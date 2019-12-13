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Все про:Зинкевич (35) Дугарь Яна (1)

 "Грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий", - характеристика с места службы подозреваемой в деле об убийстве Шеремета военной медсестры Дугарь. ДОКУМЕНТ

По месту работы военную медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, характеризуют положительно.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила нардеп от ЕС Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Служебная характеристика Яны Дугарь из 66 госпиталя, в котором она служила в момент убийства Шеремета. Характеристика, конечно же, положительная и особенно обращаю внимание на то, что с 03.06 по 28.07 она находилась в должности операционной сестры (убийство было 20 июля)", - рассказала нардеп.

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"За время прохождения службы зарекомендовала себя исключительно, как грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий", - говорится в характеристике.

Грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий, - характеристика с места службы подозреваемой в деле об убийстве Шеремета военной медсестры Дугарь 01
Грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий, - характеристика с места службы подозреваемой в деле об убийстве Шеремета военной медсестры Дугарь 02

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3165192
 
 
 Топ комментарии
 
еще и патриотка Украины...
Вот такие для Зе-ликвидаторов самые опасные.....
Убрать любой ценой....
Скоро Беня за поимку таких украинцев будет премию выплачивать, как когда то за сепаров пытавшихся отжать его бизнес в 2014-ом "Грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий", - характеристика подозреваемой в деле об убийстве Шеремета военной медсестры Дугарь с места службы - Цензор.НЕТ 2997
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Ну і ще питання: ви дійсно вірите, що вбивство якогось маловідомого журналіста могло б дестабілізувати ситуацію і дозволити змінити державний будуй?))))Власне, цього ж і не відбулося...
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Зекам тоже пишут характеристики с места учебы или работы. Только это им не сильно помогает.
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"Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она - просто красавица!" (с)
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А вы думали Надя - одна такая?
Сколько сумасшедших в 100 000 участников, статистичеки?
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Тут, как посмотреть. Посидел, на передке, под обстрелами, пару лет, пришел на гражданку, а там тотальная коррупция и похренизм. Естественно, может появиться желание скинуть провластную шоблу нахер. Обостренная, так сказать, реакция. Но, она и справедливая, по-большому счету. Если бы я пришел с окопов и увидел свинячью рожу Свинарчука и полное описание его тыловых "подвигов", то не знаю, шобы я делал...
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особисто я у такому випадку пішов би у Львіську міськраду і розстріляв би СКОРУМПОВАНИЙ НА АМІНЬ міськвиконком РАЗОМ З САДОВИМ .. а не журналіста.
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Ну, это если чисто психануть. А если встрять в радикально-патриотичную организацию, то ходы могут быть более сложными.
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А при чём тут Паша? Лахта, ты тупо оскорбляешь память погибшего. И не надо о сакральной жертве. Слишко глупо и не та она, кто такой Шеремет для Украины? Это у нас он был борец с Лукашенкой, у него внесудебно казнили друга и коллегу. Ты забыл об этом? Это при Кучме было. И кое что он в Украине нашёл по этим старым делам, кое кто в Украине поселился из этих самых эскадронов смерти. И поговаривали, что они уже под Борисычем уже были. Ну дык, как там свинарчук каким боком, а зебилушка?
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больше скажу, именно в добровольцы первыми записываются самые сумасшедшие и радикальные, что у нас что в Раше что в Сирии и т.п. Как правило те кто не смогли найти себя в обычной жизни ввиду проблем с психикой/или просто долбанутые, или авантюристы которые работать не могут а вот с автоматом побегать - да.
Знаю что у части вышиваты сейчас полыхнет, но звиняйте, это так было и будет, во все времена и во всех странах.
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Да, это правда жизни, к сожалению. Если умен и интеллигентен, значит кулаками махать не умеешь. Если классно машешь кулаками,силен и отважен, то со справедливостью и милосердием проблемы. Нет совершенных людей, черт возьми и с этим нужно считаться.
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Хреново, если это убийство - отрыжка воровского режима Порошенко. То есть попытка дестабилизировать ситуацию в Украине с целью смены власти на нормальную, заинтересованную в процветании нашего государства.
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те на 100% украинскую ?
да Вы мечтатель,батенька "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 8292
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Borislav Bereza
2 год ·

