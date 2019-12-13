 Формула Зеленского: "ветеран = преступник", - Билецкий

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" и экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил в видеоролике, опубликованном на Youtube-канале политика 12 декабря.
По словам Билецкого, следствие не предоставило прямых доказательств причастности добровольцев и ветеранов к убийству известного журналиста. Обвинение было сделано только на основании странных переписок и записей телефонных разговоров.
"Хочу несколько слов сказать о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Для меня это - личное дело, я дружил с Павлом. Мне важно знать, что люди, которые заказали и убили Павла Шеремета, найдены и наказаны. Пресс-конференция министра внутренних дел Авакова, генпрокурора и президента Зеленского выглядит убедительно. Впрочем, аргументы за то, что именно эти люди убивали Павла, выглядят странно. Странные переписки, появление какого-то имущества. Это не является прямыми доказательствами того, что они причастны к убийству", - сообщил политик.
Глава "Национального Корпуса" также заявил, что в последнее время в СМИ появляется много информации, направленной на дискредитацию украинских патриотических и добровольческих движений. А заинтересованы в этом - непосредственно действующий президент и его команда.
"Больше всего бросается в глаза - это назойливое подчеркивание во время пресс-конференции и в прессе, что эти люди (причастные к убийству Шеремета - редакт.) - есть ветераны, добровольцы и патриоты. Это говорит о том, что в массы через СМИ последние несколько месяцев вбрасывается информация о том, что ветеран равно преступник, а боец ООС - человек, с которым лучше не ехать рядом в общественном транспорте. Это - системная работа команды Зеленского над дискредитацией ветеранского, добровольного, волонтерского движения", - заметил Билецкий.
Политик считает, что вышеназванные действия призваны снизить уровень доверия к волонтерским и добровольческим организациям в украинском обществе, потому что сейчас именно активисты патриотических движений выступают против политики Зеленского и решений действующей Верховной Рады.
"Так происходит потому, что дутый рейтинг Зеленского катится вниз и уже составляет менее 50%. Ветераны и волонтеры - это люди, которые на протяжении всех последних лет имели высокие рейтинги. 69% у волонтеров в октябре, 66% - у ветеранов. Зеленский прекрасно понимает и знает, что люди, которые прошли войну, не поведут на капитуляцию, разведения войск, на то, что происходит с украинской землей. Они будут противостоять. Умножить на ноль этот моральный авторитет - задача этой власти. Это также напоминает действия предыдущей власти", - сказал Билецкий.
В завершение политик добавил, что в случае, если обвиняемые в убийстве добровольцы действительно окажутся виновными, они заслуживают двойное наказание, ведь такие поступки бросают тень на других ветеранов и патриотов.
Напомним, вчера, 12 декабря, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – супругов добровольцев Владислава и Инну Грищенко. В общем следствие подозревает в убийстве, по меньшей мере, пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольцев Андрея Антоненко и уже названных добровольцев, супругов, известных под позывными Буча и Пума.
Например Аваков хочет пару дырок в законе об игорном бизнесе
И так далее
То есть то что эти деятели выдают на гора чудовищно отличается от того, что за этими словами скрывается
а не война,
я про справжню війну не питаю, й так все зрозуміло
а шмаркля - так він просто виконує волю ботоксного ...
11.11.19 Лавров заявил, что все идет хорошо, но есть одна проблема - это украинские националисты. Надо что-то с этим делать,
а то мешают страну сливать..
12.11.19 Пропагандоны тут же подхватили эту тему:
https://censor.net.ua/news/3159176/vosstavshiyi_donbass_reshili_usmirit_tankami_i_aviabombami_propagandist_kotsaba_na_telekanale_medvedchuka/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_72020803
Ну а дальше пошли уголовные дела, о которых мы все уже в курсе. Фигуранты дел почти все АТОшники. А главное, с какой скоростью все это делается, вот уж точно турбо-режим!
Не наводит ни на какие мысли?
Одна з цих, як ти виразився, "дам-волонтерів" працювала на позиції "Зеніт".
А ти знаешь, де це?
Хоча б раз був під обстрілом?
Чи тільки лайно зелене відкладаєш у коментах..
плюс до того він розуміє, що поки не відбудеться повна дискредитація патріотів, плани на повернення України до зони впливу ******** нездійснені.
Собаков в лучших традициях НКВД, присылает своего гапона для дискредитации
Он пока еще ФИГУРАНТЫ их еще никто не зазвал преступниками. Но наверное Билецкий знает что именно они преступники и заранее отбрехивается. Мерзость.
Ноздрачев заявил о готовности украинских военных реинтегрироваться с гибридной российской армией, оккупировавшей половину Донбасса.
Враг, по его мнению, тоже на это согласится,
"ЕСЛИ БУДЕТ ПРИНЯТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ". ?!?!?!
Однако этому примирению с оккупантом, со слов Ноздрачева, мешают
"праворадикальные движения, которые государством не контролируются".
К ним он приписал ВЕТЕРАНОВ АТО/ООС, КОТОРЫЕ АКТИВНО ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ АМНИСТИЙ ДЛЯ БОЕВИКОВ.
https://www.dialog.ua/war/196693_1576179064Вам ничего не кажется?
- Расскажытэ, как это било?
- Море - синий, синий; солнцэ - жолтый, жолтый; мальчык -
попа розовый, розовый... Эх!!!
Судья:
- Эх!!! Расскажытэ еще раз, как это било...
- Море - синий, синий; солнцэ - жолтый, жолтый; мальчык -
попа розовый, розовый... Эх!!!
Судья:
- Эх!!!... Мальчык виноват...