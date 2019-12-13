 Желания одной Украины мало, РФ должна выполнить свою часть работы, - глава МИД Германии Маас о прекращении войны на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, докладывая в Бундестаге о результатах саммита "нормандской четверки".
"Всем причастным ясно, о чем идет речь, и это выходит за пределы восточной Украины и Украины. Мир в Украине играет важную роль также в отношениях Европы с Россией. Эти отношения улучшатся только при условии окончательного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины", - заявил министр.
Он проинформировал депутатов о договоренностях Париже 9 декабря: всестороннее прекращение огня до конца года, обмен к праздникам пленными, дальнейшее разминирование, разведения еще в трех точках. Также о договоренности не допускать в будущем препятствования работе СММ ОБСЕ, в состав которой входят 800 наблюдателей, в том числе 40 немцев.
Глава МИД ФРГ признал, что ответов на многие вопросы пока нет. Среди них он назвал проведение демократических местных выборов в зоне конфликта, восстановление полного контроля Украины над ее границей.
"Именно президент Зеленский своим мирным курсом внес новое движение в имплементации Минских соглашений ... Следует признать, что Украина в течение последних недель и месяцев сделала мужественные шаги, в том числе против внутреннего политического сопротивления, и таким образом создала основу для того, чтобы мы могли вернуться к обсуждению политического процесса завершения конфликта на востоке Украины. Но мир на Донбассе нуждается больше, чем в воле украинского правительства", - заявил Маас.
Он заверил, что Германия вместе с Францией будет продолжать работать над тем, чтобы шестая зима войны для людей с восточной Украины стала последней военной зимой.
Маас сообщил, что перед саммитом через 4 месяца должна состояться встреча на уровне министров иностранных дел.
У нас агрессия и есть агрессор, который за это получил санкции.
https://www.youtube.com/watch?v=Tb9_gv9QkwE
А в этот раз он объяснил, почему придержались сдержанных формулировок - потому что хотели освободить пленных. Но, всё равно, весь цивилизованный мир знает, что это - агрессия, и за это Россия находится под санкциями. И, буквально, вчера санкции продлили, т.к. Россия не забирает "ихтамнетов" и не передаёт границу.
Зеленский чётко сказал: сначала граница, потом выборы. А Меркель подтвердила - и только потом снятие санкций.
Красивейшая операция команды Зеленского. Теперь Украина в шоколаде и все смотрят на Россию. 5 баллов!
тоже наверное подозреваемый в убийстве Шеремета...
Рашка на зло Украине улучшает оккупированный Крым, имеет миллиардные совместны проекты с Европой, что говорит о декоративности в большей части санкций.
Пока мы не будем трезво смотреть на вещи, мы не сможем двигаться дальше.
Что нам делать и как жить? У нас есть пример Грузии , потерявшей тоже свою жемчужину у побережья-Абхазию. Грузия развивается, растёт экономически, в Грузии не гибнут каждый день на фронте люди. Но Абхазию они никогда не признают юридически. Думаю, эта модель и будет нашей перспективой.
Браво! Именно для этого Зеля организовал встречу, что бы немцы так сказали.
Яніна Соколова розповіла у своєму Фейсбук про "дивні збіги" в справі Шеремета:
"Це дивний збіг…
Але я лише констатую, не даючи оцінку сьогоднішньому брифінгу і розслідуванню вбивства Павла.
Винні мають бути покарані, хто б це не був.
Отже.
1. Вчора, Путін заявив, що націоналісти(читай добровольці з правих рухів) «сильніші» за Володимир Зеленський, а тому кордон нам росіяни не віддадуть, бо буде нєдайбох Серебрениця.
2. Сьогодні пан Ноздрачов.
Є такий мущіна. Начальник відділку цивільно-військового співробітництва ЗСУ мав брифінг, де заявляє, що збройні сили готові ре інтегруватися з російською армією і бойовиками, з добровольцями - ні.
3. Всі резонансні вбивства , які мають результати розслідувань свідчать про те, що виконавцями є… добровольці АТО.
Війна як і мирне життя має різних людей.
Серед них є герої і є покидьки.
Є ті, хто повернувся з війни і не знає як адаптуватися до життя, бо держава як котенят їх кидає, не соціалізувавши. Знаєте, який найбільший страх хлопців, з якими я бачуся у госпіталях. Ні, не їхні травми. Найбільший страх: що з ними буде після того, як вони вийдуть з лікарні.
Плюс психологічна травма.
Такими легко маніпулювати.
І всі ці воїни вміють вбивати.
Ворог навчив.
Але…я не вірю у співпадіння.
Складається враження свідомої дискредитації патріотів-добровольців, волонтерів і націоналістів.
Чому?
Бо… це на разі єдина потужна сила для всіх проросійських демонів, які розгулюють моєю країною…
Не дайте шляхом окремих випадків дискредитувати ім'я всіх добровольців і ветеранів. Вони цього не заслужили.