44 000 абонентов и 80 000 000 телефонных соединений.
А ведь это практически тотальная прослушка?
И что правом на личную жизнь и информацию с теми 43 995 абонентами, которые даже согласно выводам следствия не при чем?
Я не верю в абсолютную честность и порядочность наших правоохранительных органов, которые налево и направо торгуют базами информации, кошмарят бизнес, крышуют бордели и наркотрафик, собирают с наливаек и за деньги закрывают дела, моют песок и контролируют игорку. Не все. Но очень многие.

Поэтому интересно на каком основании была проведена прослушка такого огромного количества граждан и кто может гарантировать, что приватная и коммерческая информация останется тайной?

Более того, в этот список из 44 000 абонентов можно всунуть любой номер.
Судья физически не сможет разобраться чьи это номера.
Кстати, а какой же судья дал разрешение на прослушивание такого количества абонентов и на каком основании?
Да, вопросов становится все больше и больше.
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и 80 000 000 телефонных соединений проаналізовано

\
хтось у це повірив?
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Об этом заявили аваковцы. Они на себя наговаривают?

"Проанализированы 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов."

https://zik.ua/ru/news/2019/12/12/koval_po_delu_sheremeta_nacpolcya_sdelala_o_kolossalnoy_rabote_vo_vremya_sledstviya_949717

Лучше бы они о "Звездунах" из МО россии так рьяно собирали информацию и не пускали эту мразь в Украину.
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Это не тотальная прослушка, а анализ телефонных разговоров постфактум.
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Анализ постфактум делается каким образом технически?
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Какой телефон, с какой соты, с кем соединился... К какой соте подключен телефон в какое время. Это не прослушка. Это техническая информация.
А прослушка это уже когда подозреваемых нашли. Ну и спалились по полной.
"Как хорошо что дружбан Ваня застрелился. Теперь у нас всё зашибись"...
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Да это не прослушка. Все операторы мобильной связи обязаны, по закону, хранить записи разговоров определенное время. Поднимают, эти записи, чисто по нужде.
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Уместен вопрос Борислава Березы:

"Более того, в этот список из 44 000 абонентов можно всунуть любой номер.
Судья физически не сможет разобраться чьи это номера.

Кстати, а какой же судья дал разрешение на прослушивание такого количества абонентов и на каком основании?"
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Обычно такими характеристиками начальство снимает с себя ответственность. Было бы удивительно если у них работал много лет откровенный негодяй и убийца.
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Уважаемый, я не первый день на Цензоре наблюдаю Ваши посты. У меня напрашивается несколько вопросов:
1. Вы судья или эксперт?
2. Вы были свидетелем убийства или Вам из Днепра виднее?
3. Когда вы определитесь за кого топить? Вы или крест снимите, или трусы наденьте!
Ничего лично, просто иногда читаю Ваши не всегда адекватные посты.
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предьява серьезная, надеюсь, что истина будет доказана и виновньіе сядут
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для ольгінських "предява" українським патріотам- як мед...(
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патриот не может быть уголовным убийцей по определению!
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ВБИВЦЯ МОЖЕ СЕБЕ ВВАЖАТИ ПАТРІОТОМ,АЛЕ НЕ Є НИМ,ЯКЩО ВБИВАЄ НЕ ВОРОГА.
Шеремет не був ворогом.

