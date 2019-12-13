 Всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе должно сохраняться до конца года и продолжаться вечно, - глава МИД Германии Маас

Об этом он пишет в Twitter, передает Цензор.НЕТ
"Самое главное - это то, что люди в Украине больше не будут умирать и стрелять. Ведь даже в день нормандского саммита погибли три украинских воина. Всеобъемлющее прекращение огня должно сохраняться до конца года и продолжаться вечно", - напомнил глава МИД ФРГ.
там есть ежедневные отчеты, заполнение сводки стандартное, все нарушения сведены в таблицу, но в них Вы не найдете виновников, довольно интересно звучит "взрыв неопределенного происхождения"
А оно разве начиналось?? Каждый день стреляют...