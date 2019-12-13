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 "Маржу Холодова" отменят: правительство подписало меморандум с табачными компаниями

Европейская Бизнес Ассоциация приветствовала принятие данного Меморандума и выразила надежду, что все договоренности, заявленные в нем, будут выполнены.


Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и крупнейшие табачные компании Украины 12 декабря 2019 г. подписали Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности. Соответствующий проект Меморандума был согласован днем ранее на заседании Правительства и Тимофей Милованов был уполномочен на его подписание со стороны Кабинета Министров Украины, передает УНИАН.

Об этом первым сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который является автором проекта постановления Верховной Рады Украины об отмене "Маржи Холодова". В рамках Меморандума стороны договорились о "предсказуемой, прозрачной и стабильной модели налогообложения в табачной промышленности", борьбе с контрабандой и расширении конкуренции на табачном рынке. Европейская Бизнес Ассоциация приветствовала принятие данного Меморандума и выразила надежду, что все договоренности, заявленные в нем, будут выполнены. Не случайно среди основных целей Меморандума указано "содействие продвижению и сохранение прозрачной модели функционирования рынка табачных изделий, обеспечение ценообразования на конкурентной основе и в соответствии с принципами рыночной экономики". Дело в том, что 4 октября парламент принял в целом законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. И хотя тема данного законопроекта абсолютно не касалась табачной отрасли, накануне депутаты-члены профильного Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике внесли поправку №8, которая ввела фиксированную маржу – 7% доходности при продаже сигарет оптовым компаниям и 13% - розничным, что может удвоить доходы табачного оптовика-монополиста "Тедис Украина".

Как ранее сообщалось, эта поправка предположительно была принята в интересах заместителя председателя парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть киосков по продаже сигарет. Против поправки выступила Европейская Бизнес Ассоциация и Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины. "Эта поправка была внесена на скорую руку, с нарушением требований ст. 116 Регламента и она никак не связана с содержанием законопроекта. Поправка противоречит требованиям Всемирной торговой организации и международным принципам ценообразования и регулирования табачных изделий", – заявил глава Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонид Козаченко в официальном письме к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и Премьер-министру Украины. По прогнозам Совета предпринимателей, введение в действие этой поправки привело бы к повышению цен на сигареты на 18% (в среднем на 7 грн. за пачку) уже в ближайшие недели. Из-за упомянутой поправки BritishAmerican Tobacco в ноябре 2019 г. остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 млн. предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн. грн. Japan Tobacco International отозвала около 16 млн акцизных марок на 350 млн. грн. А Philip Morris Ukraine заявила о существенном сокращении производства сигарет уже в ноябре, что могло привести к сокращению на 32% платежей компании по табачному акцизу. Лишь срочное вмешательство в ситуацию Президента Украины, а в дальнейшем – и Кабинета Министров Украины позволили предотвратить полномасштабный кризис и на рынке табачных изделий, и в доходах государственного бюджета. Ведь все три упомянутые компании входят в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины. После расследования журналистов "Схем" о связи депутата Холодова с табачным бизнесом и лоббирование поправки №8 в своих интересах, 4 декабря 2019 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело против Андрея Холодова по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного статьями 15 и 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.


