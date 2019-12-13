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 Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На заседании присутствует нардеп от ЕС Яна Зинкевич и экс нардеп Оксана Корчинская. Адвокаты Виталий Коломиец, Николай Ореховский и Денис Романов.

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Прокуроры просили суд закрыть судебное заседание, поскольку это может негативно повлиять на следствие. Адвокаты отрицают и говорят, что часть материалов уже была обнародована.

Судья Вовк не удовлетворил хотодайство прокуроров.

Также на заседании присутствуют нардепы от ЕС Михаил Бондар и Николай Величкович, которые объявили о подаче заявлений о готовности взять Яну Дугарь на поруки.

Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 01

Яна Дугарь.

Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 02

Судья Вовк.

Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 03
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 04
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 05
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 06
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 07
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 08
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 09
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 10
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 11
Печерский суд избирает меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве Шеремета 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165212
 
 
 Топ комментарии
 
Ві аю всіх. Антін Мухарський теж "терорист" . У нього теж тривають обшуки.
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Аваков, зеля и вся их бенина банда будут там сидеть, в лучшем случае.
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зелесосы отрабатывают парижские договоренности с хуйлом - посадить по фейковым делам как можно больше бойцов АТО и волонтеров.
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Аваков, зеля и вся их бенина банда будут там сидеть, в лучшем случае.
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Ві аю всіх. Антін Мухарський теж "терорист" . У нього теж тривають обшуки.
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Я як прочитав то чуть з крісла не впав. Вважаю, що це вже не те що дно пробито, а земну кору.
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Спасибо, почитал. Но при чём тут Мухарский, уж он то точно не волонтёрил и так далее?Разве что тёрки с бывшей женой за алименты у него, Снежана Егорова или как там её, потом он вообще вроде подался за кордон. Как-то странно это всё, не вижу причин даже для обыска.
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рюкзакови захотіли закритого засідання. Суді їм відмовив (поки що).
Адвокати надали суду закордоний паспорт Яни, та авіаквитки, згідно яких вона "в певний період часу перебувала за кордоном" (щоправда, не вказали, коли це було...)
Що там насправді - стане ясним згодом...
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А що насправді?- Справа розвалиться і все швидко затихне. Єдина мета цього шоу від Квартал-95- дискредитація АТОшників та волонтерського руху.
Ну і залякати патріотів.
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Я так зрозумів, що ці квитки - алібі, що вона під час вбивства не перебувала в Україні. Отже, вся порохоботська версія про те, що вона у цей час була в АТО, розсипалась. Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь - Цензор.НЕТ 6338
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зелесосы отрабатывают парижские договоренности с ****** - посадить по фейковым делам как можно больше бойцов АТО и волонтеров.
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Простите моё незнание, но разве Вовк не уволен был ?
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на жаль, в Україні вовків дофіга. Всіх вигнати неможливо.
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Но как может уволенный судья проводить заседания ???
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Да он же сам вроде под уголовным расследованием находится !
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Пороховаті не приходить у голову, що це однофамільці?
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Ну, тепер ми здогадуємося що було в отій папці, котру ***** передав Зеленському. Там були вказівки. Як дискредитувати добровольців та волонтерський рух.
Ми спостерігаємо чергову серію Голобородька.Сценарій,написаний кращими психологами Кремля, Сценарій, у котрому Україна із бандерівської та войовничої стає пухнастою і зеленою як огірок.В котрому Голобородько починає пресувати ;бандеровцев;. І маємо АТО-шників кілерів і запрошену особисто Зеленським знімальну групу телеканалу міноборони РФ ;Звєзда;, котрі дивним чином опиняються біля будинків звинувачених Аваковим в убивстві коханця чорної вдова Аьони Притули Павла Шеремета. Саме в момент їхнього арешту. Кажу чорної вдови- бо сумнозвісний Гонгадзе теж був в дуже близьких стосунках з Альоною.
До речі, всі пам'ятають як в одній із серій шахтьори з Донєцка приїхали до Львова на допомогу шахтьорам со Львова і разом били ;бандеровців;?
Вчора полковник Ноздрачов багато пояснив.
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каком "загранпаспорте" и билетах "на самолет" "военнослужащей" идет речь?????????????
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Какое-то на коленке сварганненое шоу.
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Алексей Арестович
2 ч. ·

- Володимир Зеленський.
Вы отдаёте себе отчёт, что вне зависимости от реальности вины обвиняемых по делу Шеремета, вчерашний брифинг представителей МВД, имеет сильные признаки информационно-психологической операции, направленной ровно на то, в чем представители МВД обвинили подозреваемых - в дестабилизации общественно-политической ситуации в стране?..
На это, в частности, указывает отсутствие реальных доказательств, предъявленных обществу, и построение аргументации вокруг косвенных данных, через умозаключения, и с особенным акцентом на «аморальности» разговоров подозреваемых между собой.

