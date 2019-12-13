EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  15380  116
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4011) Песков (996) Путин (25289) нормандская четверка (1024)

 Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о готовности "сто раз" пожать руку российскому президенту, если Украине вернут Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

"Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять минские договоренности", - заявил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину на переговорах в Париже

Напомними, в эфире телеканала "1+1" Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украине вернут Донбасс, то он может пожать руку российскому президенту "еще десять раз", а если Крым, то "можно и сто раз".

"Готов на такие вещи только ради результата", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3165216
 
 
 Топ комментарии
 
Что и кому лучше не туалетному ершику решать..
 показать весь комментарий
 
вау, какая у зебилки Франческа началась истерика от подгорания))
помнится, совсем недавно ты оралО "вова не жал руку путину!".. Да и про Крым "категорически напоминал" только в методичках ботофермы лахти.. а по факту - клоун обоссался и ПРОМОЛЧАЛ, улыбаясь фуйлу))
Пєсков - Зеленському: "Краще тиснути Путіну руку, не порушуючи питання про Крим" - Цензор.НЕТ 2528
 показать весь комментарий
 
как пЕськов сказал - так моника зе!лох и сделал: пожал руку фуйлу и вопроса о Крыме - не поднимал.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Йой ,піськов не зрозумів, то ж Зеля водить по вухам своїм зебанатам.
 показать весь комментарий
 
даже писькофф указывает монике..)))
зебилы, вы Щасливы?
 показать весь комментарий
 
 
а накуя им руку жать..?пущай им рук жмет ,то же.что они творят и со всех сторон..
 показать весь комментарий
 
 
поему наш придурок президент в ефирах ТВ говорит такие глупые вещи, в результате которых любой чиновник свинособак может поставить его,президента Украины в дурацкое положение. дахе пресс- секретарь. зеленскому не обидно? или он вообще тупой?
 показать весь комментарий
 
 
Вместо "сто раз руку жать"(с) можно один раз в опу цемнуть. Собственно, тоже зевариант!
 показать весь комментарий
 
Лучше один раз поправить венок на могиле Путина,чем сто раз пожать ему руку.
 показать весь комментарий
 
 
Все что лучше для Путина, то хуже для Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Боже!Когда уже дойдет до этого пацифиста,что его тролят и разводят,хотя он и нелох?
 показать весь комментарий
 
Непоганий тролинґ від "пєскова". Що відповість блаЗЄнський?
 показать весь комментарий
 
 
Какой Вумный Песков!!! Только на горшок не просится и под себя и других гадит!
 показать весь комментарий
 
Ну, ось і пояснили слузі що, пани не бачать його рівним.
 показать весь комментарий
 
Згідно політесу, коли подібні заяви робить прислуга пана то, це означає що, прохача не сприймають рівним пану, навіть слуги.
 показать весь комментарий
 
 
путь будет лучше "нерукопожопый", то бишь, "нерукопожатый"!, вот.
 показать весь комментарий
 
Гагага зачмирив Зеленського і його "мирні наміри". ПОВАЖАЮТЬ СИЛЬНИХ, ще раз перекоуюсь і нехай олухи всі "які за мир" ще раз переконаються. Олухи.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх