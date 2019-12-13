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Все про:отдых (284) суд (22771) Сарган (389) Сытник (728)

 Суд признал Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве. ДОКУМЕНТ

Суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну что, во главе НАБУ - признанный судом коррупционер! Украина таки имеет таланты. "Бороться" с коррупцией умеют не все, но получать протоколы за коррупцию умеют "антикоррупционеры"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сытник проиграл апелляцию в Ривненском апелляционном суде.

Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.

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Суд признал Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве 01
Суд признал Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3165220
 
 
 Топ комментарии
 
Сытник: Я вину не признаю! Хоть я и "обосрался", но это было на пользу Украине!!!
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Сытники-Сырнники , Трубы и Луценки это все изрыжка режима Парашена.
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Вы думаете? Это того режима, который организовал партию регионов? На которую работал нынешний глава АП? И многие из ныне здравствующих и работающих. Одна контора.
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"Уходят солнєчниє дні і птіци улєтєлі". (с) 😁
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блин. вопросов стало еще больше. первый, маленький: его неправомерная выгода ограничивается этим банкетом или есть еще эпизоды, о которых он, сама скромность, не считает нужным распространяться? и второй, большой: ЗА ЧТО ему оплатили бухло и куртизанок?
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Сытник: Я вину не признаю! Хоть я и "обосрался", но это было на пользу Украине!!!
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Сытники-Сырнники , Трубы и Луценки это все изрыжка режима Парашена.
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Вы думаете? Это того режима, который организовал партию регионов? На которую работал нынешний глава АП? И многие из ныне здравствующих и работающих. Одна контора.
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Конечно! Только один был быком а другой кроликом.
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Давай Артёмка до свидания)
На месте толстозадой я бы так не радовался, юга следующий и его поставки заодно)
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Еще пол года и эта шушера пойдет в вечность и забытье.
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никто никуда не пойдет..работающую систему как и мафию непобедить, она вечна здесь!...чтобы сломать, и жизни не хватит, все насквозь прогнило от коррупции... Суд визнав Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві - Цензор.НЕТ 8309..
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НАБУ, САП, НАЗК и ГБР: чем занимаются антикоррупционные органы
НАБУ, САП, НАЗК и ГБР - антикоррупционные органы, о которых украинцы слышат чуть ли не ежедневно. Но знаете ли чем они занимаются? За что отвечают?

Ответы в статье
https://24tv.ua/ru/nabu_sap_nazk_i_gbr_chem_zanimajutsja_antikorrupcionnye_organy_n1183670
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Ну и далее что будет да ничего будет и дальше коррупционный бороться с коррупцией в этой стране здравый смысл не присутствует
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Вот основной вопрос?Он дальше будет руководить главным антикоррупционным органом?
Вообще поле такого решения суда ,вэкнахер и сразу!
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Конечно будет и дальше. Для них вместе с Трубой новую службу откроют.
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кто виноват понятно, а вот что делать будут?
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лохов будут разводить на выборах всяких, чупа -чупсами...
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ну и что? он возместит "хозяину" это..."недоразумение"...
(сейчас же так можно - возместил и на свободу с чистой совестью)))
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Це просто фініш.
і це все, що треба знати про конкурси часів президента Порошенки.
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Взагалі-то коли Порошенко хотів просто провести аудит НАБУ такий геволт стояв у шабуніних-наємів що просто махнули рукою. Зате у зелі Ситник своя паца а шабуніни стали схожі на ОБСЕ...
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мабуть пригрозили Жабуні, що вишлють на істаріческую родіну
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Гнати в шию, разом з рюкзачним баригою та трубою! Маючи таку зарплату запачкатись в лайні! Таке сами нікчема як і ексгенпридурок та подільники по професії!
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Ну а что,потроху,свинарчуку,цуркису,реве можно было шалить казнокрадством и взяточками,а ему нет?теперь главные жулики красиво живут,а бедный сытник отвечает за всю банду.
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Сытник себе судьбу сам сделал. Нехрен вязатся с барыгами. Ему дали шанс "мнимой" самостоятельности. Но ОН себя так поставил жлоб.
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Может простить (после штрафа)? Ведь нет ни одного гражданина Украины, кто бы не любил гулять на шару Суд визнав Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий рахунок у мисливському господарстві, - Сарган - Цензор.НЕТ 5529
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пряма дорога у відставку. Має бути наступне рішення суду про його звільнення.
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Не будет ни какой отставки... он хорошо вписался в зеленое стадо.. и не толкается у кормушки...
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27/06/18

Центр протидії корупції, Transparency International Україна та Автомайдан подали в суд на Президента Петра Порошенка через порушення закону та призначення аудиту НАБУ
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Наш доблестный суд только и смог что накопать на НАБУ 3400 гр при всей своей политической воли наших барыг. Зато за декларации свои молчт шо рыбы. Сытник барыгам кость в горле. Противно и тошно от нашей провладной тусовки.
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Ситник, это - залёт.. пацан жлобский.. антикоррупционеры, ***..
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вот это млять борец с коррупцией которого суд признал коррупционЭром! АХЕРЕТЬ!
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ну как, у коррупции в Украине есть шансы на успех когда борьбой с ней руководит коррупционер?
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Удивительно наше государство! У экс-генпрокурора еще есть пресс-секретарь. Экс? Или нет? Ау, ира луценко. Сердечко заболело не от ларисы ли, сарган? Какая умничка, эта лара. Пресс...Угу...
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Теперь Сытник, как честный человек, подаст в отставку. Я так думаю. Проба Сытника на вшивость впереди.
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только не надо строго так. предлагаю поставить на вид без занесения, а оступившемуся - впредь так не палиться.
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