Допустим, доказательств больше, Вы их знаете, а мы не знаем.
Это меняет реальную степень вины подозреваемых, но никак не меняет, того, чем занимаются представители МВД.
Более того, это деяние, имеющие признаки такого, что направлено на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, направлено, в первую очередь, против Вас.
Зачем Вы «освятили» это мероприятие своим присутствием?..
Ваши ответственные лица настолько плохо Вас информируют, что Вы не знали, что там готовится?
Или Вы знали, но не смогли верно оценить?..
Зачем Вы позволяете встраивать себя в чужие схемы, да ещё такого сомнительного характера?
Разве должнО президенту следовать в фарватере министра, да и кого бы-то ни было?..
Не слишком ли многим Вы позволяете пугать себя ветеранами?
Путину, Портнову, Богдану, Авакову?..
Кого мы выбирали?..
Высшее должностное лицо в державе, которое позволяет управлять собою через манипуляции страхом?..
И, наконец, Вы отдаёте себе отчёт, что последствия возможной дестабилизации, будут лежать на Вас?..
Что там с испытательным сроком Авакова?..
Не подошёл ли он к концу?..
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Арестович прямо зараз деє цікаве вю на 5-тому. Корисно послухати...
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Вночі спецназ виламав двері і 5 годин обшукували квартиру Антін Мухарський.
Володимир Зеленський це що?
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це треш. повний. ***..у не подобаються пісні Ореста Лютого. от шмаркля й виконує забаганки рашафюрера.
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ага.. і снєжанка ще дітей аліментних виведе і буде голосити - дєті страдают...
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Примечательно, что радио «Вести», где в последнее время работал Шеремет, не оппозиционно, но его связывают с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, находящимся в России.
Советники главы МВД Зорян Шкиряк и Антон Геращенко уже заявили о «российском следе» в деле об убийстве. Но Руслан Бортник заявляет: «Поиск обвиняемых в убийстве Шеремета надо начать с тех, кто говорит о "личной неприязни" или "российском следе" - они умышленно запутывают следствие».
Политолог напомнил, что Павел Шеремет не был оппозиционным журналистом. Еще в 2015 году он заявлял: «Никто, конечно, не льет слез по поводу Калашникова и Бузины», называл этих жертв политических убийств «пятой колонной».
Перед смертью Шеремет опубликовал блог с фактически поддержкой руководства батальона «Азов» (спецподразделение МВД) на фоне скандала с ограблением его бойцами инкассаторов.
«Павел был во всех смыслах неприятным человеком - одним из тех, кто превратил журналистику в орудие для разжигания ненависти. За что, в общем, и поплатился»- отмечает Андрей Манчук: «Но я никому не советую злорадствовать по поводу его гибели».
Мнение разделяет эксперт Александр Дубинский (ныне Слуга Народа), который подчеркивает: «Не могу поверить, что дистанционный подрыв машины могли сделать "в слепую", не понимая, что в ней нет Алены Притулы.
Значит, Павла - не сильно раздражавшего власть и не очень узнаваемого в обществе - взрывали специально. Чтобы раскачать СМИ, общество, добробаты, развязав руки "активистам-революционерам" ввергнуть страну в очередной хаос».
Дата публикации:
20.07.2016
https://uiamp.org.ua/smert-sheremeta-trevozhnyy-zvonok-dlya-prezidentstva-poroshenko
Сайт Украинского институтаанализа и менеджмента политики, директор - Руслан Бортник
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Особливо цінний експерД - Дубінський! Печерський суд обирає запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство Шеремета Дугарь - Цензор.НЕТ 4960
Ну ви і лось!
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Похоже что Авакову поступил приказ: нейтрализовать армейских любыми путями; или он сам слетит с трона.
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Ну где еще рассматривать резонансные дела, как не в знаменитом печерском "суде". Где вы еще найдете такой "справедливый" и "честный" суд, моментально прогибающийся под любую власть и готовый по щелчку пальцев штамповать даже самые нелепые и возмутительные решения, по указке сверху...
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Ох доиграетесь вы зелебобики, ох доиграетесь...
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надеюсь что убийцам журналистов дадут пожизненное
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я б тоже давал пожизненное-ЗАКОН один для всех
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тем кто оказался под юрисдикцией закона-иначе это не страна а балаган
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Журналист, человек мирной профессии. И его убийство должно приравниваться к убийству ребенка(снайпером).
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Чепуха. Журналисты - в подавляющем большинстве работники спецслужб. Как минимум на постсоветском пространстве это так. В СССР журналисты (ну, может, кроме районных малотиражек) все были сексотами КГБ.
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определять кто из журналистов работает на спецслужбы должны суд и соответствующие органы-а не аматоры по фотографии в шоу экстрасенса
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A надо определять ? Шеремет работал на Березовского; а чей человек Березовский - вы в курсе ?
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Пока народ отвлекается на разные "громкие дела" и прочую туфту в СМИ - тем временем олигархи и ТНК пропихивают закон о земле и тихо подписывают с Газпромом договор о скидке на газ в 25%.
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Тобто справу слухає незамінимий суддя вовк? Ну ясно. цей посадить всіх на кого вкаже армяшка зі шмарклею. Тьфу...бридота в людській подобі. ...
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Что-то мне этот Печерский суд очень напоминает Басманный...
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У дестабілізації на той час був зацікавлений лише КОЛОМОЙСЬКИЙ!
2016р, наближається націоналізаця Приватбанку, а віддавати непосильним трудом накрадене ой як не хочеться!
Тому, якщо ці волонтери з команди придворних волонтерів Коломойського, то у причетність вірю, в іншому випадку - ні.
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слушать дрожащий голос "прокурора", заливающегося потом и плохо владеющего государственным языком(читает по бумажке с запинками) без валидола нельзя! увиденное наводит на не веселые мысли - в резонантнейшем деле у Государства и его Прокуратуре не нашлось адекватного прокурора, который смог бы достойно представлять интересы государства!
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Все фуфло рассыпалось, - Яна была заграницей в момент рекогносцировки. Аваков жидко обделался и обдристал своим дерьмом зеленого дурака)) Идиоты-с
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к то такой Шеремета П..Почитайте внимательно подозрение "авто під керуванням Шеремети П...".По- моему мнению, такая фамилия склоняетя иначе.Поправьте?Если я прав, то процесуально это уже другой человек, а не погибший уважаемый журналист.
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