 Многие говорят, что не доверяют суду, пожалуйста, приобщайтесь к правосудию, - замглавы Минюста Банчук о создании суда присяжных в Украине

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель министра юстиции Александр Банчук.

Вопрос создания суда присяжных в Украине предусмотрен Национальной стратегией по правам человека.

"И мы планируем постепенное введение суда присяжных в отношении особо тяжких преступлений и преступлений, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение воли", - отметил он.

"С 1 января 2021 при участии присяжных будут рассматриваться только те дела, где речь идет о пожизненном лишении свободы. Таких дел ежегодно по стране рассматривается где-то полсотни. Через год суды присяжных слушать дела по особо тяжким преступлениям", - заявил Банчук

По его словам, проект закона, разработанный министерством, предполагает, что коллегия будет состоять из 7 присяжных.

"Сейчас мы хотим изменить в целом отношение общества к такому явлению, как суд присяжных. Чтобы участие в процессах не воспринималось как работа. Как это происходит в других странах? Люди пришли, послушали и продолжают жить своей жизнью. Для них это долг перед обществом, а не вариант заработка. У нас же формируются списки - и люди ходят в суды, как на работу", - рассказал Банчук.

Он отметил, что суд присяжных должен отражать различные слои общества.

"Ты должен быть судимым равным тебе. В этом суть. А если вы посмотрите, кого предлагают местные власти в регионах в эти списки, увидите преимущественно социальных работников и людей пенсионного возраста", - заявил он.

Вознаграждение присяжного рассчитано с учетом должностного оклад судьи местного суда с учетом фактически отработанного времени.

"Любой человек сможет отказаться от участия в суде присяжных. Заставлять никто никого не будет. И мы хотим провести широкую информационную кампанию, и надеюсь, что нас в этом поддержат иностранные партнеры. Будем разъяснять, зачем это. У нас же сейчас многие говорят, что не доверяет суду. Пожалуйста, у вас есть возможность присоединиться к правосудию и это изменить", - подчеркнул Банчук.

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