 Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На заседании присутствует нардеп от ЕС Яна Зинкевич и экс-нардеп Оксана Корчинская. Адвокаты Виталий Коломиец, Николай Ореховский и Денис Романов.
Прокуроры просили суд закрыть судебное заседание, поскольку это может негативно повлиять на следствие. Адвокаты отрицают и говорят, что часть материалов уже была обнародована.
Судья Вовк не удовлетворил хотодайство прокуроров.
Также на заседании присутствуют нардепы от ЕС Михаил Бондар и Николай Величкович, которые объявили о подаче заявлений о готовности взять Яну Дугарь на поруки.
Яна Дугарь.
Судья Вовк.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Читайте также: На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Шо уже ни причем? А вчера еще причем были
Якщо так, то фото - фейк. І висновки експертів - фейк.
Кстати, некий Портнов, известный своим умением состряпать фейковые делишки, уже высказался по этому поводу(((
я ,наприклад,схиляюся до думки,що це вбивство на замовлення Бацьки.
З виконавцями досі немає ясності-це білоруське КГБ,чи наші громадяни. Але точно не вищеперераховані Авакяном-Рюкзаковичем Риф і Дугарь
представить но... если это всё ******* и чернуха.... думаю нужно брать власть военным созда
вать временную военно-гражданскую администрацию и назначать перевыборы преза и вр.......
всё что нам втюхали под 73% этот какое то фуфло.
Вовк-це судилище над Луценком на замовлення Яника (через Портнова)
Це визнання факту безперервного проживання Саака в Україні останні 5 років.
Це блокування опозиційного сайту "Енігма"
Це 7 млн гривень з держбюджету Портнову за "шкоду репутації",та багато іншого лайна.
Если тот самый, то выполнит все забаганки власти
13 декабря 2019, Волонтер медицинской службы, бывший командир медицинского батальона "Госпитальеры" и народный депутат Украины Яна Зинкевич опубликовала харктеристику на одну из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета.
Из данного документа становится ясно, что в день гибели журналиста Яна Дугарь находилась совсем в другом месте.
На своей странице в "Фейсбук" Зинкевич выложила служебную характеристику на подозреваемую Дугарь. В день убийства Шеремета последняя находилась в 66-м армейском госпитале, где выполняла обязанности операционной сестры.
Также Зинкевич опубликовала на своей странице справку, подтверждающую пребывание Дугарь в зоне АТО на момент гибели Шеремета, называя доводы следствия "притянутыми за уши". Участники боевых действий на Донбассе (как военнослужащие, так и волонтеры) запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В то же время около дома ветерана АТО Андрея Антоненко, задержанного по тому же делу, собралась толпа и начались словесные стычки с полицией
https://www.dialog.ua/ukraine/196728_1576232446
И побрататься с расейскими военными на Дамбаце
а докази беззапаречні, якщо вони будуть, нехай надають, поки не видно.
чого ти власне репетуєш.
"Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заём для РФ в размере полумиллиарда долларов США на цели финансирования пилотного российского проекта в портфеле банка - "Программы инфраструктурного развития Российской Федерации". Это первый с 2014 года кредит от международного института развития с участием западных акционеров, выданный России."
(http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019121201)
(выделено мной)
РФ не может больше содержать Крым, кормить Донбасс, и вливать деньги, поддерживая на плаву гривну.
Санкции, наложенные США на РФ, никогда не будут сняты, потому Владимиру Александровичу придется искать других спонсоров, а то гривна скажет "ёк" - а с ней и Владимир Александрович.
Может, обратиться к российским олигархам?
Они как - согласные содержать Квартал до конца срока Квартала?
Повторяю, США санкции не снимут (а если снимет прогрессивное человечество, то санкции наложат уже на них).
ФНБ?
не так у рашки багато бабла,як на папері..
раджу послухати Демуру
Демура: Реальная экономика кирдык, виртуальная нормалёк
"Если тебя хвалит враг, значит - ты совершил глупость." А. Бебель
Ну из которого смелый патриот застрелил пару полицейских в Днепре?