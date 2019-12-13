 Субсидию на услуги ЖКХ получили более 3 миллионов домохозяйств, - замминистра соцполитики Музыченко

"По результатам ноября мы можем сказать, что жилищная субсидия рассчитана и перечислена более чем трем миллионам домохозяйств в Украине, - сказал Музыченко в Киеве в пятницу на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже рассчитались по ноябрь включительно, все профинансировано на 100%, ни одной копейки просроченной задолженности по льготам и субсидиям у нас перед гражданами нет", - заявил Музыченко.

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Он также утверждает, что переходящей на следующий год задолженности по субсидиям и льготам на услуги ЖКХ также не будет.