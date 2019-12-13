 Прокуратура просит суд применить к подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает коррсепондент Цензор.НЕТ.
В ходе заседания представители прокуратуры подали ходатайство о применении к Яне Дугарь меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Прокуроры Александр Шевчук и Игорь Грыцак на заседании заявили, что, по материалам дела, подозреваемый Андрей Антоненко увлекся ультранационалистическими идеями и для дестабилизации решил убить журналиста Павла Шеремета. По словам прокуроров, Антоненко привлек в преступную группу Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Они, по словам прокуроров, проводили подготовку и разведывательные мероприятия для совершения преступления.
Адвокаты просят отклонить ходатайство прокуроров. Защитники говорят, что видео с якобы подозреваемой, взятое для сравнительной экспертизы, сделано в то время, когда она находилась за границей (11 июля). Адвокаты также указывают на то, что в подозрении не указан мотив преступления. Просят отказать в удовлетворении избрания меры пресечения совсем.
Адвокаты указывают также на то, что в день убийства Шеремета Дугарь находилась в воинской части.
Около 14-00 суд удалился в совещательную комнату.
Прямую трансляцию заседания смотрите здесь.
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Войну развязала Украина.
Боинг сбил Порошенко.
Шаповала взорвал Кривонос.
Шеремета замочили волонтеры.
далі буде...
Студенты не студенты, а бабушки и дедушки
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!
Тому, якщо ці волонтери з команди придворних волонтерів Коломойського, то у причетність вірю, в іншому випадку - ні.
Зе слабо откиздить собакова?
а янелох с рябошапкой, рюкзаковым и слугами ловят очередное понижение рейтинга. думаю к весне ну на крайняк к осени рейтинг будет где то 10%. так что готовимся к внеочередным выборам ?)))))))
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
@herooftheday10
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1 год
Вчера Антин Мухарский поюзал Зе..., а сегодня у него обыски.
Привет 37 год совка. Название подписал - спасибо жителям Кривбасса..
Видеообращение Мухарского.
https://www.facebook.com/AntinMykharskyi/videos/1186812561707609/
А кухарі тим часом рішають свою дєлішки під ковдрою.
Кто это мог бы быть?
Вірю, було переконливо - 17%+
Не вірю - мета дискридитувати добровольців та волонтерів - 17%+
Не вірю - хочуть втримати свої жопи в кріслах 64%+
Когда дело развалиться то Зе получит в ответ от АТО-шников яростное возмездие!!!!
А Аваков будет хитро стоять в сторонке и потирать ручки
Зе якщо він себе поважає,має зробити подання на їх звільнення.
Бо бкдуть підставляти і далі..
Это какой-то позор?....