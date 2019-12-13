 Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На заседании присутствует нардеп от ЕС Яна Зинкевич и экс нардеп Оксана Корчинская. Адвокаты Виталий Коломиец, Николай Ореховский и Денис Романов.
Прокуроры просили суд закрыть судебное заседание, поскольку это может негативно повлиять на следствие. Адвокаты отрицают и говорят, что часть материалов уже была обнародована.
Судья Вовк не удовлетворил хотодайство прокуроров.
Также на заседании присутствуют нардепы от ЕС Михаил Бондар и Николай Величкович, которые объявили о подаче заявлений о готовности взять Яну Дугарь на поруки.
Яна Дугарь.
Судья Вовк.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Адвокати надали суду закордоний паспорт Яни, та авіаквитки, згідно яких вона "в певний період часу перебувала за кордоном" (щоправда, не вказали, коли це було...)
Що там насправді - стане ясним згодом...
Ну і залякати патріотів.
Ми спостерігаємо чергову серію Голобородька.Сценарій,написаний кращими психологами Кремля, Сценарій, у котрому Україна із бандерівської та войовничої стає пухнастою і зеленою як огірок.В котрому Голобородько починає пресувати ;бандеровцев;. І маємо АТО-шників кілерів і запрошену особисто Зеленським знімальну групу телеканалу міноборони РФ ;Звєзда;, котрі дивним чином опиняються біля будинків звинувачених Аваковим в убивстві коханця чорної вдова Аьони Притули Павла Шеремета. Саме в момент їхнього арешту. Кажу чорної вдови- бо сумнозвісний Гонгадзе теж був в дуже близьких стосунках з Альоною.
До речі, всі пам'ятають як в одній із серій шахтьори з Донєцка приїхали до Львова на допомогу шахтьорам со Львова і разом били ;бандеровців;?
Вчора полковник Ноздрачов багато пояснив.
Алексей Арестович
2 ч. ·
- Володимир Зеленський.
Вы отдаёте себе отчёт, что вне зависимости от реальности вины обвиняемых по делу Шеремета, вчерашний брифинг представителей МВД, имеет сильные признаки информационно-психологической операции, направленной ровно на то, в чем представители МВД обвинили подозреваемых - в дестабилизации общественно-политической ситуации в стране?..
На это, в частности, указывает отсутствие реальных доказательств, предъявленных обществу, и построение аргументации вокруг косвенных данных, через умозаключения, и с особенным акцентом на «аморальности» разговоров подозреваемых между собой.
Допустим, доказательств больше, Вы их знаете, а мы не знаем.
Это меняет реальную степень вины подозреваемых, но никак не меняет, того, чем занимаются представители МВД.
Более того, это деяние, имеющие признаки такого, что направлено на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, направлено, в первую очередь, против Вас.
Зачем Вы «освятили» это мероприятие своим присутствием?..
Ваши ответственные лица настолько плохо Вас информируют, что Вы не знали, что там готовится?
Или Вы знали, но не смогли верно оценить?..
Зачем Вы позволяете встраивать себя в чужие схемы, да ещё такого сомнительного характера?
Разве должнО президенту следовать в фарватере министра, да и кого бы-то ни было?..
Не слишком ли многим Вы позволяете пугать себя ветеранами?
Путину, Портнову, Богдану, Авакову?..
Кого мы выбирали?..
Высшее должностное лицо в державе, которое позволяет управлять собою через манипуляции страхом?..
И, наконец, Вы отдаёте себе отчёт, что последствия возможной дестабилизации, будут лежать на Вас?..
Что там с испытательным сроком Авакова?..
Не подошёл ли он к концу?..
Володимир Зеленський це що?
Советники главы МВД Зорян Шкиряк и Антон Геращенко уже заявили о «российском следе» в деле об убийстве. Но Руслан Бортник заявляет: «Поиск обвиняемых в убийстве Шеремета надо начать с тех, кто говорит о "личной неприязни" или "российском следе" - они умышленно запутывают следствие».
Политолог напомнил, что Павел Шеремет не был оппозиционным журналистом. Еще в 2015 году он заявлял: «Никто, конечно, не льет слез по поводу Калашникова и Бузины», называл этих жертв политических убийств «пятой колонной».
Перед смертью Шеремет опубликовал блог с фактически поддержкой руководства батальона «Азов» (спецподразделение МВД) на фоне скандала с ограблением его бойцами инкассаторов.
«Павел был во всех смыслах неприятным человеком - одним из тех, кто превратил журналистику в орудие для разжигания ненависти. За что, в общем, и поплатился»- отмечает Андрей Манчук: «Но я никому не советую злорадствовать по поводу его гибели».
Мнение разделяет эксперт Александр Дубинский (ныне Слуга Народа), который подчеркивает: «Не могу поверить, что дистанционный подрыв машины могли сделать "в слепую", не понимая, что в ней нет Алены Притулы.
Значит, Павла - не сильно раздражавшего власть и не очень узнаваемого в обществе - взрывали специально. Чтобы раскачать СМИ, общество, добробаты, развязав руки "активистам-революционерам" ввергнуть страну в очередной хаос».
Дата публикации:
20.07.2016
https://uiamp.org.ua/smert-sheremeta-trevozhnyy-zvonok-dlya-prezidentstva-poroshenko
Сайт Украинского институтаанализа и менеджмента политики, директор - Руслан Бортник
Ну ви і лось!
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!
Тому, якщо ці волонтери з команди придворних волонтерів Коломойського, то у причетність вірю, в іншому випадку - ні.