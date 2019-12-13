 Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание РБК.

"Что касается Крыма, то лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то тут не Путину надо жать руку, а выполнять минские договоренности", - заявил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину на переговорах в Париже

Напомними, в эфире телеканала "1+1" Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украине вернут Донбасс, то он может пожать руку российскому президенту "еще десять раз", а если Крым, то "можно и сто раз".

"Готов на такие вещи только ради результата", - сказал Зеленский.