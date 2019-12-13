 Прокуратура просит суд применить к подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает коррсепондент Цензор.НЕТ.

В ходе заседания представители прокуратуры подали ходатайство о применении к Яне Дугарь меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Прокуроры Александр Шевчук и Игорь Грыцак на заседании заявили, что, по материалам дела, подозреваемый Андрей Антоненко увлекся ультранационалистическими идеями и для дестабилизации решил убить журналиста Павла Шеремета. По словам прокуроров, Антоненко привлек в преступную группу Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Они, по словам прокуроров, проводили подготовку и разведывательные мероприятия для совершения преступления.

Адвокаты просят отклонить ходатайство прокуроров. Защитники говорят, что видео с якобы подозреваемой, взятое для сравнительной экспертизы, сделано в то время, когда она находилась за границей (11 июля). Адвокаты также указывают на то, что в подозрении не указан мотив преступления. Просят отказать в удовлетворении избрания меры пресечения совсем.

Адвокаты указывают также на то, что в день убийства Шеремета Дугарь находилась в воинской части.

Около 14-00 суд удалился в совещательную комнату.

Прямую трансляцию заседания смотрите здесь.

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".