EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины
  1862  36
Все про:НАБУ (2993) Порошенко (17944) Антикоррупционный суд (553) Труба (242) Богдан Андрей (231) Головань Игорь (20) Смирнов Андрей (10)

 ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко. ДОКУМЕНТ

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых Директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Предварительная квалификация произвдств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ должны быть не только продлены, но и усилены, - Порошенко

ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко 01
ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3165210
 
   
 Топ комментарии
 
що бобіки, весна прийде - богдан і труба сидіти будуть ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 4396
 показать весь комментарий
 
ща моника решит что ВАКС "нужно переизбрать" ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 5317
 показать весь комментарий
 
Клятий Барига. На святе руку підняв!
На Трубу! На самого Богдана!!!
А далі що?
На Шуфрича і Ефремова ?!?!
Скільки можна терпіти безчинства клятого Свинобарига?
Посадити його терміново на 1000 років!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
що бобіки, весна прийде - богдан і труба сидіти будуть
 показать весь комментарий
 
 
Зненацька труба богдана зрозуміла, що в цю гру можна грати вдвох.
 показать весь комментарий
 
 
Ага... "Что у палки два конца - вразумили молодца...".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кто будет сидеть говорит соотношение 13:1- проигрыш Петра!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У женской логики только и хватает ума, так это постить фотошопы!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
13 строгача и год в сизо для свыни.
 показать весь комментарий
 
 
- Саня, прибор?!...
- Тринадцать к одному!!!
- Что значит "тринадцать к одному"?!...
- А что значит "прибор"?!...
 показать весь комментарий
 
 
Это у нас такая национальная традиция - каждый президент должен отсидеть 13 лет... Яныку уже насчитали, дальше будет Петро, Леня (за Гонгадзе!) и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Чему радуешься - если бы это было соотношение в пользу закона , а не в пользу тех кто у власти независимо от времени
 показать весь комментарий
 
Так ты хочешь сказать, что у власти остаётся, до сих пор, Порошенко? Он "кокс" нюхает, людей с должностей снимает пачками, на должности назначает "долбаков", чушь порет, встречаясь с руководителями государств, жопу вылизывает "кремлёвским", шаурму жрёт, по фонтанам бегает, ""Йолковый" каток заливает, волонтёров, АТОшников "прессует"? Во, какой "нехароший"... Везде успевает... Встаёт, видно, до рассвета, сразу срёт в штаны "Кловану" (поэтому он, раньше 11 дня, на Банковой, не появляется - штаны отстирывает...), и потом весь день непрерывно гадит Украине......
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага, порохошавка, хіба що разом з твоїм улюбленим соєвим хряком. ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 440
 показать весь комментарий
 
 
Это ты про саму ухвалу? ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 5515 Или ты только заголовок прочитал? ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 5515 Там по-ходу адвокат у ПоПА еще тот альтернативный гений....... Добился внесения дела в ЕРДР, теперь за ПоПА вынуждены взяться по-взрослому...... Молодец адвокат....... ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 5515
 показать весь комментарий
 
 
ща моника решит что ВАКС "нужно переизбрать" ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко - Цензор.НЕТ 5317
 показать весь комментарий
 
 
Там сначало закон надо будет поменять, а то выберут таких же - неудобных монике
 показать весь комментарий
 
о, смотри, порошенка идет! давай его от3,14здим!! --- ага, а если он нас?.. --- а нас-то за что?!!
 показать весь комментарий
 
 
Зефілітики, тра замутить зюзя-майдан, вашого тувинця хтять трубою киздити...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ТЫ ДАВНО ВЫСКОЧИЛ, ЖИДКИЙ ВЫСЕРОК БОРОВА ПЕТИ ?
 показать весь комментарий
 
МОНІКО - МАЙДАН ? клас , нравиться , дайте два !
 показать весь комментарий
 
 
Клятий Барига. На святе руку підняв!
На Трубу! На самого Богдана!!!
А далі що?
На Шуфрича і Ефремова ?!?!
Скільки можна терпіти безчинства клятого Свинобарига?
Посадити його терміново на 1000 років!!!
 показать весь комментарий
 
 
Портнова бы до кучи. Бо тот говномёт забил всю трубу богдана своими исками.
 показать весь комментарий
 
 
Портнова уже осудили в Панаме.
Пусть только рыпнется запоребрик!
 показать весь комментарий
 
ВАКС единственное, что созданное при Пете и куда были выбраны судьи без договорняков , благодаря давлению волонтеров и иностранной поддержке - теперь благодаря своей независимости стал на сторону закона , а никакие нибудь труба , сытник и холодницкий , которые выбирались по принципу преданности и готовые менять себе хозяина с приходом нового хозяина
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петюшки думают что уголовные производства по Трубе помогут Пете

Трубу сам Петя и протолкнул. Придёт на место Трубы реально непредвзятый специалист, Петя загремит на кичу гораздо быстрее.

Так что всячески поддерживаю эту инициативу.

И да, если Богдан виноват, пусть его тоже привлекают.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. вы признаете, что Труба "предвзятый специалист" ?
 показать весь комментарий
 
 
Труба очень слабый специалист и судя по всему ещё и конформист так что да предвзятый
Но не по убеждению а флюгер такой
 показать весь комментарий
 
 
та какое там производство?! 100пудовый пшик.нихто и заморачиваться не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Там были записи озвучены и если они не сфабрикованы то расследование обязательно нужно
И если сфабрикованы - тоже нужно 😁

В любом случае перед законом все должны быть равны и Петя и Богдан и вообще все
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Тюрьма и камера по Патрошенку тоскуют и плачут. Посадют "гуру" порохолизов и пропадет вся ЗРАДА.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх