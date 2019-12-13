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 В учебном центре на Львовщине создали уникальную полосу препятствий для тренировки разведчиков. ФОТОрепортаж

В учебном центре Национальной Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в течение года построена современная "Полоса препятствий подразделений разведки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По оценкам иностранных экспертов, которые постоянно находятся на базе Международного центра миротворчества и безопасности, эта полоса является одной из самых длинных и сложных в восточной и центральной Европе, аналогов которой нет в европейских армиях. Ее создавали на основе требований украинских разведчиков, прошедших закалку в АТО/ООС.

"Наша полоса состоит из 26 различных препятствий, - рассказал майор Анатолий Кухар. - Весь комплекс требует от разведчика не только выносливости и силы. Здесь нужно иметь мощный командный дух, чтобы победить свои страхи".

В учебном центре на Львовщине создали уникальную полосу препятствий для тренировки разведчиков 01

Как сообщается, полоса начинается имитацией десантированием "по-штурмовому" с вертолета. А дальше каждое из препятствий можно модифицировать по усмотрению инструктора. То есть создавать растяжки, минные поля или даже засады.

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"Военные разведчики из стран НАТО, которые были на наших тренировках, выразили искреннее восхищение, - продолжил Кухар. - Более того, ведутся переговоры, что подготовка иностранных специалистов будет проходить и здесь".

В учебном центре на Львовщине создали уникальную полосу препятствий для тренировки разведчиков 02

Нормативов или норм прохождения такой полосы препятствий нет. Именно поэтому подразделения, тренируются и учатся здесь, сейчас в буквальном смысле отрабатывают новейшие стандарты, по которым будут готовить украинских и, возможно, и иностранных разведчиков. На создание этой уникальной полосы препятствий государство потратило 1,6 млн гривен.

В учебном центре на Львовщине создали уникальную полосу препятствий для тренировки разведчиков 03

Напомним, что этот учебный центр сформирован в 2014-м, когда наши Вооруженные Силы ощутимо нуждались специалистов различных военных специальностей. И со своей задачей инструкторы справились. За годы войны здесь подготовлено более 130 тыс. военных специалистов. Возможности центра позволят готовить как специалистов с нуля, так и проводить переподготовку или улучшение специальности уже действующих военных специалистов.

В учебном центре на Львовщине создали уникальную полосу препятствий для тренировки разведчиков 04

Источник: https://censor.net.ua/n3165188
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, дык тогда чего на гражданке сидишь, Рэмбо коматный?)
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а,вы пробежитесь по этой полосочке и сами убедитесь в её уникальности или не уникальности)
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Ну, в такую трубу даже я старенький пролезу.
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Ну, дык тогда чего на гражданке сидишь, Рэмбо коматный?)
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Я на зимней рыбалке иной раз такие полосы препятствий природных прохожу, потом сам даже удивляюсь.
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и шо)подлёдное плавание присутствует в прохождении препятствий?)
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якщо ти в очко зелі пролазиш, то в таку трубу точно пройдеш
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в соответсвии со стандартами нато полоса в самых трудных участках укомплектована средствами для сугрева и достойного времяпровождения после ее преодоления
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Зачем ? Чтобы потом обвинить бойцов в убийстве очередного "бабченки/шеремета" ?
Бросайте хлопцы то дело - у власти прокремлевские коллаборанты. Как не засудят, так отправят как Степана Андреевича Бандеру в Заксенхауз.
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Хочешь сказать, что у власти одни патриоты сменили еще бОльших патриотов ? Что клика Мародера Порошенка, что Новый Хазарский Каганат Зе!******** - это одно и то же жидо-кацапское просовковое, прокремлевское стадо.
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Я хочу сказать , что вне зависимости от того кто у власти , и какие связаны с этим риски , в Украине всегда будет достаточно людей готовых защищать Украину с оружием в руках ! И нам плевать на подобную твоей демагогию, длянас первична не власть , а страна Украина !!!
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а,вы пробежитесь по этой полосочке и сами убедитесь в её уникальности или не уникальности)
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"пройди" для початку звичайну (піхотну укорочений варіант) і ти зрозумієш.
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зрада - порох так всё разворовал шо нэ мае спасу)))
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І що, зебубочка до цього не мав ніякого відношення? А-я-яй! І як він міг таке пропустити? Тут же Порошенко готовить свою армію! А вже грудень, скоро путч...
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Цементная труба это то ещё препятствие.Не все разведчики доходят до середины трубы
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