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 Фонд возмещения пострадавшим от насильственных преступлений может начать работу в 2021 году, - замглавы Минюста Банчук

В Украине планируют создать фонд возмещения средств потерпевшим от насильственных преступлений. Ожидается, что в среднем ежегодно такие выплаты будут получать от 10 тыс. до 20 тыс. потерпевших.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель министра юстиции Александр Банчук.

На парламентских слушаниях по результатам выполнения Национальной стратегии по правам человека стало известно о планах создания фонда возмещения потерпевшим от насильственных преступлений.

"Мы рассчитываем, что в среднем ежегодно такие выплаты будут получать от 10 тыс. до 20 тыс. пострадавших от насильственных преступлений. Если человек погиб, то обратиться за компенсацией сможет кто-то из его родственников. По поступлениям такой фонд составит примерно 200-300 млн грн в год. Это минимальные расчеты, которые делали наши специалисты вместе с представителями Консультативной миссии Европейского Союза", - заявил Банчук.

По его словам, законопроект не фиксирует сумму выплат, этим вопросом займется Кабмин. 

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"Мы только прописываем, куда человеку нужно обратиться и как правильно это сделать, а также сроки рассмотрения заявлений и осуществления выплат", - добавил замглавы Минюста.

Он отметил, что фонд помощи пострадавшим от насильственных преступлений должны создать, чтобы человек не ожидал, пока найдут виноватого, пока вынесут приговор. Это означает, что как только произошел факт противоправного деяния, есть подтверждение, что нанесен ущерб, лицо или его родственники обращаются в соответствующие органы, которые будут представлять фонд, и сразу получают деньги.

"Человеку надо восстанавливать свое здоровье, а не ждать, пока полиция закончит расследование, а суд рассмотрит дело", - подчеркнул он.

Банчук заявил, что для получения помощи нужно предоставить только справку от судебно-медицинского эксперта и выдержку из Единого реестра досудебных расследований.

По его словам, в законопроекте прописали, что фонд начнет работать в 2021 году.

Планируется, что фонд будет наполняться за счет поступлений от штрафов по уголовным и административным делам. Либо же судебного сбора в уголовном производстве для лиц, признанных виновными.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3165195
 
 
 Топ комментарии
 
Ось сепарня і завалить вас такими заявами. За чий рахунок буде цей банкет?
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SANDY - им нужно к Гудвину обратится (по крайней мере 73%)... - попросить дать не много ума...
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Пипец. приплыли.
Это ни что иное как:
"Репарации для жителей ДНР, ЛНР пострадавших от зверств националистов."

там и восстановление Дамбаса, и содержание "силовых структур" в регионах с "особым статусом"...

пля, а мы, идиоты, всё ждали когда паРашку заставят репарации платить... Фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів може почати роботу в 2021 році, - заступник голови Мін'юсту Банчук - Цензор.НЕТ 6080
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Ось сепарня і завалить вас такими заявами. За чий рахунок буде цей банкет?
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Ні,до сєпарні справа не дійде...Тільки свої будуть вважатись "постраждалими" і долучені до цієї новоявленої кормушки...
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Пипец. приплыли.
Это ни что иное как:
"Репарации для жителей ДНР, ЛНР пострадавших от зверств националистов."

там и восстановление Дамбаса, и содержание "силовых структур" в регионах с "особым статусом"...

пля, а мы, идиоты, всё ждали когда паРашку заставят репарации платить... Фонд відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів може почати роботу в 2021 році, - заступник голови Мін'юсту Банчук - Цензор.НЕТ 6080
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а вчителі, які не отримали 4000$ зарплати, можуть звертатися в цей фонд?
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Это выходит зелебобики каждый месяц воруют у каждого учителя где-то по 3600$ ? Фонд возмещения пострадавшим от насильственных преступлений может начать работу в 2021 году, - замглавы Минюста Банчук - Цензор.НЕТ 1654
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И каждый месяц получают их в конвертах!
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SANDY - им нужно к Гудвину обратится (по крайней мере 73%)... - попросить дать не много ума...
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Типо, преступники будут получать лицензию у государства и платить за неё в этот фонд, как банки, ломбарды и пр?
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Ибо, подобные фонды всегда создаются на средства участников рынка "услуг".
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Получать будут только после суда?
Только суд может признать "преступление".
А изнасилование народа в извращенной форме - пострадавшие от насильственных действий? Без согласия - значит насилие.
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