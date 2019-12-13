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Темы дня: Убийство Шеремета Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли
 Политика Украины, За рубежом
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 Желания одной Украины мало, РФ должна выполнить свою часть работы, - глава МИД Германии Маас о прекращении войны на Донбассе

Украинская сторона предприняла шаги к разблокированию Минского процесса, но воли ее одной недостаточно, свою часть работы должна выполнить РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, докладывая в Бундестаге о результатах саммита "нормандской четверки".

"Всем причастным ясно, о чем идет речь, и это выходит за пределы восточной Украины и Украины. Мир в Украине играет важную роль также в отношениях Европы с Россией. Эти отношения улучшатся только при условии окончательного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины", - заявил министр.

Он проинформировал депутатов о договоренностях Париже 9 декабря: всестороннее прекращение огня до конца года, обмен к праздникам пленными, дальнейшее разминирование, разведения еще в трех точках. Также о договоренности не допускать в будущем препятствования работе СММ ОБСЕ, в состав которой входят 800 наблюдателей, в том числе 40 немцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: освобождение пленных из РФ и оккупированного Крыма будет решаться после возвращения заложников из ОРДЛО

Глава МИД ФРГ признал, что ответов на многие вопросы пока нет. Среди них он назвал проведение демократических местных выборов в зоне конфликта, восстановление полного контроля Украины над ее границей.

"Именно президент Зеленский своим мирным курсом внес новое движение в имплементации Минских соглашений ... Следует признать, что Украина в течение последних недель и месяцев сделала мужественные шаги, в том числе против внутреннего политического сопротивления, и таким образом создала основу для того, чтобы мы могли вернуться к обсуждению политического процесса завершения конфликта на востоке Украины. Но мир на Донбассе нуждается больше, чем в воле украинского правительства", - заявил Маас.

Он заверил, что Германия вместе с Францией будет продолжать работать над тем, чтобы шестая зима войны для людей с восточной Украины стала последней военной зимой.

Маас сообщил, что перед саммитом через 4 месяца должна состояться встреча на уровне министров иностранных дел.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165204
 
 
 Топ комментарии
 
Как оказалось, в Минске в 15 году была подписана Украиной капитуляция, которую порошенко назвал перемогой. У нас оккупированы территории, у нас убитыми почти 20 тысяч граждан. Мы потерпевшая сторона, при полном пофигизме наших союзников на западе, не получили практически ни реальной помощи , ни соучастия, ни сатисфакции. И все это произошло в 21веке. Цивилизация допустила существование и победу монголо-татарского ига над европейской страной.
Рашка на зло Украине улучшает оккупированный Крым, имеет миллиардные совместны проекты с Европой, что говорит о декоративности в большей части санкций.
Пока мы не будем трезво смотреть на вещи, мы не сможем двигаться дальше.
Что нам делать и как жить? У нас есть пример Грузии , потерявшей тоже свою жемчужину у побережья-Абхазию. Грузия развивается, растёт экономически, в Грузии не гибнут каждый день на фронте люди. Но Абхазию они никогда не признают юридически. Думаю, эта модель и будет нашей перспективой.
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Путина просто кинули, наообещав ему полный "одобрямс" на "норманидии". А по факту - послали нахер, что и вызвало бурные возмущения его команды. Главное было выманить кремлевского бандита на встречу и представить его мировой общественности в неприглядном виде.

Красивейшая операция команды Зеленского. Теперь Украина в шоколаде и все смотрят на Россию. 5 баллов!
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Біляроси навіть офіційно протестувати не будуть.
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Ничего кацапстан не будет выполнять. Но СП-2 это не отменяет. Правда,Масс?
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А Зеленский говорил что у нас гражданская война
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Хватит врать.
У нас агрессия и есть агрессор, который за это получил санкции.
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А Зеленский говорил что никаких кацапских войск нет, а есть лишь сепаратисты на которых влияет россия
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А порошенко говорил что офшоров нет и свинарчуки не при чем.
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Зеленский называет Россию агрессором.
https://www.youtube.com/watch?v=Tb9_gv9QkwE
А в этот раз он объяснил, почему придержались сдержанных формулировок - потому что хотели освободить пленных. Но, всё равно, весь цивилизованный мир знает, что это - агрессия, и за это Россия находится под санкциями. И, буквально, вчера санкции продлили, т.к. Россия не забирает "ихтамнетов" и не передаёт границу.
Зеленский чётко сказал: сначала граница, потом выборы. А Меркель подтвердила - и только потом снятие санкций.
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Значит Президент Зеленский всё правильно делает.
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За исключением приглашения пропагандонов...
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пока рефия выполнит. зедебил все домашнее задание успеет сделать
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Путина просто кинули, наообещав ему полный "одобрямс" на "норманидии". А по факту - послали нахер, что и вызвало бурные возмущения его команды. Главное было выманить кремлевского бандита на встречу и представить его мировой общественности в неприглядном виде.

