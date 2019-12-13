 В учебном центре на Львовщине создали уникальную полосу препятствий для тренировки разведчиков. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По оценкам иностранных экспертов, которые постоянно находятся на базе Международного центра миротворчества и безопасности, эта полоса является одной из самых длинных и сложных в восточной и центральной Европе, аналогов которой нет в европейских армиях. Ее создавали на основе требований украинских разведчиков, прошедших закалку в АТО/ООС.

"Наша полоса состоит из 26 различных препятствий, - рассказал майор Анатолий Кухар. - Весь комплекс требует от разведчика не только выносливости и силы. Здесь нужно иметь мощный командный дух, чтобы победить свои страхи".

Как сообщается, полоса начинается имитацией десантированием "по-штурмовому" с вертолета. А дальше каждое из препятствий можно модифицировать по усмотрению инструктора. То есть создавать растяжки, минные поля или даже засады.

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"Военные разведчики из стран НАТО, которые были на наших тренировках, выразили искреннее восхищение, - продолжил Кухар. - Более того, ведутся переговоры, что подготовка иностранных специалистов будет проходить и здесь".

Нормативов или норм прохождения такой полосы препятствий нет. Именно поэтому подразделения, тренируются и учатся здесь, сейчас в буквальном смысле отрабатывают новейшие стандарты, по которым будут готовить украинских и, возможно, и иностранных разведчиков. На создание этой уникальной полосы препятствий государство потратило 1,6 млн гривен.

Напомним, что этот учебный центр сформирован в 2014-м, когда наши Вооруженные Силы ощутимо нуждались специалистов различных военных специальностей. И со своей задачей инструкторы справились. За годы войны здесь подготовлено более 130 тыс. военных специалистов. Возможности центра позволят готовить как специалистов с нуля, так и проводить переподготовку или улучшение специальности уже действующих военных специалистов.