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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, Общество
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 Формула Зеленского: "ветеран = преступник", - Билецкий

Во время пресс-конференции по задержанию подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, министр внутренних дел Украины, Генеральный прокурор и президент настойчиво подчеркивали, что фигуранты дела являются добровольцами, волонтерами и ветеранами ООС. Это - проявление системной работы команды Владимира Зеленского над дискредитацией ветеранского движения и всех патриотов.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" и экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил в видеоролике, опубликованном на Youtube-канале политика 12 декабря.

По словам Билецкого, следствие не предоставило прямых доказательств причастности добровольцев и ветеранов к убийству известного журналиста. Обвинение было сделано только на основании странных переписок и записей телефонных разговоров.

"Хочу несколько слов сказать о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Для меня это - личное дело, я дружил с Павлом. Мне важно знать, что люди, которые заказали и убили Павла Шеремета, найдены и наказаны. Пресс-конференция министра внутренних дел Авакова, генпрокурора и президента Зеленского выглядит убедительно. Впрочем, аргументы за то, что именно эти люди убивали Павла, выглядят странно. Странные переписки, появление какого-то имущества. Это не является прямыми доказательствами того, что они причастны к убийству", - сообщил политик.

Глава "Национального Корпуса" также заявил, что в последнее время в СМИ появляется много информации, направленной на дискредитацию украинских патриотических и добровольческих движений. А заинтересованы в этом - непосредственно действующий президент и его команда.

"Больше всего бросается в глаза - это назойливое подчеркивание во время пресс-конференции и в прессе, что эти люди (причастные к убийству Шеремета - редакт.) - есть ветераны, добровольцы и патриоты. Это говорит о том, что в массы через СМИ последние несколько месяцев вбрасывается информация о том, что ветеран равно преступник, а боец ​​ООС - человек, с которым лучше не ехать рядом в общественном транспорте. Это - системная работа команды Зеленского над дискредитацией ветеранского, добровольного, волонтерского движения", - заметил Билецкий.

Политик считает, что вышеназванные действия призваны снизить уровень доверия к волонтерским и добровольческим организациям в украинском обществе, потому что сейчас именно активисты патриотических движений выступают против политики Зеленского и решений действующей Верховной Рады.

"Так происходит потому, что дутый рейтинг Зеленского катится вниз и уже составляет менее 50%. Ветераны и волонтеры - это люди, которые на протяжении всех последних лет имели высокие рейтинги. 69% у волонтеров в октябре, 66% - у ветеранов. Зеленский прекрасно понимает и знает, что люди, которые прошли войну, не поведут на капитуляцию, разведения войск, на то, что происходит с украинской землей. Они будут противостоять. Умножить на ноль этот моральный авторитет - задача этой власти. Это также напоминает действия предыдущей власти", - сказал Билецкий.

В завершение политик добавил, что в случае, если обвиняемые в убийстве добровольцы действительно окажутся виновными, они заслуживают двойное наказание, ведь такие поступки бросают тень на других ветеранов и патриотов.

Напомним, вчера, 12 декабря, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – супругов добровольцев Владислава и Инну Грищенко. В общем следствие подозревает в убийстве, по меньшей мере, пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольцев Андрея Антоненко и уже названных добровольцев, супругов, известных под позывными Буча и Пума.

Источник: https://censor.net.ua/n3165214
 
   
 Топ комментарии
 
Закон это закон. И сводить уголовщину в политическую плоскость - специфика пропаганды.
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воевали бы и воевали, прямь манна небесная
а не война,
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Самое поганое в этом всем что за этими заявлениями обычно стоит какой-то торг
Например Аваков хочет пару дырок в законе об игорном бизнесе
И так далее

