EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  11529  159
Материалы по теме:
Все про:суд (22771) Шеремет (322) Дугарь Яна (1)

 Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На заседании присутствует нардеп от ЕС Яна Зинкевич и экс-нардеп Оксана Корчинская. Адвокаты Виталий Коломиец, Николай Ореховский и Денис Романов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий", - характеристика с места службы подозреваемой в деле об убийстве Шеремета военной медсестры Дугарь. ДОКУМЕНТ

Прокуроры просили суд закрыть судебное заседание, поскольку это может негативно повлиять на следствие. Адвокаты отрицают и говорят, что часть материалов уже была обнародована.

Судья Вовк не удовлетворил хотодайство прокуроров.

Также на заседании присутствуют нардепы от ЕС Михаил Бондар и Николай Величкович, которые объявили о подаче заявлений о готовности взять Яну Дугарь на поруки.

Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 01

Яна Дугарь.

Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 02

Судья Вовк.

Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 03
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 04
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 05
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 06
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 07
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 08
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 09
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 10
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 11
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Читайте также: На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165212
 
 
 Топ комментарии
 
Ві аю всіх. Антін Мухарський теж "терорист" . У нього теж тривають обшуки.
 показать весь комментарий
 
Я як прочитав то чуть з крісла не впав. Вважаю, що це вже не те що дно пробито, а земну кору.
 показать весь комментарий
 
Аваков, зеля и вся их бенина банда будут там сидеть, в лучшем случае.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Причем тут министр МВД, Президент Украины

Шо уже ни причем? А вчера еще причем были
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Яна -сирота. Не треба обіжати сироту.
 показать весь комментарий
 
Что творится в стране, постоянно убийства и грабежи и в большинстве случаев виновные или волонтеры или атошники.
 показать весь комментарий
 
 
Эти дегенераты шьют дело белыми нитками. У Яны Дугарь железобетонное алиби. Но наш самый "справедливы" в мире Печерский суд конечно же на такие "мелочи" даже внимания не обратит.

Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь - Цензор.НЕТ 6692
 показать весь комментарий
 
 
ви не вмієте сприймати інформацію. ще раз переслухайте промову адвоката. він веде мову про її перебування за кордоном в 2019 році.
 показать весь комментарий
 
 
потрібне уточнення: за два дні до прибуття Яни в Київ з італії ніьи то мусорами було зроблене фото Яни саме в Києві (відповідно до матеріалів справи), яке потім експаертами було порівняне з відухою камер спостереження за два-чотири дні до вбивства Шеремета, відповідно до якого експерти зробили висновок, що Яна і та сама розвідниця - одна і та ж особа.
Якщо так, то фото - фейк. І висновки експертів - фейк.
 показать весь комментарий
 
 
А как же билеты на самолет и заграница? Так где она была заграницей или в АТО? Определитесь)
 показать весь комментарий
 
Дескредитація. Інформаційна війна. Слабкі люди-слабка держава. Слабка держава-слабкі люди.... Спецслужби свої і ворога засилають в організації (громадські, військові, політичні) своїх агентів, іноді агенти навіть створюють та очолюють такі організації, яким ставиться завдання і дається дозвіл, робіти все так як робить група в яку вони внедряються і в її інтересах і виявляти найбільш активних громадян з конкретними ідеологічними поглядамита конкретними моральними ціностями. А коли приходить час, їм (агентам) дають команду зробите те що, повністю дискредитуєте, знівелюєте цей рух. Виявить та знищить найбільш активних його діячів та зруйнує довіру до нього серед широких верств населення. І навіть самі правильні і благі наміри, думки та ідеї будуть повністю дескредитовані та знівельовані. Ось так система бореться проти змін в системі. Тому як висновок і головний мотив у всіх цих подіях, зокрема вбивства, як сакральної жертви П. Шеремета це боротьба системи проти протесних настроїв шляхом їх повторюся повної дескредитації. Ця система, мається на увазі корумпована, злочинна, яка є зараз, як в Україні так і росії. Тому ось цю війну, яка зараз йде я називаю війною між ворами злодіями українськими та кремлівськими за рабів, яка ведеться руками самих же потенційниї рабів і за блага, які в них вже вкрали і вкрадуть ще. Тому і головний фокус уваги зараз в засобах масової інформації, які належать системі, направлений не на громадянина А чи громадянку Б і , а на те до якої групи і виду діяльності належать ці люди - медсестра АТО, волонтр, учасник АТО. І навіть якщо їх не засудять за браком доказів, це те ж в наших реаліях системи, дуже ймовірно, а тим паче, якщо вони дійсно агенти чи один агент спецслужб нашої системи чи російської, який використовував інших у групі, (приклад як з агентом надя савченко), вони свою чорну справу зробили - дискредитували певну ціль, певну мету, певну ідею, певних людей. Система зберігає себе і вплив на своїх рабів. А по скільки йде війна між двома злочинними системами, які захопили державні інститути, то скоро вони домовляться шляхом обєднання і інтеграції однієї в іншу. Тут уточнювати я думаю не потрібно, інтеграція та поглинання якою яку.
 показать весь комментарий
 
