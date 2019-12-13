 Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы дети не рождались в выходные, - Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, исследуя данные о рождаемости в Украине, выяснилось, что дети рождаются значительно чаще в будние дни.
"Если в советское время шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье!" - отметил Дубилет.
Как объясняют эксперты, врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные. Пики во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение.
"Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям", - подытожил Дубилет.
У моего одноклассника несколько лет назад из-за такой херни беда случилась. Точных деталей и терминов я уже не помню, в чем-то могу ошибиться, но общая суть такова, его жене "повезло" рожать в выходные, а так как врача нет и прерывать выходной он не собирался, то ей искусственно задерживали роды. В результате ребенок начал "тонуть" в какой-то там жидкости, длительное время к мозгу кислород почти не поступал и он родился с серьезными, необратимыми отклонениями.
И если врач к примеру в четверг назначил стимулирование родов на вторник, то тут не о каких показаниях можно уже не говорить - он сделал это исключительно из своего удобства.
В на праздники как они это любят делать просто сказка!!!
"Все чудесатее и чудесатее"
Но больше "стимулирования" они любят только "кесарево" обо оно точнее и что им особенно приятно - дороже для пациента
В больнице он сразу переходит в руки врачей, мягко говоря, неукраинцев
для которых он - ещё один быдлёнышь, которого надо сразу энергетически потушить
приёмами мануального энергетического воздействия - энергетика новорождённого
абсолютно беззащитна, он не умеет говорить и не запомнит что с ним делали.
А мама это не увидит, потому что его сразу унесут, и если за роды не заплачено налом,
то мама обязательно получит свою порцию больничных мучений, а будет брыкаться
и качать права - у него могут наступить "послеродовые осложнения" и он не выживет.
Когда большевики захватили власть, то первыми перебили попов и бабок-повитух.
Чтобы здоровые гойские аборигены больше не рождались.
Это элемент "управляемой медицины" - такого же оружия как танки и пушки.
А Высоцкий потом скажет, что "настоящих буйных мало", не уточняя, почему.
рЕБЯТА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ДУРАКА!!!!
Это блеать тупорылый зебил называется - программируемые роды и они являются соврешенно рутинной практикой. Если родовые пути и плод зрелые и нормальный срок беременности, отсутствует значимая патология беременности, то абсолютно нормально, если врач не будет ждать выходных и портить их себе и другим и на которые в клинике присутствуют только дежуранты, а не полный штат персонала, и стимулирует их начало на день-два раньше. Для плода и роженицы это не несет никакой угрозы при отсутствии патологии беременности и зрелого нормального плода.
Это норма, если врач запустит процесс в светлое время суток, а не будет корячиться как сонная муха в ночь с субботы на воскресенье.
Весь нормальный мир так делает и только у Дебилета это ненормально, Ну зебил, ну что с него возьмешь?
С 1990 года врачи-убийцы убивают детей!
Слава ДУБОЛЁТУ, который подхватил Знамя Разаблачителя, выпавшее из плавников Огненного Леща Белого Шабунина и прочих почивших в бозе разоблачителей.....
Следующий смелый щаг - Дуболёт разоблачает прививки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Информация реально про угрозу здоровью детей, а в комментах одни кидания говном против обличителя, как будто у народа и без того нет проблем с критичным мышлением.
Якщо Дубілет має цифри, він може вказувати на закономірності, якщо Дубілет не має профільної освіти, він не має права робити висновки про причини закономірностей.
Может у вас в горшке песок или гравий, который вы назвали "необхідний ґрунт" ...
Может, вы поливаете квасолю кислотой ...
Інтелект, грубо кажучи, здатність оброблювати та використовувати знання, а знання самі в голові не заводяться, бо не воші, а вкладаються довгим, інколи нудним навчанням, яким і є медична освіта. Без цих знань ніякий інтелект ніякому геніальному (навіть якщо) Дубілету не дасть зробити правильних висновків.
хотя и тоже православные
И теперь мы должны тут читать твои перлы.
Більше лікарів - більше треба коштів, а поки про проблему і не здогадівалися. Лікарка з медсестрою трохи пошаманіла та і пішла на вихідні без зайвих проблем.
дуболомуДубилету, что рожать в выходные - это трешак, т.к. только дежурный врач, и хрен пойми трезвый он, или пьяный.