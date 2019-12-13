 Желания одной Украины мало, РФ должна выполнить свою часть работы, - глава МИД Германии Маас о прекращении войны на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, докладывая в Бундестаге о результатах саммита "нормандской четверки".

"Всем причастным ясно, о чем идет речь, и это выходит за пределы восточной Украины и Украины. Мир в Украине играет важную роль также в отношениях Европы с Россией. Эти отношения улучшатся только при условии окончательного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины", - заявил министр.

Он проинформировал депутатов о договоренностях Париже 9 декабря: всестороннее прекращение огня до конца года, обмен к праздникам пленными, дальнейшее разминирование, разведения еще в трех точках. Также о договоренности не допускать в будущем препятствования работе СММ ОБСЕ, в состав которой входят 800 наблюдателей, в том числе 40 немцев.

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Глава МИД ФРГ признал, что ответов на многие вопросы пока нет. Среди них он назвал проведение демократических местных выборов в зоне конфликта, восстановление полного контроля Украины над ее границей.

"Именно президент Зеленский своим мирным курсом внес новое движение в имплементации Минских соглашений ... Следует признать, что Украина в течение последних недель и месяцев сделала мужественные шаги, в том числе против внутреннего политического сопротивления, и таким образом создала основу для того, чтобы мы могли вернуться к обсуждению политического процесса завершения конфликта на востоке Украины. Но мир на Донбассе нуждается больше, чем в воле украинского правительства", - заявил Маас.

Он заверил, что Германия вместе с Францией будет продолжать работать над тем, чтобы шестая зима войны для людей с восточной Украины стала последней военной зимой.

Маас сообщил, что перед саммитом через 4 месяца должна состояться встреча на уровне министров иностранных дел.

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