 
а в суде приводят авиа билеты в качестве алиби, как она успевает?
 показать весь комментарий
 
 
Чувак её обвиняют в том что якобы она 15 и 18 ходила в том районе и снимала на телефон, или просто ходила с телефоном. Причём совсем не факт что то она, там такое качество что можно кого угодно "опознать" на этом видео.
 показать весь комментарий
 
Згадайте , як призначали першого вбивцю у справі Гандзюк ! Якби , не знайшлися люди , котрі бачили " вбивцю " на пляжі , сидів би вже ,цей " кріпак " Що зробите ? Подібно на кризу жанру .
 показать весь комментарий
 
 
ну, да, мусорам, якщо дадуть команду - знайдуть, як фальсифікувати.
 показать весь комментарий
 
 
ВСЕМ ясно,что Шеремета убило ФСБ, но АНТИУКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ лепит дело ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ - ВОИНАМ АТО, а заказчиком (вот увидите!) прилепят Пороха! теперь понятно, о ЧЕМ ГОВОРИЛ ПУТИН с ЗЕ НАЕДИНЕ!!!

Кстати, некий Портнов, известный своим умением состряпать фейковые делишки, уже высказался по этому поводу(((
Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь - Цензор.НЕТ 6357
 показать весь комментарий
 
 
Бред - это те обвинения, которые пытаются повесить на невиновных людей
 показать весь комментарий
 
 
только суд решает кто виноват а кто нет
 показать весь комментарий
 
Добра пісня. Але при чому пісня до фактів? Треба факти доказувати чи спростовувати, а потім пісні співати.
 показать весь комментарий
 
При Порошенко быдло не отсвечивало, а сейчас повылазило как грибы после дождя
 показать весь комментарий
 
 
при порошенко быдло громко орало, а сейчас пытается спрятаться.
 показать весь комментарий
 
Что-то незаметно чтобы портновы-шарии и пр. гадость пытается спрятаться
 показать весь комментарий
 
 
ні.Не всім ясно...
я ,наприклад,схиляюся до думки,що це вбивство на замовлення Бацьки.

З виконавцями досі немає ясності-це білоруське КГБ,чи наші громадяни. Але точно не вищеперераховані Авакяном-Рюкзаковичем Риф і Дугарь
 показать весь комментарий
 
на сколько плохо если тех кого обвиняют действительно причасны ещё както можно хоть как то
представить но... если это всё ******* и чернуха.... думаю нужно брать власть военным созда
вать временную военно-гражданскую администрацию и назначать перевыборы преза и вр.......
всё что нам втюхали под 73% этот какое то фуфло.
 показать весь комментарий
 
 
так він, пол 0b083201 - самк той зебільний провокатор. Придивись по гілці. Можливо, навіть, що пригожинський...
 показать весь комментарий
 
 
ЯКОГО КОРУПЦІОНЕРА ПОСАДИЛИ ПРИ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ???
 показать весь комментарий
 
 
Печерський суд. Суддя Вовк. Далі можна було не писати.
Вовк-це судилище над Луценком на замовлення Яника (через Портнова)
Це визнання факту безперервного проживання Саака в Україні останні 5 років.
Це блокування опозиційного сайту "Енігма"
Це 7 млн гривень з держбюджету Портнову за "шкоду репутації",та багато іншого лайна.
 показать весь комментарий
 
 
Тот самый Вовк?
Если тот самый, то выполнит все забаганки власти
 показать весь комментарий
 
