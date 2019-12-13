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Все про:ЖКХ (1384) субсидия (523) Музыченко Виталий (1)

 Субсидию на услуги ЖКХ получили более 3 миллионов домохозяйств, - замминистра соцполитики Музыченко

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко сообщил, что субсидию на оплату коммунальных услуг в ноябре 2019 года получили более трёх миллионов украинских домохозяйств.

"По результатам ноября мы можем сказать, что жилищная субсидия рассчитана и перечислена более чем трем миллионам домохозяйств в Украине, - сказал Музыченко в Киеве в пятницу на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы уже рассчитались по ноябрь включительно, все профинансировано на 100%, ни одной копейки просроченной задолженности по льготам и субсидиям у нас перед гражданами нет", - заявил Музыченко.

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Он также утверждает, что переходящей на следующий год задолженности по субсидиям и льготам на услуги ЖКХ также не будет.

Источник: https://censor.net.ua/n3165198
 
 
 Топ комментарии
 
Странно было в прошлом году около 10 млн стало 3 Этож как надо сократить???
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Г Музыченко!! Какую вы музыку слушаете?? Вы что охлохли?? В отделах соцзащиты Дурдом после ваших идиотских решений!! СМС со сбербанка не приходят сколько платить пенсионеры не знают Брагодаря ВАШЕЙ" диджитализации""!! Бабушки в трансе ,идиоты ВЫ сматфоны раздайте а потом вводите безьумажный оборот!!!! А в селе где нет интернета И не везде работает мобильная связь как быть?? Одно слово зеленые идиоты жизни вы не знаете и ВАС уже проклинают.
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Конец Эпохи Бидности! Ура! А если субсидию отменить вообще - то с 3 лимонов сократится до 0! Разве это не показатель как хорошо работает новая влада?
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Г Музыченко!! Какую вы музыку слушаете?? Вы что охлохли?? В отделах соцзащиты Дурдом после ваших идиотских решений!! СМС со сбербанка не приходят сколько платить пенсионеры не знают Брагодаря ВАШЕЙ" диджитализации""!! Бабушки в трансе ,идиоты ВЫ сматфоны раздайте а потом вводите безьумажный оборот!!!! А в селе где нет интернета И не везде работает мобильная связь как быть?? Одно слово зеленые идиоты жизни вы не знаете и ВАС уже проклинают.
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Мои родители оформили субсидию. Сейчас 13 декабря г.Кривой Рог, за октябрь 0,00 грн., за ноябрь 0,00 грн.
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одесская обл. - та же хрень - октябрь, ноябрь 0грн, сколько платить неизвестно, не заплатишь - снимут субсидию
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Может все ресурсы бросили на Лугандон?
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идиоты те кто поднял оплаты и протолкнул субсидии... у нас в доме куча субсидантов и счётчик на тепло - приходится ходить в трусах, жгут на полную и прикручивать не хотят, субсидия погасит
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Странно было в прошлом году около 10 млн стало 3 Этож как надо сократить???
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если с 10 стало 3 єто уже радует, хотелось бьі видеть нуль
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Конец Эпохи Бидности! Ура! А если субсидию отменить вообще - то с 3 лимонов сократится до 0! Разве это не показатель как хорошо работает новая влада?
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Даёшь в 2020 1 млн субсидиантов!!!! Правильной дорогой идёте товариСЧи!!! Кухарки рулят!
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то есть треть населения нищие оффициально
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