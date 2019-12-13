 Оккупанты усиливают передовые подразделения снайперскими парами, состоящими из кадровых военных РФ, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, такие меры оккупанты проводят с целью недопущения стабилизации обстановки, нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования наших воинов на открытие огня. При этом, оккупанты используют тактику прикрытия действий снайперов ведением огня из минометов, гранатометов и стрелкового оружия с целью недопущения выявления их огневых позиций.

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По данным ГУР, в состав снайперских пар противника входят российские кадровые военнослужащие, о прибытии которых из РФ на временно оккупированные территориии Донецкой и Луганской областей сообщалось еще 4 декабря.

Напомним, 12 декабря вооруженные формирования России 8 раз нарушили режим прекращения огня.