Красивейшая операция команды Зеленского. Теперь Украина в шоколаде и все смотрят на Россию. 5 баллов!
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В России замечены новые карты РФ с аннексированной Беларусью.

Желания одной Украины мало, РФ должна выполнить свою часть работы, - глава МИД Германии Маас о прекращении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 6057
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Біляроси навіть офіційно протестувати не будуть.
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на Ореста Лютого ЗЕк наехал--

тоже наверное подозреваемый в убийстве Шеремета...

Желания одной Украины мало, РФ должна выполнить свою часть работы, - глава МИД Германии Маас о прекращении войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2880
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Как оказалось, в Минске в 15 году была подписана Украиной капитуляция, которую порошенко назвал перемогой. У нас оккупированы территории, у нас убитыми почти 20 тысяч граждан. Мы потерпевшая сторона, при полном пофигизме наших союзников на западе, не получили практически ни реальной помощи , ни соучастия, ни сатисфакции. И все это произошло в 21веке. Цивилизация допустила существование и победу монголо-татарского ига над европейской страной.
Рашка на зло Украине улучшает оккупированный Крым, имеет миллиардные совместны проекты с Европой, что говорит о декоративности в большей части санкций.
Пока мы не будем трезво смотреть на вещи, мы не сможем двигаться дальше.
Что нам делать и как жить? У нас есть пример Грузии , потерявшей тоже свою жемчужину у побережья-Абхазию. Грузия развивается, растёт экономически, в Грузии не гибнут каждый день на фронте люди. Но Абхазию они никогда не признают юридически. Думаю, эта модель и будет нашей перспективой.
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Клоун превратился в политика! А политик в клоуна! Наши реалии!
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"Украинская сторона предприняла шаги к разблокированию Минского процесса, но воли ее одной недостаточно, свою часть работы должна выполнить РФ."

Браво! Именно для этого Зеля организовал встречу, что бы немцы так сказали.
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Розпочинайте будівництво ПП 3 - тоді точно настане мир...
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"Я не вірю у співпадіння." Журналістка Яніна Соколова зробила різку заяву у справі Павла Шеремета
Яніна Соколова розповіла у своєму Фейсбук про "дивні збіги" в справі Шеремета:
"Це дивний збіг…
Але я лише констатую, не даючи оцінку сьогоднішньому брифінгу і розслідуванню вбивства Павла.
Винні мають бути покарані, хто б це не був.
Отже.
1. Вчора, Путін заявив, що націоналісти(читай добровольці з правих рухів) «сильніші» за Володимир Зеленський, а тому кордон нам росіяни не віддадуть, бо буде нєдайбох Серебрениця.
2. Сьогодні пан Ноздрачов.
Є такий мущіна. Начальник відділку цивільно-військового співробітництва ЗСУ мав брифінг, де заявляє, що збройні сили готові ре інтегруватися з російською армією і бойовиками, з добровольцями - ні.
3. Всі резонансні вбивства , які мають результати розслідувань свідчать про те, що виконавцями є… добровольці АТО.
Війна як і мирне життя має різних людей.
Серед них є герої і є покидьки.
Є ті, хто повернувся з війни і не знає як адаптуватися до життя, бо держава як котенят їх кидає, не соціалізувавши. Знаєте, який найбільший страх хлопців, з якими я бачуся у госпіталях. Ні, не їхні травми. Найбільший страх: що з ними буде після того, як вони вийдуть з лікарні.
Плюс психологічна травма.
Такими легко маніпулювати.
І всі ці воїни вміють вбивати.
Ворог навчив.
Але…я не вірю у співпадіння.
Складається враження свідомої дискредитації патріотів-добровольців, волонтерів і націоналістів.
Чому?
Бо… це на разі єдина потужна сила для всіх проросійських демонів, які розгулюють моєю країною…
Не дайте шляхом окремих випадків дискредитувати ім'я всіх добровольців і ветеранів. Вони цього не заслужили.
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