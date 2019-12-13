 "Ситуация достаточно непредсказуемая", - в МИД РФ не исключают, что следующего "нормандского саммита" может и не быть

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай".
"Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда вроде бы намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая", - сказал Руденко.
Он подчеркнул, что для России важно оставить "все как есть" в порядке выполнения Минских соглашений.
При этом Руденко сообщил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря будут согласовываться три участка разведения сил по линии соприкосновения на Донбассе.
"Эти участки тоже пока не согласованы, даже названия этих мест пока неизвестны. Это все будет делаться на заседании Контактной группы, которое у нас состоится 18 декабря", - сказал Руденко. По его словам, в РФ удивлены, что Украина отказалась разводить силы и средства по всей линии соприкосновения.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":
- разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
- обмен пленных до конца 2019 год;
- полное прекращение огня до конца 2019 год;
- продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
- расширение мандата СММ ОБСЕ;
- следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.
О чем не договорились:
- проведение местных выборов на Донбассе;
- восстановление Украиной контроля над границей;
- транзит газа.
Вот пэдротоф родной папик сидел в сэсэсэр за воровство в крупных масштабах.
- Кто-то сп...л Крым, Донбасс, и зачем-то унитаз.
Шкода, що партія Народний фронт не потрапила до Верховної Ради нинішнього скликання.
есть время дома все поправить-спионерить....
каток залить на Банковой, кстати, а клюшенцию он не хочет в потные рученки взять и шайбу там потыцать? - ну шо б наше криворогатое ***** было не хуже ихнего кацапского....
2. с другой стороны, как говорится "помер клим (в смысле нормат), да и хрен с ним".
"... люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании. И таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить их в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан - ведь без их помощи он не мог бы войти в страну, как бы ни было сильно его войско..."..
И х.йло #2 будет суетиться, чтоб нам это все впихнуть.
Он уже и подготовился - каток залил.
А наживка - обмен наших людей, которых он набирает пачками, да еще могут обнаружиться жуткие подробности, о которых писали вчера.
На руках Зебила все будущие аресты и сегодняшние пытки наших людей.