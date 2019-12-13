 Всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе должно сохраняться до конца года и продолжаться вечно, - глава МИД Германии Маас

Об этом он пишет в Twitter, передает Цензор.НЕТ

"Самое главное - это то, что люди в Украине больше не будут умирать и стрелять. Ведь даже в день нормандского саммита погибли три украинских воина. Всеобъемлющее прекращение огня должно сохраняться до конца года и продолжаться вечно", - напомнил глава МИД ФРГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Причин менять режим санкций против РФ у Евросоюза нет, - глава МИД Германии Маас