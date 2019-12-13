 Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На заседании присутствует нардеп от ЕС Яна Зинкевич и экс нардеп Оксана Корчинская. Адвокаты Виталий Коломиец, Николай Ореховский и Денис Романов.

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Прокуроры просили суд закрыть судебное заседание, поскольку это может негативно повлиять на следствие. Адвокаты отрицают и говорят, что часть материалов уже была обнародована.

Судья Вовк не удовлетворил хотодайство прокуроров.

Также на заседании присутствуют нардепы от ЕС Михаил Бондар и Николай Величкович, которые объявили о подаче заявлений о готовности взять Яну Дугарь на поруки.

Яна Дугарь.

Судья Вовк.





















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".