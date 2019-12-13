 Переговоры по газу между Украиной и Россией начались в Вене

Как иформирует Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в пресс-службе Нафтогаза.
В переговорах участвуют руководители "Газпрома" с российской стороны и "Нафтогаза" и Оператора ГТС с украинской.
В то же время участие главы украинской делегации на транзитных переговорах - министра энергетики Алексея Оржеля - не подтверждается. Как сообщили hromadske в пресс-службе Минэнерго Украины, Оржель пока участвует в украино-белорусском форуме.
Отмечается, что во время технических консультаций украинские компании и "Газпром" должны согласовать технические моменты, необходимые для заключения договора на транзит газа. В то же время политическое решение по транзиту, которое, в частности, должно включать вопросы продолжительности нового контракта, объемов поставок газа и тарифа за транзит, должны принять на уровне министров энергетики.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам газовых переговоров с Путиным сообщил, что новый контракт о транзите газа будет не на один год, как того ранее требовала Россия.
Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, который присутствовал при обсуждении газового вопроса между Зеленским и Путиным, на этих переговорах стороны договорились продолжать договариваться.
tZE inform
@tZEinform
У этого цирка есть тактическая задача - прикрыть завтрашние газовые переговоры. Вова... не прокатит.
Вот я у тебя и поинтересовался , как будешь реализовывать своё #вованепройдёт ?
ну вот и садит Янелох страну на газовую иглу.
просто наркоман хочет поделиться своим "счастьем"
ФедченкоВ'ячик @fed4ev 11 дек.
Подивимося, що ви скажете, коли Вкраїнський Фіглярат поглине рашку від океану до океану і до ще одного океану, Кривий Ріг буде найяснішою столицею держави, Зе - Самодержцем, а в усіх інших питаннях зійдуться десь посередині
Опять начнутся от ***** постоянные шантажи в морозы и обвинения в "воровстве хохлов"!
Отвлекающие маневры зебильной власти, по подсказкам ФСБшнойи швали, как нельзя к стати пришлись!
Совпадение? Не думаю!
Не даром же были эти вбросы и "переговоры".
Ні, не зрозуміло з чого такі висновки.
2,5-3 лярда - оплата транзита в год.
3 лярда х 5 лет = 15 лярдов.
Скидка 25% - ещё + 800 лиминов в год. За 5 лет - 4 лярда.
Итого- 19 лярдов.
Есть над чем покумекать и по рядиться.
1.Скидку россияне могут засунуть себе в жопу, - в Украине действует 3-й европейский энергопакет, поэтому все эти схемотозы идут лесом.
2. Речь идет о ТРАНЗИТЕ газа в Европу, а не покупка газа Украиной у РФ.
3. Позиции Украины сейчас сильны как-никогда, - небходимо выкручивать россию на 10 лет и максимальный объем. СП-2 имеет шансы не заработать никогда!
Не понял, почему тогда Ветренко стебется, что скидка маловата будет?
Хочет, чтобы была больше! Ну, если в жопу (его), тогда это что-то проясняет.
Так знижку Нафтохазу й не пропонували, знижка буде українським оптовим споживачам якщо з імпортного газу прибрати транзитну накрутку українських сидільців на трубі і навар нинішніх посередників.
Держави газ не купують та не продають, це роблять трейдери, якщо в Україні європравила, то перешкоджати продавати на укр.ринку нема підстав. Предмет для договорняків виникає через те, що на рашці монополію має Газпром, якому в Україні ризиковано робити бізнес через арбітражні проблеми і штраф АМКУ.
3. Смішно, Газпром успішно будує обхідні газогони і позиції українського трназиту послаблюються з кожним роком, саме тому українській стороні так потрібно заключати договорі понайдовше, а Газпрому понайкоротше щось підписувати. Але інший договірний параметр - це гарантовані об'єми та ціни. А як "європейський енергопакет" ставиться до резервування по максимуму потужностей одним постачальником - не нагадаєте?
монополію має Газпроммонополію на експорт трубою має Газпром
- А у нас газопровод.
(С)
Все и замутили только ради этого.
Если это произойдет, это улучшит не только экономическое положение ***** (не закапывать же газ в землю), но и политическое!
И это вселяет надежду.
Все морские трубопроводы не заменят один сухопутный по надежности.
Путя любой ценой сохранит транзит через Украину, (но не за любую цену).
Поэтому Ветренко с К надо быть очень мудрыми переговорщиками, чтобы и дальше получать золотые яйца, а не отрубить голову курице, которая их несет.
Окончательный вердикт по апелляции ждут к осени 2020 года. (Хотя результат очевиден.)
ну, Ветренко с Кобалевым бабло уже получили с не поступившей суммы. А чем Зе хуже?
Будем надеяться, что за счет дешевого газа промышленность наберет больше сил, значит, больше заплатят налогов державе. Что-то перепадет и в наш карман. Возможна снижка на коммуналку, что также не плохо.
А пока, когда всё только в теории, вот и надо вести переговоры в Брюсселе, Париже, у черта лысого, чтобы твоя подруга кунку себе не заморозила, как мыться пойдет.
Как решишь вопрос с биомассой, тогда мы уже выберем, на чем лучше греться.
Удачи!
Новость нужно дописывать ДО КОНЦА!
"Накануне опубликовали исследование, в котором подсчитали, что потери России в результате прекращения транзита газа через Украину, будут в 7 раз больше, чем потери Украины в течении 10 месяцев, пока не завершится строительство Северный поток -2"