То есть то что эти деятели выдают на гора чудовищно отличается от того, что за этими словами скрывается
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Весьма допускаю. Но это значит что парняга постепенно теряет берега, становится баблонавтом. Оторваться от действительности несложно, но жадность фраера как говорится погубит.
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Две мордовские жабы обсуждают Украинские новости Формула Зеленского: "ветеран = преступник", - Билецкий - Цензор.НЕТ 6962
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после такого виража и заднего хода у Авакова только одна дорога - в отставку
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Да, уже говорил сегодня, или доказательства, или реноме.
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воевали бы и воевали, прямь манна небесная
а не война,
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а ти хоча б армії служив?
я про справжню війну не питаю, й так все зрозуміло
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Закон это закон. И сводить уголовщину в политическую плоскость - специфика пропаганды.
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Шоколадный Пеця уже не знает что придумать, чтобы реанимировать свой политический труп
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Так бл ... ь ти ж його разом з Авакяном до влади привів ... то ж питай мабуть себе чому ти такий недалекий ..
а шмаркля - так він просто виконує волю ботоксного ...
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Просто немного хронологии.
11.11.19 Лавров заявил, что все идет хорошо, но есть одна проблема - это украинские националисты. Надо что-то с этим делать, а то мешают страну сливать..
12.11.19 Пропагандоны тут же подхватили эту тему:
https://censor.net.ua/news/3159176/vosstavshiyi_donbass_reshili_usmirit_tankami_i_aviabombami_propagandist_kotsaba_na_telekanale_medvedchuka/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72020803
Ну а дальше пошли уголовные дела, о которых мы все уже в курсе. Фигуранты дел почти все АТОшники. А главное, с какой скоростью все это делается, вот уж точно турбо-режим!
Не наводит ни на какие мысли?
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Дело в том, что у нас уже все АТОшники, если не АТОшник то афганец, если не афганец, то чернобылец, а сами пороховоры всё это вместе взятые, один сынула петеньки чего стоит. Халява великая вещь, ты сам знаешь что из 300 тысяч АТОшников стреляли хоть раз в жизни всего тысяч двадцать.
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слушал разговоры дам-волонтеров, это речь рецедивисток с самых последних помоек
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імбік - це скороченно від "імбецил"?
Одна з цих, як ти виразився, "дам-волонтерів" працювала на позиції "Зеніт".
А ти знаешь, де це?
Хоча б раз був під обстрілом?
Чи тільки лайно зелене відкладаєш у коментах..
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то, как вела и разговаривала , то этот человек уже не женщина
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У Билецкого было все. И внешность.И внутренний задор с национальной идеей. Но...Сломался какой то винтик...и эта машина забуксовала. В мелочах мирской суеты.Сделках с дъяволом и просто ограниченности мировозрения.
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Ну да и пару недель назад тоже патроит застрелил в киеве ребенка
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И вообще - вежливые люди зайдут и мы станем вкусно есть и сладко спать как в старые добрые
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Ага ребёнка застрелили в целях борьбы с путеным само собой
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ПОРОХОЛИЗЫ ЗАБЫЛИ КТО В ИЛОВАЙСКУ И КРУГОМ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЗДАВАЛ *****!!!!
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А когда перед выборами послал катера с "смертниками" ***** в пасть?
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Афганский синдром. Украинский вариант.
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4жды откосивший - головной командувач над неоткосившими!
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бубочка виявився злопам'ятним: це така помста за акції проти капітуляції.
плюс до того він розуміє, що поки не відбудеться повна дискредитація патріотів, плани на повернення України до зони впливу ******** нездійснені.
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Не слушайте этого аваковского черта
Собаков в лучших традициях НКВД, присылает своего гапона для дискредитации
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Хватит уже этих манипуляций. Должны быть факты и ничего больше. Если виновны, пусть сидят. Если нет- не сидят. Но ветеран - не есть синоним вседозволенности. Уже недавно ребёнка грохнули. С такой идеологией далеко не уедешь
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"Многие другие люди, в том числе, осужденные за вполне откровенно криминальные преступления, продолжали составлять ближайшее окружение Билецкого уже в «Азове»."
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Подтасовывать слова, врать, воровать и скрывать убийства - все что могут делать воры и мародеры под маской "патриотов". Билецкий сам указал "фигуранты дела являются добровольцами, волонтерами и ветеранами ООС".

Он пока еще ФИГУРАНТЫ их еще никто не зазвал преступниками. Но наверное Билецкий знает что именно они преступники и заранее отбрехивается. Мерзость.
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Нацжена,где твои 10 000 бойцов под Золотым?Или получил команду от Авакова слить протест и затихарился?
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Полковник ВСУ Алексей Ноздрачев выступил за "реинтеграцию" украинских военных с гибридной армией России. Однако это осуществить, по его мнению, мешает "украинский национализм".


