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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД РФ (1278) Россия (74561) Руденко (12) нормандская четверка (1024)

 "Ситуация достаточно непредсказуемая", - в МИД РФ не исключают, что следующего "нормандского саммита" может и не быть

В МИД РФ не исключили, что новый саммит глав государств "нормандского формата" через 4 месяца может не состояться.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай".

"Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда вроде бы намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая", - сказал Руденко.

Он подчеркнул, что для России важно оставить "все как есть" в порядке выполнения Минских соглашений.

При этом Руденко сообщил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря будут согласовываться три участка разведения сил по линии соприкосновения на Донбассе.

"Эти участки тоже пока не согласованы, даже названия этих мест пока неизвестны. Это все будет делаться на заседании Контактной группы, которое у нас состоится 18 декабря", - сказал Руденко. По его словам, в РФ удивлены, что Украина отказалась разводить силы и средства по всей линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Желания одной Украины мало, РФ должна выполнить свою часть работы, - глава МИД Германии Маас о прекращении войны на Донбассе

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

  • разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
  • обмен пленных до конца 2019 год;
  • полное прекращение огня до конца 2019 год;
  • продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
  • расширение мандата СММ ОБСЕ;
  • следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились:

  • проведение местных выборов на Донбассе;
  • восстановление Украиной контроля над границей;
  • транзит газа.
Источник: https://censor.net.ua/n3165207
 
 
 Топ комментарии
 
хе-хе, пятніца 13-е началась в чєтвєрг

"Ситуация достаточно непредсказуемая", - в МИД РФ не исключают, что следующего "нормандского саммита" может и не быть - Цензор.НЕТ 9746
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- А у нас в квартире газ! А у вас?
- Кто-то сп...л Крым, Донбасс, и зачем-то унитаз.
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У Зе дідо теж КГБістом був, між іншим...
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хе-хе, пятніца 13-е началась в чєтвєрг

"Ситуация достаточно непредсказуемая", - в МИД РФ не исключают, что следующего "нормандского саммита" может и не быть - Цензор.НЕТ 9746
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А хто такый МАРТЫНЮК? Только не говорите, что из стада воняек.
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внук по маме... гиги.
Вот пэдротоф родной папик сидел в сэсэсэр за воровство в крупных масштабах.
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Это ж надо ,иметь такую развитую фантазию. Один из героев фильма ,,Место встречи...,, говорил: тебе б книжки писать,начальник. Смысл коммента выше,можно прокоментировать так же.
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може до ссаміту і кацапстаану не буде, тоді все сходиться
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Следующая встреча состоится в Гааге
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Але на цей раз вечерятимуть друзі не устрицями, а тюремною баландою.
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- А у нас в квартире газ! А у вас?
- Кто-то сп...л Крым, Донбасс, и зачем-то унитаз.
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Ну нет,так нет. Делать на том формате все равно нечего.
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если зедебил снова будет отводить в одностороннем поряке, то это сдача территории и суверинитета это статья в будушем. Вместо того что бы настаивать на выводе рос.войск и разооружение группировок сепарских, он тупо себе статью шьет.
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если слова кацапского мида переводить на человеческий язык, то мид заявил о том, что на переговорах нормандской четверки обосрался не только путин, но и лавров со всем своим мидом...
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якщо клоун-члєнограй піденапутіна (а до цього все йде), то може і не бути
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А ЕСЛИ НА БОРОВА ПЕТЮ ДРИСНЯ НАПАДЁТ , А ПОРОХОБОТИК? ЛИЗАТЬ БУДЕШЬ?
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порошенка ненавидшу так само і твого зебіла, зебвіл
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та не смешите - от етот одноклавишный на кацдеду, спящего на ходу? - битва века...
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шантажируют, поднимают ставки, ХЛО было злое неудовлетворенное на саммите, на другое кремляди рассчитывали сразу, теперь боятся что Зе с Авакяном с крючка соскочат, будут тащить их и подсекать, брать на понт как детей
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До саммита четыре месяца. Тут каждый день может стать решающим. ***** очень постарел , старый маразматик просто. С этой домашней заготовкой про газ , который 'а у нас в квартире'- это было вообще на уровне примитивного тупинга. Так что возможно день национального праздника Украины , связанный с отбросом копыт главного казла нарассеи, не так уж и далёк.
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Он был в роли 'молодого лидера', а все увидели то, что есть на самом деле - старого ******
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Добре, що українська делегація 09.12.19 р. була підсилена мінстром Арсено Борисовичем Аваковим. Міністр Аваков А.Б. під час зустрічі був тим монолітом, який всиляв упевненість усій нашій переговорній групі на чолі з Президентом Зеленським В.О.
Шкода, що партія Народний фронт не потрапила до Верховної Ради нинішнього скликання.
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Имперцы начали давить на украинцев. Не расслабляйтесь, укрепляйте армию, она ваша единственная защита!
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буба плачет.. ну ничего, малек, терпи...
есть время дома все поправить-спионерить....
каток залить на Банковой, кстати, а клюшенцию он не хочет в потные рученки взять и шайбу там потыцать? - ну шо б наше криворогатое ***** было не хуже ихнего кацапского....
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1. хм. практически через четыре месяца, а именно 9 марта 2020 года должен начаться в гааге суд по мн-17. "простое совпадение, не думаю"
2. с другой стороны, как говорится "помер клим (в смысле нормат), да и хрен с ним".
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Каждый день это мудило творит позор страны... Я вообще не танцую. Не умею красиво, а плохо как то не в кайф. Но на могиле ЗЕгенерата станцую джигу - и по фиг как это будет выглядеть! "Ситуація доволі непередбачувана", - у МЗС РФ не відкидають, що наступного "нормандського саміту" може й не бути - Цензор.НЕТ 6162
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А нам от этого "саммита" - " ни холодно, ни жарко...". Сплошное "ППР" - "посидели, попиз..ли, разошлись"... А вот обоим "Вовкам" - муторно... Для старшего - санкции продлили, американцы новые вводят (надо же было так "подставиться" - американцы сжиженный газ свой, продвигают, а он "быковать" начал... Естественно, в Европе начинают "нах" "посылать"... Лет через пять с немцев, с их любимым СП-2, соседи смеяться будут...). Донбасс "заморозили", Крым - тоже... А их кормить нужно... А "денех нет...". У "Вовки"-младшего - тоже "не слава Богу...". Тоже - "денех нет", потому что "блазенята" хотят больше, чем может Украина дать...(Читайте Маккиавелли:
"... люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании. И таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить их в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан - ведь без их помощи он не мог бы войти в страну, как бы ни было сильно его войско..."..
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Х.ло #1 на публику делает как бы намек зебилу, мол тебе нужна эта встреча - давай отводи опять войска, узаконивай штанмайера, продавливай продажу земли (чтоб русня скупила).
И х.йло #2 будет суетиться, чтоб нам это все впихнуть.
Он уже и подготовился - каток залил.
А наживка - обмен наших людей, которых он набирает пачками, да еще могут обнаружиться жуткие подробности, о которых писали вчера.
На руках Зебила все будущие аресты и сегодняшние пытки наших людей.
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конечно непредсказуема, президент уже развалина, что физически (рука висит как плеть, походка корявая, костюмчик сидит отвратительно не то от позвонкового пояса, не то от броника ,речь ускорена и неразборчива) что психически (за шаманами гоняется, мордоворота с оружием притащил за стол где сидели 3 президента, стаканчик в кармане носит, к водичке никогда не притрагивается...) Зеленский только присел за стол и сразу выпил водички (думаю не потому, что пить хотел, а чтобы показать доверие принимающей стороне.
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