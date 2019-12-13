 "Грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий", - характеристика с места службы подозреваемой в деле об убийстве Шеремета военной медсестры Дугарь. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила нардеп от ЕС Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Служебная характеристика Яны Дугарь из 66 госпиталя, в котором она служила в момент убийства Шеремета. Характеристика, конечно же, положительная и особенно обращаю внимание на то, что с 03.06 по 28.07 она находилась в должности операционной сестры (убийство было 20 июля)", - рассказала нардеп.
"За время прохождения службы зарекомендовала себя исключительно, как грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий", - говорится в характеристике.
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Сколько сумасшедших в 100 000 участников, статистичеки?
Знаю что у части вышиваты сейчас полыхнет, но звиняйте, это так было и будет, во все времена и во всех странах.
да Вы мечтатель,батенька
2 год ·
44 000 абонентов и 80 000 000 телефонных соединений.
А ведь это практически тотальная прослушка?
И что правом на личную жизнь и информацию с теми 43 995 абонентами, которые даже согласно выводам следствия не при чем?
Я не верю в абсолютную честность и порядочность наших правоохранительных органов, которые налево и направо торгуют базами информации, кошмарят бизнес, крышуют бордели и наркотрафик, собирают с наливаек и за деньги закрывают дела, моют песок и контролируют игорку. Не все. Но очень многие.
Поэтому интересно на каком основании была проведена прослушка такого огромного количества граждан и кто может гарантировать, что приватная и коммерческая информация останется тайной?
Более того, в этот список из 44 000 абонентов можно всунуть любой номер.
Судья физически не сможет разобраться чьи это номера.
Кстати, а какой же судья дал разрешение на прослушивание такого количества абонентов и на каком основании?
Да, вопросов становится все больше и больше.
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хтось у це повірив?
"Проанализированы 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов."
https://zik.ua/ru/news/2019/12/12/koval_po_delu_sheremeta_nacpolcya_sdelala_o_kolossalnoy_rabote_vo_vremya_sledstviya_949717
Лучше бы они о "Звездунах" из МО россии так рьяно собирали информацию и не пускали эту мразь в Украину.
А прослушка это уже когда подозреваемых нашли. Ну и спалились по полной.
"Как хорошо что дружбан Ваня застрелился. Теперь у нас всё зашибись"...
"Более того, в этот список из 44 000 абонентов можно всунуть любой номер.
Судья физически не сможет разобраться чьи это номера.
Кстати, а какой же судья дал разрешение на прослушивание такого количества абонентов и на каком основании?"
1. Вы судья или эксперт?
2. Вы были свидетелем убийства или Вам из Днепра виднее?
3. Когда вы определитесь за кого топить? Вы или крест снимите, или трусы наденьте!
Ничего лично, просто иногда читаю Ваши не всегда адекватные посты.
Шеремет не був ворогом.
Апропо..можливий розстріл СЬОГОДНІ ,наприклад,групи пропагандистів каналу"звєзда',звичайно ж,кримінальний злочин(і ЦЕ НЕПРАВИЛЬНО).Бо цивільних.Неозброєних
Але і Патріотичний Акт.Бо РОСІЙСЬКУ ПРОПАГАНДИСТСЬКУ СВОЛОЧ ТРЕБА ЗНИЩУВАТИ БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ГУМАНІЗМ.
Рада снизила штрафы за нарушение прав работников.
https://biz.censor.net.ua/news/3165084/rada_snizila_shtrafy_za_narushenie_prav_rabotnikov
Какое отношение характеристики имеет к факту совершения преступления, если таковой будет установлен и подтвержден доказательствами? как она доказывает невиновность? Никак. Поэтому до лампочки.
А только затем чтобы повязать всех круговой порукой. Ты дал когда-то хорошую характеристику человеку, он попался на преступлении, потом к тебе приходят товарищи в штатском и говорят - характеристику писал? Значит, или не рассмотрел "врага" или был с ним в сговоре. Выбирай - или наказание, или сотрудничаешь с нами, будешь "стучать" на своих коллег. И все, выбора по сути нет. Так и было пол-страны стукачей.
Давно пора эти "характеристики" отменить.
у світлі все нових фактів про .'Баригу-Патріота'
А все почему? Да потому, что в этих справах торчат уши херовой кучи заинтересованных людей: политиков, бизнесменов, просто проходимцев и т.д.
Например, финальная стадия Майдана, когда на площадь вышла масса действительно патриотов Украины, не вызывает никакого сомнения. А вот начало Майдана... Тут масса вопросов. Я помню, как натужно, нехотя и вразвалочку все это двигалось. И было очевидно, что чья-то рука (руки), подпихивают процесс под жопу.