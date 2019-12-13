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 Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist

Россия раздала допинг своим атлетам и триумфально праздновала их золотые медали, словно это были трофеи войны. Подхваченное государственной пропагандистской машиной празднование быстро переросло в антизападную истерию. Олимпийские игры в Сочи за считанные дни уступили место оккупации Крыма и вторжению на Восток Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом пишет издание "The Economist".

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году должна была стать определяющим моментом президентства Владимира Путина. Она должна была показать миру возрожденную Россию, а также усилить его популярность дома. Потратив $50 млрд, он не оставил ни единого шанса сценарию, что что-то пойдет не так.

Спустя шесть лет последствия до сих пор преследуют Кремль. 9 декабря антидопинговая организация WADA запретила России участвовать в главных международных соревнованиях на четыре года. В стране, где символы играют большую роль, чем суть, этот запрет, несмотря на все доступные лазейки, стал большим унижением. Он был провозглашен в тот же день, когда Путин сел за стол с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Франции и Германии, чтобы поговорить о войне на Донбассе, которую спонсирует Россия. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.

Первая встреча в "нормандском формате" за три года была окутана страхами. Частично это произошло из-за нового рвения президента Франции Эмманюэля Макрона строить мосты в отношениях с Россией. Достигнет ли Путин своей цели запихнуть Донбасс обратно в состав Украины, не отдавая при этом украинскому правительству полный контроль над суверенитетом своей страны, чтобы он стал удобным инструментом дестабилизации всех ее регионов? Будет ли французский президент давить на Киев ради собственного большого видения европейской архитектуры безопасности? А украинский президент-новичок прогнется под этим давлением? Все эти страхи заставили тысячи людей выйти на улицы в Киеве, призывая Зеленского не сдавать позиции.

Читайте также: Донбасс нельзя сравнивать со Сребреницей, - Корниенко о словах Путина

Встреча не принесла больших результатов. И это стало некоторым облегчением. Стороны договорились о новом обмене заключенными, о разведении войск еще в трех местах на линии разграничения и о новой встрече через четыре месяца. Но Зеленский также публично провел некоторые красные линии. Территориальная целостность Украины не будет принесена в жертву включительно с Крымом, а также никаких местных выборов на Донбассе, пока Киев не будет контролировать всю оккупированную территорию и границу с Россией. Только при этих условиях выборы будут честными, в то время как сейчас на такое их качество рассчитывать не приходится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если будет "стена", то это другое государство, которое мы никогда, вы понимаете, не признаем, никогда", - Зеленский о Донбассе

Контраст между президентами Украины и России был поразительный. Путин приехал на встречу в бронированном монстре-лимузине в сопровождении телохранителей, некоторые из которых были в балаклавах. Зеленский же прибыл в микроавтобусе Renault. На поздней пресс-конференции Зеленский казался молодым, нервным и искренним. Путин выглядил как постаревший автократ, мстительный, свирепый и скучный. Поставив себе цель нормализовать отношения с Европой и изолировать Украину, он не достиг ни первого, ни второго. В тот же день министры иностранных дел ЕС согласились начать работу над европейской версией американского "Акта Магнитского". Это законодательная инициатива, которая предусматривает введение санкций против России за нарушения прав человека.

Неделя выдалась ужасной для Путина еще и потому, что он столкнулся с сопротивлением в Беларуси, дружественной славянской стране, которая уже входит в российский экономический союз. Усиление этого союза (и таким образом поглощение Беларуси) могло позволить Путину провозгласить создание новой страны, которую он возглавил бы после окончания своего последнего определенного российской конституцией президентского срока.

Но переговоры, которые прошли 7 декабря в резиденции в Сочи, не добились ничего от белорусского лидера Александра Лукашенко. "Мы никогда не собирались и не станем частью другой страны, даже братской России", - сказал он.

Разговор длился пять часов, но не дал ничего кроме договоренности встретиться снова через две недели. Как только Лукашенко вернулся домой, руководство белорусской армии объявило о желании принять участие в военных учениях НАТО под названием "Защитник Европы", которые пройдут в следующем году. Вряд ли все это дает повод Путину чувствовать себя по-рождественски празднично.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я сказал Путину, что резни на Донбассе не будет, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3165199
 
 
 Топ комментарии
 
лучший друг Богдана, Трубы и Зеленского пишет....

Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 3591
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Зато Хутин смог подсунуть нам своего агента на должность президента Украины Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 4549
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Зато Хутин смог подсунуть нам своего агента на должность президента Украины Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 4549
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Зелька ваш будет стараться сильнее, не волнуйся бот.
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В праці я бачив і Зе і Пе. Так що не за адресою зауваження бот.
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8 месяцев только в статусе Президента Украины, а так уже ползает 20 лет.
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Цікаво було б побачити Зе на місті Пе в 2014-му... Але я і думаю більшість людей цього не хотіли б...
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Екзистенціальне горе маргіналів більшість НЕ Ї..Е ! )
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не порівнюйте х..й з пальцем..
ситуацію після початку війни і зараз..

Особисто у Мене до Порошенко перші два роки його каденції не було претензій..
І Баригою він став не відразу..

Багато хто погодиться,що в Україні було 4(!!!) Майдани.
1."Революція на граніті"
2."Оранжевий"
3.ЄвроМайдан.
4."МАйдан електоральний" .. коли Пєтю послали на..уй 73 відсотки виборців.Зе просто повезло -він став суперником Лідера антирейтингів.
Кажуть,що з Пєтєю виграв би навіть ...Бойко.(((
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Порохоботи..
Ваші звинувачення решти у непатріотизмі -ГІВНО ВАРТІ.
Не треба було ПЄті розводити "Схеми"в енергетиці,В"Укроборонпромі".. ((
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Агента Лоліту?
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лучший друг Богдана, Трубы и Зеленского пишет....

Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 3591
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И поддержка у него среди зелебобиков 99.5% по лайкам дизлайкам 99.5% Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 8849
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Ау! Протибориги, як вам портнов намащується?
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Опытный юрист Портнов звиздит про "раскрытое убийство" до суда.
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Коммуняки - смогли изолировать Украину!!!! А путин просто путин!!! Убийца и вор!!!!!
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А почему этого не понимают 73% украинцев которые проголосовали за представителя ху*ла в Украине? Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist - Цензор.НЕТ 6557
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За представителя кремлевского ***** в Украине проголосовали около 8% от голосовавших. Не ври.
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А 73% от голосовавших отдали голос не за представителя *****, а за его холуя.
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За холуя путена Порошенко не голосовали 73% голосовавших.Хватит врать.
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Это точно. Голосовали за холуя зуйла зеленского.😉
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представители ***** - это порошенко и турчинов со своими карманными "поцреотами".
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Лахта, а кто тебя Диогеном обозвал? Скажи ему, чтоДиоген жил в бочке, а не на бутылке, как ты.
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за шмарклю зелену голосувало 23% виборців(+21%"протіф Порошенко") за"партію" шмарклі голосували ті ж самі 23%.. а 73=лахтинський фейК
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Як пішло ***** на пропасть, так і кловун йому впхнув.
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Потужна! 😂
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вальдемар,ты уже всем долги пораздавал? новый год надо встречать без долгов.
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)(уйло - аскарида и гнойный опарыш. Продолжение и усиление западных санкций и этот скользкий червяк сдохнет.
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Хорошо хоть в газетах они каждый день побеждают Путина.
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Читать умеет, умники?
" принять решение о продлении санкций еще на полгода, учитывая тот факт, что мы считаем, что имплементация Минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным моментом", - сказал он."
Утром минские соглашения - вечером санкции!
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Однако, спортивный и прочий мир официально сейчас считают РФ победительницей олимпиады в Сочи, не взирая на "раздачу допинга".
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По слухам после кучи судов и апелляций бОльшая часть отобранных наград возвращена россиянам и на данный момент РФ по прежнему первая по числу золотых и прочих медалей. Наверное, это можно проверить через Википедию хотя бы.
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Ну,ru-это понятно. А как насчет "спортивный и прочий мир" который что-то там считает?
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Это твоя задача - найти информацию, опровергающую российскую Википедию, если не веришь, это же очень легко - можно посмотреть, например, англоязычную Вики для начала.
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А пороховоняйки волали, без Пэтрухи конец, а оно еще и не плохо получается.
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Собянин не имеет отношения к Ведомостям, которые опубликовали цифры, но зато отношение имеет кое кто другой, самый правдивый и благожелательный к России человек: "Июль 1998 годаОснователь «Индепендент Медиа» Дерк Сауэр договорился с Financial Times и The Wall Street Journal, что они создадут СП в равных долях и будут выпускать новую деловую газету в России. Костяком нового коллектива станут сотрудники еженедельника «Капитал», издававшегося «Индепом»"
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А ты, крысеныш, обизнаный в мокшанских вопросах. Или это цитата из методички. Путін не зміг ізолювати Україну і поліпшити відносини з Європою, - The Economist - Цензор.НЕТ 5277 Пшел отсюда, крыса.
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Цитата с сайта газеты Ведомости, откуда и взят текст рядом с Собяниным, всего нужно 30 сек, чтоб добраться до "методички", ДБЛ...
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Наср*ть.
Какое нам дело, на что они деньги тратят?
Вас сильно волнует, как тратятся деньги в Конго или в ЦАР?
Вот с запоребриком также.
Пусть выметаются с Донбасса и хоть золотом тротуары в Москве выкладывают.

