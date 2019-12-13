 ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Предварительная квалификация произвдств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)
- Тринадцать к одному!!!
- Что значит "тринадцать к одному"?!...
- А что значит "прибор"?!...
На Трубу! На самого Богдана!!!
А далі що?
На Шуфрича і Ефремова ?!?!
Скільки можна терпіти безчинства клятого Свинобарига?
Посадити його терміново на 1000 років!!!
Пусть только рыпнется запоребрик!
Трубу сам Петя и протолкнул. Придёт на место Трубы реально непредвзятый специалист, Петя загремит на кичу гораздо быстрее.
Так что всячески поддерживаю эту инициативу.
И да, если Богдан виноват, пусть его тоже привлекают.
Но не по убеждению а флюгер такой
И если сфабрикованы - тоже нужно 😁
В любом случае перед законом все должны быть равны и Петя и Богдан и вообще все