Ноздрачев заявил о готовности украинских военных реинтегрироваться с гибридной российской армией, оккупировавшей половину Донбасса.
Враг, по его мнению, тоже на это согласится,
"ЕСЛИ БУДЕТ ПРИНЯТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ". ?!?!?!
Однако этому примирению с оккупантом, со слов Ноздрачева, мешают


"праворадикальные движения, которые государством не контролируются".
К ним он приписал ВЕТЕРАНОВ АТО/ООС, КОТОРЫЕ АКТИВНО ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ АМНИСТИЙ ДЛЯ БОЕВИКОВ.
https://www.dialog.ua/war/196693_1576179064Вам ничего не кажется?
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А теперь порохолизы лазают в куче гам... и ищут изюминку от РОШЕН.
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Судят грузина за изнасилование мальчика... Судья:
- Расскажытэ, как это било?
- Море - синий, синий; солнцэ - жолтый, жолтый; мальчык -
попа розовый, розовый... Эх!!!
Судья:
- Эх!!! Расскажытэ еще раз, как это било...
- Море - синий, синий; солнцэ - жолтый, жолтый; мальчык -
попа розовый, розовый... Эх!!!
Судья:
- Эх!!!... Мальчык виноват...
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"ЕСЛИ БУДЕТ ПРИНЯТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ". ?!?!?!
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ВІТАЮ Всіх ...Шановні і Дорогі .. СПОКІЙНИЙ погляд збоку на ПРОЦЕС .. перше ІНФОРМАЦІЙНІ шуми ЗАШКАЛЮЮТЬ ... три роки мовчали а тут на тобі ...Друге - особиста участь Президента України в "розслідуванні" вбивста Шеремета .. громадянина іншої держави .. а справа Г.Гонгадзе НЕ приорітетна ? ... друга справа ПРЯМИЙ виступ Президента піспя Суду ..а на цій стадії це більше виглядає як СПЛАНОВАНЕ шоу в ІНФОпросторі України ..і ГОЛОВНЕ питання ДОВІРИ ... Зеленський Вам НЕвдасться Нас заколисати - ДЕ обіцяне Народовладдя - Закон , де Закон Про референдум ... Де зняття НЕДОРКАННОСТІ з Президента і Суддів ... ВСІ свої роліки можете ДЕМОНСТРУВАТИ Флорі і Фауні у Вашій квартирі чи офісі - Українці ВИМАГАЮТЬ живого СПІЛКУВАННЯ і відповіді на обіцянки .. .. таки КОМІК .. готуйся Нарід України до Війни .. а цих - повернемо в 95 квартал ..і БАЖАНО за межі України .. най там шепчуть ..і про Св.Землю .. і про Війну і Мірь ..
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Парни сколько ещё будем терпеть зелёную жабу?
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парни, зеленая жаба не причем, если еще 5 лет повоюем, то женщин не останется, будут такие вульгарные мужланши, как эта волонтерка, разговоры ее вчера слышали? речь банндерши-рецивидистки
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Конечно не приятно порохослизнякам мои комменты. Но терпите ЛУЗЕРЫ 24% ОТ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ КТО ЗА ВАС ГОЛОСОВАЛ.
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Это визги кацапского петуха,а не комменты.
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Парень вам классные петарды в попцы вставляет!
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Ну, что тут непонятного? Сходняк нормандский- завершился. Надо нам какую-то ещё хрень подкинуть, дабы не успевали осознать нечто. Например, то, что ситуация в экономике- стремится не к нолю, а в минус. Пока что спасает продажа земельных угодий, которая состоится, вне всякого сомнения. Как смекаете, какую херь нам ещё подсунут, дабы мы- не отвлекались? Как мне кажется- пора кого-то немножко завалить. Не знаю,- кого именно. Но- пора. На пару недель- отвлечёт.
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Приятно смотреть на истерики ботов, сколько же на это говно петька денег тратит, недаром с женой из бюджета в этом году 1 миллиард 700 миллионов отгребли.
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"через СМИ последние несколько месяцев вбрасывается информация о том, что ветеран равно преступник, а боец ​​ООС - человек, с которым лучше не ехать рядом в общественном транспорте" - это по прямому и 5-му такое говорят?
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У нас ветинары неприкасаемые? Или где?
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Трусливого дезертира клоуна нужно каждый день проверять на употребление тяжелых наркотиков
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