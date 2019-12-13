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 Всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе должно сохраняться до конца года и продолжаться вечно, - глава МИД Германии Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас надеется, что всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, приверженность которому подтвердили на недавнем нормандском саммите в Париже, "должно сохраниться до конца года и продолжаться вечно".

Об этом он пишет в Twitter, передает Цензор.НЕТ

"Самое главное - это то, что люди в Украине больше не будут умирать и стрелять. Ведь даже в день нормандского саммита погибли три украинских воина. Всеобъемлющее прекращение огня должно сохраняться до конца года и продолжаться вечно", - напомнил глава МИД ФРГ.

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Всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе должно сохраняться до конца года и продолжаться вечно, - глава МИД Германии Маас 01

Источник: https://censor.net.ua/n3165189
 
 
 Топ комментарии
 
Маас вроде как политик, и должен понимать, что вечно это только на кладбище бывает. Популист Чертов.
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А еще розовые пони на пряничных берегах с молочными реками Всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе должно сохраняться до конца года и продолжаться вечно, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 4751
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А кто этому бюргеру сказал, что на Даунбассе прекратили огонь? Наверное Смотрел телкАнал "Звезда" или может со слов Бубочки Янелох
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Маас вроде как политик, и должен понимать, что вечно это только на кладбище бывает. Популист Чертов.
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Ура, вас новые методички привезли!Форум засияет новыми картинками к НГ!)))
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А вот в Молдове. реальное перемирие, и войск на линии разграничения нет
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Ставлю на то, что "Всеобъемлющее ..." обдроченцы выдержат максимум 3 дня. У кого какие мнения?
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Неважно, есть ли прекращение огня на самом деле. Важно, что напишут в сводках штаба ООС и отчётах ОБСЕ.
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Я имел в виду не "отчетное" прекращение огня, а фактическое. И ежу понятно, что, если будет нужно (понятно, кому), "отчетное" прекращение огня будет долгим.
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https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine

там есть ежедневные отчеты, заполнение сводки стандартное, все нарушения сведены в таблицу, но в них Вы не найдете виновников, довольно интересно звучит "взрыв неопределенного происхождения"
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т.н. опочленцы ничего не решают, что им прикажут то и делают
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Они еще могут ужраться-обколоться и пойти пострелять-поразвлекаться.
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"Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню у четвер, 13 грудня, на Донбасі. Внаслідок цього жоден український воїн не постраждав.Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Військові додали, що Російська Федерація знову не виконує взяті на себе зобов'язання зі сталого припинення вогню відповідно до ухваленого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у Франції."https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/rosiya-porushila-obitsyanku-ldnr-atakuvali-zsu-na-donbasi.htm
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А еще розовые пони на пряничных берегах с молочными реками
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А кто этому бюргеру сказал, что на Даунбассе прекратили огонь? Наверное Смотрел телкАнал "Звезда" или может со слов Бубочки Янелох
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Я понял, это очень хитрая методика, он создает мыслеформу в надежде на ее материализацию. Правда ему невдомек, что паРАша выключена из общего планетарного сознания...
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Як тільки расєйка звідти піде- одразу перестануть стріляти.
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Тьфу на него....Тьфу на его желание найскорейшего восстановления полного гешефта Германии с роисей
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и продолжаться вечно... как и санкции против РФии Всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе должно сохраняться до конца года и продолжаться вечно, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 5846
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нехай Маас ***** зателефонує і все це розповість))
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должно сохраняться до конца года...

А оно разве начиналось?? Каждый день стреляют...
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Це все скажіть кремлядському ,ботоксному карлику-вбивці.Війна потрібна цьому ворогу ,кривавому садюзі,і його опг озеро,тому ця гнида буде і далі її вести.
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Це тільки може бути на язиці в влади, що казати в ЗОЛОТОМУ там де відвели військо підірвались 3 наших хлопців. АГОВ ви чули, де реакція, повертайте назад на позиції на ті які ви рознесли та зруйнували. ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Обстрелы каждый день.Орки и не думали их прекращать.Но великий и ужасный говорит что "нистриляють".А раненные это банальное "членовредительство"....Они убогие никак не поймут что в 21-м веке такое скрыть невозможно.Представьте когда враг стреляет в тебя каждый день,есть жертвы а твой султан народа говорит что это неправда
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"Вечно" - только господь Бог! А все остальное - временно!
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оно уже сохраняется и продолжается ,правда зедебилы?
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Поставьте эту задачу перед ******, товарищ Маас.
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Упоротый бюргер поведал о своих фантазиях,в то время как Германия щедро оплачивает этот самый огонь на Донбассе на газовых гешефтах с кацапней.
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А откуда Маас взял , что на фронте «всеобъемлющее» прекращение огня ?
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Хочеться запитати: Гайко, ти якому з вовів це адресував?
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