Апропо..можливий розстріл СЬОГОДНІ ,наприклад,групи пропагандистів каналу"звєзда',звичайно ж,кримінальний злочин(і ЦЕ НЕПРАВИЛЬНО).Бо цивільних.Неозброєних
Але і Патріотичний Акт.Бо РОСІЙСЬКУ ПРОПАГАНДИСТСЬКУ СВОЛОЧ ТРЕБА ЗНИЩУВАТИ БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ГУМАНІЗМ.
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себя можно называть как угодно, это никого не интересует.
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ну то невважайте думку їх про себе ЗАГАЛЬНОЮ.
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для ідііотів і ддурніів--головна рушійна сила тормоз мова, люди то так гімно
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Пока нарид увлечен аваковско-квартальными представлениями о злобных "нациках", зеленые урезают базовые права этого самого нарида.

Рада снизила штрафы за нарушение прав работников.



https://biz.censor.net.ua/news/3165084/rada_snizila_shtrafy_za_narushenie_prav_rabotnikov

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Все эти "характеристики" - отрыжка совка.
Какое отношение характеристики имеет к факту совершения преступления, если таковой будет установлен и подтвержден доказательствами? как она доказывает невиновность? Никак. Поэтому до лампочки.
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Интересно, какая была характеристика Чикатило из школы, где он преподавал? "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 214
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Кстати, да, характеристика у него была очень хорошей...
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а теперь мы подошли к главному - зачем при совке были нужны эти "характеристики"?
А только затем чтобы повязать всех круговой порукой. Ты дал когда-то хорошую характеристику человеку, он попался на преступлении, потом к тебе приходят товарищи в штатском и говорят - характеристику писал? Значит, или не рассмотрел "врага" или был с ним в сговоре. Выбирай - или наказание, или сотрудничаешь с нами, будешь "стучать" на своих коллег. И все, выбора по сути нет. Так и было пол-страны стукачей.
Давно пора эти "характеристики" отменить.
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Черт скрывается в мелочах. Одна ее фраза - "все что было до 2014 года уже никого не интересует". Типа война все спишет...
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Цыкаво, а Шо по цьому дЄлу думає, нині вЯдуШШая телеканала ZIK НадЄжда? "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 8106
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Нєєє.... Там хУзяєва з різних політічЄскіх лагєрєй...
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Я Б НЕ БУВ НАСТІЛЬКИ КАТЕГОРИЧНИМ.
у світлі все нових фактів про .'Баригу-Патріота'
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Вона зара проти земельної реХВорми топить "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 8011
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Знаю Яну особисто. "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 6867 Патріотка. Абсолютно адекватна оптимістична відкрита молода дівчина "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 6867 "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 2466 Ніколи жодним словом не проявляла ні радикальних думок, ні тим більше схильності до екстремизму "Грамотний, дисциплінований та працелюбний військовослужбовець", - характеристика підозрюваної у справі про вбивство Шеремета військової медсестри Дугарь з місця служби - Цензор.НЕТ 6867
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Або обвинувачення неправдиві, або її використали "втемну"
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Все может быть. Тут нужен, как вариант, суд присяжных. То, как у нас расследуют "гучни справы", однозначно вызывает справедливые подозрения в необъективности процесса. Тока одно расследование Майдана чего стоит! Какие-то химины куры, епи его за ногу!
А все почему? Да потому, что в этих справах торчат уши херовой кучи заинтересованных людей: политиков, бизнесменов, просто проходимцев и т.д.
Например, финальная стадия Майдана, когда на площадь вышла масса действительно патриотов Украины, не вызывает никакого сомнения. А вот начало Майдана... Тут масса вопросов. Я помню, как натужно, нехотя и вразвалочку все это двигалось. И было очевидно, что чья-то рука (руки), подпихивают процесс под жопу.
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Подивіться на інфу https://censor.net.ua/news/3165171, де Яна звинувачується в тому, що з 16 по 18 липня 2016 року вела візуальну розвідку місця майбутнього злочину. Тобто, саме в ці три дні вона мала би бути відсутня на службі. І це мають підтвердити очевидці.
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Да уж. Чикатило тоже ж был приличным семьянином...
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