Наср*ть.
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Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян



Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Среди них должники по кредитам - 7-8 миллионов человек, алиментам - 1,42 миллиона человек, штрафам ГИБДД - 13,1 миллиона человек, и услугам ЖКХ - 2,5 миллиона человек. За 2019 год приставы взыскали с неплательщиков 104,2 миллиона рублей.
Как рассказал представитель ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Павел Михмель, в стране растет число людей, уверенных в том, что статус банкрота или судебное разбирательство позволят им избавиться от долговой нагрузки - «убежденных неплательщиков» в России 10 процентов. Путін не зміг ізолювати Україну і поліпшити відносини з Європою, - The Economist - Цензор.НЕТ 4060
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Как это Цензор пропустил сюда эту статью, в ней нет ни хвалебных од потроху и ничего плохого про Зелю...Странно.
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Путин не добился ничего, кроме того, что в Севастополе и в прочей Украине до сих пор нет военных баз НАТО,
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та й без баз НАТО пукін сіпається та всерається Путін не зміг ізолювати Україну і поліпшити відносини з Європою, - The Economist - Цензор.НЕТ 7598
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А опорная база флота в Очакове построенная амерамит
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Жаба мордовская, их там никогда бы и не было, но )(уйло своим нападением на Украину все изменил, в том числе и менталитет Украинцев. И теперь базы НАТО в Украине обязательно будут. Да, чуть не забыл - Украина будет членом Евросоюза. А ты продолжай квакать в саранских болотах Путін не зміг ізолювати Україну і поліпшити відносини з Європою, - The Economist - Цензор.НЕТ 614
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"их там никогда бы и не было"
По этому вопросу у главы американской частной разведывательной компании "Стратфор", именуемой "теневым ЦРУ", в 2015 году было диаметрально противоположное мнение. он высказался так, что Украина после подписания ассоциации с ЕС представляла собой реальную угрозу обороне РФ и Пу адекватно реагировал на угрозу.
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Пшло вон отсюда, тебе сказали. Пришло оно размазывать свое лайно по цензору. Запоребриком цензор признан экстремистским сайтом, пацак. Или ты на службе? Путін не зміг ізолювати Україну і поліпшити відносини з Європою, - The Economist - Цензор.НЕТ 5058
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Ольгінського Щура просто викидуйте на...уй у спам .. не тратьте зусиль і нерви..
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'Стороны договорились о новом обмене заключенными"
Источник: https://censor.net.ua/n3165199

"
СБУ отказалось выдать 28 человек содержащихся в блоке "Д" (особо важные) для обмена из списка России. Россия отказалась от обмена.
Ждем сообщений от полиции про участие СБУ в убийстве Шеремета. ."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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"Технический анализ телефонных соединений по делу Шеремета (свыше 80 млн. по данным следствия) проводился на мощностях компании "Киевстар" находящаяся в собственности российского олигарха Михаила Фридмана (Альфа Групп) "
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

Скажите, а Фридман предоставит свои мощности для того, чтобы найти убийц украинского бойца, запытанного до смерти террористами ЛДНР, того воина ВСУ, тело которого вернули без органов и с выколотыми глазами?
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Предлагаю на минутку прекратить срач, и послушать песню на тему, - которая касается всех нас, Украинцев: https://www.youtube.com/watch?v=z6F6P3tTJw8
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Дед ХУ в очередной раз споткнулся....
Этот Боливар уже не может везти интересы Рабсии и ее кланов...
Пора деду в землю...
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Большое спасибо! ♥♥
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