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Все про:бюджет (4424) госбюджет (720) льготы (474) субсидия (523) Музыченко Виталий (1)

 В 2020 году на льготы и субсидии по услугам ЖКХ предусмотрено более 47,5 млрд грн, - замминистра соцполитики Музыченко

В государственном бюджете на 2020 год будет предусмотрена аналогичная с 2019 годом сумма на субсидии и льготы для граждан на оплату коммунальных услуг в более чем 47,5 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"На следующий год предусмотрена аналогичная с 2019 годом сумма на уровне чуть более 47,5 миллиардов гривен. Этого также абсолютно достаточно для того, чтобы обеспечить в полном объеме финансирование льгот и субсидий на услуги ЖКХ", - заявил Музыченко в пятницу во время брифинга на тему государственной поддержки в сфере оплаты коммунальных услуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Субсидию на услуги ЖКХ получили более 3 миллионов домохозяйств, - замминистра соцполитики Музыченко

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский его подписал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году армия получит крупнейший в истории Украины оборонный бюджет - 245,8 млрд, - Загороднюк. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3165201
 
 
 Топ комментарии
 
Только прошу направить эти субсидии исключительно порохоботам так как для зелебобиков эпоха бидности закончилась В 2020 году на льготы и субсидии по услугам ЖКХ предусмотрено более 47,5 млрд грн, - замминистра соцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 4094
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мені не потрібно нічого від держави. Моє нехай направлять армії.
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Та чего уж там скрывать- триллионы квадриллионов!
Раз номерной бот сказал, значит так и есть!
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Только прошу направить эти субсидии исключительно порохоботам так как для зелебобиков эпоха бидности закончилась В 2020 году на льготы и субсидии по услугам ЖКХ предусмотрено более 47,5 млрд грн, - замминистра соцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 4094
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мені не потрібно нічого від держави. Моє нехай направлять армії.
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Та чего уж там скрывать- триллионы квадриллионов!
Раз номерной бот сказал, значит так и есть!
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Льготы ?
При капитализме ??
Льготы при феодализме, что бы поощрить надсмотрщиков и лояльных.
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При капіталізьмі люди заробляють нормальні зарплати і пенсії мають відповідні, а у нас зарплати як при сіцілізьмі.
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Странно? Скоро год, как зааорчилась эпоха бпдности, а ещё кто-то наживается на субсидиях?
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і ці льготи відпрацюють трудяги, підкреслюю, не тіі хто отримує більше 40 000 , а саме трудяги
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Интересно, а всяким зелебобикам у которых по 20 квартир типа Дубинского будут субсидии на каждую из квартир? В 2020 году на льготы и субсидии по услугам ЖКХ предусмотрено более 47,5 млрд грн, - замминистра соцполитики Музыченко - Цензор.НЕТ 7671
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Причому десять иільярдів з тих сорока семи планується стягнути з колишніх субсидіантів,що отримали субсидію незаконно...
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Минимальная зарплата в Украине на сегодня 4173 грн., Плюс еще 100 грн. это индексация на год. (это приблизительно), большинство оформляются именно на "минималку", для работодателя это меньше ЕСВ (22 %), для работника это меньше НДФЛ (18%) и ВС (1,5%), а зарплату они получают около 10 000 грн. (средний показатель) , соответственно с суммы в 5727 грн. никие налоги взносы не платятяся, а это 1230 грн. ЕСВ (за счет работодателя), 1031 грн. (НДФЛ) + 86 грн. (ВС) =1117 грн.... Если взять за масштаб 100 000 человек 234 700 000 грн. или 10 200 000 в $$$$$$..... и это за месяц. А плюс еще работники с "минималкой" (не беру бюджетные зарплаты) оформляют субсидию..В итоге тот кто платить налоги с полной зарплаты платят их ДВАЖДЫ !!!! Я не открываю сейчас вопрос о как воруются еще эти "налоги" на уровне города и страны
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А ведь эти деньги могли пойти на развитие страны, а благодаря соевому мародеру и его тарифам пойдут в карманы нескольким олигархам, владельцам облэнерго. Поднять тарифы и цены всегда легко, а вот вернуть назад куда сложнее.
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Пока не пересмотрят вопросы взымания долгов за ком.услуги,все это ерунда.Надо уменьшить разрешенную сумму долга до двух минимумов и разрешить,через суд забирать жилье,для погашения долга.Сегодня вывесили списки должников за отопление.На подъезд 15квартир - шестеро должны 65тыс.грн.Но самое интересное,что один летом купил авто, другой,приехав с сезонных работ,бухает каждый день,третий не живет,но проведывает.Почему нормальные люди должны страдать и жить без отопления из-за подлецов?
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Это одна из схем спизживания бюджетных денег. И хрен кто подкопается.
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