 Переговоры по газу между Украиной и Россией начались в Вене

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

В переговорах участвуют руководители "Газпрома" с российской стороны и "Нафтогаза" и Оператора ГТС с украинской.

В то же время участие главы украинской делегации на транзитных переговорах - министра энергетики Алексея Оржеля - не подтверждается. Как сообщили hromadske в пресс-службе Минэнерго Украины, Оржель пока участвует в украино-белорусском форуме.

Отмечается, что во время технических консультаций украинские компании и "Газпром" должны согласовать технические моменты, необходимые для заключения договора на транзит газа. В то же время политическое решение по транзиту, которое, в частности, должно включать вопросы продолжительности нового контракта, объемов поставок газа и тарифа за транзит, должны принять на уровне министров энергетики.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.

Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.