Источник: https://censor.net.ua/n3165186
 
   
 Топ комментарии
 
Спочатку наробити х..йні, а потім героїчно з неї виплутуватися. Зе-логіка...
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испанский стыд. чел вносит инициативу, которая останавливает целую отрасль промышленности, оставляет без работы тысячи людей, приводит к недополучению миллиардов гривен бюджетом государства. и что же сделают с этим человеком, спросит любознательный читатель? может, привлекут к ответственности? а может, отстранят от его парламентской работы, признав деструктивной? я заинтригован!
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До зебілів лише через дупу доходить.
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До зебілів лише через дупу доходить.
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Субсидию будут давать на табачные изделия?
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Нет просто Некоторые из слуги урода свой гешефт не получат
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Спочатку наробити х..йні, а потім героїчно з неї виплутуватися. Зе-логіка...
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У зеленого стада нет логики.. оно повинуются инстинктам..
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Да если бы иностранные инвесторы не подняли бы вселенский хай по этому поводу, то ушел бы весь табачный бизнес из Украины на хрен! Десятки тысяч людей остались бы без работы и миллионы долларов не попали бы в бюджет.
Ниче, зеленогнойные еще убрали, суки, из бюджеты миллионы долларов- отдали монополию на алкоголь, теперь все будет в в частных руках. И опять миллионы долларов не дополучит бюджет. На этом деле всегда хорошо зарабатывала держава, а частник теперь будет рассказывать- что у него одни убытки на алкоголе, денег нет! Но вы держитесь!
Конченные коррупционеры и кремлевские мрази эти зеленожопые!
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надо запретить в Украине продажу сигарет и только на экспорт отправлять сигареты! И алкоголь также запретить и на экспорт! И так людей мало, а еще травить их этим дерьмом.
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Вы там у себя на кацапетовке и0запрещайте, что хотите. У нас свободная страна и свободный выбор каждого, что покупать и когда.
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Правильно! И еще богомерзкие голливудские фильмы надо запретить, они сеют разврат насилие и секас!
И Пушкина запретить - он про батюшек плохо писал!
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Давай ещё и инет с гаджетами запретим от них ещё больше вреда здоровью населения
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Этих снова лишили кусочка зрады. Что же им делать, жизнь постепенно утрачивает смысл. Разве что им новые методички скоро подгонят...
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эээ... твой преЗедент вляпался в дерьмо, признал это и потом кое-как выпутался (правда с репутацией воняющей дерьмом) - но для тебя это божья роса?
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Люблю слушать закордонных интернет-военов. Чего спшердолил то?Зеленского испугался или топишь за Порошенко, проживая за кордоном?
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че мне твоего лопуха бояться? Клал я на него и на его дружка Бакланова, и на остальных вместе взятых.
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Ну, значит как обычно, закордонный герооо-ооои. У меня парочка таких на ФБ осталась, с которыми заробитчанил в Польше. Простят к себе на странички такую хрень с агитацией за поросёнка, что я даже не стал из френдов удалять, на племя оставил. Ну, успехов.
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А депутата холодава что? тоже премируют?
по идее после вскрытия факта его лоббирования своих интересов его как минимум должны исклбчить из фракции... или зеленое стадо своих не наказывает..?
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Де це так медвідчуківських кумів ганяли?
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испанский стыд. чел вносит инициативу, которая останавливает целую отрасль промышленности, оставляет без работы тысячи людей, приводит к недополучению миллиардов гривен бюджетом государства. и что же сделают с этим человеком, спросит любознательный читатель? может, привлекут к ответственности? а может, отстранят от его парламентской работы, признав деструктивной? я заинтригован!
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Так все делается на разрушение страны.
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Повторне "навчання" в Трускавці це максимальне буде покарання.
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без права тырить полотенца. Это будет очень жестокое покарання.
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Сигареты не могут продать,а за землю вцепились хрен палкой отгонишь.Продовальщики услужливые.это партия приказчиков сороса.
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Чего не могут , как и с землёй хотят получить свой гешефт
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Уже занесли, скільки треба, кому треба. Досвідчення рекетирів та рейдерів не проп'єш і кокаїном не витравиш.
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Цікаво, від якої партії цей депутат Холодов. Не може бути, щоб від "Слуги народу"! Я заінтригований...
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он - именно от "СН".под номером 22. И по совместительству - кум Медвечука
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Да, это у Пети в команде были барыги и казнокрады. А у Вовы все "слуги народа" "Маржу Холодова" скасують: уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями - Цензор.НЕТ 9732 . Правда, зебуины? Вы хоть знаете, что Андрюша Холодов кум Медведчука ?
"Маржу Холодова" скасують: уряд підписав меморандум з тютюновими компаніями - Цензор.НЕТ 5288
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??? Статья на заказ табачного лобби? В промышленности маржа между себестоимостью и розницей достигает 100%! Тогда почему маржа в 20% так выгодна торговле? А какая маржа в табачке сейчас? И почему цена сигарет должна возрасти по причине этой маржи, а не увеличения отпускной цены?
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Когда на товар фиксируется конечная маржа, наибольшую выгоду получает тот, кто контролирует всю цепочку доставки, от опта и доставки до конечных ларьков. А теперь представь, что оптовик, доставщик в регион, оптовик в регионе и розничнвый продавец - все разные несвязанные между собой компании. Даже договориться между собой, кто сколько от маржи себе отстегнет - это уже будет огромная проблема. Вообще в статье довольно ясно написано было, что чувак просто сам для себя сделал преференцию, которая сулила ему многомиллиардные прибыли. Собственно, ради этого ведь идут в "Слуги народа".
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Сами себе противоречите. Хотя "даже договориться... проблема", но " чувак просто сам для себя сделал преференцию". Таки договорился? И по сути: За последние 10 лет цены на сигареты выросли не на 4-6 гривен, а в разы. И никто сильно за курильщиков не переживал. А тут - такая забота... Прямо, как за владельцев с/х паев...
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Забугорные барыги держат государство за жабры.
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Ага, лучше пусть государство за жабры держат свои собственные барыги из "слуг народа".
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