 
Яна Зинкевич анонсировала важную информацию в деле Шеремета: что известно
13 декабря 2019, Волонтер медицинской службы, бывший командир медицинского батальона "Госпитальеры" и народный депутат Украины Яна Зинкевич опубликовала харктеристику на одну из подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета.
Из данного документа становится ясно, что в день гибели журналиста Яна Дугарь находилась совсем в другом месте.
На своей странице в "Фейсбук" Зинкевич выложила служебную характеристику на подозреваемую Дугарь. В день убийства Шеремета последняя находилась в 66-м армейском госпитале, где выполняла обязанности операционной сестры.
Также Зинкевич опубликовала на своей странице справку, подтверждающую пребывание Дугарь в зоне АТО на момент гибели Шеремета, называя доводы следствия "притянутыми за уши". Участники боевых действий на Донбассе (как военнослужащие, так и волонтеры) запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В то же время около дома ветерана АТО Андрея Антоненко, задержанного по тому же делу, собралась толпа и начались словесные стычки с полицией
https://www.dialog.ua/ukraine/196728_1576232446
 показать весь комментарий
 
Главное чтоб "Слуги" под шумок Землю с молотка не пустили.
 показать весь комментарий
 
 
Так для этого ж и шум устроен. И делишки Трубы прикрыть, и земелькой прибарахлится.
И побрататься с расейскими военными на Дамбаце
 показать весь комментарий
 
 
КОЛИ ВАМ ПОРОХОБОТИ НАДАДУТЬ БЕЗЗАПЕРЕЧНІ ДОКАЗИ, ОТ ТОДІ ЯЗИКИ В СРАКУ ЗАПХНЕТЕ, ЯК БУЛО З ОБМІНОМ ЦЕМАХА? А ДЕ ВАША ВОНЬ АА НІМА НІЧОГО БО ХЛОПЦІ ВДОМА ВЖЕ А ПРО ТОГО КОЗЛА ВСІ ВЖЕ ЗАБУЛИ
 показать весь комментарий
 
 
Алексей Филоненко 00af68d9, а чи варто "про того козла" забувати, якщо він свідок того, як росіяни завозили той славнозвісний "бук"?
а докази беззапаречні, якщо вони будуть, нехай надають, поки не видно.
чого ти власне репетуєш.
 показать весь комментарий
 
домашний арест! порохоботы кричат "ганьба". подозреваемой пора собираться из Киева в свое пгт.
 показать весь комментарий
 
Запоребриком очень торопятся, сроки поджимают:
"Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заём для РФ в размере полумиллиарда долларов США на цели финансирования пилотного российского проекта в портфеле банка - "Программы инфраструктурного развития Российской Федерации". Это первый с 2014 года кредит от международного института развития с участием западных акционеров, выданный России."
(http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019121201)
(выделено мной)

РФ не может больше содержать Крым, кормить Донбасс, и вливать деньги, поддерживая на плаву гривну.
Санкции, наложенные США на РФ, никогда не будут сняты, потому Владимиру Александровичу придется искать других спонсоров, а то гривна скажет "ёк" - а с ней и Владимир Александрович.
Может, обратиться к российским олигархам?
Они как - согласные содержать Квартал до конца срока Квартала?
Повторяю, США санкции не снимут (а если снимет прогрессивное человечество, то санкции наложат уже на них).
 показать весь комментарий
 
 
а можно узнать размеры "фонда национального благосостояния" РФ в 2019 году? а есть ли у нас в Украине что то подобное??
 показать весь комментарий
 
На рос.ТВ уже обсуждают, что Аваков устроил укр.патриотам "ночь длинных ножей", как в 1934 Гитлер над штурмовыми отрядами СА по подозрению в подготовке путча Ремом. Хвалят Авакова и Зеленского.
"Если тебя хвалит враг, значит - ты совершил глупость." А. Бебель
 показать весь комментарий
 
Головне питання мотив. Слідство каже дестабілізація ситуації. І по факту що воно це вбивство дестабілізувало? Та нічого. А ось Авакову щоб втриматись на посаді потрібна гучна справа - це мотив, а зе команді потрібно переключити увагу з нормандії - це також мотив.
 показать весь комментарий
 
А вы уже забыли - такой был патриотический батальон "Торнадо"!?
Ну из которого смелый патриот застрелил пару полицейских в Днепре?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх