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Все про:рождаемость (74) врачи (657) Дмитрий Дубилет (58)

 Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы дети не рождались в выходные, - Дубилет. ИНФОГРАФИКА

В Украине процент рождаемости в выходные дни резко сократился.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, исследуя данные о рождаемости в Украине, выяснилось, что дети рождаются значительно чаще в будние дни.

"Если в советское время шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье!" - отметил Дубилет.

Как объясняют эксперты, врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные. Пики во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение.

"Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям", - подытожил Дубилет.

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Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы дети не рождались в выходные, - Дубилет 01
Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы дети не рождались в выходные, - Дубилет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3165191
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по твоему маразму, тебе не повезло родиться, ты был выкидышем.
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... но что радует, прокурор все равно обломался, т.к. первой родила дочь какого-то депутата в другом роддоме Киева))
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Ты бы тоже мог пораскинуть мозгами (если они есть), может быть тогда до тебя дошло, что дело вовсе не в "показаниях к стимулированию родов", а в тупом не желании врачей портить себе выходные, преступного цинизма в украинской медицине хватает.
У моего одноклассника несколько лет назад из-за такой херни беда случилась. Точных деталей и терминов я уже не помню, в чем-то могу ошибиться, но общая суть такова, его жене "повезло" рожать в выходные, а так как врача нет и прерывать выходной он не собирался, то ей искусственно задерживали роды. В результате ребенок начал "тонуть" в какой-то там жидкости, длительное время к мозгу кислород почти не поступал и он родился с серьезными, необратимыми отклонениями.
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это и раньше было, а иногда и задерживают - моей жены и другим роженицам задерживали роды в Новогоднюю Ночь, чтобы первой родила дочь прокурора местного и получила Бонус от КГГА Омельченко
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... но что радует, прокурор все равно обломался, т.к. первой родила дочь какого-то депутата в другом роддоме Киева))
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КАК ТАКИХ ДЯТЛОВ СТАВЯТ НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ ????? ПОСТАВЬТЕ ЕМУ ЗАДАЧУ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КРИТИЧЕСКИХ ДНЕЙ У ЖЕНЩИН !!!!!!!
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Команда конченых лживых ЗЕидиотов с Гончаруком во главе.
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У министра без портфеля очевидно масса свободного времени чтобы заниматься бредом.
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Ну и что? Министр мог бы пораскинуть мозгами (если они есть) и сообразить, что если есть показания врача к стимулированию родов, то скорее всего это будет происходить в будний день, когда персонал полностью к этому процессу готов.
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Ты бы тоже мог пораскинуть мозгами (если они есть), может быть тогда до тебя дошло, что дело вовсе не в "показаниях к стимулированию родов", а в тупом не желании врачей портить себе выходные, преступного цинизма в украинской медицине хватает.
У моего одноклассника несколько лет назад из-за такой херни беда случилась. Точных деталей и терминов я уже не помню, в чем-то могу ошибиться, но общая суть такова, его жене "повезло" рожать в выходные, а так как врача нет и прерывать выходной он не собирался, то ей искусственно задерживали роды. В результате ребенок начал "тонуть" в какой-то там жидкости, длительное время к мозгу кислород почти не поступал и он родился с серьезными, необратимыми отклонениями.
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Это же петик. У него оплата идёт за количество высеров. Тема может быть любая.
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Вообще то нет! Если действительно есть такое показание, то речь идет о срочности (других показаний к стимулированию нет) Например ребенок начал получать отравление от околоплодных вод и его нужно доставать уже сейчас, не дожидаясь естественных, а не на "свободный день".
И если врач к примеру в четверг назначил стимулирование родов на вторник, то тут не о каких показаниях можно уже не говорить - он сделал это исключительно из своего удобства.
В на праздники как они это любят делать просто сказка!!!
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проведіть ще статистичне дослідження на зв*язок стимуляції пологів та захворюваності на аутизм у дітей
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а еще интересна связь с расположением небесных светил
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вот так и зелю искусственно стимулируюи, и он рожает на гора инициативы одна галюциногеннее другой
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Судя по твоему маразму, тебе не повезло родиться, ты был выкидышем.
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судя по юмору, вам, девонька, повезло родиться маразмом
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В принципе, выкидыши выходят тем же путем... И не все они становятся петиками. К счастью.
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Это было всегда...Думаю, что раньше лет 15-20 назад, это практиковалось даже чаще, чем сейчас...
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Министр министров Ду(?)билет ещё и акушер-гинекодог?

"Все чудесатее и чудесатее"
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а если дохторов перевести на трёх дневку то у нас новорождённые будут выскакивать через день - весь мир охренеет от такой "дисциплины" у детей
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в неділю стєкломоя за ***** хоцца накатіть а тут бєндєри с піздилізуть...
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Тогда больше всего детей должно рождаться в пятницу. Ну а у Супрун появился последователь
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Нехрена! Они так не "рискуют" ибо тогда сами роды, могут произойти в субботу (чего они собственно и хотели избежать), таким де рискованным является понедельник - роды могут случиться раньше, в воскресенье. Ведь точно действие препаратов не спланируешь, организм у всех разный.
Но больше "стимулирования" они любят только "кесарево" обо оно точнее и что им особенно приятно - дороже для пациента
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Этот ёганый иксперд не додумался исследовать зависимость родов от времени суток? Главное - не вред от минздрава а именно от говнарей от медицины? Ненавижу акушеров,но от вас, обывателей, рыгать хочется. Вам, скоро, будет за счастье рожать в поле
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Родить в поле намного безопаснее и здоровее и для матери, и для будущего ребёнка.
В больнице он сразу переходит в руки врачей, мягко говоря, неукраинцев
для которых он - ещё один быдлёнышь, которого надо сразу энергетически потушить
приёмами мануального энергетического воздействия - энергетика новорождённого
абсолютно беззащитна, он не умеет говорить и не запомнит что с ним делали.
А мама это не увидит, потому что его сразу унесут, и если за роды не заплачено налом,
то мама обязательно получит свою порцию больничных мучений, а будет брыкаться
и качать права - у него могут наступить "послеродовые осложнения" и он не выживет.
Когда большевики захватили власть, то первыми перебили попов и бабок-повитух.
Чтобы здоровые гойские аборигены больше не рождались.
Это элемент "управляемой медицины" - такого же оружия как танки и пушки.

А Высоцкий потом скажет, что "настоящих буйных мало", не уточняя, почему.
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всех зедебилов выдавливали к понедельнику.
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а ВЫ НЕ ЗНАЛИ , ЧТО ТВОРИТСЯ В БОЛЬНИЦАХ!?
рЕБЯТА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ДУРАКА!!!!
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*****, где они имбецилов то таких находят на руководящие должности? В каких заповедниках для олигофренов?
Это блеать тупорылый зебил называется - программируемые роды и они являются соврешенно рутинной практикой. Если родовые пути и плод зрелые и нормальный срок беременности, отсутствует значимая патология беременности, то абсолютно нормально, если врач не будет ждать выходных и портить их себе и другим и на которые в клинике присутствуют только дежуранты, а не полный штат персонала, и стимулирует их начало на день-два раньше. Для плода и роженицы это не несет никакой угрозы при отсутствии патологии беременности и зрелого нормального плода.
Это норма, если врач запустит процесс в светлое время суток, а не будет корячиться как сонная муха в ночь с субботы на воскресенье.
Весь нормальный мир так делает и только у Дебилета это ненормально, Ну зебил, ну что с него возьмешь?
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То що багато працівників -медиків є по суті кримінальними жуліками та ще й нацистами буздешними, то це давно зрозумілий факт. Безкарність.
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хорошо шо не коммунистами, а то бы ваще быш швахен ульотен
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УЖАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

С 1990 года врачи-убийцы убивают детей!

Слава ДУБОЛЁТУ, который подхватил Знамя Разаблачителя, выпавшее из плавников Огненного Леща Белого Шабунина и прочих почивших в бозе разоблачителей.....

Следующий смелый щаг - Дуболёт разоблачает прививки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Нужно вводить криминальную ответственность за участие в ботоферме,
Информация реально про угрозу здоровью детей, а в комментах одни кидания говном против обличителя, как будто у народа и без того нет проблем с критичным мышлением.
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Ну ви теж задійте критичне мислення. Гляньте хоча б на графік, там не з 90-го пішов перекос, а з 80-го.
Якщо Дубілет має цифри, він може вказувати на закономірності, якщо Дубілет не має профільної освіти, він не має права робити висновки про причини закономірностей.
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Чтобы сделать правильные выводы, требуется интеллект, а "освіта" - это отмазка.
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В мене квасоля на підвіконні не викидає цвіт. Є регулярний полив, необхідний ґрунт, світло є, раз у вас є інтелект, ви знаєте чого це відбувається, підкажіть?
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Не сравнивате статистику и квасолю.
Может у вас в горшке песок или гравий, который вы назвали "необхідний ґрунт" ...
Может, вы поливаете квасолю кислотой ...
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Шо, не нагуглили ще інтелекту для відповіді? Хаха.

Інтелект, грубо кажучи, здатність оброблювати та використовувати знання, а знання самі в голові не заводяться, бо не воші, а вкладаються довгим, інколи нудним навчанням, яким і є медична освіта. Без цих знань ніякий інтелект ніякому геніальному (навіть якщо) Дубілету не дасть зробити правильних висновків.
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Я так сиджу і бачу, як зміна лікарів №1 в будній день посилено стимулює вагітних, щоб іншій зміні №2, яка буде у вихідний, менше дісталося, і щоб ці №2 в свій робочий день менше парилися, а відпочивали як і зміна №1 в це час, лікарська солідарність в усьому!
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От якої холєри міність кабінету міністрів поліз у гінекологію?..Слави Супрун захотілось?..Чи десь почув краєм вуха і тут же випустив то в простір,щоб показати свою ерудицію?..Правильно казав Зєля - нє знаю как там будєт с благасастаянієм,но вєсєло будєт во всяком случає...Але вже,чесно кажучи,надоїло сміятись...Вже хочеться в морду дати...
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прямо как к коровам относятся. и еще кто-то визжит шо мы очень добрые, а касабы очень злые.
хотя и тоже православные Лікарі штучно стимулюють пологи, щоб діти не народжувалися у вихідні, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5716
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С роддомами он прав. Скотское отношение к роженицам было и в СССР, роддома есть роддома. Но безнаказанность пришла после СССР. Так что тут он прав.
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Підкажіть, а як в при совку за скоцтво карали?
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Скотское отношене было только к гойским роженицам, плодящим "быдлят".
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Судя по графикам, скотством при СССР считалось вмешиваться в естественный ход беременности. Его не допускали. И если бы врач в собственных интересах ускорил процесс, это бы не сошло с рук. Я не знаю как покарали бы. Может уволили.
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Шо значить не допускали? Ви ж тут інше стверджували: "Скотское отношение к роженицам было и в СССР". Я хочу знати, якщо "безнаказанность пришла после СССР", то як карали раніше.
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И какие ваши дальнейшие действия?
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Для нас дуже цінна думка ыкспЭрда в галузі охорони здоров'я, маріонетки каломойши, що очолювала раду директорів "Приватбанку"
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если без шуток - то это с хорошей стороны характеризует Дубилета. Это значит, что он анализирует негативные тенденции по статистике. Вцелом, это хорошо.
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Оцінювати статистику - це одне. А розуміти причини тих чи інших тенденцій в галузі, в якій ти не в зуб ногою - це інше
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А может, наоборот - зачатие происходит реже по выходным, и соответственно рождаются тоже реже по выходным.
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Ви знаєте я працюю в пологовому будинку і таких "розумних" висновків ще не чула. Пану міністру що не має чим зайнятися?!
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Так це він зробив з висновків виборів у неділю, коли одночасно народилось 254 "слуги урода", в результаті генетичних збоїв у яких, з"явилося ще й з десяток дебілів в Уряді...
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ему больше нечем заняться? вроде для таких вопросов есь министр здравоозхранения, или то. что ее заменяет)))) часть зеленой субстанциии))) а по сути вопроса- лично и моя жена и знакомые ехали в роддом, когда начались схватки, а не за неделю до.
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врачи давно стали рвачами, єто произошло далеко не вчера. такой себе цех, сродни по пошиву одеждьі
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Дубілет дебіл ? А акушерці по фіг, у неї робочий день по графіку . І Дубілету , після кожних родів, в спеціальні контейнери збирається кров плацентарна і плацента , з яких роблять ліки гормональні , які використовують в гінекологіі, офтальмології.... За збір сировини акушерки отримують гарні гороші додатково до зарплатні. Акушерки раді, коли на зміні багато родів , чим більше, більше отримає зарплатні.
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Ну що ж ,чекаєм на програму "Пологи в смартфоні"...
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кстати да. Если Дубилету до такой степени нечем заняться, могу подкинуть пару идей. Первое - по продажам презервативов выяснить, в какие дни больше возможностей для зачатия детей, второе - по продажам прокладок\тампонов вывести зависимость наступления критических дней у женщин. Ждем инфографику.
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Твоему папе в аптеке продали презерватив-недельку, сделанный после выходных.
И теперь мы должны тут читать твои перлы.
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патаму ша у вихідні дні керівництво пологових відпочивають. А хто ж буде хабарі за роди брати?
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Удивительно, даже тут порохоботы увидели зраду.
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Просто видно, что 73% баранов поставили страной рулить идиотов, подобных себе
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То треба більше лікарів у пологовому, щоб вони могли працювати кожен день і в суботу і в неділю, а не стримувати породіллю.
Більше лікарів - більше треба коштів, а поки про проблему і не здогадівалися. Лікарка з медсестрою трохи пошаманіла та і пішла на вихідні без зайвих проблем.
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Как отец троих детей, поясню дуболому Дубилету, что рожать в выходные - это трешак, т.к. только дежурный врач, и хрен пойми трезвый он, или пьяный.
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