по максимуму потужностей одним постачальником - не нагадаєте? Переговори щодо газу між Україною і Росією почалися у Відні - Цензор.НЕТ 2155
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монополію має Газпром монополію на експорт трубою має Газпром
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А вот Газпрому не до смеха. Смотрим внимательно, - Газпром закопал в землю и положил на дно моря 100 миллиардов долларов, чтобы не платить Украине за транзит 2-3 ярда/год. И сейчас, Газпром ОБЯЗАН заключить транзит с Украиной чтобы ВЫПОЛНИТЬ свои обязательства перед ЕС. -110 ярдов миссия не выполнена=)))
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Звідки взялось число 100млрд незрозуміло, рази в півтора менше. Так, Третій енергопакет серйозно підісрав путєну. І якщо з Южпотоком вони частково викрутились, перенаправивши через Туреччину, де не діють європейські правила, то СП приречені качати впівсили (принаймі поки в рашці діє газпромовська трубноекспортна монополька). От тільки радість за українського оператора з цього приводу виглядає дивно, адже в ЄС путєн на обхідних маршрутах платить як за максимально заповнено трубу, а в Україні - по фактичному об'єму, якщо впроваджувати європравила, то це саме вдарить по прокачц й умови на наступний рік та далі ще невідомо які виб'ють. Тоді як раша теж не так щоб "зашилась" на тих 30-50млрд м3 на рік, які не вдасться в найближчі пару років в обхід УкрГТС пустити, адже нарощуватимуть виробництво на експорт ЗПГ, завдяки чому до середини наступного десятиліття навіть зможе "в разі чого" компенсувати "перекриття кранів" в Україну.
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Цифра в 100 миллиардов долларов была озвучена Михаилом Крутихиным. Для вас его мнение не авторитетно??
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Я радий. Читайте блогірів, тама вся правда. Переговори щодо газу між Україною і Росією почалися у Відні - Цензор.НЕТ 2231
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- У нас газ.
- А у нас газопровод.

(С)
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Так и будет - ********* это необходимо по зарез!
Все и замутили только ради этого.
Если это произойдет, это улучшит не только экономическое положение ***** (не закапывать же газ в землю), но и политическое!
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Зараз Юля дивиться на того,кого будуть судити за цей газ,як колись її))
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Не проблема. Козлов отпущения всегда найдут.
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"А у нас в квартире Газ.А увас?А у нас газопровод-от!А у нас Лавров из Раши в МИДЕ весь сожрал овёс,и 9 в Париже до полночи чушь он нёс"
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Оржель пока участвует в украино-белорусском форуме.

И это вселяет надежду.
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Зе нужно поднять рейтинг. Причем быстро. Получив скидку от газпрома Зе сможет снизить тарифы на ЖКХ. И получить поддержку электората.
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Під сраку коліном він отримає, а не підтримку.
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хрена с два. там скидка предусмотрена только для предприятий Бабломойского, Пинчука и Фирташа.
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Не так - за гройсманівською схемою оптовий ринок є одним з обмежувачів для ПСО-цін Нафтогаза. Навіть по ній, якщо прибрати махінації, ціна мала бути нижча ніж вони парили. А якщо або ці ціни або просто митна вартість імпорту знижуватимуться, то й для населення прайс зменшиться.
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Для зниження цін комуналки не потрібно ніяких знижок Газпрома. А треба 1. відмінити для дежмонопольок та регульованих ринків принципи ціноутворення, які штучно завищують ціну реалізації - це дає негайний ефект 2. поступово проводити демонополізаціюта лібералізацію галузей електроенергії та викопного палива, проте подбати про захист споживача, ввівши там де потрібно вивізні мита.
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Москальня на цьому форумі 5 років доказувала, що транзит припиниться 31 грудня 2019, бо так сказав сцар фуйло, я їм вірю.
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Совершенно очевидно, что Пути позарез нужен украинский транзит и на 2020 год, и на последующие.
Все морские трубопроводы не заменят один сухопутный по надежности.
Путя любой ценой сохранит транзит через Украину, (но не за любую цену).
Поэтому Ветренко с К надо быть очень мудрыми переговорщиками, чтобы и дальше получать золотые яйца, а не отрубить голову курице, которая их несет.
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итоги"нормандского база "зе" и "пу" нужно прописать по велению рашиста ,в бумаге, и списать долги его грязьпрома перед украинским народом на десятки лярдов долларов...при списании и "зе" крохи попадут,,,
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Какие десятки лярдов? Пока ещё тяжба не закончилась с 2,6 лярдами + %.
Окончательный вердикт по апелляции ждут к осени 2020 года. (Хотя результат очевиден.)
ну, Ветренко с Кобалевым бабло уже получили с не поступившей суммы. А чем Зе хуже?
Будем надеяться, что за счет дешевого газа промышленность наберет больше сил, значит, больше заплатят налогов державе. Что-то перепадет и в наш карман. Возможна снижка на коммуналку, что также не плохо.
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Найс трай, ватанчик... Но нет, - 3 ярада УЖЕ + 12 в случае отказы РФ от транзита... И это только начало=))) Будут перья лететь от вашего газпрома=))
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Ты из пещеры? Готовишь на костре? Моешься в проруби?
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Україна може повністю замінити газ у виробництві тепла біомасою та електроенергією (в т.ч. з біоТЕЦ, але й з вугілля теж).
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Теоретически- может! Но такие вопросы решаются годами, а не за 20 минут.
А пока, когда всё только в теории, вот и надо вести переговоры в Брюсселе, Париже, у черта лысого, чтобы твоя подруга кунку себе не заморозила, как мыться пойдет.
Как решишь вопрос с биомассой, тогда мы уже выберем, на чем лучше греться.

Удачи!
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Треба вести переговори в Брюселі та Парижі який тип котла собі додому поставити - твердопаливний чи газовий? Кацап, ти п'яний, повертайся за порєбрік.
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"Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины"?
Новость нужно дописывать ДО КОНЦА!
"Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины в течении 10 месяцев, пока не завершится строительство Северный поток -2"
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А що трапиться в листопаді 2020-го? Як Італія та Зах.Балкани отримуватимуть росгаз?
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